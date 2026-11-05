你是真的在活著，還是只是重複過著同一天？一個中年男子的破局宣言

2026-11-05 09:55 Elvis Lin

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章主張先修煉內在心智，學會謙虛、取捨與正向自我對話。
  • 重點二：面對人際與職場衝突，應保持冷靜、化敵為友並以實力說話。
  • 重點三：作者鼓勵主動出擊、勇於實驗，並從失敗與挫折中累積反脆弱力。

前言：在變動時代中，重塑人生的核心座標

在當代社會的滾滾洪流中，我們常被無盡的欲望、複雜的人際關係以及對未來的焦慮所淹沒。許多人耗費大半輩子於碌碌無為的生計中，陷入了如同美國作家梭羅所歎惋的景況——將生命純粹消耗於賺錢維生，卻從未真正思考過自己想過怎樣的日子。

人生是一場長遠且充滿變數的探索。要活出卓越、有深度且具備意義的人生，關鍵不在於祈求風平浪靜，而在於如何在內心深處建立堅韌的心智模型、在處世中掌握通達的智謀、在面對未知時展現主動出擊的勇氣，並在每一次挫折與跌倒中汲取養分。正如無數智者與企業家的經驗總結：人生偉業的建立，不在於能知，乃在於能行。

第一章：內在心智修練——謙虛、取捨與自我對話

生命的質感，始終取決於我們如何看待自己與世界。若缺乏深厚的內在根基與清晰的自我認知，盲目的衝刺只會讓人在欲望的牽引下陷入更糟的境地。

1. 學會低頭的智慧：謙虛與適時的放棄

美利堅合眾國奠基者班傑明·富蘭克林（Benjamin Franklin）青年時曾拜訪一位前輩。當他準備從小門進入時，因門框太低，頭部被狠狠地撞了一下。出來迎接的前輩對他說：「很痛吧！可是這將是你今天拜訪我最大的收穫。要想平安無事地活在世上，就必須學會低頭。」富蘭克林終生牢記此訓，並將「謙虛」列為一生的生活方針。懂得低頭，不是懦弱，而是一種深刻理解環境與自身的清醒。

《窮查理的普通常識》也有段教人安身立命的智慧──2004 年的波克夏股東年會上，有位年輕股東問巴菲特問：「人生怎樣才能成功？」巴菲特說完後，蒙格接著說：「別吸毒，別亂穿越馬路，別染上愛滋。」這句話看似玩笑，實則反映了蒙格在生活中避免麻煩的普世智慧，和他在投資中避免失誤的特殊方法（《窮查理的普通常識》，頁 89）。這個故事沒有令我會心一笑，反而讓我深受啟發。

與此同時，懂得「適時放棄」更是高超的處世睿智。人的一生精力與時間皆極其有限，不可能面面俱到。面對紛雜的選擇，我們必須用理智揣「度」於「量」，當收即收，當走即走。為了不讓欲望的牽引把我們帶入絕境，時時反思與果斷割舍，才能讓我們聚焦於真正具備價值的目標。

2. 建立正向自我對話，拒絕被他人定義

羅斯福夫人（Eleanor Roosevelt）曾留下名言：「沒有你的同意，誰也不能讓你覺得自己差人一等。」現代人往往因外界的眼光或社群的比較而焦慮不安，甚至如心理學家柏恩所言，童心被盲目掩蓋，只是一味照著別人的期望過日子，最終連自己真正想要什麼都一無所知。

