2026秋季日劇15部大盤點：蘆田愛菜化身非常律師，芳根京子、本田響矢重現昭和式愛情！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章盤點2026秋季15部日劇，題材涵蓋醫療、懸疑、戀愛與家庭。

文章盤點2026秋季15部日劇，題材涵蓋醫療、懸疑、戀愛與家庭。 重點二： 蘆田愛菜、芳根京子、本田響矢等主演作品最受關注。

蘆田愛菜、芳根京子、本田響矢等主演作品最受關注。 重點三：多部劇借職場、教育與科技衝突，映照當代社會議題。

作者：李雨莘、宋思彤

2026 愛知・名古屋亞運於 10 月 4 日落幕。賽事吸引亞洲頂尖選手齊聚，也帶動日本中部觀光：味噌豬排、棊子麵、鰻魚飯讓饕客排隊，吉卜力公園與犬山城也成為熱門景點。

不過，賽場外並非只有熱鬧。轉播權由中國央視團隊取得，選手住宿改採郵輪、飯店與組合屋混合安置，卻衍生床位不足、暈船等問題；帶錯路導致隊伍逾時棄權、誤播南韓國歌等插曲，也讓主辦單位的預算考量與應變能力備受檢視。

大型賽事映照的不只是競技實力，還有制度、立場與人性。這些鎂光燈背後的角力與百態，正是日本影視作品擅長描繪的題材。2026 年的秋季日劇從人性、懸疑到日常生活，每個不同的故事現場，都是角色在變動中尋找答案的最佳證明。

步入秋季，究竟有哪些絕不能錯過的話題作品？我們為大家盤點 15 部優質的 2026 秋季日劇：

1. 《急診室醫生 第6季》（救命病棟２４時 第6シリーズ）

圖／富士電視台

經典醫療劇《急診室醫生 第6季》自1999年開播，於2026年迎來第六季並首度進軍「月9」黃金檔。天才外科醫師進藤一生（江口洋介 飾）與小島楓（松嶋菜菜子 飾）相隔16年再度合體，從昔日的嚴師高徒蛻變為並肩作戰的夥伴；首集更有澤村一樹、八嶋智人與風間俊介等熟悉面孔客串，掀起劇迷滿滿的回憶殺。

然而，新一季除了致敬情懷，更直面當代醫療職場的轉型陣痛。在「醫師工作方式改革」的制度下，工時限制與人力短缺問題日益嚴峻；當追求合理性與生活平衡的年輕世代，碰上肩負救人重任與傳承使命的資深醫者，過往昭和式的威權磨合已不再奏效。

在生命抉擇與職場權益的交會點，究竟需要何種工作態度與醫療信念，才足以無愧於「醫生」的職稱？這部相隔13年強勢回歸的經典之作，將如何叩問後疫情時代的醫療現場，著實令人高度期待。

2. 《非常律師南田南》（南田南弁護士は天才肌）

圖／關西電視台官網

第一集播出後，不少觀眾都直呼可愛！由蘆田愛菜主演的《非常律師南田南》，開播便獲得了台日兩地觀眾熱烈迴響。

由「最強童星」出身的實力派演員蘆田愛菜獨挑大樑，詮釋日本首位自閉症類群律師「南田南」，面對高強度的法庭辯論戲與複雜人設，她從微小的肢體習慣到說話節奏皆下足苦功，將主角初入職場的純粹與摸索詮釋得靈動又深刻。

除了主演的細膩演技，周遭夥伴的化學效應亦相當吸睛。平岩紙、細田佳央太等律師同事與父親角田晃廣共同構築了溫暖後盾；而她與高橋文哉充滿粉紅泡泡的 CP 感互動，更讓劇迷對後續感情線倍感期待。

此外，日劇版展現了極具巧思的在地化調整。無論是早點換成了純樸的「鹽味飯糰」，還是初入辦公大樓時對搭乘電扶梯的畏懼，這些貼近日本日常的細微改動，都為熟悉原作的觀眾帶來了耳目一新的溫馨新鮮感。

