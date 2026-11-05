2026-11-05 13:58 女子漾／編輯金柔葳
2部BL日劇甜到心臟爆擊！《學校旅行2》霸道吃醋、《只是逢場作戲》假情侶吻出真愛
BL劇迷準備開追！LINE TV近期推出兩部校園青春BL日劇，人氣續作《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》第2季，由藤本洸大、簡秀吉再度搭檔，正式交往後的兩人甜蜜升級，簡秀吉更透露新一季有九成畫面讓人小鹿亂撞！另一部《只是逢場作戲》則找來植村颯太、高橋璃央主演，兩名男大生為了受到歡迎假扮情侶，沒想到一次接吻竟讓關係悄悄變質。兩部高甜日劇的劇情亮點、演員陣容及播出時間一次看！
BL日劇推薦1.《學校旅行2》正式交往後更甜！簡秀吉霸道吃醋
播出時間：每週日跟播中
被形容為BL版《流星花園》的《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》。時隔一年推出第二季，藤本洸大與簡秀吉再度飾演人氣CP「渡潮」，延續校園風雲人物與平凡男孩的純愛故事。
劇情講述平凡高中生日置朝陽（藤本洸大 飾）與校園人氣王渡會紬嵩（簡秀吉 飾），因學校旅行相識並逐漸相戀。升上高三後，兩人卻被分到不同班級，還得面對合宿、體育祭及升學等考驗，無法天天見面的日子，讓渡會的佔有慾越來越強，甚至因為吃醋要求戀人不准和其他人說話，展開甜蜜又充滿醋意的戀愛日常。
簡秀吉透露，開拍前特別重新看完第一季，回到片場見到藤本洸大時，立刻進入角色狀態，忍不住一直盯著對方看。藤本洸大也害羞表示，對方眼神散發的魅力讓人難以忽視。談到新一季的甜蜜程度，簡秀吉更形容有九成畫面都會讓觀眾心動，其餘一成則充滿趣味與笑點。他還透露，渡會對朝陽依舊是溺愛模式，甚至覺得一年365天、一天24小時黏在一起都不夠，讓粉絲更加期待兩人交往後的戀愛發展。
BL日劇推薦2.《只是逢場作戲》假扮情侶竟吻出真感情
播出時間：2026年11月6日起，每週五跟播
喜歡假戲真做戀愛題材的劇迷，可以鎖定《只是逢場作戲》！由植村颯太、高橋璃央主演，故事圍繞兩名男大生展開，廉（植村颯太 飾）為了在校園裡受到女生歡迎，與人氣校草一清（高橋璃央 飾）組成「營業情侶」，透過擁抱、接吻等親密互動吸引目光。
原本兩人都認為這段關係只是演戲，沒想到一清某天突然獻上深情一吻，讓原本說好的假情侶關係逐漸產生變化。隨著互動越來越曖昧，究竟誰先動了真心，也成為這部青春BL劇的一大看點。有趣的是，植村颯太與高橋璃央私下已經認識四年，兩人還是經常一起吃美食的好友。高橋璃央透露，為了拍攝新戲曾特別控制飲食，開拍前兩週還相約大吃拉麵，植村颯太更開玩笑稱那頓是兩人的「最後晚餐」，展現十足默契。
當被問到如果回到學生時期，是否願意真的組成「營業情侶」，植村颯太爽快表示願意，因為很享受成為眾人焦點的感覺；高橋璃央也認為學生時期即使做出引人注目的舉動，事後仍能當成玩笑，坦言自己也願意嘗試，兩人的回答讓現場氣氛相當熱鬧。
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