【這 18 件沒人說，你也以為沒人在意的職場禮儀或待人接物，第 6 點超多人踩雷！】

2026-11-04 18:34 Elvis Lin

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：職場微習慣會累積成可靠、成熟、值得託付的印象。
  • 重點二：尊重他人時間與界線，是主管最在意的基本分寸感。
  • 重點三：主動回報、禮貌溝通與不八卦，能提升信任與合作。

你是否曾經因為某個同事默默完成工作，卻總能獲得主管青睞而好奇他做對了什麼？又或者，你曾感受到辦公室裡某些人「氣場很對」，不一定最出色，卻總讓人願意合作？ 

答案，往往藏在那些沒有人會明說，但每個人都在默默記著的細節裡。

而真正的職場高手，除了懂得在實力上令人信服外，更深諳在細節裡讓人放心。

許多「職場微習慣」乍看微不足道，但從心理學角度來看，它們會持續在他人心中建立一種「可以信任」、「值得尊重」的形象。根據「首因效應」（Primacy Effect），人們對於初次印象會賦予不成比例的評價權重。當你一而再地展現出細心、禮貌、同理與紀律，就容易被標記為「可靠」、「成熟」、「值得託付」的職場工作者，而許多主管尋求的「完美情人」，是：

▍ 不在於能力是否超強，而在於超級好用；

▍ 不在於表現突然爆發，而在於持續穩定；

▍ 不在於情緒價值多寡，而在於讓人放心。

而要成為「職場理想型」，除了具備本職學能、專業含金量的硬實力外，工作時展現出來的「可靠」、「成熟」、「值得託付」的形象，更是沒人說，但超多主管在意的「小動作」。正如管理學之父彼得・德魯克曾說過：

「真正的管理，是對細節的掌握。」

以下這 18 件微不足道的職場小事，正是讓你在無聲之中被肯定、被提拔的祕密。

1. 跟主管開完會時，把椅子推回原位

這個動作可能不到三秒鐘，卻會在人心中留下「有教養」、「懂分寸」的印象。當主管結束會議回頭一看，發現你是唯一一個把椅子歸位的人，那股「這個人做事有頭有尾」的感覺就悄悄種下。

根據行為心理學中的「強化理論」（Reinforcement Theory），正面的行為若持續被環境回饋，就會內化成穩定習慣。而這類小動作本身雖未必馬上帶來回饋，但卻會在無形中形成一種「責任感的習慣性表現」。

類似的小動作還有「撿垃圾」，即便有打掃阿姨，在走廊、會議室、茶水間等公共空間的地上，仍不免有小垃圾。你，會是那個會彎下身撿拾的人？還是視若無睹、刻意忽略的那位？

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2. 不在辦公室裡放出影片或音樂的聲音

 即使你播放的是工作相關影片，聲音仍可能干擾到他人專注。現代開放式辦公空間的共識是：用耳機是基本禮儀。

這與心理學中的「選擇性注意力」（Selective Attention）有關。大腦會無法忽略突兀聲響，導致他人分心、情緒波動，甚至影響效率。你以為只是一段簡報影片，別人可能正因你的干擾，而多浪費 10 分鐘的思緒重組時間。

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3. 在座位上講電話，即使是公事，也要控制音量

 每個人的容忍度不同，不少職場紛爭都起源於「講話聲音太大」。根據「空間心理學」（Environmental Psychology）研究，聲音的干擾會降低團隊信任度與幸福感。同時，這也關聯到「鏡像神經元」（Mirror Neurons）機制。當我們聽到強烈語調時，大腦會自動模擬並產生反應，導致焦躁與排斥。

適度壓低聲音，不僅是為了尊重他人專注，更是一種情緒成熟的表現。特別是年輕員工，如果能自律控制音量，往往會讓人刮目相看。

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4. 不要成為「有去無回的黑洞」-「已讀不回」超沒禮貌，簡短回覆「收到，稍後處理」 / 「謝謝您的建議，我們內部討論後回覆」等，已經強過一半人

莎士比亞跟賈伯斯都說：「簡勝於繁。」( Less is More. ) 但在通訊軟體應答時，我認為這是大忌。現在，請做個練習，打開你的通訊軟體，應該能看到這樣的「『收』對話」或者「『好』對話」，不是你對付別人，就是別人對付你。

