2026-11-06 18:00 睿忒
霸佔 Spotify 榜首！Tate McRae 最新動感單曲〈Housewife〉舞出職業新高峰！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：〈Housewife〉空降 Spotify 全球榜首並連霸十多天。
- 重點二：歌曲以女性自主與自我掌控為核心主題。
- 重點三：MV 與現場演出展現 Tate 的舞蹈實力與人氣。
Hi there，在去年底發行了第三張個人專輯豪華版《SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)》(2025)、為上個專輯時代畫下結尾的Tate McRae，今年又接續著展開了下張專輯的序幕，他在上個月中釋出了最新單曲〈Housewife〉(2026)。老實說在單曲釋出時我並沒有太看好這首歌，因為從各平台的宣傳來看，這次並不如以往來得大規模，因此其實原本以為這首歌是 Tate 先發來是水溫的而已，沒想到在釋出後就迎來了成績上的大爆發！
手握多支熱門單曲的 Tate，這次憑藉著〈Housewife〉首次空降了 Spotify 全球榜單的冠軍寶座！並且目前也已經蟬聯了十多天，這是連前兩年成績非常好的〈greedy〉(2023) 也沒有做到的事；而除了象徵著 Tate 再次產出了熱門單曲之外，這也代表他再次刷新職業生涯的紀錄。令人覺得可惜的是，在美國 Billboard Hot 100 榜單上僅到達亞軍位置，被Ella Langley的〈Choosin' Texas〉(2026) 給擋下了奪冠機會，希望團隊能夠趕緊使出奪冠手段啊！畢竟到現在 Tate 還沒有屬於他個人的 Billboard 冠軍單曲啊！
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會以〈Housewife〉為名，在看到這首歌名時就讓人引起了興趣，在這個時代娶了這樣的歌名，明顯地是和女性自主的題材有關，而在發行後果不其然能夠發現歌詞中根本不是單純地要討論「家庭主婦」這件事；「housewife」在歌曲裡是比擬自己能夠像家庭主婦一樣掌握生活中的一切事務，並且也以此為對於其他女性的鼓勵，只要發揮自己的女性特質，就能夠成為自己想成為的那個角色、並做好每一件想做的事。
和先前作品一樣的是，Tate 在這首〈Housewife〉裡的聲音運用沒有太大的變化，有可能因為純粹跟著旋律，也有可能要兼顧現場演唱時的難度，他就是很忠實地還原自己的嗓音，而沒有使用太過花俏的技巧，不過在這樣的詮釋之下，某些段落所使用的氣音依舊讓人起雞皮疙瘩，就好像他在歌曲中所展現的性感，是那麼自然地水到渠成，並不需要再刻意去營造這樣的感覺，而是他可以自然而然地散發如此的氛圍。
在 MV 裡 Tate 極盡所能地呈現出豪華的生活狀態，郵輪、豪宅、大把大把的鈔票，這都是他在呼籲大家發揮自己的特質，就能夠把生活過得非常好；而除此之外，他也在 MV 展現出他傲人的舞姿及身段，必須說目前新生代歌手中的舞蹈實力，或許只能是 Tate 拔得頭籌了。而看過 MV 後也還非常推薦的是，Tate 受邀成為 Victoria's Secret Fashion Show 2026 表演嘉賓的演出，他在〈Housewife〉發行後的沒幾天就帶來了現場表演，不得不說整場的表現實在很完美啊！
Tate McRae 的這首〈Housewife〉可以算是將他的樂壇地位更推上層樓，其實他已經被許多人拿來和當年的 Britney Spears 比較，也被譽為是這個時代的 Britney，我想這應該算是很高的讚譽吧，眾所周知雖然 Britney 目前是半隱退的狀態，但可沒人能否認他在樂壇的傳奇成就；因此個人也認為 Tate 確實擔得起這時代頂尖唱跳的位置，如今以這首〈Housewife〉再創巔峰，可以想見接下來的新專輯時代會有多麼瘋狂啦！
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🎧〈Housewife〉官方收聽連結：tatemcrae.lnk.to/housewife
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精華 FAQ
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〈Housewife〉一發行就空降 Spotify 全球榜冠軍，且已連霸十多天，刷新 Tate McRae 的職業生涯紀錄，也證明這首歌迅速成為她的新熱門單曲。
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歌曲並非單純談家庭主婦，而是把「housewife」延伸為掌握生活、發揮女性特質與自我主導的象徵，藉此鼓勵女性成為自己想成為的角色。
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文章認為她在 MV 中展現豪華生活與強烈舞姿，舞蹈實力在新生代歌手中相當突出；加上 Victoria's Secret Fashion Show 2026 的現場演出表現完美，更鞏固她的唱跳地位。
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