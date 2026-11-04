「要進行第 3 選擇的談判，你必須先視對方為一個人，而非一場戰爭、一個遊戲」—549 頁的《第3選擇》，我居然翻了第二次

2026-11-04 21:53 Elvis Lin

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《第3選擇》強調先把對方視為人而非敵手。
  • 重點二：曼德拉與獄卒互相理解後，仇恨轉為友誼與尊重。
  • 重點三：作者以併購、家庭與人生案例說明綜效思維。

4 個月前，我第一次讀《第3選擇》，有茅塞頓開的感覺。

我很興奮地做完了書摘，接著，我積極地透過書中的觀點以及方法，擬出了一套「想改變當下困境」的行動計劃。

我嘗試了，我也失敗了。

這很遺憾，甚至有點可笑。

但這也跟人生一樣，跟蔡康永所說的一樣:

「你如果對人生的殘忍或記憶的不可靠，

都做好心理準備了，

實在沒道理那麼脆弱。

脆弱的人應該是那種對人生毫不理解，

以為美人魚長了兩條腿上岸去，

就能嫁給王子的人，

那才會受傷害，

覺得人生不如所想。」

是以，儘管不如我所想，我並沒有成功實踐《第3選擇》這本書中的真知灼見，我仍然願意重讀一次。

只因為，生命，永遠有無窮的「第3選擇」，等著我們以更開闊的腦袋，展開一切。

以下，是我重讀《第3選擇》後，摘錄下來的又 13 個智慧段落，跟你分享：

✈ 1964年，南非人權鬥士曼德拉（Nelson Mandela）開始了他在荒涼的羅賓島監獄（Robben Island prison）長達27年的監禁生活。身為一位前途大好的年輕律師，當年他卻決定挺身反抗壓制所有南非黑人的種族隔離政策。

「上千次的輕蔑、上千次的屈辱，以及上千個未被記憶的時刻，在我裡面醞釀出憤怒、反抗、慾望，讓我必須挺身而出，與一個禁錮了我所有同胞的體制奮戰到底。」

他解釋道。在監獄中，他所遭遇的情況與在外面時沒什麼兩樣。剛開始時，他甚至變得更為憤怒。

但漸漸地，曼德拉的心有了改變。出獄多年以後，我有機會與曼德拉見面。我問他：

「你花了多久時間才克服自己對獄卒的憤怒與不滿？就是那些殘忍虐待你、以最不堪的方式對待你的人？」

他回答說：

「大約四年。」

我問他，是什麼事情扭轉了他的心？

他說：

「當我聽到那些獄卒談起他們彼此之間的關係、他們與家人之間的關係時，我才發現，原來他們同樣也是隔離政策的受害者。」（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁65）

✈ 一位名叫布蘭德（Christo Brand）的年輕獄卒如此描述他自己的心路歷程：

「我剛到羅賓島的時候，大家告訴我，我們所看管的犯人其實和動物沒什麼兩樣。有些獄卒非常討厭這些犯人，而且對他們極其殘酷。」

後來，他被派去看管曼德拉。

「我到羅賓島時，曼德拉已經 60 歲了。他很平實、非常客氣。他以尊重的態度待我，而我對他的尊敬也與日俱增。過了一陣子之後，雖然他是犯人，但我們之間建立起了友誼。」這份友誼後來改變了布蘭德的生命。他開始私底下幫曼德拉的忙、挾帶一些麵包給他、為他傳口信。他甚至違反規定，讓曼德拉偷偷見了自己剛出生的小孫子，還讓他親手抱了一下那孩子。

「曼德拉很擔心我會因為東窗事發而被懲罰。他也寫信給我太太，告訴她我應該繼續讀書。即使身為囚犯，他還不忘鼓勵自己的獄卒要繼續求學。」

曼德拉後來又開始將心力放在布蘭德的小兒子黎安（Riaan）身上。

黎安獲准定期前來探視曼德拉，並開始像祖父一般敬愛曼德拉。後來，曼德拉當上南非總統，他的教育基金會便為黎安提供一份獎學金。

對曼德拉和布蘭德而言，他們的關係從「我－它」變成了「我－您」

那位原先視黑人為動物的年輕人開始深深敬愛這位年老的囚犯，並且也起而反對種族隔離政策。這位曾經視白人為仇敵的老人也變得非常疼惜這位年輕的獄卒。

曼德拉寫道：

「就是在那些漫長、孤獨的監獄歲月中，我想為自己同胞爭取自由的渴望，逐漸轉為一種希望為所有的人──包括黑人與白人──都爭取到自由的飢渴。我深深知道，壓迫者其實與被壓迫者同樣需要被解放……受壓迫者與壓迫者的人性同樣都受到剝奪。」