先問你一個問題，你跟他人在真實口語中，會如此簡潔像下面這樣嗎？

媽媽：「晚上回來吃飯。」

你：「收。」

老闆：「報告請下週一給我。」

你：「好。」

不會吧，至少會多幾個字，像下面這樣吧：

媽媽：「晚上回來吃飯。」

你：「吃飯？今天週五狂歡夜耶，晚上要去夜店蝦趴，拍謝啦。」

老闆：「報告請下週一給我。」

你：「好的，我已經完成一半，下週一給你應該沒問題。」

別低估一句「收到，稍後處理」 / 「謝謝您的建議，我們內部討論後回覆」，表面上是多幾個字而已，但它其實是在告訴對方：「你交代的事我放在心上」。在職場中，回應不是負擔，而是責任的確認。

根據哈佛商學院研究，溝通中最讓主管不安的，不是執行慢，而是「石沉大海」、「無底黑洞」。而這樣的回應行為，其實也是一種「心理契約」的建立——對方感受到你願意承擔與互動。

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5. 說早安，點頭示意也好。遇到「長官」說聲早，遇見「打掃阿姨」、「警衛」，亦然。

職場不是只看階層，而是觀察你如何看待「關係」。懂得打招呼，代表你有建立關係的能力，這對團隊合作極為重要。

這點牽涉到「社會認知理論」（Social Cognitive Theory），人際互動是一種互相觀察與回應的歷程。當你對每一個人都展現尊重，你也會被視為「值得尊重的人」。

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6. 不要看同事的電腦螢幕，特別是老闆的！

這是一條「潛規則」。即使螢幕朝外，也不代表可以看。這關乎雙向信任的建立：若你讓同事覺得資訊有被「窺視」的可能，他就不再信任你。

根據心理學的「侵犯理論」（Invasion Theory），當個人感知到隱私被入侵時，會對入侵者產生長期戒備，即使沒有語言表達。人類對於「個人空間」有天然界線，螢幕就是數位時代的延伸疆界。跨界，就等於入侵。不僅不應該看老闆或同事的螢幕，即便大家一起看主管的筆電開會，倘若螢幕跳出一條信件或訊息通知，也完全不關你的事。如果，你有這樣的壞習慣，建議及早改掉。

我曾經聽過一個血淋淋的故事：一位實習生在茶水間和主管閒聊時，無意偷瞄主管開著的筆電畫面。這個行為讓主管留下「他不懂分寸」的印象，之後再無指派重要任務。

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7. 打電話給別人問事情前，先詢問對方是否有空

涉世未深之前，有通電話對方接起後我劈哩啪啦就發表了三分鐘高見，對方卻只回了三個字：

「你是誰？」

永遠都不要失去對他者的尊重。

無論你多心急，無論多方的階級，永遠先確定對⽅是否有空，這不是禮數，只是明理。你的心急不等於對方的心急。你的時間不一定重要於對方的時間。請永遠以「不好意思，請問您現在有空嗎？方便給我 x 分鐘聊一下關於 y 的事兒？」

對你而言，這通電話的目的是要獲得對方的建議／認可／允諾／付出行動／提交資料等等等，你看過喬科維奇或費德勒打網球吧？拿到新球時，他們會先舉起球跟對方「示意」後，再把網球拋到半空中，準備重擊。

因此，把球發到對方的場子，請他們協助時，記得先「示意」，這不是禮數，只是明理。

「打電話給別人問事情前，先詢問對方是否有空」這個習慣，代表你懂得「尊重別人的時間」。在資訊焦慮時代，不顧他人是否忙碌，而強行通話，可能會打斷他人正在進行的重要任務，導致對方工作效率與情緒指數下降。

根據《哈佛商業評論》調查，突如其來的電話通話會讓人感到壓力，甚至產生防衛心理。當你說：「方便聊一下嗎？」其實是釋放出「我不是要命令你，我想配合你」的訊號。

舉例而言：在 Google，團隊協作中大量使用內部即時訊息工具（如 Google Chat），只有在彼此確認時才發起語音或視訊通話，避免打斷式工作流程。這種禮貌也被視為工程師文化中對「專注力」的基本尊重。

Bill Gates 曾說：「善用他人時間的能力，決定你能不能做一個好領導者。」作為中階主管，除非十萬火急，我不認為應該「對部屬隨傳隨到」，而會儘量提前約同事會議，雙方做足準備，談起來也更有效率。

現在公司表定工時是：08:30-12:15 / 13:30-17:00，若不是天塌下來或火燒屁股的事情，我約同事會議的 5 大原則是：

▍早上 09:30 後開始約會議，我不吃早餐 5 年了，但同事需要填飽肚子，到辦公室 Settle Down 一下，把早餐解決、沖杯咖啡，並不過份。心穩定了、肚子飽了，再開始談事情，不遲。