3. 《綁架遊戲 kiDnap GAME》（キッドナップ ゲーム）

圖／Hami Video 提供

2021 年韓劇《魷魚遊戲》以驚悚生存競賽揭露人性黑暗，掀起全球熱潮；《綁架遊戲 kiDnap GAME》則結合跨國綁架與懸疑推理，帶來更殘酷的生死考驗。

故事從橫跨亞洲七座城市的連環綁架案展開。來自不同國家的受害者家屬，被迫參加「kiDnap GAME」，必須在十天內依照主謀指示破解關卡，最後只有一人能救回至親。

集結了坂口健太郎、李準基、柯佳嬿、邱士縉等跨國卡司。坂口飾演的刑警為救妻子，陷入法律與正義的兩難；李準基飾演的外科醫師因失明女兒遭綁架，必須在理性與情感間抉擇；柯佳嬿飾演的家庭主婦，也將在危機中展現堅毅一面。

本劇由日本、韓國與香港團隊聯手打造，拍攝橫跨七座城市，營造電影般的懸疑氛圍。隨著遊戲展開，主謀目的逐漸成謎：這場賭局為了贖金、復仇，還是揭露跨國祕密？家屬又會合作求生，或為救至親而彼此背叛？

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

4. 《IROHA的穿越時空戀愛》（いろはの恋は時代(とき)をかける）

圖／TBS 官網

在江戶時代長大的少女伊呂波（上白石萌音 飾），意外穿越三百年，附身於令和時代的小學教師梨木彩葉。面對截然不同的生活環境與價值觀，伊呂波努力適應現代社會，也遇見了因工作屢屢受挫、只求安穩度日的教師一之瀨生琉（向井康二 飾），兩人將展開一段跨越時空的戀愛故事。

看似浪漫的穿越設定，其實也帶出教育現場的現實困境。伊呂波生於江戶時代，受限於性別等因素，始終無法實現教師夢；彩葉則如願成為現代教師，卻逐漸在繁重的工作與現實壓力中失去熱情。兩個來自不同時代、擁有相同外貌卻截然不同人生的女子，將如何映照彼此的處境？

曾執筆《致光之君》、《爛漫》的編劇長田育惠，這次以江戶少女不受現代框架束縛的視角，重新檢視拒學、家長濫訴與教師過勞等教育問題。這趟跨越三百年的奇幻旅程，除了描繪一段意想不到的戀情，也試圖帶領觀眾思考：在不斷變化的社會中，我們是否還記得教育最初的模樣？

5. 《莓好遇見你》（メリーベリーラブ）

圖／日本電視台 官網

曾經事業有成的韓國空間設計師李有彬（池昌旭 飾），一夕之間失去所有，意外來到日本小島「茶呂島」，遇見繼承父親農地、一心培育出最甜美草莓的白濱夏凜（今田美櫻 飾）。原本毫無交集的兩人，在朝夕相處中逐漸理解彼此，展開一段跨越語言與文化的戀情。

本劇是日本電視台與韓國 CJ ENM 首度共同製作的戲劇，由《語意錯誤》導演金率挺執導。相較過往的跨國戀愛作品，男主角有彬幾乎不諳日文，讓語言隔閡成為兩人感情發展的一大考驗。當言語無法完整傳達心意，他們又該如何跨越文化差異，建立真正的連結？

此外，首集也埋下夏凜罹患疾病的伏筆，為輕快的戀愛故事增添一絲惆悵。一方希望把握有限的生命，不讓每一天留下遺憾；另一方則急於賣掉土地、返回首爾挽回事業。兩個對未來抱持不同想法的人意外相遇，除了譜出甜蜜戀曲，也將重新思考人生的意義。

6. 《政治魯邦》（ポリティカルパン）

圖／富士電視台官網

《政治魯邦》中的虛構國家「尼波尼亞」，以怪盜為職的如月彌生（石原聰美 飾），將知名政治家的女兒小早川雅（河合優實 飾）作為跳板，成功打入政界，與管理執政黨「國自黨」金庫的菁英議員夏目將門（高橋一生 飾）鬥智鬥勇，為的就是將黑暗政治背後的資金一網打盡。

