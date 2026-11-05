從史詩老片《奧德賽》，看懂現代人的職涯生存哲學：12 個神話典故與史丹佛「奧德賽計畫」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以《奧德賽》連結史丹佛奧德賽計畫，強調人生有三種職涯版本可思考。

文章以《奧德賽》連結史丹佛奧德賽計畫，強調人生有三種職涯版本可思考。 重點二： 透過Plan 1、Plan 2、Plan 3，幫助人減少焦慮、看見應變力與潛在渴望。

透過Plan 1、Plan 2、Plan 3，幫助人減少焦慮、看見應變力與潛在渴望。 重點三：作者整理多個神話典故與現代英語詞彙，說明史詩對文化與人生的啟發。

昨天終於進場看了辣部老片——《奧德賽》。

本來以為它是動作片，後來以為它是愛情文藝片（心靈捕手麥特戴蒙跟 Prada 安海瑟薇和女魔頭莎莉賽隆之間的量子糾纏），看完，才驚覺這真是一部歷史劇情片。

跟老婆當頂客族時，看電影是我們前三名的興趣之一，記得那時候小倆口時間充沛，在「Pre-Netflix/Disney Era」，訂閱了中華電信 MOD 線上影城吃到飽，週末不說，有時候平常日晚上兩夫妻還會啃完一部或半部電影，真的是個璀璨的時代。

而週末，進華納威秀更是家常便飯，月平均應該是 1.5 部院線片左右。

當了爸媽後，世界翻轉，難得約好的年度特休，要做的事情真的很多——吃大餐、逛街、孩子的事情、各種採買、按摩……，有時候看電影甚至未必排得進行程裡。

月平均 1.5 部院線片，也變成一年一會的落寞頻率。

好在，諾蘭老兄的史詩鉅片《奧德賽》終究沒讓我們失望。還得是《全面啟動》跟《星際效應》的大導演（這兩部我都超愛）。

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然而，在聊《奧德賽》之前，我想到年輕時就聽過的「奧德賽理論 ( Odyssey Plan )」。它的核心思想是——人生的選項遠比你想像的多，例如，接下來 5 年你可以考慮的 3 個行動計畫是：

一、既有人生 / 現狀 / 條件的延伸

你畢業於世界第一的哥倫比亞大學新聞傳播學院，所以最合理的就是應徵《紐約時報》或 BBC ，一步一步往資深編輯或主播的目標行走。

二、如果理想情況有所變化，你的應變計劃 ( Contingency Plan ) 是什麼？

由於數位媒體跟 AI 持續的襲擊，所有新聞媒體都凍結了職缺到 2026 年底，於是你決定從川普的推特國家中返台，承接爸爸在北捷大橋頭站的小卷米粉攤。

三、不理會上述的條件一及條件二，你想要做什麼不合常規的事情？

由於被雷公打到跟得知 xx 直播集團完成完成D輪近3,000萬美元（約新台幣8億元）資金挹注的信息，你覺得直播業依舊方興未艾，因此決心成為一名享譽寶島的花藝界的網紅直播主。

研究之後，我才發現「奧德賽計畫」源自史丹佛大學著名的 Life Design 課程，由 Bill Burnett 與 Dave Evans 教授在《做自己的生命設計師》（Designing Your Life）一書中提出。

這套理論之所以在職涯規劃與生命設計上廣受歡迎，是因為它破解了一個常見的迷思：「人生沒有唯一的最佳解，你身上同時潛藏著好幾種精彩版本的自己。」

就像我上面舉的例子一樣，奧德賽計畫有 3 個方案版本：

☪ Plan 1：既有軌跡的延伸(Current Path) —— 沿著目前的專業、背景與慣性繼續前進的最佳版本。最保守、穩妥，也不一定會比較不精采。

☪ Plan 2：突發狀況的應變(Contingency Plan) —— 假設 Plan 1 的路突然斷了（行業消失、外在環境劇變），你會靠什麼技能活下去？這比較像是個人的應變能力，或者說，他過往的能力組合以及經驗值，是否足夠應付這個世界的變局？

☪ Plan 3：不受限的狂想(Wildcard / Dream) —— 假設不考慮報酬、他人目光與現實限制，你最想嘗試的荒謬或熱血選擇是？也許是你的 Ikigai？找到你的人生意義之所在，找到讓你每天起床的動力與熱情來源。