就是因為擁有這種不平凡的看法，他的同胞才會說，曼德拉真的是一位有智慧的人。（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁65）

✈ 我們常會覺得「和我同一國的人」都很……

善良、聰明、有智慧、講理、有道德、有彈性、天才、忠於國家、全世界最棒的人；

而「和你同一國的人」則都很……

邪惡、愚蠢、無知、不理性、不道德、沒原則、白癡、背叛國家、全世界最爛的人。

兩種選擇的思維常讓我們在面對兩難時身陷其中、難以跳脫──所謂的兩難就是指看似沒有一個比較好的解決方式的難題。

我常聽人談起這類問題，相信你也一樣。

有時我們會聽到老師氣餒地說：

「我實在沒辦法再教這個學生了，但我也不可能就這樣放棄她。」

企業主則會說：

「沒有更多的資金，我們根本無法繼續推展業務。但是如果不繼續推展業務，我們又不可能獲得更多的資金──這真是個典型的兩難困境。」

面對這種兩難困境，兩種選擇思維的人心中所產生的不安全感可想而知。

有些人會乾脆棄械投降，其他人則會決定勇敢撲向蠻牛的一支角，而且還把所有人都一起拖下水。

為了證明自己是對的，他們會不惜緊咬鮮血直流的傷口，也要堅持捍衛自己的立場。（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁40-41）

✈ 要進行第 3 選擇型的談判，你必須先視對方為一個人，而非一場戰爭、一個遊戲或一次獵殺行動中的「獵物」

我們太容易落入「敵我意識」的陷阱中。

專研談判的盧姆教授（Grande Lum）警告說：

「最重要的是，不要妖魔化別人，不要把對方想像成難搞的談判對象……或許他們只是不信任你所屬的組織；或許他們曾經在談判中吃過虧；或許他們根本不知道還有別的談判模式。基本上，我們每個人都是自身利益的捍衛者，而且我們也都認為，只有自己的做法才能帶來最好的結果。」（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁156）

✈ 第3選擇的思維模式：我與你發揮綜效；我努力了解你；我看見自己；我看見你（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁157）

✈ 少有併購案真正達成綜效的結果。

全球性企管專業服務公司 KPMG（在台會員為安侯建業會計師事務所）進行的一項重要研究顯示：

「83%的企業併購案並未能替公司股東帶來好處。」

而在超大型併購案中，甚至有60%對股東權益有損。

首先提出「病毒行銷」（viral marketing）概念的瑞波特（Jeffrey Rayport）也說：

「對策略性綜效的錯誤期待，使得華爾街淚流成河。」

為何如此？

因為併購多半出於傲慢，而非為了發揮綜效。

另一項重要的研究發現，從「媒體效應及所獲得的報酬來看」，絕大多數的併購案與「企業CEO的傲慢脫不了關係」，也就是與企業領導人冀求更高的名位、更多的金錢有關。

1980年代，一心想成為全球第一大專業服務公司的「上奇廣告」（Saatchi & Saatchi）就是一個經典案例。

這個目標讓上奇廣告不斷搶進一些自己並不專精、也沒有太大熱情的領域。

莫里斯．上奇（Maurice Saatchi）曾說：

「這不足以使我們致勝，但卻足以把別人拉下馬來。」（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁178）

✈ 考慮併購案時，綜效應該是首先、也是最重要的一項決定因素。只有在雙方能夠創造出一個真正的互補團隊、我們的長處將成為你們的機會，而你們的長處也正是我們的機會時，才應該進行併購。

一個多世紀前，萊斯（Henry Royce）與貴族出身的勞斯（Charles Rolls）第一次在英國曼徹斯特的米德蘭飯店大廳碰面。

你很難找到比他們兩人身分、背景差異更大的人了。

頭髮花白、留著落腮鬍的萊斯是工人之子，自己則成了一位老練的機械師，負責為英國軍隊製造蒸汽起重機，而且以追求完美出名。

身高 180 公分的勞斯則是身材、地位都高人一等。

年僅 27 歲的勞斯出身名門，是個特權階級的公子哥兒，而且也是英國大學生中第一位擁有個人專屬汽車的人。

在愛德華七世時代的英國，他們兩人之間的社會鴻溝極大。

但他們都熱愛汽車。

當時，汽車還只是少數人的昂貴玩具（而且品質極不穩定）。

萊斯花了整整 3 年時間，在自己的店裡反覆研究一部法國汽車──他確定自己做得出更好的車子。他的人生準則是「在每一件事情上竭力追求完美。將最好的東西變得更好。如果完美的東西不存在，就自己創造。」