✈ 關注自己是人生最好的投資：探究自己一生最想做的事，最困難的部分並非預設年老時想過什麼樣的日子，而是當下要如何安排自己的生命。

✈ Be the best of you, not better than you：呈現你最好的一面，但別打腫臉充胖子。

✈ 掌握成長的關鍵機制：每天建立良好的自我對話機制，吸收足夠的心靈養分。寫一封信給自己，詳細分析自己的生活現況、願望、才華與真正的熱情所在。

Mel Robbins 在《The Let Them Theory》有 9 個金句，直指專注於自己，別理會他人的核心概念：

當你說「讓他們」，你決定不讓別人的行為擾亂你；當你說「讓我」，你負起對自己下一步的責任。
停止為無法控制的人／事煩惱，把精力回到自己。
成年人總會對你和你所做的一切抱持負面意見。讓他們去評論、去反應、去懷疑、去質疑你的決定……別再浪費時間擔心他們。開始活出一種讓自己驕傲的人生。
說一句「Let them」──你將獲得自由。從他人的意見、戲劇、評價中解放。
當你不再強迫他人符合你的期待，你就奪回了你的平靜、你的時間、你的力量。
當你說出「Let Them」，你其實是在為自己設下界線，不再讓別人的行為擾亂你的生活品質、情緒、能量。」
很多時候，我們的壓力來自於試圖控制別人的情緒、反應與選擇。當我們放手（Let Them），我們才真正把時間與能量留給自己真正重要的事。」
你永遠無法控制周遭發生的一切……但你可以選擇你對他人、對世界、對自己情緒的想法、言語、行動。
停止為別人的期待／判斷所活，開始為自己的人生定義標準──那才是真正屬於你的。」

第二章：處世哲學與領導智慧——轉化敵人與實力至上

當我們踏入社會與團隊，如何處理複雜的人際關係、面對權威衝突以及建立個人影響力，決定了我們的事業格局。

1. 消除敵人的終極方式：化敵為友與冷靜應對

美國總統林肯（Abraham Lincoln）曾提出一個震撼人心的大智慧：「如果我們能把所有的敵人變成朋友，這難道不是說我們消滅了所有敵人嗎？」面對立場不同或強硬的對手，對抗往往只會讓自己處於不利地位。

✈ 面對權威與不同觀點：在領導者或強硬觀點面前，懂得站在對方的角度看問題，理解其下達命令背後的道理。懂得適時展現柔韌的人，才是真正的智者。

✈ 去除對立情緒：西點軍校強調，對立情緒絕要不得。如果在團隊或戰場上，成員對長官或夥伴懷有對立情緒，其帶來的損害遠比不參加戰鬥更為嚴峻。

✈ 保持冷靜的頭腦：蘇軾在《留侯論》中寫道：「天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒。」拿破崙亦指出，一個統帥首要的條件就是擁有冷靜的頭腦。

2. 實力說話與團隊的真諦

「用實力說話」是西點軍校的名言，也是競爭法則的核心。機會只會垂青那些有準備的人。如果說機遇是天上掉下來的餡餅，那麼只有嘴巴夠大、底氣夠足的人才能接住。

在團隊中，更必須深刻理解團結的真諦。人的一生有許多時候，必須把自己的命運交付到別人手中。巴頓將軍在提拔幹部時，曾將候選人集合起來，要求他們在倉庫後面挖一條深淺不一的戰壕，並暗中觀察他們的反應。當其他人還在爭論與休息時，只有一位幹部對大家下令：「讓我們把戰壕挖好後再離開這裡吧。」巴頓最終重用了這名不抱怨、專注於完成任務的幹部。這證明了真正的領導力來自於實幹與責任感，而非空口無憑的議論。

第三章：勇氣與行動策略——打破制約，主動出擊

蕭伯納曾說：「成功者皆是起而行的行動派，他會尋找有力的情勢，如果找不到，那就創造它。」而拖延，則等於謀殺了機會。

1. 前進一步，你的劍自然變長

西點軍校的教官在指導學生習劍時曾告誡：「不要假設如果自己手中的劍再長一點，就可以擊敗對方。事實是，無論你的劍有多長，不主動進攻，也無濟於事。只要你前進一步，你的劍就自然變長了。」