《做自己的生命設計師》提醒我們：

除了問：「我應該做什麼？」之外，也要追問：「我可以試試看什麼？」

人生不是解題，也不是要找到完美答案，而是一場不斷試錯、修正、重新設計的創作過程。

你或許好奇，為甚麼「奧德賽計畫」的練習，在職涯上這麼有效？

1. 消除「萬一失敗怎麼辦」的焦慮

多數人在職涯思考時容易陷入「二元對立」（成功 vs 失敗）。當你主動把 Plan 2（應變方案）拉出來思考，你會發現哪怕最糟糕的外在變局發生，你依然有生存與轉型的能力（比如去賣米粉），大腦就不會再被焦慮綁架。

正如斯多葛學派哲學家愛比克泰德所說：「人之所以感到困擾，不是因為事物本身，而是因為他們對事物的看法。」亦如心理學教授 Steven C. Hayes 提醒的：「思想不等於事實。你腦海中浮現的每一個念頭，都不過是大腦在壓力下編造出來的故事，你不必每一個都相信。」只要你把你的看法寫下來，就有機會擺脫大腦腦補故事的糾纏以及困擾。

2. 把「不可能」轉化為「可能」的養分

Plan 3 看似荒誕（比如被雷打到去當花藝直播主），但它往往映照出你隱藏的渴望（渴望個人影響力、對美感的追求、渴望與大眾互動）。即便你最終沒有真的全職拋下一切去開花藝直播，你也可以把 Plan 3 的元素「原型測試（Prototyping）」到 Plan 1 裡面——例如在現有的媒體工作之餘，開設一個談美學的個人頻道。

3. 從「規劃人生」轉變為「設計原型」

史丹佛設計思維（Design Thinking）強調：不要試圖在腦海中精算未來 5 年，而是去建立「原型」進行小步快跑的測試。打個比方，

✡ 想知道自己喜不喜歡 Plan 1？看看畢業 10 年的學長姐現在在何方？成就如何？開心嗎？找他們聊聊，那可能是未來的你。

✡ 想知道自己喜不喜歡 Plan 2？先回家幫忙賣三個週末的米粉，試試看體驗。

✡ 想知道自己適不適合 Plan 3？週末開一次花藝直播或訪談一位花藝師（Life Design Interview）。

【偷偷補充】

在設計思考（Design Thinking）與生涯規劃（如《設計你的工作旅程》/ Designing Your Work Life）的脈絡中，還有一個MAP的概念，可以對應 MVP。

MAP 的全稱為：「Minimum Actionable Problem（最小可行問題）」，正是由「最小可行產品」（Minimum Viable Product, MVP）延伸而來的概念。當面對職場上的困境或「無效想法」時，與其卡在一個巨大、無法立刻改變的宏觀困境中，不如將其重擬（Reframe）並拆解成一個具體、微小且立刻能採取行動的提問。

這也是為什麼每一個 MAP 都是以「我如何能……」作為開頭，目的就是為了讓人聚焦於當下就能嘗試的微小行動。

MAP 1：主管很少給我正面的回饋，「我如何能」從組織的其他其他人那裡，獲得明確的讚賞？

MAP 2：我主管有許多優點，但不懂得感激他人，「我如何能」從其他我敬重的人士那裡獲得肯定？

MAP 3：我的雇主採取的管理方式，不包含正面的回饋，「我如何能」重擬工作的滿足感，領到薪水，並且在辦公室以外的地方尋求肯定？

（《做自己的工作設計師》，Bill Burnett & Dave Evans，p. 118-119）

完整的奧德賽計畫還包含哪些要素？

在實際實作奧德賽計畫時，史丹佛的標準做法還會要求為每個方案標註4 個評估指標：

✡資源：你有足夠的時間、金錢、技能與人脈去執行嗎？

✡喜好度：你有多渴望過這種生活？

✡自信度：你對自己能實現這個方案有多大把握？

✡一致性：這個計畫與你的工作觀、人生觀是否吻合？

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《奧德賽》（The Odyssey）改編自古希臘盲詩人荷馬（Homer）的同名史詩，講述伊薩卡國王奧德修斯（Odysseus，羅馬名尤利西斯 Ulysses）在特洛伊戰爭結束後，歷經十年海上漂泊、克服諸神與怪物考驗才得以返鄉的故事。

