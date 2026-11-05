你是真的在活著，還是只是重複過著同一天？一個中年男子的破局宣言

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章主張先修煉內在心智，學會謙虛、取捨與正向自我對話。

文章主張先修煉內在心智，學會謙虛、取捨與正向自我對話。 重點二： 面對人際與職場衝突，應保持冷靜、化敵為友並以實力說話。

面對人際與職場衝突，應保持冷靜、化敵為友並以實力說話。 重點三：作者鼓勵主動出擊、勇於實驗，並從失敗與挫折中累積反脆弱力。

前言：在變動時代中，重塑人生的核心座標

在當代社會的滾滾洪流中，我們常被無盡的欲望、複雜的人際關係以及對未來的焦慮所淹沒。許多人耗費大半輩子於碌碌無為的生計中，陷入了如同美國作家梭羅所歎惋的景況——將生命純粹消耗於賺錢維生，卻從未真正思考過自己想過怎樣的日子。

人生是一場長遠且充滿變數的探索。要活出卓越、有深度且具備意義的人生，關鍵不在於祈求風平浪靜，而在於如何在內心深處建立堅韌的心智模型、在處世中掌握通達的智謀、在面對未知時展現主動出擊的勇氣，並在每一次挫折與跌倒中汲取養分。正如無數智者與企業家的經驗總結：人生偉業的建立，不在於能知，乃在於能行。

第一章：內在心智修練——謙虛、取捨與自我對話

生命的質感，始終取決於我們如何看待自己與世界。若缺乏深厚的內在根基與清晰的自我認知，盲目的衝刺只會讓人在欲望的牽引下陷入更糟的境地。

1. 學會低頭的智慧：謙虛與適時的放棄

美利堅合眾國奠基者班傑明·富蘭克林（Benjamin Franklin）青年時曾拜訪一位前輩。當他準備從小門進入時，因門框太低，頭部被狠狠地撞了一下。出來迎接的前輩對他說：「很痛吧！可是這將是你今天拜訪我最大的收穫。要想平安無事地活在世上，就必須學會低頭。」富蘭克林終生牢記此訓，並將「謙虛」列為一生的生活方針。懂得低頭，不是懦弱，而是一種深刻理解環境與自身的清醒。

《窮查理的普通常識》也有段教人安身立命的智慧──2004 年的波克夏股東年會上，有位年輕股東問巴菲特問：「人生怎樣才能成功？」巴菲特說完後，蒙格接著說：「別吸毒，別亂穿越馬路，別染上愛滋。」這句話看似玩笑，實則反映了蒙格在生活中避免麻煩的普世智慧，和他在投資中避免失誤的特殊方法（《窮查理的普通常識》，頁 89）。這個故事沒有令我會心一笑，反而讓我深受啟發。

與此同時，懂得「適時放棄」更是高超的處世睿智。人的一生精力與時間皆極其有限，不可能面面俱到。面對紛雜的選擇，我們必須用理智揣「度」於「量」，當收即收，當走即走。為了不讓欲望的牽引把我們帶入絕境，時時反思與果斷割舍，才能讓我們聚焦於真正具備價值的目標。

2. 建立正向自我對話，拒絕被他人定義

羅斯福夫人（Eleanor Roosevelt）曾留下名言：「沒有你的同意，誰也不能讓你覺得自己差人一等。」現代人往往因外界的眼光或社群的比較而焦慮不安，甚至如心理學家柏恩所言，童心被盲目掩蓋，只是一味照著別人的期望過日子，最終連自己真正想要什麼都一無所知。

