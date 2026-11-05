台中桌遊店推薦【貳家桌遊中清店】網美級餐廳風格的桌遊空間，親子同樂、朋友聚會好去處，豐富桌遊輕鬆玩整天！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 貳家桌遊中清店位於台中北區飯店二樓，附設停車場。

貳家桌遊中清店位於台中北區飯店二樓，附設停車場。 重點二： 空間以餐廳風格打造，環境寬敞舒適又有質感。

空間以餐廳風格打造，環境寬敞舒適又有質感。 重點三：採線上預約制，平日200元、假日250元可玩6小時。

說到桌遊，大家第一時間想到的，

可能就是一間擺滿桌遊、大家圍著桌子玩遊戲的空間。

不過，這次來到台中的貳家桌遊中清店，真的有讓我意外到耶!

整個空間超美超舒適，環境漂亮又有設計感，完全顛覆我對傳統桌遊店的印象。

如果你是喜歡跟三五好友玩桌遊的人，

貳家桌遊可以約起來了!

貳家桌遊中清店 地理位置與停車場

貳家桌遊中清店位於台中北區的中清路一段，位置算是相當好找。

其實它是在通豪大飯店的二樓，話說通豪大飯店是我當年訂婚的婚宴飯店呢!

來到這裡有種熟悉的感覺，挺懷念的。

這裡有停車場，就在飯店正對面。

所以開車或搭乘大眾運輸工具前往都方便，都可以。

如果想找中清路桌遊店，或是北區一帶適合朋友聚會的地方，這裡很不錯。

貳家桌遊中清店 環境介紹

由於貳家桌遊中清店是設置在飯店裡面，所以整體環境跟一般我們印象中的桌遊店很不一樣。

飯店二樓的這間舞齡餐廳，同時也是貳家桌遊。

走上二樓看到招牌，就能感受到飯店特有的優雅與質感。

整體空間設計相當有格調，從燈光、家具到空間配置，

都帶著一種低調奢華的氛圍。

認真說，環境美到完全不會把它跟桌遊聯想在一起耶!

沒有傳統桌遊店那種擺滿遊戲、熱鬧又稍顯擁擠的感覺，

反而像是走進了一間質感餐廳或私人會所。

寬敞舒適的空間，搭配精緻的裝潢，讓人可以很放鬆地享受遊戲時光。

如果你跟我一樣，喜歡漂亮、有質感的環境，一定也會喜歡這裡。

畢竟現在找台中聚會場所推薦，除了好不好玩，環境舒不舒服也很重要。

貳家桌遊中清店 消費方式

店家採預約制，建議大家出發前先到官方網站選擇想要的桌型、日期與時段，

完成線上預約及付款後，再依照預約時間前往。

店家有提供白開水，自行取用。

目前官方網站提供4人桌、8人桌，

以及最多40人的包場方案，可以依照實際需求選擇。

除了平日一人200元假日一人250元，可玩6小時的費用以外，

店家有規定每人要點一杯飲品的低消喔!

如果只點飲品，最低只要100元。

不過我個人是蠻推薦，既然都來了，

不妨直接在這裡用餐，安排個半天的悠閒時光。

無論是跟朋友相約，還是帶著小孩一起來，

玩玩桌遊、吃個飯、喝杯飲料，累了就休息一下，再繼續下一場遊戲。

重點完全不用擔心日曬雨淋，又在這麼美的地方，算是很不錯的室內聚會選擇。

貳家桌遊中清店 實際遊玩

貳家桌遊提供多款的桌遊選擇，無論是喜歡動腦策略、考驗反應，

還是比較輕鬆歡樂、適合多人同樂的遊戲，都可以依照自己的喜好挑選。

而且桌遊都蠻新的耶!

拿到新的桌遊玩，心情自然會比較好，

話說有人跟我一樣，會在乎新舊這件事嗎?

我們在這裡玩了很多不同類型的桌遊，

從大家最耳熟能詳「拉密」，

到需要動腦筋、仔細思考策略的益智型桌遊。

還有考驗反應力、觀察力，以及需要團隊合作的遊戲，種類真的相當豐富。

老實說現在小孩都喜歡玩手機平板，畢竟連大人自己也是很難抗拒3C的魔力。

但如果有一個地方，讓你們有一段時間，

把注意力從螢幕移開，一起專注在眼前的遊戲，是一件很棒很難得的事情。

玩累了，再看一下一樓飯店大廳美麗的裝潢，隨手一拍都很有質感。

原本只是來玩桌遊的，卻多了個可以拍照打卡的地方XDD

貳家桌遊中清店有冷氣、有舒適的遊戲空間，

還能一次玩上好幾個小時，對我來說就是很不錯的台中雨天備案。

如果是親子家庭，可以透過遊戲讓孩子練習邏輯思考、觀察力及專注力。

如果是朋友聚會，則可以選擇多人桌遊，一起挑戰不同遊戲，讓聚會不只是吃飯聊天。

另外，店家也有8人桌及40人包場空間，

如果是公司活動、同學會或家族聚餐後想安排活動，也能依照人數選擇。

所以不管是台中朋友聚會、台中多人聚會，

還是想找一個不一樣的台中聚會場所推薦名單，我覺得都可以考慮這裡。

貳家桌遊中清店 預約流程

貳家桌遊採線上預約方式，操作其實不會太複雜，

直接到官方網站就可以查詢各地區的場地及可預約時段。

貳家桌遊在全台各縣市有多個據點，大家可依自己想要預約的店做選擇。

確認想預約的場地後，再點選對應的桌型。

比如中清店有4人、8人桌，也可以40人包場。

系統會顯示當天可以預約的時段，點選自己方便的時間即可。

如果想安排週末的親子活動或朋友聚會，建議可以提早預約，避免喜歡的時段額滿。

再來選擇預計遊玩的時間及人數。

我自己覺得選擇6小時就很足夠，可以慢慢玩不同類型的桌遊。

如果真的意猶未盡，也可以選擇延長時間，7小時加40元、8小時加80元，以此類推。

最後確認預約日期、時間、桌型及人數等資料，

依照網站指示完成付款，才算正式完成預約。

另外提醒大家，預約需要完成付款才算成立，記得確認訂單狀態喔!

官方預約網站：https://www.oursecondhome12.com/

貳家桌遊中清店 店家資訊

貳家桌遊台中中清店，顛覆了我對桌遊店的印象，

沒想到現在的桌遊空間也可以這麼有質感。

豐富的桌遊選擇，舒適漂亮的環境，

下次週末不知道去哪裡玩，就來一場桌遊大戰吧!

貳家桌遊台中中清店

地址:台中市北區中清路一段521號2樓

營業時間:10:00-18:00 (周一周二休息)

預約網址:https://www.oursecondhome12.com/

優惠預約加line @218ajoas