（註：看了資料後我才驚覺，原來奧德修斯 Odysseus 就是尤利西斯 Ulysses ，長知識了）

《奧德賽》不僅是西方文學的奠基之作，其中蘊含的典故更深遠地影響了現代英語與西方文化。一邊看電影時，我一邊回想學生時代啃過的那些「來自希臘羅馬神話的現代英語詞彙」，一時之間，好多情緒湧上心頭。以下是電影與史詩中的核心神話故事、專有名詞及其象徵隱喻，也夾帶了我的反思以及補充：

出自《奧德賽》的現代專有名詞與隱喻

1. Mentor（良師益友 / 導師）

㊙︎ 神話背景：奧德修斯前往參加特洛伊戰爭前，將年幼的兒子鐵拉馬庫斯（Telemachus）與王宮託付給忠誠的老友孟托（Mentor）。

㊙︎ 現代隱喻：演變為現代英語中的 "Mentor"，指在職涯、學業或人生道路上提供智慧引導與經驗傳承的導師。很早就知道 Mentor 這個單詞，2026 年才知道出處，喜歡。

2. Siren's Song（海妖之歌 / 致命誘惑）

㊙︎ 神話背景：塞壬（Siren）是半人半鳥（後演變成半人半魚）的海妖，居住在危險的礁石海域，能唱出極具魔力的優美歌聲，誘使過往水手迷失心智、將船駛向礁石撞毀。奧德修斯為了聆聽歌聲，命船員用蜂蠟堵住耳朵，並將自己緊緊綁在桅杆上，才得以倖存。麥特戴蒙這一段的演技，應該可以角逐奧斯卡影帝吧？（我原本以為他會把繩索撐爆）

㊙︎ 現代隱喻："Siren Song" 或 "Siren Call" 指「聽起來極具吸引力、但最終會帶來毀滅或危險的虛幻誘惑」（例如高回報的投資詐騙、有害的快感）。

3. Odyssey（長途冒險 / 艱辛的歷程）

㊙︎ 神話背景：源自主角名字奧德修斯，指他耗時整整十年、跨越無數未知海域與生死的返鄉之旅。

㊙︎ 現代隱喻："An Odyssey" 泛指「充滿變數、挑戰、自我探索且長期的艱辛旅程」。

4. Trojan Horse（特洛伊木馬）

㊙︎ 神話背景：奧德修斯以機智著稱，他獻計建造巨大的空心木馬，讓希臘精兵藏身其中，假裝撤退。特洛伊人將木馬作為戰利品拉入城內，夜晚希臘兵裡應外合，一舉攻陷特洛伊。知道特洛伊木馬、木馬屠城記幾十年，原來這個詭計出在本片主角奧德修斯。電影的這一段有點 Kuso，一來是特洛伊人出動一堆人在沙灘上拉里頭裝滿敵軍士兵的木馬，感覺好重、好難拖；二方面，入城後，把木馬立成直立，裡頭的奧德修斯一干人東倒西歪，也蠻搞笑的。

㊙︎ 現代隱喻：指「偽裝成禮物或無害外表，實則從內部破壞敵人的策略或裝置」（電腦領域的「木馬病毒」即源於此）。

5. Penelope's Web（永遠做不完的工作 / 延兵之計）

㊙︎ 神話背景：奧德修斯的妻子佩內洛普（Penelope）在丈夫失蹤期間被眾多求婚者逼婚。她宣稱必須先為公公織完一套喪布才能決定結婚，但她每天白天織布，夜晚則在燭光下悄悄拆掉。這一段，我在看史料時真的是「WOW」驚呼一聲。Penelope's Web = 永遠做不完的工作 or 緩兵之計，背起來。

㊙︎ 現代隱喻：指「表面看似在進行、實則被故意拖延且永無止境的事務」。

6. Scylla and Charybdis（進退維谷 / 腹背受敵）

㊙︎ 神話背景：奧德修斯的航程必須穿過一處狹窄海峽，一側是多頭海怪斯庫拉（Scylla），會吞噬每艘船的六名船員；另一側則是巨型漩渦怪物卡律布狄斯（Charybdis），會吸入並粉碎整艘船。

這一段超級好看，讓我想到《做自己的工作設計師》（p. 98）這一段引述，史丹佛教授霍華德（Ron Howard）是決策分析之父，他提醒過我們：「『決策的品質』與『結果的品質』完全是兩回事，永遠不要搞混了。你唯一能控制的事，就只有你的研究品質，以及隨之而來的決策品質。」6 個人的生命與整船人的生命，孰輕孰重，根本無法衡量，只能回到領導者的一念之間。