✈ 關注自己是人生最好的投資：探究自己一生最想做的事，最困難的部分並非預設年老時想過什麼樣的日子，而是當下要如何安排自己的生命。

✈ Be the best of you, not better than you：呈現你最好的一面，但別打腫臉充胖子。

✈ 掌握成長的關鍵機制：每天建立良好的自我對話機制，吸收足夠的心靈養分。寫一封信給自己，詳細分析自己的生活現況、願望、才華與真正的熱情所在。

Mel Robbins 在《The Let Them Theory》有 9 個金句，直指專注於自己，別理會他人的核心概念：

✈ 當你說「讓他們」，你決定不讓別人的行為擾亂你；當你說「讓我」，你負起對自己下一步的責任。

✈ 停止為無法控制的人／事煩惱，把精力回到自己。

✈ 成年人總會對你和你所做的一切抱持負面意見。讓他們去評論、去反應、去懷疑、去質疑你的決定……別再浪費時間擔心他們。開始活出一種讓自己驕傲的人生。

✈ 說一句「Let them」──你將獲得自由。從他人的意見、戲劇、評價中解放。

✈ 當你不再強迫他人符合你的期待，你就奪回了你的平靜、你的時間、你的力量。

✈ 當你說出「Let Them」，你其實是在為自己設下界線，不再讓別人的行為擾亂你的生活品質、情緒、能量。」

✈ 很多時候，我們的壓力來自於試圖控制別人的情緒、反應與選擇。當我們放手（Let Them），我們才真正把時間與能量留給自己真正重要的事。」

✈ 你永遠無法控制周遭發生的一切……但你可以選擇你對他人、對世界、對自己情緒的想法、言語、行動。

✈ 停止為別人的期待／判斷所活，開始為自己的人生定義標準──那才是真正屬於你的。」

第二章：處世哲學與領導智慧——轉化敵人與實力至上

當我們踏入社會與團隊，如何處理複雜的人際關係、面對權威衝突以及建立個人影響力，決定了我們的事業格局。

1. 消除敵人的終極方式：化敵為友與冷靜應對

美國總統林肯（Abraham Lincoln）曾提出一個震撼人心的大智慧：「如果我們能把所有的敵人變成朋友，這難道不是說我們消滅了所有敵人嗎？」面對立場不同或強硬的對手，對抗往往只會讓自己處於不利地位。

✈ 面對權威與不同觀點：在領導者或強硬觀點面前，懂得站在對方的角度看問題，理解其下達命令背後的道理。懂得適時展現柔韌的人，才是真正的智者。

✈ 去除對立情緒：西點軍校強調，對立情緒絕要不得。如果在團隊或戰場上，成員對長官或夥伴懷有對立情緒，其帶來的損害遠比不參加戰鬥更為嚴峻。

✈ 保持冷靜的頭腦：蘇軾在《留侯論》中寫道：「天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒。」拿破崙亦指出，一個統帥首要的條件就是擁有冷靜的頭腦。

2. 實力說話與團隊的真諦

「用實力說話」是西點軍校的名言，也是競爭法則的核心。機會只會垂青那些有準備的人。如果說機遇是天上掉下來的餡餅，那麼只有嘴巴夠大、底氣夠足的人才能接住。

在團隊中，更必須深刻理解團結的真諦。人的一生有許多時候，必須把自己的命運交付到別人手中。巴頓將軍在提拔幹部時，曾將候選人集合起來，要求他們在倉庫後面挖一條深淺不一的戰壕，並暗中觀察他們的反應。當其他人還在爭論與休息時，只有一位幹部對大家下令：「讓我們把戰壕挖好後再離開這裡吧。」巴頓最終重用了這名不抱怨、專注於完成任務的幹部。這證明了真正的領導力來自於實幹與責任感，而非空口無憑的議論。

第三章：勇氣與行動策略——打破制約，主動出擊

蕭伯納曾說：「成功者皆是起而行的行動派，他會尋找有力的情勢，如果找不到，那就創造它。」而拖延，則等於謀殺了機會。

1. 前進一步，你的劍自然變長

西點軍校的教官在指導學生習劍時曾告誡：「不要假設如果自己手中的劍再長一點，就可以擊敗對方。事實是，無論你的劍有多長，不主動進攻，也無濟於事。只要你前進一步，你的劍就自然變長了。」

巴頓將軍的作戰座右銘是「攻擊，攻擊，再攻擊！」在布列塔尼戰役中，他命令第八軍冒著兩翼暴露的巨大風險向敵人進攻。面對參謀們對獲勝機率幾乎為零的疑慮，巴頓堅持只要存在一線可能就要果斷出手，最終奇蹟般地改變了整個戰局。西點軍校甚至將失敗的可能性從語言中剔除，永遠宣稱「將要打敗某隊」。愛默生也強調：「去做你害怕做的事，你將獲得征服它的力量。」主動出擊，永遠是破除恐懼的最佳武器。

2. 破除制約的生活實驗與「戳盒子」

為了擺脫一成不變的生活，我們需要主動在日常生活中注入大膽的實驗精神。

✈ 生活實驗（Life Experiments）：嘗試一些打破常規的小行動，例如故意去廚房拿一個不喜歡的馬克杯並把它扔碎，你會發現要打破身上的長期制約，只需要一瞬間的勇氣。其他實驗還包括：與陌生人交談、連續一週洗冷水澡、走不同的路線上班、改變家中傢俱擺設，或者下雨天不帶傘。

