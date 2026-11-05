2026-11-05 09:40 Elvis Lin
「你怕耗到別人，所以你內耗；但有些人不內耗，因為她去耗別人。」——《我的黑道姑姑：教我的99件事》27 個有感金句
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章主張少內耗、少討好，優先對自己的感受與選擇負責。
- 重點二：人際與感情關係中，重點在辨識價值觀、人品與是否值得交付。
- 重點三：提醒珍惜家人與當下時間，尤其別對媽媽與重要的人留下遺憾。
【關於不內耗與討好】
世界上你最喜歡的人是誰？面對這個問題，我們想的都是別人，沒人想到「該選擇自己」。
比起當一個體面的好人，我更想當一個無悔的瘋子。
再好的人，都可能成為別人故事裡的壞人。所以永遠不要想當好人，要當對得起自己的人。
為了自己當下的心情負責，就是最重要的責任。
真正的處世圓融，不是討所有人開心，而是不受困於別人的評價。
不要對每件事過度自省，任何事，只要符合自己的道德標準就好。
其實任何事情對你都沒有影響，是你的在意，才讓它有了影響你的能力。
你怕耗到別人，所以你內耗；但有些人不內耗，因為她去耗別人。
最好學著遲鈍一點，敏感很虧，因為根本沒有人在意。
【關於人際與被討厭】
10. 你為何會被討厭？只因為每個人都活在自己認定的故事裡，當你剛好不符合他們需要的劇本，他們為了不讓自己所相信的事崩壞，就需要你在他們的世界裡當壞人。
11. 被討厭了，不用問為什麼，只因為支撐每個人活下去的價值觀不同。反而你該肯定自己，慶祝你勇敢堅持了自己的版本。
12. 小時候以為自己朋友很多，長大後才發現，你以為有交情的人，其實只是有交集，而非交心。
13. 比起虛偽的善良，我更喜歡帶點鋒芒的真誠。
14. 先開口就對了，有什麼問題，等被拒絕以後再來煩惱。
15. 他傷害你，不是因為你哪裡不好，只是因為，他本來就會傷人。
【關於感情與清醒】
16. 一定要很努力去愛一個人，不是為了得到愛，而是為了不後悔。
17. 人總在不愛我們的人身上，尋找愛過的痕跡；也總在深愛我們的人身上，挑出不愛的證據。
18. 沒有回應的關係，就到此為止吧，再愛，就不禮貌了。
19. 現代的戀愛，忠誠好像是個不得了的特質，我們都忘了，那應該是基本配備。
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21. 挑伴侶，挑的是人品：善良、坦誠、專一。其他的不足都能一起修補，唯獨「人品」刻在骨子裡，無法人為改變。
22. 變老，對愛情而言是好事。你會期待愛情，但不會再輕易相信別人的一時興起。
【關於家人與時間】
23. 時間不會回頭，下一個十年，未必還有今日如此炙熱的心，所以，請立刻珍惜眼前，沒有以後、沒有如果。
24. 很多話，選擇不說，是因為說了沒用，更因為不想讓珍惜的人，心裡多一份煩惱。
25. 愛你的人，會因為懂你的脾氣，所以練習用你需要的方式，來和你相處。
26. 世界上最讓人後悔的是，曾經對媽媽刻薄，但很久以後才意識到。
27. 媽媽永遠會等你，但不會永遠在等。下一次見面，好好擁抱她吧。
精華 FAQ
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核心態度是把注意力收回自己，不必為別人的評價過度自責或討好。文章認為真正的圓融，是不被外界標準綁住，先對自己的心情與選擇負責。
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文章認為被討厭常不是因為你不好，而是你不符合他人既有劇本，讓對方需要你當壞人。與其追問原因，不如肯定自己堅持的價值觀與版本。
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感情上要看重人品、忠誠與回應，沒有回應的關係就該停止；家人方面則提醒珍惜媽媽與當下，因為時間不會回頭，很多後悔都來自來不及好好表達。
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