㊙︎ 現代隱喻：同英語俗語 "Between Scylla and Charybdis"（或 Between a rock and a hard place），形容「無論選擇哪一邊都會面臨巨大代價的兩難困境」。"Between Scylla and Charybdis" 這個超難背，哈哈！

電影中的關鍵希臘羅馬神話事件與關卡

1. 獨眼巨人波呂斐摩斯（Polyphemus the Cyclops）

㊙︎ 故事：奧德修斯一行人被困在波賽頓之子——獨眼巨人的洞穴中。奧德修斯自稱名字叫「Outis」（英文意為 Nobody / 沒有人），並用酒灌醉巨人後刺瞎其獨眼。巨人痛得大喊「『沒有人』在攻擊我！」，導致其他巨人並未前來救援。

㊙︎ 隱喻：展現人類「智慧與語言技巧」能戰勝原始暴力的象徵；但奧德修斯逃離後因傲慢而向巨人報上真名，從而招致海神波賽頓長達十年的報復（警告不可產生 Hubris / 神聖的傲慢）。這段電影沒有演，但我印象最深的，反而是奧德修斯率隊逃出洞穴後，卻回頭射了獨眼巨人一箭，除了讓部分夥伴因而喪命外，也間接使達接下來的海上漂流更被詛咒了……

2. 女巫喀爾刻（Circe）

㊙︎ 故事：居住在埃埃亞島的女巫，擅長魔法與藥草，將奧德修斯的船員全變成了豬。這段讓我看到瞠目結舌，然後跟老婆婆竊竊私語說：「這部電影的知識點也太多了，消化不良啦。」

㊙︎ 隱喻：代表「感官慾望與動物本能對人類理智的侵蝕」；將人變成豬象徵縱容慾望會使人性墮落為獸性。

3. 海仙女卡呂普索（Calypso）

㊙︎ 故事：卡呂普索深愛奧德修斯，將他困在奧吉吉亞島（Ogygia）長達七年，甚至承諾給予他「永生不老」的條件換取他留下。然而奧德修斯依然每日望海痛哭，渴望回到凡俗的家園與妻子身邊。

㊙︎ 隱喻：象徵「舒適圈與永生誘惑」對「人性尊嚴、責任與有限生命價值」的考驗。奧德修斯拒絕永生，選擇了充滿苦難但真實的凡人生活。

4. 冥界冥府之旅（Nekuia / The Underworld）

㊙︎ 故事：奧德修斯奉命前往冥界諮詢盲人先知泰瑞西亞斯（Tiresias）的靈魂，以獲取返鄉的指引，期間也遇到了他在特洛伊戰爭中戰死的戰友（如阿基里斯）與離世的母親。

㊙︎ 隱喻：英雄旅程（Hero's Journey）中經典的「下冥界（Katabasis）」範式，象徵象徵性的死亡與重生、對過去的直視以及心靈的昇華。

電影與神話的核心主題隱喻

㊙︎ | 返鄉之旅 | Nostos | 英文 "Nostalgia"（鄉愁）的詞源。象徵人在經歷混亂與考驗後，尋求精神歸宿與自我認同的過程。 |

㊙︎ | 宙斯法則（款待之道） | Zeus Xenios | 古希臘極為看重的道德規範，強調對陌生人/客人應盡心招待。宙斯維護的「神聖款待與天道正義」。凡人對弱者與客人的態度是受神審判的標準；違背此法則者（如求婚者、偷牛的船員）終將面臨天罰與毀滅。如電影中的求婚者在奧德修斯家中大肆揮霍打破了此規範，因而遭到最終的神聖審判。 |

㊙︎ | 致命傲慢 | Hubris | 指凡人挑戰神明或過度自大。奧德修斯向獨眼巨人挑釁報上真名是典型代表，也是他受難的主要原因。 |

㊙︎ | 變裝與考驗 | Metamorphosis | 奧德修斯返鄉後化身為老乞丐，象徵真正的國王不靠外表與王冠，而是憑藉智慧、忍耐與內在品質重新贏回王位。 |

你呢？你鐵定看過《奧德賽》了吧？你的觀後感是？對於人生或職涯，又有甚麼啟發？