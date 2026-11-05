「你怕耗到別人，所以你內耗；但有些人不內耗，因為她去耗別人。」——《我的黑道姑姑：教我的99件事》27 個有感金句

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章主張少內耗、少討好，優先對自己的感受與選擇負責。

文章主張少內耗、少討好，優先對自己的感受與選擇負責。 重點二： 人際與感情關係中，重點在辨識價值觀、人品與是否值得交付。

人際與感情關係中，重點在辨識價值觀、人品與是否值得交付。 重點三：提醒珍惜家人與當下時間，尤其別對媽媽與重要的人留下遺憾。

【關於不內耗與討好】

世界上你最喜歡的人是誰？面對這個問題，我們想的都是別人，沒人想到「該選擇自己」。

比起當一個體面的好人，我更想當一個無悔的瘋子。

再好的人，都可能成為別人故事裡的壞人。所以永遠不要想當好人，要當對得起自己的人。

為了自己當下的心情負責，就是最重要的責任。

真正的處世圓融，不是討所有人開心，而是不受困於別人的評價。

不要對每件事過度自省，任何事，只要符合自己的道德標準就好。

其實任何事情對你都沒有影響，是你的在意，才讓它有了影響你的能力。

你怕耗到別人，所以你內耗；但有些人不內耗，因為她去耗別人。

最好學著遲鈍一點，敏感很虧，因為根本沒有人在意。

【關於人際與被討厭】

10. 你為何會被討厭？只因為每個人都活在自己認定的故事裡，當你剛好不符合他們需要的劇本，他們為了不讓自己所相信的事崩壞，就需要你在他們的世界裡當壞人。

11. 被討厭了，不用問為什麼，只因為支撐每個人活下去的價值觀不同。反而你該肯定自己，慶祝你勇敢堅持了自己的版本。

12. 小時候以為自己朋友很多，長大後才發現，你以為有交情的人，其實只是有交集，而非交心。

13. 比起虛偽的善良，我更喜歡帶點鋒芒的真誠。

14. 先開口就對了，有什麼問題，等被拒絕以後再來煩惱。

15. 他傷害你，不是因為你哪裡不好，只是因為，他本來就會傷人。

【關於感情與清醒】

16. 一定要很努力去愛一個人，不是為了得到愛，而是為了不後悔。

17. 人總在不愛我們的人身上，尋找愛過的痕跡；也總在深愛我們的人身上，挑出不愛的證據。

18. 沒有回應的關係，就到此為止吧，再愛，就不禮貌了。

19. 現代的戀愛，忠誠好像是個不得了的特質，我們都忘了，那應該是基本配備。

20. 9

21. 挑伴侶，挑的是人品：善良、坦誠、專一。其他的不足都能一起修補，唯獨「人品」刻在骨子裡，無法人為改變。

22. 變老，對愛情而言是好事。你會期待愛情，但不會再輕易相信別人的一時興起。

【關於家人與時間】

23. 時間不會回頭，下一個十年，未必還有今日如此炙熱的心，所以，請立刻珍惜眼前，沒有以後、沒有如果。

24. 很多話，選擇不說，是因為說了沒用，更因為不想讓珍惜的人，心裡多一份煩惱。

25. 愛你的人，會因為懂你的脾氣，所以練習用你需要的方式，來和你相處。

26. 世界上最讓人後悔的是，曾經對媽媽刻薄，但很久以後才意識到。

27. 媽媽永遠會等你，但不會永遠在等。下一次見面，好好擁抱她吧。