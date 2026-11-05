2026-11-05 13:47 女子漾／編輯金柔葳
壹加壹富士山求婚竟沒戒指！一粒鬆口生子計畫，令談婚姻底線罕見淚崩
人氣YouTuber夫妻檔「壹加壹」Illy（一粒）與Lean（令），愛情長跑13年後於2025年結婚，兩人近日登上公視《誰來晚餐17》，罕見分享婚姻生活與生育計畫。Lean透露當年在富士山求婚竟是臨時起意，連戒指都沒準備，更在節目中談起長期自我懷疑的心情，一度哽咽落淚；Illy則坦言目前沒有急著生小孩，夫妻倆真實的婚姻觀引發關注。
壹加壹愛情長跑13年！富士山求婚竟是臨時起意
以旅遊、美食及日常互動累積人氣的YouTuber「壹加壹」，頻道訂閱數逼近90萬，Illy與Lean交往13年後，於2025年正式升格夫妻。這次兩人受邀參與《誰來晚餐17》，拜訪離婚後重新展開人生的木工師小華與家人，也在餐桌上聊起自己的愛情故事。
回憶當年求婚經過，Lean透露，兩人曾一起挑戰攀登日本富士山，當時Illy身體不舒服，卻仍堅持陪伴他完成登頂看日出的心願，讓他相當感動，決定當場求婚。不過，這場浪漫求婚竟然完全沒有事先計畫！Lean笑說當下只是「突然興起」，連求婚戒指都沒有準備，還直言：「結婚是需要衝動，因為畢竟我們在一起有十多年了耶。」意外揭露夫妻倆的求婚幕後故事。
令談自我懷疑罕見落淚！一粒曝老公私下真面目
平時在YouTube影片中總是幽默開朗的Lean，這次卻在節目中展現感性一面。他坦言，自己其實經常陷入自我懷疑，幸好有Illy陪伴，就像身邊多了一把保護傘，讓他能夠繼續在鏡頭前帶給觀眾歡笑。由於平常很少向外人談起內心感受，Lean說到一半忍不住哽咽。
Illy也透露，Lean拍影片時偶爾會刻意表現得比較堅強，讓外界未必看見他真正的個性。她形容老公私下其實非常善良又感性，甚至看節目時，只要出現調侃弱勢族群的橋段，就會因為不忍心而看不下去，讓觀眾看見Lean與鏡頭前不同的一面。
壹加壹婚姻底線是出軌！令坦言沒愛了不會強留
聊到婚姻中最不能接受的事情，Lean毫不猶豫表示底線就是「出軌」。不過，他也曾思考，如果有一天兩人真的失去愛情，該如何面對彼此的關係。Lean坦言，假設未來雙方已經沒有感情，甚至各自遇到更適合的人，勉強把對方留在身邊也沒有意義。他認為婚姻需要彼此真心相愛，若感情真的走到盡頭，放手或許才是更好的選擇。
一粒鬆口生育計畫！坦言現在更想享受兩人生活
結婚後是否打算生小孩，也是許多粉絲好奇的話題。面對節目中的提問，Illy坦言，現階段她對自己生活的喜愛，可能還超過想擁有孩子的心情，因此目前並沒有急著當媽媽。她表示，未來或許會想要有小孩，但希望這件事順其自然，不必成為人生一定要完成的目標。Illy也對自己的未來充滿信心，相信無論最後有沒有孩子，都能把人生過得幸福快樂。
精華 FAQ
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兩人主要談到交往13年後結婚的歷程、富士山求婚的幕後故事，以及對婚姻底線與生育計畫的看法，內容相當真實，也讓觀眾看見他們私下的感情互動。
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因為當時他是在看見Illy不舒服仍陪他登頂後，被感動而當場求婚，整個過程沒有事先規劃，甚至連戒指都沒準備，完全是突發性的浪漫決定。
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Lean認為出軌是婚姻絕對底線，也表示若未來沒了愛情，勉強在一起沒有意義；Illy則說目前不急著生小孩，想先享受兩人生活，未來順其自然即可。
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