他所打造出來的手工汽車讓勞斯大為驚豔。勞斯當時已經展開一項新事業：在時髦的倫敦西區開設一家汽車展售中心。他對於陳列在自己展示中心裡的法國汽車也是不甚滿意。於是這位年輕、富有的行銷專家和這位頑固的老機師決定共組「勞斯萊斯」汽車公司（Rolls-Royce）。

這正是一家第 3 選擇的公司，也就是高品質機械工藝與花俏行銷能力的奇妙結合。就在萊斯全力打造一台地球上最好的汽車時，勞斯則為這台汽車設計炫麗的銀色車身，以及一套即將席捲整個英國上流社會的行銷計畫。1907年，因其閃亮車身及安靜的引擎而得名的第一台勞斯萊斯「銀色幽靈」（Silver Ghost）終於誕生了。

勞斯冒了很大的風險，決定邀請媒體界跟隨他們的新車進行一趟橫跨全英的耐力測試。媒體記者對新車的表現大為讚嘆。「車蓋下的引擎彷彿一台安靜的縫紉機。」其中一位寫道。日復一日，大家都等著看奔馳在英國鄉間小路的新車拋錨。但它並沒有拋錨。終於，他們決定結束這一趟將近兩萬五千公里的試車之旅，並宣布「銀色幽靈」為「全世界最好的汽車」。勞斯萊斯的名聲從此奠定。今天，勞斯萊斯依舊是全球汽車中的翹楚。

勞斯萊斯見證了超過兩百家英國車廠的起落與興衰，而它今天依然在製造銀色幽靈。2011年2月，勞斯萊斯推出第一台無線充電豪華電動車102EX，而投保了五千一百萬美元的第一台「銀色幽靈」，則是當今全球身價最高的一部汽車。

勞斯炫耀式的行銷手法與萊斯黑手工藝的結合，創造出一個嶄新的成果──也就是一個「第3選擇」。他們兩個人漸漸培養出對彼此的尊敬與珍惜。當勞斯不幸於一場墜機意外中喪生時，萊斯的情緒完全崩潰，從此無法再踏入他們的汽車工廠一步。但他們的遺澤長存。這是一個根基穩固的聯手行動，它根植於深厚的個人情誼、對彼此特長的高度尊敬，以及在追求卓越上的共同願景。

沒有這些元素，併購行動不可能成功、綜效也不可能產生。一個併購行動不只是雙方資產的合併。當你提出一項併購案時，你所做的是一項極為神聖的交易。你所面對的是許多人的生計、自我認同，以及夢想。發言權杖溝通法不可或缺。如果你尊重這些人，不只將他們當成某種工作職掌，而是真正去了解他們的優點，你將會獲得遠超過自己預期的珍寶──你將發現自己未曾想像過的綜效。（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁179-180）

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✈ 一個人待在一間未上鎖、但門只能向內開啟的房內，
如果他一直沒想清楚
自己應該向內拉，而非向外推那扇門，
他將永遠被禁錮房內。
──哲學家維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁203）

✈ 我非常欣賞大提琴家卡薩爾斯（Pablo Casals）那溫柔的智慧。在他漫長的一生中，他曾為無數孩子上過音樂課：

我們教了孩子什麼？我們教他們2加2等於4、巴黎是法國的首都。我們什麼時候才要教他們，他們自己是什麼？

我們應該告訴每一個孩子：
「你知道自己是什麼嗎？你是一個稀世珍寶。你是獨一無二的寶貝。過去從來沒有另一個小孩和你一模一樣，未來也不會有──你的腿、你的手臂、你那些靈巧的指頭，以及你的肢體動作。你可以成為莎士比亞、米開朗基羅、貝多芬。你有能力成為任何人。沒錯，你是一個稀世珍寶。長大以後，你覺得自己可以隨便傷害另一個像你一樣的稀世珍寶嗎？」

你必須努力，我們都必須努力，才能讓這個世界配得上所有的孩子。（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁226）

✈ 大多數的家庭衝突大概都沒有這麼嚴重。比方說，夫妻兩人一塊兒度假，我只想躺在沙灘上曬太陽，你卻想打高爾夫。這種問題不太需要發揮綜效──我們可以兩件事都做，或是下午各自分開去做自己想做的事，或選擇其中一樣一起做。沒什麼大不了的。

多年前，我的兒子賈許大約13歲。某週六下午，我帶他一起去打高爾夫。我的計畫是當天只打9洞，然後就要回家去聽一個很重要的廣播節目。我不知道賈許原本期望我們會打完18洞，因此，當我告訴他我們得回家時，他真的很失望。