✈ 戳盒子（Poke the Box）：行銷大師賽斯·高汀提倡，成年人應學習小孩接觸未知玩具時的大膽實驗精神，從不斷「戳戳看」的過程中，包容自己嘗試從未做過的事情，從而找出創新的解決方案。

寫到這裡，我想問：你上次「戳盒子」 ( Poke the Box.) 是甚麼時候？

萬事萬物都可以視為一個盒子，只要動手戳他，你就對這世界多了一份了解。作家賽斯．高汀的表弟小時候有個盒子，盒子上有燈泡、喇叭跟按鈕。如果按鈕，就會有聲音跟燈光出現。這盒子被戳了幾次後，他的表弟就已經完全知道它的運作原理：戳這個按鈕會這樣，戳那個按鈕會那樣。他把這種每個小朋友的「手賤」行為，發展成「戳盒子」行動宣言。

全世界最厲害的程式設計師就是以這種「戳盒子」精神學習，在鍵盤上打出程式、丟進電腦，看看會發生什麼事情。一步一步，熟悉了電腦與其語言。同樣的道理，全世界最厲害的人，重點都不是在於擁有完美的計畫，也不在於全世界最豐富的學識，而在於：他們勇於伸出手，像賽斯．高汀的表弟一般，把這個世界當做一個盒子，按按開關，看看這世界會發生什麼事情。這個簡單「戳盒子」的動作，才是改變世界的關鍵。

我自己的兩個小孩，在 6 歲之前，戳爆的盒子真的數不清有多少。小朋友對於手上的東西，在無知傻呼呼的狀態下，通常就是儘可能地去弄爆它，這點，有小小孩的父母應該都感同身受。我的表姊曾經給過我好多拼圖、軌道車、甚至洋娃娃都留有完整的外盒，總是令我嘖嘖稱奇，因為在我們家，不管是體積大或小的紙盒子或塑膠盒子，都只有被蹂躪的份，不管是戳爆、捏爆、拍爆、壓爆或坐爆。盒子還算是好的，最慘的命案現場是那些被蹂躪的火龍果、廁紙、玻璃杯、枕頭內的棉花、菜頭湯、稀飯，總是引得身為父母的我們勃然大怒。但想一想，長大的大人們，不再去戳那些實體的盒子了，也不再去戳那些虛擬的盒子了。這不是很可怕的事情嗎？

第四章：挫折與反脆弱力——從失敗中汲取養分

在追求夢想與卓越的道路上，失敗從不是偶然，而是通往成功必經的常態。

1. 失敗的價值與備用計畫

著名詩人濟慈曾宣示：「為了能跨入偉大詩人的行列，我願意遍嘗失敗的滋味。」丹·甘迺迪的研究指出，每一個成功企業家的背後，平均都有3.8次令人尷尬的失敗。世界上著名成功人士做事情時，成功與失敗的平均比率是一比十——如亨利·福特與本田宗一郎，在建立工業帝國前都歷經多次倒閉困境。

✈ 跌倒時不要空手站起來：古代哲人提醒，每一次跌倒都要從中得到一些啟發，找出失敗的真正原因，讓錯誤與挫折使我們變得更聰明。

✈ 擬定備用計畫：成功學專家蘭迪·吉伯特建議，在擬定主要計畫時，最好準備兩個備用計畫。「備用計畫一」是控制計畫，如同保護欄，防止不利局面蔓延；「備用計畫二」是緊急逃生計畫，當危險無法控制時，能及時保護最寶貴的資源。

✈ 快點失敗，早點成功：皮克斯動畫工作室創辦人約翰·拉薩特坦言：「我們每一部片都一度是史上最糟糕的電影。」創意團隊擁抱所有可能的失誤，因為越早發現錯誤，就越能即早設法修正。

2. 逆境中的 PSD 特質與「隆冬裡的夏天」

當人陷入窮途潦倒之際，往往也是重新開始的最佳時機。成功者身上常具備 PSD 特質：窮 (Poor)、聰明 (Smart)、拼命 (Driven)。即便身處不利條件，也能透過專業將其轉化為獨特優勢。

正如哲學家卡謬所言：「在隆冬裡，我發現心中有一個無法阻卻的夏天。」當情況變得很糟糕、比賽把你逼到牆角時，真正的挑戰才剛開始。愛迪生也曾感嘆：生命中的很多失敗，都是因為人們不知道他們放棄的時候離成功有多近。歐普拉對此做了完美的詮釋：「失敗只不過是上帝說『對不起，你走錯方向了』的方式。」