巴頓將軍的作戰座右銘是「攻擊，攻擊，再攻擊！」在布列塔尼戰役中，他命令第八軍冒著兩翼暴露的巨大風險向敵人進攻。面對參謀們對獲勝機率幾乎為零的疑慮，巴頓堅持只要存在一線可能就要果斷出手，最終奇蹟般地改變了整個戰局。西點軍校甚至將失敗的可能性從語言中剔除，永遠宣稱「將要打敗某隊」。愛默生也強調：「去做你害怕做的事，你將獲得征服它的力量。」主動出擊，永遠是破除恐懼的最佳武器。

2. 破除制約的生活實驗與「戳盒子」

為了擺脫一成不變的生活，我們需要主動在日常生活中注入大膽的實驗精神。

✈ 生活實驗（Life Experiments）：嘗試一些打破常規的小行動，例如故意去廚房拿一個不喜歡的馬克杯並把它扔碎，你會發現要打破身上的長期制約，只需要一瞬間的勇氣。其他實驗還包括：與陌生人交談、連續一週洗冷水澡、走不同的路線上班、改變家中傢俱擺設，或者下雨天不帶傘。

✈ 戳盒子（Poke the Box）：行銷大師賽斯·高汀提倡，成年人應學習小孩接觸未知玩具時的大膽實驗精神，從不斷「戳戳看」的過程中，包容自己嘗試從未做過的事情，從而找出創新的解決方案。

寫到這裡，我想問：你上次「戳盒子」 ( Poke the Box.) 是甚麼時候？

萬事萬物都可以視為一個盒子，只要動手戳他，你就對這世界多了一份了解。作家賽斯．高汀的表弟小時候有個盒子，盒子上有燈泡、喇叭跟按鈕。如果按鈕，就會有聲音跟燈光出現。這盒子被戳了幾次後，他的表弟就已經完全知道它的運作原理：戳這個按鈕會這樣，戳那個按鈕會那樣。他把這種每個小朋友的「手賤」行為，發展成「戳盒子」行動宣言。

全世界最厲害的程式設計師就是以這種「戳盒子」精神學習，在鍵盤上打出程式、丟進電腦，看看會發生什麼事情。一步一步，熟悉了電腦與其語言。同樣的道理，全世界最厲害的人，重點都不是在於擁有完美的計畫，也不在於全世界最豐富的學識，而在於：他們勇於伸出手，像賽斯．高汀的表弟一般，把這個世界當做一個盒子，按按開關，看看這世界會發生什麼事情。這個簡單「戳盒子」的動作，才是改變世界的關鍵。

我自己的兩個小孩，在 6 歲之前，戳爆的盒子真的數不清有多少。小朋友對於手上的東西，在無知傻呼呼的狀態下，通常就是儘可能地去弄爆它，這點，有小小孩的父母應該都感同身受。我的表姊曾經給過我好多拼圖、軌道車、甚至洋娃娃都留有完整的外盒，總是令我嘖嘖稱奇，因為在我們家，不管是體積大或小的紙盒子或塑膠盒子，都只有被蹂躪的份，不管是戳爆、捏爆、拍爆、壓爆或坐爆。盒子還算是好的，最慘的命案現場是那些被蹂躪的火龍果、廁紙、玻璃杯、枕頭內的棉花、菜頭湯、稀飯，總是引得身為父母的我們勃然大怒。但想一想，長大的大人們，不再去戳那些實體的盒子了，也不再去戳那些虛擬的盒子了。這不是很可怕的事情嗎？

第四章：挫折與反脆弱力——從失敗中汲取養分

在追求夢想與卓越的道路上，失敗從不是偶然，而是通往成功必經的常態。

1. 失敗的價值與備用計畫

著名詩人濟慈曾宣示：「為了能跨入偉大詩人的行列，我願意遍嘗失敗的滋味。」丹·甘迺迪的研究指出，每一個成功企業家的背後，平均都有3.8次令人尷尬的失敗。世界上著名成功人士做事情時，成功與失敗的平均比率是一比十——如亨利·福特與本田宗一郎，在建立工業帝國前都歷經多次倒閉困境。

