2026-11-04 16:30 廖嘉紅
老闆突然過世，企業社就卡關！五、六百萬遺產稅還沒繳，員工薪水、廠商貨款誰來付？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：獨資企業社負責人過世，商號與個人資產可能一併凍結。
- 重點二：繼承前須先繳清遺產稅，否則無法辦理負責人變更。
- 重點三：缺乏現金流時，員工薪資與廠商貨款都可能停擺。
我爸的癌症病情本來已經好轉，控制穩定，即將出院。
沒想到，因為突發感染，醫生突然通知：「家屬要有心理準備了……」
我們根本來不及反應，他就這樣離開了。
⚡更衝擊的是：
老爸是獨資企業社（商號）的負責人，連交接都來不及，整個事業一瞬間陷入停擺
發薪水？付貨款？廠商請款？統統卡死！
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很多人不知道，企業社（商號）在法律上不是獨立法人，老闆等於商號，商號的所有資產就是老闆的遺產。
遇到這種突發狀況，家屬會直接撞上兩大殘酷現實：
1️⃣銀行帳戶不能動？
雖然在戶政通報死亡前，網路銀行可能還能操作，但⚠️只要去提款或轉帳，就隨時面臨其他繼承人提告「偽造文書與侵占」的極大風險！
一旦銀行得知負責人過世，個人與商號帳戶立刻全數凍結。
2️⃣沒有「臨時管理人」這條路可以走！
股份有限公司如果卡住，還能向法院聲請選任「臨時管理人」代管營運；
但獨資企業社完全沒有這個機制！
主管機關規定：必須「先繳清遺產稅」、取得國稅局完稅證明，且全體繼承人簽署分割協議同意由誰承接，才能辦理負責人繼承變更。
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這就是最現實、最殘酷的死穴：
💔商號換負責人 ➔ 必須先拿出五、六百萬「現金」繳清遺產稅！
很多打拚一輩子的老闆，資產都在廠房、土地、設備或貨款裡，家庭哪來幾百萬流動現金？
沒現金繳稅
➔ 拿不到完稅證明
➔ 商業登記無法換人
➔ 銀行帳戶動不了
➔ 員工薪水發不出、廠商跳票。
一個經營幾十年的心血，往往就在等完稅、繼承人意見不合的這幾個月內，資金斷鏈、客戶流失，甚至引發家族撕裂。
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其實，這些風暴完全可以提早預防！
真正有遠見的創辦人，會在身體健康、頭腦清楚時就做好準備：
◾評估組織型態轉換：及早檢視是否改制為公司組織，建立法人治理架構與經營權防護網。
◾預留稅源規劃：透過指定受益人的保險規劃，第一時間給家人一筆不被凍結的現金繳稅，讓事業順利過戶。
◾ 預立明確繼承協議：資產傳承與經營責任分配合理化，避免未來手足對立
◾保險 (遺產外現金)：確保關鍵時刻，薪資與貨款依然能正常運作。
因為，真正的責任，
不是自己活著時守好事業，
而是-即使自己突然離開了，
依然能讓家族幸福，心血長青
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精華 FAQ
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因為獨資商號在法律上不是獨立法人，負責人與商號資產幾乎視為同一體。負責人死亡後，帳戶、資產與營運權都可能受限，沒有完成繼承與變更前很難正常運作。
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最先遇到的是遺產稅問題，文中估算可能高達5、600萬。若沒有足夠現金先繳稅，就拿不到完稅證明，也無法完成商業登記變更，導致公司無法順利交接。
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建議及早評估改制為公司、預留稅源、透過保險準備不被凍結的現金，並先訂好繼承協議。這些安排可降低繼承爭議，確保事業在突發變故後仍能維持營運。
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