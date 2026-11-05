2026-11-05 09:56 女子漾／編輯金柔葳
F1男神Charles Leclerc升格奶爸！29歲喜迎首胎女兒，為陪妻女延後飛巴西
F1法拉利人氣車手Charles Leclerc（夏爾・勒克萊爾）升格當爸爸了！29歲的他與妻子Alexandra Leclerc於11月4日在Instagram宣布喜訊，證實寶貝女兒Bianca已在11月3日出生。夫妻倆曬出女兒穿著粉紅色長褲、奶油色針織小鞋的萌照，瞬間融化大批粉絲！今年2月才在摩納哥低調完婚的兩人，婚後約8個月迎來第一個孩子，Leclerc更為了陪伴妻女調整F1賽事行程，甜蜜開啟新手爸爸生活。
Charles Leclerc喜迎首胎女兒！小公主Bianca萌照曝光
法拉利車手Charles Leclerc與妻子Alexandra在Instagram共同分享女兒出生的好消息，貼文僅寫下「Bianca，3.11.26」，簡單公布寶寶名字與生日。照片中，小公主穿著粉紅色長褲與奶油色針織鞋，雖然沒有露出正臉，但一雙小腳已經萌翻粉絲！
這也是夫妻倆迎來的第一個孩子，喜訊曝光後，F1官方帳號、法國車手Pierre Gasly，以及Mercedes等車隊紛紛留言祝福，讓這位新手爸爸收穫滿滿祝福。
Charles Leclerc與Alexandra愛情時間線！求婚還找愛犬Leo神助攻
Charles Leclerc與Alexandra自2023年開始交往，女方擁有藝術背景，經常陪伴男友出席F1賽事，也因優雅又時髦的穿搭風格受到關注。兩人在2025年11月宣布訂婚，當時Leclerc還安排愛犬Leo參與求婚，讓牠戴上寫著「爸爸想娶妳」的名牌，浪漫又可愛的橋段讓不少粉絲融化。
2026年2月28日，兩人在摩納哥舉行私人婚禮，並搭乘經典紅色法拉利250 Testa Rossa跑車離開，畫面宛如電影場景。Leclerc事後接受F1官方訪問時，也形容婚禮是自己一生難忘的日子。夫妻倆原本就計畫在2027年舉辦更盛大的婚禮，邀請親朋好友一起慶祝，如今女兒Bianca出生，未來婚禮也將多一位可愛的小成員！
Charles Leclerc早就練習當爸爸！29歲生日推嬰兒車超可愛
其實Leclerc早在女兒出生前，就已經開始為新手爸爸生活做準備！今年10月，他在義大利托斯卡尼慶祝29歲生日，還特別曬出自己推著嬰兒車的照片，幽默分享第一次練習推嬰兒車相當順利。
夫妻倆今年8月公開懷孕喜訊，Alexandra也曾在Instagram分享孕肚照。Leclerc當時接受媒體訪問，難掩期待心情，透露兩人都非常期待寶寶到來。如今終於正式升格三口之家，讓不少車迷直呼，賽道上帥氣的法拉利男神，私下也要開啟奶爸模式了！
為陪女兒延後飛巴西！Charles Leclerc當爸後首戰聖保羅GP
女兒Bianca出生時間，恰好就在11月6日至8日的F1聖保羅大獎賽前夕。為了多陪伴妻子與剛出生的女兒，Leclerc將延後前往巴西，缺席週四的媒體活動。至於週五的第一次自由練習，法拉利將安排車手學院成員Dino Beganovic代班，這項安排同時也是車隊原定的新秀車手培訓計畫，並非臨時因女兒出生才做出的決定。
Leclerc預計在第二次自由練習重返駕駛座，迎接自己升格爸爸後的首場F1大獎賽。先前他就曾透露，希望盡可能利用賽事間的空檔陪伴家人，如今小公主正式報到，接下來如何兼顧賽車與家庭生活，也成為車迷關注焦點。
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