編劇野木亞紀子睽違八年再度和石原聰美合作，讓許多劇迷相當期待；對於日本影視界來說，野木睽違 14 年為富士電視台編劇，同樣掀起關注。此次合作，是由於製作人北野拓移籍至富士，野木才在對方的邀請下，促成三度攜手推出剖析社會時事作品的機會。

北野拓本身是 NHK 記者出身，擅長將社會、政治等議題轉化為兼具深度與娛樂性的戲劇作品。野木在受訪時透露，他一如繼往開了很多難題，不但要閱讀大量資料，還是個採訪狂，直呼製作過程「很辛苦」，但也認為，這是「沒有北野就無法做出的作品」。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

7 . 《老牌護理師》、《只收現金護理師》（アナログナース）

圖／朝日電視台官網

隨著《派遣女醫 X》改編韓劇引爆話題，金牌編劇中園美保將視角從傳奇名醫「大門未知子」轉向第一線基層，推出全新醫療劇《老牌護理師》。

劇中「百井醫療中心」全面推行數位化，松下奈緒飾演的自由護理師卻反其道而行，堅持拒絕電子病歷，全憑深厚經驗與敏銳「五感」搶救生命。在科技與 AI 掛帥的當代醫療界，這份看似不合時宜的老派執著，成為撼動冰冷體制的一股暖流。

本劇卡司同樣亮眼，集結「神之手」津田健次郎、菜鳥原菜乃華與護理長江口德子，更邀來《旅行護理師》岡田將生客串，連米倉涼子是否驚喜現身亦備受矚目。

劇中的世代與理念衝突，深刻映照出 AI 時代醫病關係的轉變——宛如現實中病患拿著長達15頁AI對話紀錄走進診間的荒謬縮影。在追求效率的科技浪潮下，如何平衡技術輔助、臨床專業與人本信任，正是這部作品留給當代醫療最深刻的叩問。

8. 《宛如粼光夫婦日和 續編》（波うららかに、めおと日和 続編）

圖／富士電視台官網

自由戀愛當道，每個人都有機會尋找自己屬意的對象，但如果我們坐上時光機，回到昭和時期，就會看見完全不一樣的光景。

推出第二季的《宛如粼光夫婦日和 續篇》，延續之前引發熱烈討論的「昭和式先婚後愛」的純愛熱潮，兩人在第一季結尾戴上了象徵「心意」的婚戒，繼續展開如初戀般羞澀的新婚生活——然而，隨著世事變化，平靜的日常也開始受到時代巨輪的動盪。

而身為軍人之妻的江端夏美（芳根京子 飾），必須在動盪年代中，學會面對隨時可能降臨的離別。甜蜜中帶有隨時可能失去的脆弱感，讓感情線比第一季更加深沉催淚。

明明是夫妻，卻連牽手或對視都臉紅心跳，芳根京子的天然純真、本田響矢的制服禁慾系顏值形成了強烈對比，這種極致的羞澀心動感，成為了本劇爆紅的關鍵。而本季飾演女配角的山本舞香因結婚育兒辭演，改由生田繪梨花接棒，讓人更期待他跟搭檔小關裕太的互動跟表現。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

9. 《LOST10》

圖／TBS 官網

由導演塚原亞由子、編劇奧寺佐渡子與製作人新井順子組成的金牌「湊佳苗鐵三角」，繼話題劇《最愛》後再度攜手，推出原創懸疑新作《LOST10》。

故事從北海道的一場雪山山難拉開序幕，橫濱流星飾演的刑警與小栗旬飾演的保險調查員聯手追查真相；然而隨著涉案人士的證詞疑點重重，十位關鍵人物各自隱藏秘密，背後的權力與利益角力亦隨之浮上檯面。