✈ 跌倒時不要空手站起來：古代哲人提醒，每一次跌倒都要從中得到一些啟發，找出失敗的真正原因，讓錯誤與挫折使我們變得更聰明。

✈ 擬定備用計畫：成功學專家蘭迪·吉伯特建議，在擬定主要計畫時，最好準備兩個備用計畫。「備用計畫一」是控制計畫，如同保護欄，防止不利局面蔓延；「備用計畫二」是緊急逃生計畫，當危險無法控制時，能及時保護最寶貴的資源。

✈ 快點失敗，早點成功：皮克斯動畫工作室創辦人約翰·拉薩特坦言：「我們每一部片都一度是史上最糟糕的電影。」創意團隊擁抱所有可能的失誤，因為越早發現錯誤，就越能即早設法修正。

2. 逆境中的 PSD 特質與「隆冬裡的夏天」

當人陷入窮途潦倒之際，往往也是重新開始的最佳時機。成功者身上常具備 PSD 特質：窮 (Poor)、聰明 (Smart)、拼命 (Driven)。即便身處不利條件，也能透過專業將其轉化為獨特優勢。

正如哲學家卡謬所言：「在隆冬裡，我發現心中有一個無法阻卻的夏天。」當情況變得很糟糕、比賽把你逼到牆角時，真正的挑戰才剛開始。愛迪生也曾感嘆：生命中的很多失敗，都是因為人們不知道他們放棄的時候離成功有多近。歐普拉對此做了完美的詮釋：「失敗只不過是上帝說『對不起，你走錯方向了』的方式。」

第五章：榮譽、誠實與終極價值追求

無論事業獲得多大的成就，若缺乏道德根基與內心平靜，一切輝煌都將如沙灘上的城堡般脆弱。

1. 榮譽感的真諦與誠實的價值

西點軍校的校訓是「責任、榮譽、國家」。美國作家法蘭克·勞埃德·賴特深刻指出：「關於磚頭的榮譽就是一塊實實在在的磚頭，關於木材的榮譽就是一塊道道地地的木材。榮譽，在某種程度上就是要求人們做一個正直的人。」

在美國全國拼音大賽中，11歲的羅莎莉·艾略特在決賽拼寫「avowal」時發音模糊。即便評委倒帶重聽仍無法確定，並把決定權交給她時，她明明知道正確答案是A，卻依然坦承自己發的是E音。她放棄了冠軍，只因為「想做個誠實的孩子」。西點軍校亦嚴格規定，學員絕不允許有任何撒謊或欺騙行為。這種對榮譽與誠實的堅守，才是健全人格中最不可動搖的基石。

2. 追尋夢想與價值的篩選標準

克里斯·吉博（Chris Guillebeau）指出，一項真正值得傾注生命的「追尋（Quest）」，必須具備以下五大標準：

✈ 明確的目標：具備具體的終點與成果導向。

✈ 明確的挑戰性：絕非輕而易舉，過程必然有所犧牲。

✈ 使命感的驅使：背後有超越個人利益的深層信念。

✈ 循序漸進的階段性：如老子所言「合抱之木生於毫末，九層之台起於累土，千里之行始於足下」，需邁向長遠目標。

✈ 對夢想的堅定信念：不是所有人都需要相信你的夢想，但你要相信你的夢想。

在追尋的長途拔涉中，單調與乏味幾乎是無法避免的。但請記住：努力本身就是最好的回報，工作本身就是最好的動力。

結語：擺脫盲從，將每個瞬間，活出怦然心動

你是真的在活著，還是只是在重複過著同一天？
羅斯福總統曾深刻寫道：「最好放膽嘗試偉大的事，即使不斷失敗，也要努力迎接光榮的勝利。和那些沒有鬥志的人相比，他們既享受得不多，也沒怎麼吃苦，因為他們活在模糊的灰色地帶，不知道何謂勝利，也不知道何謂挫折。」

