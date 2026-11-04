2026-11-04 19:06 女子漾／編輯王廷羽
5566宣布2027重返小巨蛋！開唱日撞孫協志生日，陳喬恩現身掀回憶殺
「56不能亡！」台灣經典男團5566宣布2027年2月20日重返台北小巨蛋，舉辦成軍25週年《NEVER DIE 永不落幕》巡迴演唱會，日期恰好撞上團長孫協志生日，讓粉絲又驚又喜！日前廣州首站演出更迎來昔日同門師妹陳喬恩驚喜現身，王仁甫當場邀她合跳經典舞曲，還公開敲碗「七朵花」合體，掀起滿滿青春回憶。
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5566成軍25週年重返小巨蛋！2/20開唱剛好孫協志生日
5566成軍25週年重返小巨蛋！2/20開唱剛好孫協志生日
5566近日展開《NEVER DIE 永不落幕》全新巡迴演唱會，首站廣州吸引大批歌迷到場支持，多首經典歌曲一唱出來，立刻掀起全場大合唱，讓不少粉絲重溫當年追星的青春時光。
更令人期待的是，5566正式宣布將於2027年2月20日重返台北小巨蛋，迎接成軍25週年的重要里程碑，距離上次攻蛋已相隔近3年半，巧合的是，演唱會當天正好是團長孫協志的生日，讓這場演出更具紀念意義。孫協志也親自分享喜訊，邀請歌迷提前把時間留下，一起度過這個特別的日子。
陳喬恩驚喜現身！王仁甫邀跳經典舞曲掀回憶殺
陳喬恩驚喜現身！王仁甫邀跳經典舞曲掀回憶殺
廣州演唱會還出現意想不到的驚喜嘉賓！昔日喬傑立同門師妹陳喬恩特地到場支持，沒想到王仁甫在台上突然點名她，邀請她一起跳當年5566與七朵花合作的經典舞曲〈C'est Si Bon〉，讓陳喬恩害羞直喊：「幹嘛cue我啦！」
雖然嘴上害羞，陳喬恩還是跟著台上的王仁甫比劃舞步，兩人隔空互動瞬間炒熱氣氛，也讓粉絲想起當年《MVP情人》、《櫻野三加一》等經典偶像劇。陳喬恩事後更在社群感性表示，每首歌都承載著青春記憶，最後不忘喊出熟悉的「56不能亡」，讓不少老粉絲看了相當感動。
七朵花有望合體？王仁甫當場向樂隊老師喊話
七朵花有望合體？王仁甫當場向樂隊老師喊話
看到陳喬恩特地現身力挺，王仁甫也忍不住在台上許願，希望未來有機會促成5566與七朵花再次同台，甚至向樂隊老師喊話，隨時準備好七朵花的經典歌曲。這番話也讓粉絲開始期待昔日喬傑立家族重聚，除了敲碗七朵花合體，也有人希望陳喬恩能登上《飢餓遊戲》，與5566再次同框。不過，目前這些都還是王仁甫的期待與粉絲願望，尚未公布正式合作計畫。
5566演唱會2027台北站時間、地點及售票資訊
5566演唱會2027台北站時間、地點及售票資訊
5566《NEVER DIE 永不落幕》巡迴演唱會台北站演出日期：2027年2月20日（六）
演出地點：台北小巨蛋
售票日期：尚未公布
門票價格：尚未公布
精華 FAQ
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5566已宣布將於2027年2月20日重返台北小巨蛋，舉辦成軍25週年《NEVER DIE 永不落幕》巡迴演唱會，這也是他們距離上次攻蛋近3年半後再度回到該場館。
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因為演出日期剛好是團長孫協志的生日，等於把25週年紀念演唱會與生日派對合而為一，孫協志也親自邀請歌迷把時間留下來，一起參與這個重要時刻。
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陳喬恩到場力挺後，王仁甫當場點名她，邀她合跳5566與七朵花合作的經典舞曲〈C'est Si Bon〉，現場氣氛瞬間升溫，也讓粉絲回想起《MVP情人》等青春回憶。
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