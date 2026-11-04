從《有限與無限的遊戲》到《無限賽局》：贏不一定是目的，延續才是勝利

AI重點 文章重點整理： 重點一： 有限遊戲追求贏，無限遊戲追求延續與成長。

有限遊戲追求贏，無限遊戲追求延續與成長。 重點二： 以成長型心態面對失敗，把挫折視為系統回饋。

以成長型心態面對失敗，把挫折視為系統回饋。 重點三：領導與職涯應重視使命、信任與長期價值。

Gogoro VIVA 的後照鏡鬆了，大雨之下，被淋成狼狽的落湯雞，我實在騎不到 Gogoro 門市。

基於安全，想趕快鎖緊 Gogoro VIVA 的後照鏡，於是求助傳統車行：

SYM -- 師傅看了一下，一副 Diss 樣，冷冷地說：「我不懂電動車。」

我心裡的 OS 是：「哥，後照鏡沒通電內。」

他沒意識到的是，有一天，我們還是可能成為他的客人。這是「有限思維」；

YAMAHA -- 師傅看了一下，一副熱心貌，帥氣地喊學徒來幫忙。學徒花了 10 秒鐘搞定了，也沒忘了叫我坐上車，確認角度。

他沒意識到的是，有一天，我們真的可能成為他的客人。或者，他們只是覺得，舉手不勞，哪有什麼？但至少讓這個陌生人，行車安全。這是「無限思維」。

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James P. Carse 的經典哲學著作《有限與無限的遊戲》（Finite and Infinite Games, 1986）不僅啟發了眾多思想家，也成為 Simon Sinek《The Infinite Game》（無限賽局）的理論基礎。

2 本書我都非常喜歡，進階來說，無限思維更是某種「成長型心態」，具備「成長型心態」才能更開放地位人生做深度設計。

可能不一定能過得更好，但應該可以更開闊吧？

🧭 一、《有限與無限的遊戲》核心觀念摘要

Carse 說：「世上有兩種遊戲：有限的與無限的。」

1. 有限遊戲（Finite Game）

目的是「贏得勝利」。

有明確的時間界線、規則、玩家與終點。

為外在動機（如：名聲、獎勵等）驅動。

例如：一場球賽、一場選舉、一個季度業績競賽。

特徵：競爭、策略、地位、輸贏、焦慮。

2. 無限遊戲（Infinite Game）

目的是「讓遊戲繼續進行」。

沒有明確的時間線，也沒有明確的終點，也沒有最終勝利者。

為內在使命（如：願景、價值等）驅動。

因應動態變化，玩家必須持續適應。

正如美國 NCSL 2025 年報告顯示，成長型心態能將挫折視為「系統回饋」而非「自我否定」，大幅提升員工面對不確定性的復原速度。

玩家可能退出，但遊戲不會結束，只會延續。

例如：人生、愛、教育、信仰、組織文化、領導力。

特徵：成長、適應、長遠視野、意義驅動。

無限賽局的思維，也讓我聯想到培養成長型心態的重要性，這邊有 5 招實踐指南，分享給你：

重新定義失敗

把失敗敘事轉為「假設驗證」，每次產品 A/B 測試失利，都記錄學到的事情

設定「學習型」目標

與其要求「月營收 +20%」，先訂「每週 2 個新通路實驗」

例如：在食品零售專案中，每周嘗試一個新陳列策略，八週後自然帶動銷量

高品質回饋

建立「回饋→反思→調整」迴圈；善用提問取代批評。

例如：讀書會裡，先問「還有哪些可能性？」再分享改進建議。

養成自我對話

將「我做不到」換成「我還沒做到」。

例如：面對金融保險業新法規簡報時，把焦點放在「我可以多請教哪位前輩？」

社群學習

參與多元社群，觀摩他人策略。

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💡 二、《無限賽局》（Simon Sinek）的延伸與應用

Sinek 在書中明確指出：

“Leaders who play the infinite game build stronger, more innovative, more inspiring organizations.”

「玩無限賽局的領導者，會打造更強大、更具創新與啟發力的組織。」

他將 Carse 的哲理落地為五大領導原則：

1️⃣ Just Cause（崇高的使命）

願景不是 KPI，而是能讓人願意犧牲當下利益的「意義」。

→ 與 Carse 的「繼續遊戲」呼應：使命是讓遊戲延續的燃料。

> “A Just Cause is so just that you would willingly sacrifice for it.”