▍中午休息到一點半，喘口氣， 14:00 後再開始約會議。午休之後，大家都需要醒腦。腦醒了、心平衡了，再開始談事情，才有效率。

▍下午最後一班約會議的時間是 16 點，然後約束自己在 17 點前結束。雖然大家都不會這麼早下班，一般都是 18、19 點之類的，但讓自己跟同事在結束一天的工作前，有 60-90 分鐘的「彈性時間」來復盤、清掃 Email 及趕報告死線，而不是陷溺在會議中，提心吊膽著自己還沒做完的 PPT，還蠻重要的。

▍週一早上原則上不約會議，渡過了野性或耍廢的週末，不免需要較大的力氣才能開機，或者有更多上週的「負債」要追趕。禮拜一中午前，除舊佈新，告段落；禮拜一中午後，新的一週，超展開。

▍約會議以 15 分鐘為單位，而非 30 分鐘。例如 10:00-10:45 或 15:45-16:30。所有職場工作者最寶貴，也最齊頭式平等的，就是「時間」。約會議約 1 個甚至 2 個小時，一來奢侈，二來鬆散，越緊湊越好。以「15 分鐘」為單位的會議，效果不錯。

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8. 敲門

這不只是禮貌，而是對「邊界」的認知。在職場中，懂得在哪裡該停、該問、該等，是分寸感的體現。

心理學家厄文・戈夫曼（Erving Goffman）提出「前台 / 後台理論」，人有隱性空間需求，哪怕只是辦公室的半開門，也是某種「後台狀態」。貿然闖入，會讓人覺得你不會「看場合」。聽說在 Amazon，員工習慣在會議室門口等候，直到會議結束或獲得邀請進入，即便遲到也不打斷會議。這不是拖延，而是對團隊運作流暢性的尊重。

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9. 用「我們」而不是「你們」來表達意見

這一點聽來技巧，但本質上是建立「心理共同體」。使用「我們」語言，會讓對方覺得你站在同一邊，而不是對立面。

根據行為語言學研究，主詞轉換能改變團隊動力與合作氛圍。使用「你們」容易造成切割與責任推卸感；而「我們」則創造共識與認同。

舉例而言，黃仁勳在 NVDIA 員工大會常說：「We are in this together.」這不只是一句話，而是讓所有人感受到：即使你只是實習生，也是這艘船的一份子。

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10. 做完一件交辦任務後，主動回報「已完成」

 Jeff Bezos 曾說過：「沒有回報的進度，不算進度。」

「主動回報」是責任感的體現，也是建立「可預期性」的重要步驟。主管最怕的是「看不到進度、問了才知道做完」，而主動回報能快速建立「可託付的人」形象。

心理學中的「透明效應」（Transparency Effect）指出，當人無法掌握他人狀態時，會產生焦慮感與負面想像。回報，其實是替主管解焦慮。

微軟內部 OKR 執行時，每週主管都會收到下屬「短報告」形式進度回報，哪怕只是一句「目前第 1 階段已完成」，也會成為主管對你信任感的一塊積木。

我一直認為，「主動回報」是一項超值得鼓勵的職場藝術。約好了明天早上 11:00 的會議，Team-Member 在今日下午 09:08 預先提供資料，這優化了明天會議運行的效率，是「主動回報」、「超前部署」的最佳實踐範例之一，很難不給讚啊。

〔工作能力差的人，有這5個特徵：承諾給很快，行動永遠不可靠〕（商業週刊）一文指出：羅振宇曾在《奇葩說》表達過一個觀點：職場最沒有前途的一種人，叫回報黑洞。什麼是回報黑洞？就是上級給他的任務、客戶給他的需求，他沒有及時回覆，也不會主動匯報工作進度，就好像所有的資訊都被黑洞吞噬。

即便是在過程中遇到困難，他也不說出來，把自己孤立起來。最後事情沒做好，他就說有這樣的困難、有那樣的困難。

主管對這樣的說法不滿意會批評他，因為遇到困難要及時說，這樣上級才能幫助他解決問題。但他卻覺得，主管是在刻意針對他，他也不認為沒有及時匯報有錯。這樣的人，工作能力太差了，他就像是一個定時炸彈，不知道什麼時候會帶來驚嚇。

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11. 寄信前，先確認有附件

這是一種責任細節的展現，避免「抱歉，忘了附檔」的小疏失，展現的是你對收件人的尊重與時間價值的體貼。

行為科學指出，「失誤」本身並不可怕，真正影響信任的是「反覆出現同樣的失誤」。

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12. 寄附件前，先確認檔案是最新版本，是正確的、可開啟的、檔名清楚的

