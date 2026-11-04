「要進行第 3 選擇的談判，你必須先視對方為一個人，而非一場戰爭、一個遊戲」—549 頁的《第3選擇》，我居然翻了第二次

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《第3選擇》強調先把對方視為人而非敵手。

《第3選擇》強調先把對方視為人而非敵手。 重點二： 曼德拉與獄卒互相理解後，仇恨轉為友誼與尊重。

曼德拉與獄卒互相理解後，仇恨轉為友誼與尊重。 重點三：作者以併購、家庭與人生案例說明綜效思維。

4 個月前，我第一次讀《第3選擇》，有茅塞頓開的感覺。

我很興奮地做完了書摘，接著，我積極地透過書中的觀點以及方法，擬出了一套「想改變當下困境」的行動計劃。

我嘗試了，我也失敗了。

這很遺憾，甚至有點可笑。

但這也跟人生一樣，跟蔡康永所說的一樣:

「你如果對人生的殘忍或記憶的不可靠，

都做好心理準備了，

實在沒道理那麼脆弱。

脆弱的人應該是那種對人生毫不理解，

以為美人魚長了兩條腿上岸去，

就能嫁給王子的人，

那才會受傷害，

覺得人生不如所想。」

是以，儘管不如我所想，我並沒有成功實踐《第3選擇》這本書中的真知灼見，我仍然願意重讀一次。

只因為，生命，永遠有無窮的「第3選擇」，等著我們以更開闊的腦袋，展開一切。

以下，是我重讀《第3選擇》後，摘錄下來的又 13 個智慧段落，跟你分享：

✈ 1964年，南非人權鬥士曼德拉（Nelson Mandela）開始了他在荒涼的羅賓島監獄（Robben Island prison）長達27年的監禁生活。身為一位前途大好的年輕律師，當年他卻決定挺身反抗壓制所有南非黑人的種族隔離政策。

「上千次的輕蔑、上千次的屈辱，以及上千個未被記憶的時刻，在我裡面醞釀出憤怒、反抗、慾望，讓我必須挺身而出，與一個禁錮了我所有同胞的體制奮戰到底。」

他解釋道。在監獄中，他所遭遇的情況與在外面時沒什麼兩樣。剛開始時，他甚至變得更為憤怒。

但漸漸地，曼德拉的心有了改變。出獄多年以後，我有機會與曼德拉見面。我問他：

「你花了多久時間才克服自己對獄卒的憤怒與不滿？就是那些殘忍虐待你、以最不堪的方式對待你的人？」

他回答說：

「大約四年。」

我問他，是什麼事情扭轉了他的心？

他說：

「當我聽到那些獄卒談起他們彼此之間的關係、他們與家人之間的關係時，我才發現，原來他們同樣也是隔離政策的受害者。」（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁65）

✈ 一位名叫布蘭德（Christo Brand）的年輕獄卒如此描述他自己的心路歷程：

「我剛到羅賓島的時候，大家告訴我，我們所看管的犯人其實和動物沒什麼兩樣。有些獄卒非常討厭這些犯人，而且對他們極其殘酷。」

後來，他被派去看管曼德拉。

「我到羅賓島時，曼德拉已經 60 歲了。他很平實、非常客氣。他以尊重的態度待我，而我對他的尊敬也與日俱增。過了一陣子之後，雖然他是犯人，但我們之間建立起了友誼。」這份友誼後來改變了布蘭德的生命。他開始私底下幫曼德拉的忙、挾帶一些麵包給他、為他傳口信。他甚至違反規定，讓曼德拉偷偷見了自己剛出生的小孫子，還讓他親手抱了一下那孩子。

