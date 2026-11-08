2026-11-08 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【看節目】當「好好出門」變成一場障礙賽 我們該如何打造真正的「無障礙」社會
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：節目呈現身心障礙者「好好出門」的真實困難。
- 重點二：從街道到住宿餐飲，無障礙缺口處處可見。
- 重點三：人情味可助人，但制度化友善環境更重要。
如果有看第61屆金鐘獎頒獎典禮，大概會對這群得獎者印象深刻，而在典禮後流傳於社群媒體上的片段，想必也感動了不少原本不知道這個節目的觀眾。收錄了十組身心障礙者的日常，還有他們嘗試在受限的身心狀態下，走出家門、挑戰那些就連平常人有時也不敢挑戰的事物，《極樂世界之好好出門》就各個層面來說，都能夠帶給觀眾啟發與反思；除了看見那些被忽視的需求，在被勇氣感染的同時，他們經驗世界的方式也為我們打開了另一道感受的窗口。
《極樂世界之好好出門》是公視推出的人文紀實節目《極樂世界》的延伸企劃，在十集的內容裡，收錄了腦麻、自閉症、視障、聽障、輪椅族等，多樣的身心障礙者的日常生活，以及他們挑戰跳傘、重機、潛水、滑板、環島，或者出門旅遊等突破身心限制的活動，實現「好好出門」的目標。在記錄那些挑戰的同時，節目也如實呈現了他們的日常與可能遭遇的不便，讓觀眾能深刻理解他們的那些挑戰，是需要付出多少額外的努力與勇氣才能夠踏出去。
身心障礙者挑戰自我的題目，本身就具有衝突性：一部分是因為受限的身心靈狀態，與他們不願意被束縛的心靈間的對比，另一部分則是藉由日常生活地呈現，來讓觀眾了解對他們來說，光是「好好出門」本身就是一個巨大挑戰。從被稱為「行人地獄」的街頭、缺乏無障礙設施或設計不良的公共空間，到吃飯、住宿等更加細微的需求，節目中主角所遭遇的每個困境，都會讓人意識到身心障礙者的需求是如何被各種空間忽略；這些客觀條件所造成的阻礙，和受限的身體狀態相比，造成的不便並沒有差太多。
「都已經不方便了，為什麼不能好好待在家裡？」大概是許多人會有的第一反應，甚至對於他們自找麻煩的想法嗤之以鼻；但身而為人，他們同樣也有能夠追求自己喜愛事物的權利。此外，他們所經驗的那些客觀環境的不足，正是凸顯了那些經常會被忽略的風險，雖然沒有人希望自己出意外，但或許我們更應該追求的是當自己面臨失能，或者暫時性的不便時，這個社會並不會讓生活變得更麻煩。
儘管同樣是在身心障礙的範疇，《極樂世界之好好出門》對於不同症狀的順序安排似乎特別花過心思。從腦麻、肌肉萎縮，到後來的視障、聽障，透過呈現身心障礙的多樣面貌，也循序漸進地拓展了觀眾對於這個群體的認識，尤其是最後兩位受到精神疾病困擾的患者，更多少模糊了觀眾與身心障礙者之間那條原本明確的界線。除了進行挑戰的主角，那些生活在他們周邊的人物，同樣也值得觀察，包含家境、家人的態度，其實都會對身心障礙者面對生活帶來巨大的影響。
對我來說，印象最深刻的其實是其中一位視障主角體驗SUP，還有輪椅新郎只是為了舉辦婚宴，卻處處碰壁的兩個故事；前者提醒了我，體驗生活的多重方式，後者則讓我深刻理解公共空間對於「無障礙」的忽視，就連新郎本人要上台致詞還必須自己加錢租用斜坡板。其實在《極樂世界之好好出門》裡，還是可以看到台灣人引以為傲的人情味，不只一次在患者需要幫助時伸出援手，但比起這種需要碰運氣的幫助，我們需要也應該獲得的，其實是讓所有人都能夠「好好出門」的環境，這或許也是這個節目想達成的最終目標。
精華 FAQ
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節目藉由身心障礙者的日常與外出挑戰，呈現「好好出門」並不容易，並讓觀眾看見公共空間、交通與生活服務對無障礙需求的長期忽視。
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因為從行人環境、無障礙設施到吃飯和住宿等細節，都可能成為阻礙；這些外在條件造成的不便，往往不亞於他們自身身體限制。
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文章認為，社會不應只依賴偶發的人情協助，而應建立制度化、可預期的無障礙環境，讓每個人無論是否失能，都能自在且安全地出門。
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