這延續第 11 點，但更進一步是「展現專業感」。當你發送的檔案清楚可讀、命名一致，別人就能感受到：你是個能信賴交辦工作的人。

在 Nvidia 的跨國會議上，簡報檔案會標記「版本號 + 作者縮寫 + 日期」，並附 PDF 備份格式，以防開不了 PowerPoint。這種細緻的備案習慣，被視為專業素養的一部分。

《輝達之道》的 P.23 說到，黃仁勳與員工的溝通風格是 - 直接、簡潔、關注大局。

一位輝達員工說，「電子郵件很多，黃仁勳提醒大家，『報告工作成果時，應該對看信的人抱持『同理心』。不要把所有東西一股腦兒地丟給他們，必須要以『能引起他們興趣的方式』呈現。當他們感興趣時，就可能追問更多細節。」

黃仁勳意在要求員工「謹慎對待彼此的『注意力』，如果想在大企業裡發揮影響力，切勿浪費他人的時間。」

這讓我反思在金融業撰寫報告與簡報的習慣。很多時候我們習慣「交代完整細節」，卻忽略對方可能沒那麼多時間看。簡潔有力的重點傳達，是對他人時間的尊重，也是職場影響力的展現。越容易被理解的資訊，越容易被喜歡、信任。

打個比方，如果是寫給老闆的信，我自己的習慣，至少做到 6 件事：

▍ 清楚直接的標題 - 如【呈請核示】、【呈請同意】、【Updated Version】

▍ 點列示摘要 - 老闆可能不會看，但你可不能不寫好

▍ Highlight 重點 - 粗體、斜體、底色、放大字體的運用

▍ 「詳情請見附檔」？最好讓老闆不用開啟附檔就同意你，如何？

▍ 錯別字檢查、數字覆核

▍ 用字精準度調教，精益求精

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13. 不需要在眾目睽睽下對下屬咆哮

這樣的行為不只損害團隊士氣，也讓你在管理中失去「威而不怒」的力量。

研究顯示，情緒管理能力是高績效領導者的關鍵差異點。憤怒會短期奏效，但長期破壞心理安全感與創新氛圍。

Satya Nadella 接任微軟 CEO 後，提倡「empower over control」的管理風格，並在內部推動「no yelling」原則。他認為領導者應該「修正錯誤，而不是羞辱人」。

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14. 不要講八卦

Bezos 曾說：「喜歡談論別人的是非的人，通常成不了別人口中的話題。」

八卦會削弱信任，是破壞團隊的毒藥。你以為是交流情感，其實是傳遞不安與分裂。

心理學家指出，傳播八卦的人其實是在展示「我不會守口如瓶」。長期下來，你會被貼上「不可靠」、「搬弄是非」、「製造事端」的標籤。

Amazon 強調「disagree and commit」的文化，反對背後批評、不在正式場合提出意見。員工若在 Slack 或午餐時段散播八卦，會被視為破壞文化的人。 

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15. 勤勞地說「謝謝」、「不好意思」永遠不嫌多

這是人際潤滑劑，是職場中低成本但高回報的行為。

行為心理學指出，表達感謝會提高對方合作意願與好感度。當你常說「謝謝」，代表你有同理與尊重的能力；而說「不好意思」，代表你意識到自己對他人可能造成的影響。

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16. 開會時，永遠帶上筆記本跟筆

黃仁勳說過：「你怎麼對待會議，就怎麼對待未來。」

這不只是記錄，更是一種「我有準備、我很專注」的態度表現。主管看到你帶著筆記本，就會認為你是來參與、而非旁觀。

這點反映了「意圖可視化（Visualizing Intent）」原則。你若什麼都沒帶，看起來就是不打算記；你有筆記本，哪怕只寫兩行，也是一種參與的展現。

在微軟某次內部領導培訓中，有人未帶筆記工具，講師當場提醒：「沒有記錄，就是沒有吸收。」自此成為團隊不成文規定。

--

17. 不公開批評同事

這裡的關鍵字分別是「不公開」及「批評」，我覺得「不批評」才是更重要的。畢竟不公開批評也沒有比公開批評高明到哪裡去。

但事實上，我們的確很常遇到「想批評」的同事，那該怎麼辦？〔《我想跟你好好說話》讀後心得：改變人生的非暴力溝通法〕（瓦基│ 閱讀前哨站）提供了很好的解方，文中指出暴力溝通（像「豺狼」）和非暴力溝通（像「長頸鹿」）之間的差異在於：