「曼德拉很擔心我會因為東窗事發而被懲罰。他也寫信給我太太，告訴她我應該繼續讀書。即使身為囚犯，他還不忘鼓勵自己的獄卒要繼續求學。」

曼德拉後來又開始將心力放在布蘭德的小兒子黎安（Riaan）身上。

黎安獲准定期前來探視曼德拉，並開始像祖父一般敬愛曼德拉。後來，曼德拉當上南非總統，他的教育基金會便為黎安提供一份獎學金。

對曼德拉和布蘭德而言，他們的關係從「我－它」變成了「我－您」。

那位原先視黑人為動物的年輕人開始深深敬愛這位年老的囚犯，並且也起而反對種族隔離政策。這位曾經視白人為仇敵的老人也變得非常疼惜這位年輕的獄卒。

曼德拉寫道：

「就是在那些漫長、孤獨的監獄歲月中，我想為自己同胞爭取自由的渴望，逐漸轉為一種希望為所有的人──包括黑人與白人──都爭取到自由的飢渴。我深深知道，壓迫者其實與被壓迫者同樣需要被解放……受壓迫者與壓迫者的人性同樣都受到剝奪。」

就是因為擁有這種不平凡的看法，他的同胞才會說，曼德拉真的是一位有智慧的人。（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁65）

✈ 我們常會覺得「和我同一國的人」都很……

善良、聰明、有智慧、講理、有道德、有彈性、天才、忠於國家、全世界最棒的人；

而「和你同一國的人」則都很……

邪惡、愚蠢、無知、不理性、不道德、沒原則、白癡、背叛國家、全世界最爛的人。

兩種選擇的思維常讓我們在面對兩難時身陷其中、難以跳脫──所謂的兩難就是指看似沒有一個比較好的解決方式的難題。

我常聽人談起這類問題，相信你也一樣。

有時我們會聽到老師氣餒地說：

「我實在沒辦法再教這個學生了，但我也不可能就這樣放棄她。」

企業主則會說：

「沒有更多的資金，我們根本無法繼續推展業務。但是如果不繼續推展業務，我們又不可能獲得更多的資金──這真是個典型的兩難困境。」

面對這種兩難困境，兩種選擇思維的人心中所產生的不安全感可想而知。

有些人會乾脆棄械投降，其他人則會決定勇敢撲向蠻牛的一支角，而且還把所有人都一起拖下水。

為了證明自己是對的，他們會不惜緊咬鮮血直流的傷口，也要堅持捍衛自己的立場。（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁40-41）

✈ 要進行第 3 選擇型的談判，你必須先視對方為一個人，而非一場戰爭、一個遊戲或一次獵殺行動中的「獵物」。

我們太容易落入「敵我意識」的陷阱中。

專研談判的盧姆教授（Grande Lum）警告說：

「最重要的是，不要妖魔化別人，不要把對方想像成難搞的談判對象……或許他們只是不信任你所屬的組織；或許他們曾經在談判中吃過虧；或許他們根本不知道還有別的談判模式。基本上，我們每個人都是自身利益的捍衛者，而且我們也都認為，只有自己的做法才能帶來最好的結果。」（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁156）

✈ 第3選擇的思維模式：我與你發揮綜效；我努力了解你；我看見自己；我看見你（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁157）

✈ 少有併購案真正達成綜效的結果。

全球性企管專業服務公司 KPMG（在台會員為安侯建業會計師事務所）進行的一項重要研究顯示：

「83%的企業併購案並未能替公司股東帶來好處。」

而在超大型併購案中，甚至有60%對股東權益有損。

首先提出「病毒行銷」（viral marketing）概念的瑞波特（Jeffrey Rayport）也說：

「對策略性綜效的錯誤期待，使得華爾街淚流成河。」

為何如此？

因為併購多半出於傲慢，而非為了發揮綜效。

另一項重要的研究發現，從「媒體效應及所獲得的報酬來看」，絕大多數的併購案與「企業CEO的傲慢脫不了關係」，也就是與企業領導人冀求更高的名位、更多的金錢有關。

1980年代，一心想成為全球第一大專業服務公司的「上奇廣告」（Saatchi & Saatchi）就是一個經典案例。

這個目標讓上奇廣告不斷搶進一些自己並不專精、也沒有太大熱情的領域。

莫里斯．上奇（Maurice Saatchi）曾說：

「這不足以使我們致勝，但卻足以把別人拉下馬來。」（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁178）

✈ 考慮併購案時，綜效應該是首先、也是最重要的一項決定因素。只有在雙方能夠創造出一個真正的互補團隊、我們的長處將成為你們的機會，而你們的長處也正是我們的機會時，才應該進行併購。

