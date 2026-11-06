2026-11-06 07:30 廖嘉紅
父母幫子女還房貸、子女幫父母還房貸，都可能被課贈與稅？關鍵在於：這筆錢究竟是借款，還是送給家人的？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：父母或子女替家人還房貸，可能被認定為贈與。
- 重點二：關鍵在於是否真有借貸關係與實際返還安排。
- 重點三：贈與稅每人每年有244萬元免稅額，逾額須申報。
父母幫子女還房貸、子女幫父母還房貸，都可能被課贈與稅？關鍵在於：這筆錢究竟是借款，還是送給家人的？
你有沒有想過，原本只是想幫家人減輕房貸壓力，怎麼最後卻可能收到國稅局的贈與稅通知？
例如：💝 父母年紀大了，想把房貸轉貸，卻因為年齡不符合銀行條件，改由收入穩定的兒子當借款人，父母的房子提供擔保，讓銀行同意重新貸款。
💝 或者，孩子好不容易買了房，父母心疼孩子每個月背負房貸，想幫忙繳一部分，減輕生活壓力。
這些都是出於家人的愛與照顧。
但要注意：親人之間幫忙還債，不一定只是單純的金錢往來，也可能涉及贈與稅。
一、為什麼幫家人還房貸，可能涉及贈與稅？
依《遺產及贈與稅法》第5條規定，在請求權時效內無償免除或承擔他人債務，可能以贈與論。
換句話說，如果父母替子女繳房貸，卻沒有要求子女返還；或子女替父母承擔原本應由父母償還的債務，實際上又沒有收回款項的安排，就可能被認定為無償承擔債務，涉及贈與稅。
目前贈與稅免稅額是每位贈與人每年244萬元，計算的是同一年度贈與總額，不是每個孩子各有244萬元額度。
超過免稅額時，原則上應於超過免稅額的贈與行為發生後30日內申報。
二、幫忙還房貸，一定算贈與嗎？
不一定，關鍵在於雙方究竟是「借貸」，還是「無償贈與」。
如果只是暫時借錢給家人，雙方確實有借款及返還的意思，並且有具體還款安排，才有機會證明這是真正的借貸關係，而不是贈與。
但要提醒大家：只有借據，沒有實際還款；只有轉帳紀錄，沒有借貸約定，都不代表一定能證明是真正的借貸。
建議事前做好以下安排：
- 簽訂借貸契約，載明借款金額、用途、還款期限及方式。
- 保留銀行匯款及資金流向紀錄。
- 依照約定實際還款，留下每筆還款的金流證明。
- 若有變更還款條件，也應留下雙方合意的書面紀錄。
真正重要的不是文件做得多漂亮，而是借貸關係是否真實存在，金流與還款行為能不能相互對得起來。
三、如果真的想幫孩子還房貸，怎麼安排比較妥當？
如果父母確實是想把錢送給孩子，就應該先盤點自己當年度的贈與總額，善用每位贈與人每年244萬元的免稅額度。
如果是子女想協助父母償還房貸，也應先釐清債務原本由誰負擔、子女是借款給父母，還是無償替父母清償。
不要等到國稅局查核時，才臨時補做借據或解釋資金往來。
R姐提醒
家人之間的金錢往來，最容易因為一句「都是一家人，不用計較」而忽略法律與稅務上的界線。
父母幫孩子還房貸，是愛；孩子替父母分擔債務，也是孝心。
但愛與孝心，不代表可以忽略資金往來的法律性質。
真正好的財富安排，不是只想著怎麼少繳一點稅，而是讓每一筆資產移轉，都有清楚的目的、合理的安排與完整的紀錄。
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精華 FAQ
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因為若父母替子女清償房貸，卻沒有要求返還或明確借貸約定，可能被視為無償承擔他人債務，依規定以贈與論，進而涉及贈與稅。
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重點是要能證明雙方真有借貸意思，最好簽借貸契約、載明金額與還款方式，並保留匯款紀錄與實際還款證明，讓金流與約定相互對得起來。
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要先釐清這筆錢是贈與還是借款，並留意每位贈與人每年244萬元免稅額；若超過門檻，應在贈與發生後30日內申報，以免日後被補稅。
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