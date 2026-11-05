2026-11-05 13:34 女子漾／編輯金柔葳
推薦8部「吻戲超有張力」陸劇！井柏然魚缸吻太撩、白敬亭暗戀多年終於親到
成年人的愛情劇真的越來越會拍！明明只是對視幾秒、靠近一點點，就讓觀眾忍不住心跳加速，等到真正親下去更是甜到想反覆重播！近年不少陸劇憑藉高甜吻戲引發討論，無論是井柏然《早春晴朗》的辦公室地下戀、白敬亭《難哄》的多年暗戀，還是張凌赫《愛你》的溫柔攻勢，每對CP都有讓人臉紅的名場面。女子漾盤點8部吻戲超有張力的陸劇，喜歡成熟戀愛、曖昧推拉與高顏值CP的劇迷，這份片單一定要收藏！
文章目錄
吻戲超有張力陸劇1.《早春晴朗》井柏然、孫千
井柏然與孫千主演的《早春晴朗》，上演職場新人尚之桃與高冷上司欒念的辦公室地下戀！井柏然飾演的欒念平時嚴肅難親近，面對喜歡的人卻逐漸卸下防備，兩人從曖昧試探到情不自禁親吻，尤其第5集的魚缸吻、雨夜車內吻戲更是讓劇迷臉紅心跳，忍不住反覆重播！
吻戲超有張力陸劇2.《難哄》白敬亭、章若楠
白敬亭與章若楠主演的《難哄》，講述桑延與溫以凡高中時期錯過彼此，多年後重逢竟意外成為室友！白敬亭飾演的桑延表面嘴硬愛逗人，卻默默暗戀溫以凡多年，兩人從曖昧試探到確認心意，終於迎來甜蜜親吻，每一次靠近都像在彌補錯過的青春，讓劇迷看得心跳加速！
吻戲超有張力陸劇3.《愛你》張凌赫、徐若晗
張凌赫與徐若晗主演的《愛你》，講述失眠的飯店經理沈惜凡，意外邂逅溫柔中醫師何蘇葉，兩人在相處中逐漸擦出愛火！張凌赫飾演的何蘇葉堪稱理想型男友，不僅體貼細心，談起戀愛更是主動又深情，從曖昧試探到甜蜜親吻，每次靠近都讓人心動，吻戲更是甜到讓劇迷忍不住重播！
吻戲超有張力陸劇4.《以愛為營》王鶴棣、白鹿
王鶴棣與白鹿主演的《以愛為營》，把霸總與財經記者的曖昧攻防拍得相當有話題！故事講述財經記者鄭書意為了採訪接近投資人時宴，兩人從工作交集逐漸發展成曖昧關係，過程中充滿互相試探、吃醋與甜蜜交鋒。
王鶴棣飾演的時宴平時冷靜自持，面對白鹿飾演的鄭書意卻逐漸展現溫柔的一面。兩人一來一往的撩人對話，加上感情升溫後的親密吻戲，讓這段成年人的愛情充滿甜蜜又刺激的拉扯感。
吻戲超有張力陸劇5.《春色寄情人》李現、周雨彤
李現與周雨彤主演的《春色寄情人》，講述職場女性莊潔返鄉後，與從事遺體整容工作的高中同學陳麥冬重逢，兩人逐漸擦出愛火！李現飾演的陳麥冬外冷內熱，面對莊潔卻藏不住心動，兩人從曖昧試探到親密熱吻，充滿成年人戀愛的慾望與拉扯，吻戲自然又有張力，讓劇迷看得臉紅心跳！
吻戲超有張力陸劇6.《你比星光美麗》許凱、譚松韻
許凱與譚松韻主演的《你比星光美麗》，講述紀星離職創業後，獲得投資人韓廷協助，兩人在事業合作中逐漸擦出愛火！許凱飾演的韓廷看似理性高冷，面對紀星卻展現深情又霸氣的一面，兩人從曖昧試探到確認關係，親密吻戲甜度不斷升級，讓劇迷看得臉紅心跳！
吻戲超有張力陸劇7.《長相思》楊紫、檀健次、張晚意、鄧為
楊紫主演的《長相思》集結張晚意、鄧為、檀健次三大男神，講述小夭與玱玹、塗山璟、相柳之間愛恨交織的虐心戀情！其中檀健次飾演的相柳最讓人意難平，明明深愛小夭卻無法坦白心意，尤其化身防風邶接近她，以及兩人在海底的親密互動，曖昧張力十足！鄧為飾演的塗山璟則以溫柔守候打動小夭，甜蜜與虐心交錯，讓劇迷越追越上癮！
吻戲超有張力陸劇8.《很想很想你》檀健次、周也
檀健次與周也主演的《很想很想你》，講述熱愛古風音樂的顧聲，意外邂逅自己崇拜已久的配音大神莫青成，兩人逐漸擦出愛火！檀健次飾演的莫青成不僅是配音男神，私下還是一名醫生，低沉嗓音搭配溫柔攻勢超犯規！從聲音告白到甜蜜親吻、擁抱，滿滿高甜互動讓聲控女孩完全招架不住！
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