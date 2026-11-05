2026-11-05 10:10 女子漾／編輯金柔葳
《陽光女子合唱團》紅到日本！7.75億票房神片「開演20分鐘全場哭」金馬3項入圍
台灣電影《陽光女子合唱團》感動延燒海外！電影在台創下7.4億元票房佳績，如今更入選東京國際影展，首場放映才過20分鐘，日本觀眾就陸續傳出啜泣聲，催淚程度連國界都擋不住！電影同時入圍第63屆金馬獎3項大獎，翁倩玉、何曼希雙雙角逐演技獎項，兩人戲外的祖孫情也超暖心。更令人期待的是，《陽光女子合唱團》確定將於2027年元旦正式登上日本大銀幕，預計在全日本約150家戲院上映！
《陽光女子合唱團》感動日本！開演20分鐘就聽見哭聲
《陽光女子合唱團》在台灣締造7.4億元票房佳績後，成功入選東京國際影展「Gala Selection」單元，導演林孝謙、編劇呂安弦，以及演員翁倩玉、何曼希特別飛往日本，與當地觀眾面對面交流。
林孝謙透露，電影才播放約20分鐘，影廳裡就開始出現觀眾啜泣的聲音，當日本經典民謠〈浜辺の歌〉（海濱之歌）響起，更讓現場情緒達到高峰。台灣觀眾熟悉的催淚故事，如今也成功打動日本影迷。這次也是翁倩玉相隔約16年再度參與東京國際影展，對她而言別具意義；林孝謙與呂安弦則是首次帶著作品入選，讓台灣電影再度站上國際舞台。
金馬獎入圍3項！翁倩玉暖喊何曼希「妳就是最佳新人」
除了海外傳出好消息，《陽光女子合唱團》也入圍第63屆金馬獎3項大獎，包括翁倩玉角逐「最佳女配角」、何曼希入圍「最佳新演員」，以及電影歌曲〈幸福在歌唱〉入圍「最佳原創電影歌曲」。此次東京行，翁倩玉還特別帶著何曼希前往神樂坂的毘沙門天善國寺參拜，除了祈求親友平安，也希望何曼希能在金馬獎獲得好成績。
晚間聚餐時，翁倩玉更親自鼓勵何曼希：「在奶奶心中，妳就是最佳新人。」短短一句話充滿疼愛，也讓兩人在電影中建立的祖孫情感延續到現實生活。翁倩玉還叮嚀何曼希，未來除了持續磨練演技，也要記得運用自己的能力幫助別人。
翁倩玉帶劇組遊東京！拍貼機美顏太強「連自己都認不出」
難得一起來到東京，翁倩玉也化身最佳導遊，帶著何曼希、林孝謙與呂安弦遊覽神樂坂，一行人還童心大發，挑戰日本拍貼機與夾娃娃機。沒想到拍貼機的美顏效果太強，四人拍完照片後幾乎認不出自己，忍不住笑稱成果「慘不忍睹」，意外成為這趟東京行最爆笑的回憶之一。
接著挑戰夾娃娃機時，翁倩玉更展現好手氣，成功夾到一組貼紙，讓大家開心歡呼。林孝謙與呂安弦則趁著空檔到銀座、表參道逛街，順利買到出席金馬獎的服裝，還品嚐秋季海鮮，好好享受東京之旅。
《陽光女子合唱團》2027元旦日本上映！150家戲院同步登場
《陽光女子合唱團》預計於2027年1月1日在日本約150家戲院上映，讓更多海外觀眾看見台灣電影的溫暖與情感。翁倩玉希望透過電影，讓觀眾重新思考親情的珍貴，尤其是父母給予孩子的愛，也期盼大家看完電影後，能更珍惜生命中重要的人。
導演林孝謙則希望這部作品能陪伴日本觀眾迎接新年，透過電影釋放過去一年的辛苦與遺憾，帶著新的希望走進2027年。從台灣創下7.4億元票房，到東京影展感動日本觀眾，再到入圍金馬3項大獎，《陽光女子合唱團》的熱度持續延燒，接下來能否在日本再創票房佳績，也令人期待！
精華 FAQ
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電影在東京國際影展放映約20分鐘後，影廳就陸續傳出啜泣聲，當〈浜辺の歌〉出現時情緒更被推到高點。這顯示故事的親情與催淚張力，已跨越語言與文化打動日本觀眾。
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《陽光女子合唱團》共入圍3項，包括翁倩玉角逐最佳女配角、何曼希入圍最佳新演員，以及電影歌曲〈幸福在歌唱〉入圍最佳原創電影歌曲，展現作品在演技與音樂上的完整表現。
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片方已確定《陽光女子合唱團》將於2027年1月1日在日本上映，預計全國約150家戲院同步登場。團隊希望藉由新年檔期，讓更多日本觀眾感受台灣電影的溫暖與親情力量。
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