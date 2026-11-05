2026-11-05 07:30 廖嘉紅
爸爸遺產稅300萬，二哥不簽名、小弟不配合，難道只能自己先墊錢？繼承人別忽略「分單繳納」！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：繼承人湊不到合法多數時，不能直接動用遺產存款繳稅。
- 重點二：可單獨向國稅局申請遺產稅分單繳納，自保免罰滯納金。
- 重點三：分單僅是個人先繳，房產過戶仍須遺產稅全數繳清。
💰「R姐，我爸帳戶裡的存款明明夠繳遺產稅，但二哥在國外不聞不問、小弟又為了分產跟家裡撕破臉，
根本湊不到『多數決』簽名！
難道只能我自己先墊幾百萬，不然就等著被罰嗎？」
王小姐焦急得快哭出來，因稅單期限只剩兩個禮拜，逾期每 3 天加徵 1% 滯納金，最高被罰到 10%。
帳戶裡有錢卻看得到吃不到，這種痛，很多人都經歷過。
👉當繼承人意見不合、湊不到「合法多數」時，到底該怎麼辦？
✅先講結論：
如果達不到多數決，無法直接用遺產存款繳稅，千萬不要自己默默全扛，更不要擺爛等罰錢！
你可以向國稅局申請：
👉「遺產稅分單繳納」
📌什麼是「分單繳納」？救急關鍵是什麼？
大家都知道，想動用往生者帳戶存款繳稅，法律防線是「多數決」（人數與應繼分過半，或應繼分逾三分之二）。
但如果手足冷戰、各懷心思，連多數決都湊不齊時：任何一位繼承人，都可以單獨向國稅局申請開立「分單」！
也就是說：國稅局會依照你的「應繼分比例」，算出一張屬於你個人該負擔的稅單。
只要你在期限內把你自己那份繳清：
👉你個人就不會被加徵滯納金，也不會被移送強制執行！
用真實情境算給你看：
王爸爸過世，核定遺產稅 300 萬。
繼承人有 4 位子女，每人應繼分各 1/（25%）
老二、老四賭氣不簽名，同意人數只有 2 人（剛好 50%，沒過半），比例也只有 50%，沒有辦法用老爸的存款來繳遺產稅。
這時候，王小姐不必替大家背黑鍋墊 300 萬的遺產稅，她可以去國稅局申請分單：
👉王小姐只要先繳清自己的 1/4（75 萬元）。
她就免於被罰滯納金的風險，把風險切開，讓不肯配合的人去承擔他們自己的法律責任。
🧭如果你正卡在「湊不齊人」，請記住這 3 個自保步驟：
1️⃣先申請延期繳納
繳納期限快到、家人還在吵？
在期限屆滿前，先向國稅局書面申請延長，依規定最多可再延長 2 個月，爭取協商緩衝期。
2️⃣啟動「分單繳納」
如果確定談不攏、對方擺爛，果斷去申請自己那張分單，先保住自己的信用與荷包，不被加徵滯納金。
3️⃣理解後續：房子要過戶、存款要動，仍需全額完稅。
👉分單繳納只是「自保手段」，1但國稅局必須等這筆 300 萬「全數繳清」，才會發放完整繳清證明書。
這時候其他繼承人不繳，國稅局會直接移送行政執行處去執行他們的財產，反而會倒逼擺爛的人出面解決！
🌱R姐真心提醒
很多家庭卡在繼承關卡，最大的誤區就是「賭氣跟著擺爛」，最後稅金沒解決，還白白被國稅局加徵最高 10% 的滯納金與利息。
真正高明的傳承與處事，是懂得運用法規機制為自己設下停損點，保護自己，也讓事情回歸法律正軌。
💙傳承，不只是資產的轉移，更是一場家庭人性的試金石。
與其在事情發生時手足猜忌、寸步難行，不如在我們還健康、還說得動話的時候，把動產、不動產、保險與信託預先布局好。
讓愛不傷人，讓財富有溫度！
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精華 FAQ
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如果沒有達到法律要求的多數決，就不能直接用被繼承人的存款繳整筆遺產稅。這種情況下，任一繼承人可改向國稅局申請分單繳納，先處理自己的應繼分稅額。
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分單繳納是國稅局依各繼承人的應繼分比例，分別開立個人應負擔的稅單。只要在期限內繳清自己的部分，就能避免被加徵滯納金，也可先保住信用與荷包。
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不能。分單繳納只是先讓個別繼承人自保，房子過戶、存款動用或取得完整繳清證明，仍要等整筆遺產稅全數繳清。若其他人不繳，國稅局可再依法執行。
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