賈許很喜歡打高爾夫球，而我們能夠一起打球的時間實在少之又少。因此，我碰到一個難題──我是該讓兒子失望、錯失與他相處的寶貴時間，還是錯過一個對我的工作很有幫助的廣播節目。

但我們當然永遠可以找到第3選擇──我車上有一台小收音機，於是我決定戴上耳機，兩件事一起做。賈許和我有了一段很棒的共處時光，而我也同時掌握了廣播的主要內容。

我們每天都能找到許多這類第3選擇。小衝突只需要一點點創意加上尋求第3選擇的決心就可以解決。然而，如果我們長期因一些重要問題而意見相左，一個小爭吵也可能釀成一場戰爭。這種情況下，真正的問題就不是沙灘或高爾夫球之爭了，而是我們的關係在根本上出了問題。

我們到底要選擇活在正向綜效中，還是長期受困於負向綜效中？如果你想要擁有正向綜效，我必須一再強調「我看見自己」、「我看見你」、「我努力了解你」這些思維模式的重要性。

除非我能夠擁有尊重、同理的個性特質，否則，我根本別想與任何人一起尋求第3選擇，而希望創造綜效的努力也只會是口惠而已。綜效是有諸中而形於外的東西，如果我只是放在嘴邊說說而已，別人一定會知道（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁244-245）。

✈ 「週末就快來了。」「感謝上帝，今天是星期五。」

因此，我們如此期許著，日復一日，週復一週，年復一年，生活便這樣過去。每一天都是「打開腦袋」和「關掉腦袋」兩種截然不同的狀態。我們透過工業時代的鏡片看待自己，如同執行某項功能的機器，一直到我們不再被需要為止。每天晚上，我們如開關一般關掉，直到隔天早上開關再次打開；一直等到某一天，開關永遠關上。接下來呢？

我們如同滯銷的存貨一樣，擱置不用。我們退休享受閒暇，餘年的時光都拿來遊玩。許多人想要的就是這樣的生活，因為我們都被洗腦，以如此兩種選擇觀點來看待我們的全部人生。

不過，這是個由帶著工業時代心態的社會，所施加的錯誤的二元對立狀態。我們受到制約影響，認為只有兩種選擇：繼續工作，或是退休。我們認為，等到某一天我們不再是「機器」時。（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁519）

✈ 你擁有兩個耳朵，但只有一張嘴：依照比例善加使用（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁543）。

✈ 避免拿自己跟其他人做比較。就是別這麼做。你是獨一無二的。你具備了無限的價值，擁有龐大的潛能。定義出自己在生命裡特別的使命。務必要誠實以對，活出真正的自己，並且以單純和宏偉的方式服務其他人以及全世界！（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁543）

精華 FAQ

  • 作者想強調的核心，是在衝突與談判中不要只想輸贏，而要先看見對方也是一個人，透過理解、尊重與同理，找到能讓雙方共同受益的第3選擇。

  • 曼德拉從最初的憤怒，轉而理解獄卒也是制度受害者；獄卒則因曼德拉的尊重而改變立場。兩人關係由對立走向友誼，展現從敵我思維轉向互相理解的綜效。

  • 作者用併購、家庭爭執與人生規劃等案例說明，第3選擇不只適用於政治或商業談判，也能用在日常生活。重點是跳出二元對立，找出更有創意的共同解方。

Elvis Lin

Elvis Lin

現職金融業資深行銷經理，政治大學新聞所碩士畢，曾於 BBC 實習，並任職於統一、雀巢、85度C、Gogoro 等。他是 Gogoro 首批員工之一，引領車主創下金氏世界紀錄；更曾以英文向美國前副總統高爾簡報。超過橫跨 8 大不同主題（職場溝通、公眾表達與領導力培訓等），共 236 場演講或教育訓練。

#遊戲 #蔡康永 #人生哲學 #書籍推薦 #職場金句 #心理勵志書籍

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2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

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#星座 #工作 #十二星座

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朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖

有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

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義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN

獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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2026-11-01 10:41 女子漾／編輯張念慈
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

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《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

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2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
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史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

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桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
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桂冠攜手史努比家族推出3款聯名湯圓，以濁水溪糯米搭配六道傳統工法，打造Q彈外皮，包入各具特色的鹹甜內餡。

- 開心果湯圓：西班牙開心果搭配全豆研磨開心果醬、馬斯卡彭起司與卡士達，堅果香濃郁。

- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

- 提拉米蘇湯圓：馬斯卡彭起司融合UCC咖啡粉、可可與淡淡酒香，打造大人系甜點風味。

11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
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圖片來源：桂冠
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「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

圖片來源：康是美
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康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

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