剛在《宛如星辰的你》創下票房佳績的橫濱流星表示，劇中細膩的心理描繪極具張力，而「懷疑一切」的核心更呼應了資訊氾濫時代對真偽的冷靜審視。

為擺脫現代城市監視設備與科技發達的破案限制，團隊刻意將舞台搬進與世隔絕的極寒雪山，營造只能仰賴當事人證詞的極限懸疑感。本作更打破《最愛》的既定敘事，改從調查員視角切入，藉由人物深層動機與慾望為推進燃料，交織出局勢不斷反轉、虛實難測的精彩心理戰。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

10. 《我們的箱根驛傳》（俺たちの箱根駅伝）

圖／日本電視台官網

在日本，跨年夜有看《紅白歌唱大賽》的傳統，年後則少不了箱根驛傳。這項自1920年創辦、走過百年歷史的長跑賽事，早已成為日本的新年習俗。觀眾關注各校選手的表現與名次，卻也有一群不容易被記錄在歷史中的選手，努力在賽道上留下自己的身影。

《我們的箱根驛傳》以過去被視為陪跑角色的「關東學生連合隊」為主軸，描述一名新任教練接手屢次無法晉級的傳統名校，甚至喊出帶領連合隊挺進前三名的目標，引發外界關注。另一方面，負責賽事轉播的大日電視台也面臨高層干預節目製作、主播人選出缺等危機，讓轉播團隊陷入混亂。

本劇由大泉洋主演，集結伊藤沙莉、高橋克典、山下智久等演員，並加入小林虎之介、奧智哉等新生代演員飾演連合隊成員。此外，桑田佳祐特別為本劇創作主題曲，將箱根驛傳沿途風景寫入歌詞，也為這場賽事增添不同的情感層次。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

11. 《夠了爸爸！》（もうパパ!）

圖／朝日電視台官網

在人人都能成名的影音時代，家庭日常也成了流量密碼，宛如日劇《夠了爸爸！》中原菜乃華與堤真一這對父女的寫照。

素有「小有村架純」之稱的新生代潛力女星原菜乃華，首度單獨主演黃金檔日劇。本作精準聚焦令和時代的「家庭系創作者」生態，揭開鏡頭前和樂融融、鏡頭後卻充斥隱私販賣與情感勒索的家庭荒謬面貌。

劇中飾演父親的堤真一為衝刺百萬訂閱，每天要求女兒配合拍攝溫馨手作便當企劃。看似乖巧的女兒，早已對活在虛假人設與父親眼色下的日子感到窒息；當她交了男友，父親竟然意圖將她的「初次約會」變現成拍攝素材！這讓她忍無可忍，憤而向父親宣戰。在名氣追求與個人隱私的拉扯間，瀕臨瓦解的親情將何去何從？

本劇由執筆話題晨間劇《如虎添翼》的吉田惠里香操刀原創劇本，並搭配人氣歌手愛繆量身打造的主題曲，深刻直擊當代網紅家庭的痛點，令人高度期待。

12. 《有人剛好提起我嗎？》（俺のこと、なんか言ってた？）

圖／Netflix 提供

當站在世界巔峰的巨星一夕間被「徹底遺忘」，該如何重返榮耀？

「鬼才編劇」宮藤官九郎敏銳捕捉社群時代渴望被看見的渴求，推出全新奇幻喜劇《有人剛好提起我嗎？》。曾以《我的完美日常》勇奪坎城影帝的役所廣司顛覆沉穩形象，挑戰極具反差的「認同欲怪獸」高瀨川玄。

這位國際巨星在結束英國巡演返日後，竟面臨名聲、財富與家庭一夕歸零的超現實悲劇——全世界竟再無一人記得他。

被迫重回底層從無名臨演幹起，役所廣司不僅挑戰400年前的古英語口音，更輪番詮釋街友、牛丼店員與時代劇龍套，大展精湛絕倫的百變喜劇身手。

本劇由宮藤官九郎再度合體《極度不妥！》導演金子文紀與製作人磯山晶的黃金鐵三角，並集結賀來賢人、松山研一、江口德子、吉田羊與河合優實等豪華卡司。這場跌落神壇後的逆襲之旅，既爆笑荒誕又直擊心靈，著實令人高度期待。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

