2026-11-04 22:48 曾浩原醫師
皮下避孕器放了又想拿掉？植入前先了解出血變化
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：植入前應先了解月經可能變亂或停經。
- 重點二：異常出血是提早取出的最主要原因。
- 重點三：皮下避孕器屬長效可逆避孕，取出後可恢復受孕力。
文／曾浩原醫師
皮下避孕器能省去每天記得吃藥的麻煩，但在決定植入之前，我會特別提醒一件事：妳能不能接受月經型態可能改變？
避孕效果很重要，使用後的生活感受也一樣重要。如果放之前只知道「方便」，卻沒有先理解可能出現的出血變化，之後就容易因為和期待不同而困擾。
我最近整理個人臨床紀錄，從2025年1月至2026年9月，我完成454例皮下避孕器植入與31例取出。兩者都是全台案例數最多的醫師。這31例提早取出，約佔植入案例數的6.8%。這些病人當中，取出原因的第一名是異常出血，共有15例。
皮下避孕器屬於長效可逆避孕（long acting reversible contraception, LARC）。長效可逆避孕是全世界最主流的避孕方式之一。它兼顧了兩個好處。首先，「長效」並不只是代表持續時間長，而是由醫師安裝後就不用自行操作，減少忘記吃藥、使用錯誤等機率。因此，長效可逆避孕是最有效的避孕方式，與結紮的避孕效果相當。
「可逆」，則代表取出後身體就會回到原本的受孕能力。而如果是結紮這種永久性避孕，一旦後悔就只能再次手術重接，或是做試管嬰兒療程，且不保證成功率，反悔的代價相當高昂。
皮下避孕器在國外已經使用多年，但在台灣是從2024年末才引進。在皮下避孕器引進台灣之前，台灣女性的長效可逆避孕選項，只有子宮內避孕器。而皮下避孕器不需要經由內診放入子宮，因此對於害怕內診的女性，是一個可考慮的選項。
但是，和子宮內避孕器一樣，皮下避孕器最常見的副作用，也是月經可能會變亂。根據我的臨床經驗，大約有三分之一的病人在安裝後，月經會變得比較久才來一次，甚至完全不來。這個是完全正常的狀況，因為皮下避孕器的避孕原理就是讓身體不排卵，而不排卵就像是懷孕的時候不會有月經一樣。因此植入皮下避孕器後月經沒有來，不需要催經。
而另外三分之一的病人，可能會有不定期的異常出血。這是比較困擾的狀況。多數的病人出血量不多（大概是護墊的量），天數也不長。如果不困擾的話也是都不用管它。少數的病人可能會出血的天數很長，如果覺得困擾，可以回診開立調經藥。大部分這些出血的情況可以經由調經藥來控制。而如果調經藥都沒有辦法控制異常出血的狀況，就只能考慮把皮下避孕器提前取出。
另外還有一些其他的副作用，但較為少見，包括體重上升、情緒不穩定等等。
如果妳已經決定不想繼續使用，也可以隨時提出取出的需求，同時安排接續避孕。若出血突然很多，或伴隨明顯腹痛、頭暈等不適，則應及時就醫。
我認為，完整的避孕諮詢，應該讓妳在植入前知道可能遇到什麼，也知道遇到問題時有哪些選擇。最後用得安心、符合生活需求，才是適合妳的方法。
另外，皮下避孕器無法預防性傳染病；有相關風險時，仍需使用保險套。
本文為一般衛教資訊，個別診斷與治療請與婦產科醫師討論。
精華 FAQ
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最重要的是先確認自己能否接受月經型態改變，包括久不來、完全停經或不定期出血。若事先不了解，之後很容易因為和期待不同而感到困擾。
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常見狀況包括月經變少、變晚來，甚至完全不來；也可能出現少量但不規則的異常出血。前者多屬正常反應，後者若不影響生活可先觀察。
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多數情況可先回診評估，醫師可開立調經藥控制出血；若調經藥仍無法改善，或出血很多、合併腹痛頭暈等不適，就應考慮提早取出並及時就醫。
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