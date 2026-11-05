2026-11-05 14:11 女子漾／編輯金柔葳
姜勳新劇《熱烈的告別》11/12開播！搭《D.P》趙賢哲組搞笑三人組，劇情亮點一次看
韓劇迷11月又有新劇可以追！姜勳、趙賢哲主演的《熱烈的告別》將於11月12日開播，改編自菅田將暉主演的日本人氣日劇《喜劇開場》，講述3名無名搞笑藝人追逐夢想的故事。這次姜勳一改過往男神形象，挑戰苦熬10年仍無法走紅的搞笑藝人；《D.P：逃兵追緝令》趙賢哲則搭檔前女團成員玟熙，上演交往10年的愛情故事。女子漾整理《熱烈的告別》劇情介紹、5大亮點、演員陣容及播出資訊！
文章目錄
《熱烈的告別》劇情介紹
《熱烈的告別》講述3名懷抱喜劇夢想的年輕人，組成搞笑團體「阿修羅」，即使努力10年，依然無法在演藝圈闖出名堂。面對事業停滯、生活壓力與看不見未來的迷惘，3人開始思考是否該繼續堅持夢想。直到一名生活瀕臨崩潰、身分神祕的女子意外闖入他們的世界，4個各自背負人生難題的人逐漸產生交集，在友情、愛情與現實挫折中互相陪伴，重新尋找人生方向。劇情結合幽默喜劇與溫暖療癒元素，描繪年輕人即使經歷失敗，仍努力找回勇氣、再次出發的成長故事。
《熱烈的告別》亮點1. 改編菅田將暉日劇《喜劇開場》
《熱烈的告別》改編自菅田將暉主演的日本日劇《喜劇開場》，延續原作以無名搞笑藝人為主角的故事設定，透過3名追夢青年的生活，呈現成年人面對失敗、友情與未來選擇的心境。韓版由鄭智炫執導，集結姜勳、趙賢哲、金政振、李伊潭與玟熙主演，將透過韓國演員的詮釋，帶來充滿歡笑與感動的青春療癒故事。
《熱烈的告別》亮點2. 姜勳挑戰搞笑藝人！苦熬10年仍堅持夢想
曾演出《衣袖紅鑲邊》的姜勳，這次飾演搞笑團體「阿修羅」隊長，雖然努力10年仍默默無名，卻始終將搞笑視為人生第一順位。有趣的是，鄭智炫導演透露，選中姜勳的原因，竟是因為他私下個性活潑搞怪，甚至有些「瘋瘋癲癲」，認為他非常適合演出搞笑藝人。
姜勳在記者會上表示，因為過去曾與導演合作《致我的解離》，收到邀約便很想接演，沒想到導演當場爆料，他其實還在考慮另一部作品，自己花了不少力氣才成功說服他，逗趣互動笑翻全場。
《熱烈的告別》亮點3.《D.P》趙賢哲變浪漫男友！搭玟熙上演10年愛情
在《D.P：逃兵追緝令》中飾演曹石峰的趙賢哲，這次將挑戰浪漫愛情戲，飾演與女友交往長達10年的無名搞笑藝人，搭檔前女團成員玟熙。
趙賢哲笑說，自己學生時期其實是「愛情戲專業戶」，沒想到進入電視圈後，卻很少有機會演浪漫劇，這次終於能展現不同魅力。首次與他搭檔的玟熙也大讚兩人默契十足，透露趙賢哲經常在拍攝時加入即興演出，讓她深受感動，也讓劇中的情侶互動更加自然。
《熱烈的告別》亮點4. 搞笑三人組拜師真諧星！姜勳片場太吵被罵
為了真實呈現搞笑藝人的生活，姜勳、趙賢哲與金政振特別前往喜劇演員休息室觀摩，學習如何構思笑點、討論短劇，還接受諧星宋弼根親自指導。趙賢哲坦言，實際體驗後才發現搞笑表演非常困難，也因此更加尊敬專業喜劇演員。
三人在片場的互動同樣精彩！姜勳為合作默契打出95分、趙賢哲給100分，金政振卻只給85分。原來姜勳與趙賢哲經常在拍攝空檔玩得太開心，笑鬧聲甚至讓認真工作的金政振忍不住抱怨，戲外默契也成為一大看點。
《熱烈的告別》亮點5. 李伊潭加入主演陣容！友情、愛情與人生低潮交織
除了姜勳、趙賢哲與金政振組成的搞笑三人組，演員陣容還包括李伊潭及前女團成員玟熙。劇情透過3名無名搞笑藝人與一名陷入人生低潮的女子相遇，描繪他們在失敗、迷惘與感情關係中逐漸成長的過程。除了追逐夢想的故事，劇中也安排不同角色的愛情線，讓這部青春喜劇多了浪漫與感性的層次。
《熱烈的告別》播出資訊
主演：姜勳、趙賢哲、李伊潭、玟熙、金政振
原作：日本日劇《喜劇開場》
開播日期：2026年11月12日
更新時間：每週四、五
台灣播出平台：friDay影音
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