一個多世紀前，萊斯（Henry Royce）與貴族出身的勞斯（Charles Rolls）第一次在英國曼徹斯特的米德蘭飯店大廳碰面。

你很難找到比他們兩人身分、背景差異更大的人了。

頭髮花白、留著落腮鬍的萊斯是工人之子，自己則成了一位老練的機械師，負責為英國軍隊製造蒸汽起重機，而且以追求完美出名。

身高 180 公分的勞斯則是身材、地位都高人一等。

年僅 27 歲的勞斯出身名門，是個特權階級的公子哥兒，而且也是英國大學生中第一位擁有個人專屬汽車的人。

在愛德華七世時代的英國，他們兩人之間的社會鴻溝極大。

但他們都熱愛汽車。

當時，汽車還只是少數人的昂貴玩具（而且品質極不穩定）。

萊斯花了整整 3 年時間，在自己的店裡反覆研究一部法國汽車──他確定自己做得出更好的車子。他的人生準則是「在每一件事情上竭力追求完美。將最好的東西變得更好。如果完美的東西不存在，就自己創造。」

他所打造出來的手工汽車讓勞斯大為驚豔。勞斯當時已經展開一項新事業：在時髦的倫敦西區開設一家汽車展售中心。他對於陳列在自己展示中心裡的法國汽車也是不甚滿意。於是這位年輕、富有的行銷專家和這位頑固的老機師決定共組「勞斯萊斯」汽車公司（Rolls-Royce）。

這正是一家第 3 選擇的公司，也就是高品質機械工藝與花俏行銷能力的奇妙結合。就在萊斯全力打造一台地球上最好的汽車時，勞斯則為這台汽車設計炫麗的銀色車身，以及一套即將席捲整個英國上流社會的行銷計畫。1907年，因其閃亮車身及安靜的引擎而得名的第一台勞斯萊斯「銀色幽靈」（Silver Ghost）終於誕生了。

勞斯冒了很大的風險，決定邀請媒體界跟隨他們的新車進行一趟橫跨全英的耐力測試。媒體記者對新車的表現大為讚嘆。「車蓋下的引擎彷彿一台安靜的縫紉機。」其中一位寫道。日復一日，大家都等著看奔馳在英國鄉間小路的新車拋錨。但它並沒有拋錨。終於，他們決定結束這一趟將近兩萬五千公里的試車之旅，並宣布「銀色幽靈」為「全世界最好的汽車」。勞斯萊斯的名聲從此奠定。今天，勞斯萊斯依舊是全球汽車中的翹楚。

勞斯萊斯見證了超過兩百家英國車廠的起落與興衰，而它今天依然在製造銀色幽靈。2011年2月，勞斯萊斯推出第一台無線充電豪華電動車102EX，而投保了五千一百萬美元的第一台「銀色幽靈」，則是當今全球身價最高的一部汽車。

勞斯炫耀式的行銷手法與萊斯黑手工藝的結合，創造出一個嶄新的成果──也就是一個「第3選擇」。他們兩個人漸漸培養出對彼此的尊敬與珍惜。當勞斯不幸於一場墜機意外中喪生時，萊斯的情緒完全崩潰，從此無法再踏入他們的汽車工廠一步。但他們的遺澤長存。這是一個根基穩固的聯手行動，它根植於深厚的個人情誼、對彼此特長的高度尊敬，以及在追求卓越上的共同願景。

沒有這些元素，併購行動不可能成功、綜效也不可能產生。一個併購行動不只是雙方資產的合併。當你提出一項併購案時，你所做的是一項極為神聖的交易。你所面對的是許多人的生計、自我認同，以及夢想。發言權杖溝通法不可或缺。如果你尊重這些人，不只將他們當成某種工作職掌，而是真正去了解他們的優點，你將會獲得遠超過自己預期的珍寶──你將發現自己未曾想像過的綜效。（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁179-180）