13. 《如何打造一位溺愛系男友～從「性伴侶」晉升為真命 天女的女孩故事～》（溺愛カレシの作り方～セから本命になる女の子の話～）

圖／東京電視台官網

在市公所工作的白井櫻（與田祐希 飾），與暗戀許久的前輩綿貫圭介（野村周平 飾）終於在某晚發生關係，原以為兩人就此確立戀情，沒想到對方態度卻逐漸冷淡。

就在櫻陷入感情困惑之際，精靈 ZAKU 意外現身，成為她的愛情顧問，展開一場從一夜情對象晉升為「正牌女友」的戀愛改造計畫。

改編自同名漫畫的《如何打造一位溺愛系男友》，以輕鬆逗趣的戀愛喜劇，描繪曖昧關係中常見的矛盾心情。當一段感情始終得不到明確回應，究竟該及時抽身，還是繼續努力爭取對方的心？透過略帶荒誕的情節，也映照出現代男女在親密關係中的迷惘。

本劇由曾執筆《下輩子我再好好過》系列的編劇舘空美操刀。操著關西腔、說話毫不留情的精靈 ZAKU，將成為櫻追求幸福的最強後盾。另一方面，看似玩世不恭的圭介，似乎也藏著過往感情留下的陰影。當一方渴望被愛，另一方卻對親密關係有所保留，這場戀愛攻防戰又會如何發展？

14. 《My Sweet Home》（マイ・スイート・ホーム）

圖／Hami Video 提供

家庭主婦春花（石田百合子 飾）過著安穩的生活，身邊還有夏希、秋繪和冬美三位自學生時代相識的好友。

然而，冬美突然離世，讓另外三人重新聚首，也得知冬美生前曾說：「哪怕只有一次，我也想成為另一個人。」於是，三人決定展開一場為期兩週的交換伴侶生活，嘗試體驗截然不同的人生。

繼《倒數第二次戀愛》系列、《不哭，小原》等作品後，編劇岡田惠和這次將故事定位為「大人們、妻子們和丈夫們的青春物語」。他認為，即使年歲漸長，人生的煩惱依然不會消失，甚至還會多出「難道就要這樣結束一生嗎」的苦悶。因此，他希望透過這個故事，描繪花甲世代明亮、心酸又可愛的一面。

本劇由石田百合子領銜主演，集結中嶋朋子、坂井真紀、三宅健、武田真治、椎名桔平等實力派演員，共同演繹這場看似荒謬，卻也充滿人生探索的大膽冒險。兩週的交換生活，將為他們帶來什麼改變？在人生走到不同階段之際，又能否重新找到自己的可能性？

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

15. 《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》（修学旅行で仲良くないグループに入りました）

圖／friDay 影音提供

平凡高中生日置朝陽（藤本洸大 飾）與校園人氣男孩渡會紬嵩（簡秀吉 飾）確認關係後，迎來高三生活。從讀書集訓、運動會到升學考試，兩人在充滿回憶的校園時光中，還得面對嫉妒、依賴、分班與戀愛磨合等考驗，感情也將迎來新的變化。

《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》以校園人氣男孩愛上平凡同學的王道設定，描繪戀情特有的純粹與青澀。觀眾跟隨原本不擅交際的日置，在渡會的陪伴下逐漸發現自己的優點，重新建立人際連結，也慢慢找回自信。

來到第二季，故事將進一步探索喜歡與被需要之間的關係，以及維繫親密感情時必須面對的課題。當看似完美的渡會也顯露脆弱與不安，而仍在摸索愛情的日置開始學習理解、回應伴侶的情緒，兩人又該如何在磨合中共同成長？這些藏在甜蜜互動背後的情感變化，也讓續作有了更多值得期待的看點。

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關於我

阿姞

本名李雨莘，平日追逐時事，閒時沉迷日劇。

六六 LiuLiu

本名宋思彤，已經步出研究領域的 26 歲，曾任《換日線》校園大使。喜歡記錄生活、醉心於影像敘事，最近還迷戀日劇。期許用有溫度的筆觸，寫下身邊動人心弦的故事。劇評、議題探討、時事延伸話題，更多面向的我都在這裡。