第五章：榮譽、誠實與終極價值追求

無論事業獲得多大的成就，若缺乏道德根基與內心平靜，一切輝煌都將如沙灘上的城堡般脆弱。

1. 榮譽感的真諦與誠實的價值

西點軍校的校訓是「責任、榮譽、國家」。美國作家法蘭克·勞埃德·賴特深刻指出：「關於磚頭的榮譽就是一塊實實在在的磚頭，關於木材的榮譽就是一塊道道地地的木材。榮譽，在某種程度上就是要求人們做一個正直的人。」

在美國全國拼音大賽中，11歲的羅莎莉·艾略特在決賽拼寫「avowal」時發音模糊。即便評委倒帶重聽仍無法確定，並把決定權交給她時，她明明知道正確答案是A，卻依然坦承自己發的是E音。她放棄了冠軍，只因為「想做個誠實的孩子」。西點軍校亦嚴格規定，學員絕不允許有任何撒謊或欺騙行為。這種對榮譽與誠實的堅守，才是健全人格中最不可動搖的基石。

2. 追尋夢想與價值的篩選標準

克里斯·吉博（Chris Guillebeau）指出，一項真正值得傾注生命的「追尋（Quest）」，必須具備以下五大標準：

✈ 明確的目標：具備具體的終點與成果導向。

✈ 明確的挑戰性：絕非輕而易舉，過程必然有所犧牲。

✈ 使命感的驅使：背後有超越個人利益的深層信念。

✈ 循序漸進的階段性：如老子所言「合抱之木生於毫末，九層之台起於累土，千里之行始於足下」，需邁向長遠目標。

✈ 對夢想的堅定信念：不是所有人都需要相信你的夢想，但你要相信你的夢想。

在追尋的長途拔涉中，單調與乏味幾乎是無法避免的。但請記住：努力本身就是最好的回報，工作本身就是最好的動力。

結語：擺脫盲從，將每個瞬間，活出怦然心動

你是真的在活著，還是只是在重複過著同一天？

羅斯福總統曾深刻寫道：「最好放膽嘗試偉大的事，即使不斷失敗，也要努力迎接光榮的勝利。和那些沒有鬥志的人相比，他們既享受得不多，也沒怎麼吃苦，因為他們活在模糊的灰色地帶，不知道何謂勝利，也不知道何謂挫折。」

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近年來，不管是河道或者媒體上，很喜歡講「七年級生是最衰的一代」。教改、金融海嘯、22K、房價起飛、疫情、AI 技術浪潮……這些不知道哪裡冒出來的言論，努力為我們這些七年級生「賣慘」。好像只要出生在 1980–1990，就是被時代釘在牆上的倒楣鬼。但我一直覺得，這種敘事太便宜，也太粗糙。如果真的要分世代，我更相信一句話：「每一個世代，都有人過成天王老子、都有人庸庸碌碌、都有人得償所願、都有人一蹋糊塗。」差別從來不在世代，而在選擇、態度、方法與生命力。

1982 年出生，身為這個「災難世代」的 7 年 1 班的我，能力不夠進駐台北市，大富大貴大概率也求之不得。但我們在新北一方落地生根。2 大 2 小、4 個靈魂，不跑單幫，同生一體，也能活得自成一格；

1982 年出生，身為這個「倒楣世代」的 7 年 1 班的我，正在努力忠於選擇、正面態度、聰明方法與熱枕的生命力，活得精彩多姿；

1982 年出生，身為這個「糟蹋世代」的 7 年 1 班的我，正在努力吞下這口甘苦茶，將每個瞬間，活出怦然心動。

正如卡謬說過的：「在隆冬裡，我發現心中有一個無法阻卻的夏天。」

我們或許無法決定當代社會的洪流走向何方，無法決定市場的變局，甚至無法決定明天會帶來讚美還是挫折。但我們永遠可以決定，要在自己的心中栽種出一個怎樣的夏天。

我們不必活在世俗的嘈雜與他人的期望中。從今天起，停止拖延，傾注所有的熱情，去發掘工作的樂趣，去承擔必要的代價；因為我們用力活著，因此能夠坦然地對自己說：「我沒有辜負過自己的才華，我沒有在焦慮中虛度光陰，我曾勇敢地愛過、痛過、跌倒過，並在每一次跌倒後，手中至少都拾起一些沙子。」