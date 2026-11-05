2026-11-05 08:51 享民頭條
別被表面友好給騙了 秒懂職場綠茶6大隱性PUA套路
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章揭露職場中6種隱性PUA話術的常見套路。
- 重點二：以關心、鼓勵包裝否定，讓員工懷疑自我價值。
- 重點三：提醒讀者保持清醒，建立職場邊界與自我保護。
編輯/李明真撰文
在辦公室走跳，最怕的不是遇到明著來的惡霸，而是那種表面上關心妳、實際上句句都在否定妳的職場高高手。每次聽完心裡總是毛毛的、渾身不對勁，卻又說不出哪裡怪，甚至開始懷疑是不是自己草莓、抗壓性太低？妳不是想太多，妳只是不小心踩進了職場PUA的溫柔陷阱裡。今天就讓我們一起把這6種讓人內傷的隱性話術通通扒光，看清他們的套路。
第一種 看似關心的質疑型話術
主管常常一邊拍拍妳的肩膀，一邊語重心長地說：「這案子對妳來說可能有點勉強，妳真的撐得住嗎？」這句話最狡猾的地方在於，它把懷疑包裝成了溫柔的保護傘。表面上好像在心疼妳的體力，實際上卻在暗示妳能力不足、不堪大任。如果妳順著他的話說對，那妳就坐實了無能的標籤；如果妳說行，他又可以隨時準備看妳出糗。
第二種 看似鼓勵的打壓型話術
開會時對方總會笑著來一句：「妳其實很有潛力，就是自信心還差了一點。」聽起來是不是像在給妳指點迷津？但仔細琢磨就會發現，這是慢性精神凌遲。對方用高姿態的審視者語氣，精準地否定妳現在的價值，讓妳覺得自己永遠不夠好，只能拼命加班證明自己，最後乖乖被壓榨。
第三種 情緒勒索的甩鍋型話術
每當專案出了包，對方總會無奈地嘆氣說：「當初如果妳聽我的，事情就不會變成這樣了。」這招叫做事後諸葛與完美甩鍋。他絕口不提當初決策時的模糊不清，反而把所有的責任跟罪惡感像雪球一樣滾到妳身上。幾次下來，妳會開始懷疑自己的判斷力，甚至連呼吸都覺得自己做錯了。
第四種 道德綁架的奉獻型話術
主管在宣佈要全員週末加班時，總會深情款款地補上一句：「大家都是為公司打拼，年輕人多付出點是在幫自己累積經驗。」這種把剝削包裝成自我成長的毒雞湯，真的讓人大翻白眼。薪水沒見得比較多，把勞資關係硬生生扭曲成恩情關係，簡直精神污染。
第五種 孤立防備的挑撥型話術
同事私底下若有所指地對妳說：「其實大家對妳上次那樣做有點意見，但我挺妳才跟妳說的。」這句話瞬間把妳推進了假想敵環繞的戰場。他利用妳對人際關係的不安，成功塑造他是妳唯一的盟友，實際上卻是透過製造對立來瓦解團隊信任，讓妳在職場上孤立無援。
第六種 模糊焦點的否定型話術
當妳好不容易提出創新企劃，對方卻輕描淡寫地回：「這個概念很有創意，但不太符合我們的風格，妳還是照舊規矩來吧。」這招叫做先賞妳一顆糖，再賞妳一巴掌。用敷衍的讚美開頭，真正的目的卻是全盤否定妳的努力與突破，把妳好不容易點燃的熱情一秒澆熄。
總結來說，職場如江湖，聽話聽音，別總把別人的內心戲當作自己的檢討報告。下次再聽到這些似是而非的綠茶金句時，請在心裡翻個大大的白眼，告訴自己不是妳不好，而是對方的戲真的太多了。保持清醒的頭腦與精準的職場邊界感，我們上班是來賺錢圓夢的，可不是來修練金剛不壞之身的。
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精華 FAQ
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文章主要談的是職場中的隱性PUA與話術操控，尤其是那些表面友善、實際卻在打壓、甩鍋或孤立同事的溝通方式，提醒讀者辨識其真實意圖。
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這6種話術分別是質疑型、打壓型、甩鍋型、奉獻型、挑撥型與否定型，核心作用都是把否定包裝成關心或建議，讓對方逐漸懷疑自己並接受壓榨。
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文章建議讀者不要把對方的內心戲當成自己的錯誤檢討，應保持清醒判斷，建立清楚的職場邊界，避免被情緒勒索與話術牽著走。
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