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近年來，不管是河道或者媒體上，很喜歡講「七年級生是最衰的一代」。教改、金融海嘯、22K、房價起飛、疫情、AI 技術浪潮……這些不知道哪裡冒出來的言論，努力為我們這些七年級生「賣慘」。好像只要出生在 1980–1990，就是被時代釘在牆上的倒楣鬼。但我一直覺得，這種敘事太便宜，也太粗糙。如果真的要分世代，我更相信一句話：「每一個世代，都有人過成天王老子、都有人庸庸碌碌、都有人得償所願、都有人一蹋糊塗。」差別從來不在世代，而在選擇、態度、方法與生命力。

1982 年出生，身為這個「災難世代」的 7 年 1 班的我，能力不夠進駐台北市，大富大貴大概率也求之不得。但我們在新北一方落地生根。2 大 2 小、4 個靈魂，不跑單幫，同生一體，也能活得自成一格；

1982 年出生，身為這個「倒楣世代」的 7 年 1 班的我，正在努力忠於選擇、正面態度、聰明方法與熱枕的生命力，活得精彩多姿；

1982 年出生，身為這個「糟蹋世代」的 7 年 1 班的我，正在努力吞下這口甘苦茶，將每個瞬間，活出怦然心動。

正如卡謬說過的：「在隆冬裡，我發現心中有一個無法阻卻的夏天。」

我們或許無法決定當代社會的洪流走向何方，無法決定市場的變局，甚至無法決定明天會帶來讚美還是挫折。但我們永遠可以決定，要在自己的心中栽種出一個怎樣的夏天。

我們不必活在世俗的嘈雜與他人的期望中。從今天起，停止拖延，傾注所有的熱情，去發掘工作的樂趣，去承擔必要的代價；因為我們用力活著，因此能夠坦然地對自己說：「我沒有辜負過自己的才華，我沒有在焦慮中虛度光陰，我曾勇敢地愛過、痛過、跌倒過，並在每一次跌倒後，手中至少都拾起一些沙子。」

精華 FAQ

  • 文章認為人生關鍵不在等待環境變好，而在於培養謙虛、自省、冷靜與行動力，並在挫折中持續修正方向，活出真正屬於自己的價值。

  • 作者主張不要沉溺對立情緒，而要站在對方角度思考，盡量化敵為友；同時相信實力最終會說話，真正的領導力來自實幹與責任感。

  • 因為失敗能讓人更快找到錯誤並累積經驗，而生活實驗則能打破慣性與自我限制，幫助人從被動等待，轉向主動探索與創造可能。

Elvis Lin

Elvis Lin

現職金融業資深行銷經理，政治大學新聞所碩士畢，曾於 BBC 實習，並任職於統一、雀巢、85度C、Gogoro 等。他是 Gogoro 首批員工之一，引領車主創下金氏世界紀錄；更曾以英文向美國前副總統高爾簡報。超過橫跨 8 大不同主題（職場溝通、公眾表達與領導力培訓等），共 236 場演講或教育訓練。

#美國 #中年 #人生

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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

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義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
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獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
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牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
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這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

圖片來源：Pinterest
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#星座 #工作 #十二星座

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2026-11-01 10:41 女子漾／編輯張念慈
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

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文章目錄

《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

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史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻

2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
圖片來源：萬家福、康是美

史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

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桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
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桂冠攜手史努比家族推出3款聯名湯圓，以濁水溪糯米搭配六道傳統工法，打造Q彈外皮，包入各具特色的鹹甜內餡。

- 開心果湯圓：西班牙開心果搭配全豆研磨開心果醬、馬斯卡彭起司與卡士達，堅果香濃郁。

- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

- 提拉米蘇湯圓：馬斯卡彭起司融合UCC咖啡粉、可可與淡淡酒香，打造大人系甜點風味。

11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
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圖片來源：桂冠
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「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

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#便當 #桂冠 #史努比 #萬家福 #康是美 #聯名卡 #SNOOPY

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