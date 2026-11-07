2026-11-07 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】藉由小說裡對父親的追尋 企圖找回新加坡歷史裡被隱藏的左派身影—《我的游離性遺忘》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：小說以主角追尋失蹤父親，帶出被消失的左派歷史。
- 重點二：作品結合性騷事件、童年記憶與研究訪談，鋪陳時代背景。
- 重點三：透過父權、性別與帝國意象，反思新加坡與區域共同遺忘。
時代狂潮已平息，但在巨大的悲痛下，人們為防衛創傷，刻意遺忘過去，導致個人意識認知遭破壞，遺忘自己的身分。這種失憶症醫學上稱游離性遺忘症。
儘管冷戰時代與它背後兩種意識形態的競爭與相關運動，以現在的角度來看多少有點超現實，但或許更超現實的，其實是那些儘管已經過了幾十年，資訊也不再如此封閉，真相卻依舊未明的當時非主流團體。如同小說家朱嘉漢在《裡面的裡面》所描寫的台共，新加破作家謝裕民所著的《我的游離性遺忘》，主題同樣也是處在反共陣營當中的左派，並且藉由這樣的方式，企圖喚起人們在全體「游離性遺忘」當中遺失的歷史碎片。
逃亡的父親 被消失的左派
《我的游離性遺忘》中的主角是一名大學教師，因為一起性騷擾事件遭到調查，並且因此受到停職處分；儘管事後證明他是無辜的，這個插曲卻完全改變了他的一生，並且促使他去尋找因為身為左派而逃亡，最後音訊全無的父親，企圖解開人生最大的謎團。在這樣的架構之下，整篇故事以性騷事件發生後的現在、童年記憶與主角開始接觸左派的大學時期交織而成，其中安插了幾篇他在研究所時期研究左派的訪談，藉此為整個故事建立更宏觀的時代背景。
探討在反共政權歷史當中被消失的左派元素，可以說是這本作品的重點，同時為了要強調這些「遺忘」所帶來的傷害，作者選擇借用東方父權思想最重要的元素——「陽具」。與父親逃亡的記憶共存的，還有意外撞見父親「縮陽」——被女人用筷子夾著未充血的陰莖，而它也成為讓主角不舉的陰影，但這樣的文化陽痿，卻諷刺地在「大英帝國女兒的牽引下」重振雄風。
被遺忘的歷史不是新加坡的專利
意識形態、性別、帝國主義等，這些本身就不單純的概念，在謝裕民的這本小說中交織成一個更加複雜的意象；這樣的組合儘管看似荒誕，卻又適切地對應著新加坡本身的歷史。在這本小說當中，每個篇章的長度差異不小，有的只有短短幾行，有的則長達十幾頁，斷句、說話的主語更是經常連在一起，讓人需要花更多心力去分辨到底是誰說了什麼，但或許正是這樣的設計，讓《我的游離性遺忘》更讓人印象深刻。
老實說對新加坡這個國家並不熟悉，更不用說是現在才開始被慢慢新加坡社會「回憶」起的馬共份子，但讀過《裡面的裡面》後，那些場景似乎也並不那麼陌生，甚至透過這本小說，也深刻理解在反共的大旗底下，陣營內的每個國家其實都在彼此牽引、影響著。換句話說，「游離性遺忘」並不是新加坡的專利，而該如何治癒，則是我們這些後代所必須背負的使命。
（本文與華藝電子書合作，文章連結：https://booksofa.airitibooks.com/好書指南-《我的游離性遺忘》/）
精華 FAQ
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小說以一名大學教師追尋失蹤父親為主線，父親因左派身分逃亡後音訊全無，作品同時交織性騷事件、童年記憶與研究訪談，凸顯被壓抑的歷史與創傷。
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書中把主角的個人遭遇，和新加坡反共歷史裡被消失的左派連結起來，再以「游離性遺忘」比喻集體失憶，提醒讀者歷史真相並未真正被清算。
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評論指出小說借用「陽具」等父權象徵，搭配性別與帝國意象，讓政治遺忘更具身體感，也使新加坡歷史與區域反共經驗的糾纏更加鮮明。
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