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✈ 一個人待在一間未上鎖、但門只能向內開啟的房內，

如果他一直沒想清楚

自己應該向內拉，而非向外推那扇門，

他將永遠被禁錮房內。

──哲學家維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁203）

✈ 我非常欣賞大提琴家卡薩爾斯（Pablo Casals）那溫柔的智慧。在他漫長的一生中，他曾為無數孩子上過音樂課：

我們教了孩子什麼？我們教他們2加2等於4、巴黎是法國的首都。我們什麼時候才要教他們，他們自己是什麼？

我們應該告訴每一個孩子：

「你知道自己是什麼嗎？你是一個稀世珍寶。你是獨一無二的寶貝。過去從來沒有另一個小孩和你一模一樣，未來也不會有──你的腿、你的手臂、你那些靈巧的指頭，以及你的肢體動作。你可以成為莎士比亞、米開朗基羅、貝多芬。你有能力成為任何人。沒錯，你是一個稀世珍寶。長大以後，你覺得自己可以隨便傷害另一個像你一樣的稀世珍寶嗎？」

你必須努力，我們都必須努力，才能讓這個世界配得上所有的孩子。（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁226）

✈ 大多數的家庭衝突大概都沒有這麼嚴重。比方說，夫妻兩人一塊兒度假，我只想躺在沙灘上曬太陽，你卻想打高爾夫。這種問題不太需要發揮綜效──我們可以兩件事都做，或是下午各自分開去做自己想做的事，或選擇其中一樣一起做。沒什麼大不了的。

多年前，我的兒子賈許大約13歲。某週六下午，我帶他一起去打高爾夫。我的計畫是當天只打9洞，然後就要回家去聽一個很重要的廣播節目。我不知道賈許原本期望我們會打完18洞，因此，當我告訴他我們得回家時，他真的很失望。

賈許很喜歡打高爾夫球，而我們能夠一起打球的時間實在少之又少。因此，我碰到一個難題──我是該讓兒子失望、錯失與他相處的寶貴時間，還是錯過一個對我的工作很有幫助的廣播節目。

但我們當然永遠可以找到第3選擇──我車上有一台小收音機，於是我決定戴上耳機，兩件事一起做。賈許和我有了一段很棒的共處時光，而我也同時掌握了廣播的主要內容。

我們每天都能找到許多這類第3選擇。小衝突只需要一點點創意加上尋求第3選擇的決心就可以解決。然而，如果我們長期因一些重要問題而意見相左，一個小爭吵也可能釀成一場戰爭。這種情況下，真正的問題就不是沙灘或高爾夫球之爭了，而是我們的關係在根本上出了問題。

我們到底要選擇活在正向綜效中，還是長期受困於負向綜效中？如果你想要擁有正向綜效，我必須一再強調「我看見自己」、「我看見你」、「我努力了解你」這些思維模式的重要性。

除非我能夠擁有尊重、同理的個性特質，否則，我根本別想與任何人一起尋求第3選擇，而希望創造綜效的努力也只會是口惠而已。綜效是有諸中而形於外的東西，如果我只是放在嘴邊說說而已，別人一定會知道（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁244-245）。

✈ 「週末就快來了。」「感謝上帝，今天是星期五。」

因此，我們如此期許著，日復一日，週復一週，年復一年，生活便這樣過去。每一天都是「打開腦袋」和「關掉腦袋」兩種截然不同的狀態。我們透過工業時代的鏡片看待自己，如同執行某項功能的機器，一直到我們不再被需要為止。每天晚上，我們如開關一般關掉，直到隔天早上開關再次打開；一直等到某一天，開關永遠關上。接下來呢？

我們如同滯銷的存貨一樣，擱置不用。我們退休享受閒暇，餘年的時光都拿來遊玩。許多人想要的就是這樣的生活，因為我們都被洗腦，以如此兩種選擇觀點來看待我們的全部人生。

不過，這是個由帶著工業時代心態的社會，所施加的錯誤的二元對立狀態。我們受到制約影響，認為只有兩種選擇：繼續工作，或是退休。我們認為，等到某一天我們不再是「機器」時。（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁519）

✈ 你擁有兩個耳朵，但只有一張嘴：依照比例善加使用（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁543）。

✈ 避免拿自己跟其他人做比較。就是別這麼做。你是獨一無二的。你具備了無限的價值，擁有龐大的潛能。定義出自己在生命裡特別的使命。務必要誠實以對，活出真正的自己，並且以單純和宏偉的方式服務其他人以及全世界！（出自：《第3選擇》，史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey），頁543）