2026-11-05 12:54 女子漾／編輯ANDREA
5部「男女互相拉扯到高甜HE」陸劇推薦，《嫁金釵》評價兩極？這部被封為成年人戀愛天花板！
純純的撒糖甜寵劇固然舒壓，但說到最能讓人「嗑生嗑死」、在螢幕前跟著嘴角瘋狂上揚的，絕對是男女主角之間那種充滿試探、曖昧不清的「極致拉扯」！從相互防備到忍不住靠近，每一次的眼神交鋒都火花四射，只要熬過心癢難耐的推拉期，迎來的Happy Ending絕對甜度翻倍！這次就來盤點5部「拉扯感滿分且絕對HE」的高評價陸劇，保證讓你重刷好幾遍都停不下來！
1.熟齡愛情的極致推拉：《裝腔啟示錄》
若要說近年「成年人戀愛」的天花板，絕對非《裝腔啟示錄》莫屬！由韓東君、蔡文靜主演，講述兩個在都市中習慣「裝腔」的男女，從互相試探、互丟直球到欲擒故縱。兩人在海王與海后之間的過招簡直不要太精彩，沒有無腦的工業糖精，只有滿滿的費洛蒙與曖昧氛圍，最後卸下偽裝真心相愛的HE結局，讓人直呼「太會拍了」！
2. 雙重身分的爆笑拉扯：《柳舟記》
由張晚意、王楚然主演的古裝輕喜劇《柳舟記》，絕對是越追越上癮的寶藏劇！劇情講述腹黑王爺與失憶女寨主上演的「追妻火葬場」。兩人從一開始帶著算計的虛假婚姻，到日常相處中弄假成真，推拉過程爆笑又甜虐交織。恢復記憶後的女主更是不再依賴男主，展現清醒獨立的大女主人設，最後雙強聯手迎來HE，高顏值CP感直接爆棚！
3. 權謀虐戀的極致誘惑：《桃花映江山》
由劉學義、孟子義主演的《桃花映江山》，講述腹黑左相沈在野與和親公主姜桃花的權謀虐戀。兩人從互相算計防備，到最後生死相托，拉扯感充滿危險張力！劇版特別捨棄了原著小說的悲劇設定，男主甚至為了女主以身試毒。大結局中，兩人在浪漫的花瓣雨下甜蜜緊擁，換來了觀眾最想看到的純愛HE，這對神仙眷侶絕對讓人又哭又笑！
4. 痛快反轉的成年人交鋒：《嫁金釵》
評價極高的《嫁金釵》由田曦薇與閆桉主演，被網友封為「不油膩、不套路」的古偶黑馬！講述真千金魏嬈與世子陸濯的極致推拉，男主從一開始的滿心戒備，到最後失控、甘願被女主利用，層層鬆動的感情線細膩又戳人。男女主角之間通透又真誠的對手戲，沒有無腦的工業糖精，只有充滿宿命感的拉扯，大結局迎來有情人終成眷屬的圓滿收尾，後勁十足絕對值得一追！
5. 宿命感的危險張力：《墨雨雲間》
黑馬神劇《墨雨雲間》除了吳謹言復仇爽度破表，她與王星越飾演的「肅國公」之間那種「危險又迷人」的拉扯更是全劇最大看點！男主明明看穿她的偽裝，卻一邊看戲一邊忍不住出手相救。兩人從互相利用到彼此深陷，充滿壓迫感卻又極致誘惑的對手戲，加上最後圓滿的HE結局，真的讓人越看越上頭！
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