一、觀察而不是評判。

長頸鹿型語言注重客觀的觀察，而不帶評價。如，長頸鹿型語言會說：「我看到你今天的作業還沒完成」；

豺狼型語言：「你總是這麼懶惰！」這句話就帶有強烈的主觀意識和批判。

二、表達感受和需求。

長頸鹿型語言強調表達自己的感受和需求，如：「我感到擔心，因為我希望你能成功。」

豺狼型語言則會忽略了感受和需求，直接批評或指責，例如：「你怎麼這麼不負責任！」

三、提出具體請求而非命令。

長頸鹿型語言會提出具體請求，如：「你能告訴我有什麼困難嗎？」

豺狼型語言則常以命令或威脅來表達，如：「你必須馬上完成報告，不然就別想下班！」

--

18. 主管請客，務必感謝，這跟巴結毫無干係，做人基本禮貌而已

我記得很久以前，某間前公司的某主管請全部門吃元宵，部門群組裡，只有某甲跟主管打了幾句謝謝的訊息。

結果？有 10 來個人針對某甲的訊息回了愛心。

所以這 10 來個人是對請客的人表達謝意了嗎？有這麼間接的喔？！

至於其他人呢？靜悄悄。

那就更加間接了......

周潤發說過：「我請客，是因為我把你當朋友， 不是因為我有錢。」

主管請客，當然更多的是慰勞以及感謝，絕對不是因為他有錢。他的錢，可以花在他自己，或是家人身上。

他不一定把你當至交，但絕對友達以上。

對於一個把你當朋友，請你喝珍奶、炫雞排的主管，表達感謝，有很難？

--- 

結語：在細節裡，打造值得信賴的自己

職場是一場沒有攝影機的選秀，每個看似不起眼的動作，都是別人評估你是否值得被託付的重要依據。與其大聲喊出「我很努力」，不如默默做到「我讓人放心」。

《原子習慣》作者 James Clear 曾說：「你不是靠一次性的偉大行為成功，而是靠日復一日的微小選擇贏得信任。」微軟創辦人，Bill Gates 也說過：「人們總是高估一年能做的事，低估十年能完成的事。」

這篇文章敘述的 18 個細節，或許不會讓你馬上升官加薪，卻會讓你站在「準備好被提拔」的海景第一排；正如西班牙文諺語所說-「沒有人是偶然闖進你的人生。」每一個試圖惹惱你的人，都是你的情緒教練或心靈導師，只要你對人對事不要「玻璃心」，重複打磨應該做的小事，刻意練習避開不應該引爆的雷包，你很有可能，正被標記為「可靠」、「成熟」、「值得託付」的職場工作者，遲早成為主管心中的「完美情人」。

精華 FAQ

  • 核心觀念是：職場表現不只看能力，更看細節中的可靠感。像是回覆訊息、尊重時間、保持禮貌與不八卦，這些微習慣會逐步累積成主管與同事對你的信任。

  • 包括會後把椅子推回原位、不在辦公室外放聲音、講電話先確認對方有空、不要偷看別人螢幕、寄信前確認附件，這些都在展現分寸感與專業態度。

  • 因為主動回報能降低主管的不確定感，讓人覺得你可預期、可託付；避免八卦則能維持團隊信任，避免自己被貼上不可靠、愛搬弄是非的標籤。

Elvis Lin

Elvis Lin

現職金融業資深行銷經理，政治大學新聞所碩士畢，曾於 BBC 實習，並任職於統一、雀巢、85度C、Gogoro 等。他是 Gogoro 首批員工之一，引領車主創下金氏世界紀錄；更曾以英文向美國前副總統高爾簡報。超過橫跨 8 大不同主題（職場溝通、公眾表達與領導力培訓等），共 236 場演講或教育訓練。

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2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

圖片來源：Pinterest
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➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

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#星座 #工作 #十二星座

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2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
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有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

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義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
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獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
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這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
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楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣

2026-11-01 10:41 女子漾／編輯張念慈
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

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《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

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2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
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史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

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桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
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桂冠攜手史努比家族推出3款聯名湯圓，以濁水溪糯米搭配六道傳統工法，打造Q彈外皮，包入各具特色的鹹甜內餡。

- 開心果湯圓：西班牙開心果搭配全豆研磨開心果醬、馬斯卡彭起司與卡士達，堅果香濃郁。

- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

- 提拉米蘇湯圓：馬斯卡彭起司融合UCC咖啡粉、可可與淡淡酒香，打造大人系甜點風味。

11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

圖片來源：桂冠
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「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
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英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

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女子漾／編輯王廷羽 2026.11.04 2352
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