企業存在的目的，不只是賺錢，而是推動一個值得犧牲的理想。

微軟的使命是「讓地球上每個人都能成就更多」；

特斯拉的使命是「加速世界向永續能源轉型」。

這些使命之所以能激勵人心，是因為它們不以「勝利」為終點，而以「持續前進」為核心。

2️⃣ Trusting Teams（信任的團隊）

無限賽局中的玩家必須彼此信任，而非內鬥。

→ Carse 說：「玩無限遊戲的人，是與他人共同前進，不是對抗。」

3️⃣ Worthy Rival（值得學習的對手）

對手不是敵人，而是讓你成長的鏡子。

→ 呼應 Carse 的觀念：「有限玩家想打敗他人，無限玩家想理解他人。」

在有限遊戲裡，我們要打敗對手；

在無限遊戲裡，對手是讓我們看見自己不足的鏡子。

黃仁勳曾說：「我們不追求成為最強，而是持續變強。」

這正是無限思維的寫照。

4️⃣ Existential Flexibility（存在性彈性）

為了使命，願意徹底改變既有做法。

→ Carse：無限玩家不怕改變規則，只要能讓遊戲繼續。

5️⃣ Courage to Lead（領導的勇氣）

選擇玩無限賽局，需要承擔孤獨與不確定性。

→ Carse：無限遊戲沒有保證，只有信念。

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✴️ 三、理論基礎與哲學脈絡

有限遊戲與無限遊戲怎麼來的？也許有些思想來源可參考：

存在主義（Existentialism）－－意義是自我創造的，而非外在賦予；

現象學（Phenomenology）－－世界不是靜態，而是與人的關係中生成；

社會建構論（Social Constructivism）－－遊戲的規則是人們共同建構的；

尼采（Nietzsche）－－「成為你自己」即是拒絕終點思維。

Carse 寫《有限與無限的遊戲》這本書時，像是哲學寓言；

Sinek 的《The Infinite Game》（無限賽局）則是把它變成企業領導的操作手冊。

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🔥 四、書中與延伸的金句精選

James P. Carse，《有限與無限的遊戲》：

1. 「有限遊戲的目的，是結束遊戲；無限遊戲的目的，是讓遊戲繼續下去。」

2. 「有限玩家玩遊戲是為了贏，無限玩家玩遊戲是為了繼續玩。」

3. 「我們越是理解遊戲，就越不需要勝利。」

4. 「真正的自由，不是擁有選擇，而是持續參與的能力。」

而要培養持續參與的能力，思考人生設計－－那些與工作無關，卻很重要的事，非常值得去做。

🧭 Elon Musk 曾說：「我會把人生分成幾個大塊，回頭看哪一塊在拖累我。」

有些決定不會寫進 OKR、也不會出現在 KPI，但卻深深影響你接下來幾年的人生路徑。

思考常常不是沒能力，而是「不想面對真相」：自己的恐懼、盲點、利益衝突、過去的錯誤。誠實地看自己，是高層次思考的入口。這也沒有很困難，就是以時間軸來想想過去、現在與未來——

▍思考自己「過去逃避哪些問題」？造成了什麼傷害？

▍思考「禮拜一早上」首先要完成的 3 件事，寄信提醒自己

▍思考「禮拜一整天」要完成的 7 件事，寄信提醒自己

▍思考「下週整週」最重要的 7 個工作重點 / 要開的會議 / 要見的重要的人，寄信提醒自己

▍思考「今年」接下來的工作重點

▍思考中段的人生；想像你 3-5 年完成的志業

▍你可以思考很遠的人生，想像你的 Ikigai——「我想到退休後，4-9 月住巴黎，10-3 月住台灣。」

Simon Sinek，《無限賽局》：

1. 「Infinite-minded leaders are obsessed with advancing a cause, not beating the competition.」

2. 「The goal is not to win, but to outlast.」

3. 「If you play with a finite mindset in an infinite game, you’ll lose eventually.」

4. 「Trust is not built overnight; it’s built in the small moments when we choose courage over comfort.」

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🌱 五、啟發與實際應用（適用於職場與人生）

職涯－－不以升遷為唯一目標，而是讓自己持續成長；將「職涯」視為無限遊戲，持續學習、建立價值。

領導－－領導者不是指揮贏的戰役，而是培養能自走的團隊；設立「願景」而非「勝利指標」。

Simon Sinek 在《The Infinite Game》說：

「玩無限賽局的領導者，會打造更強大、更有啟發力的組織。」

當使命需要改變時，領導者會勇於重構整個策略。

舉例而言，Netflix 從寄送 DVD 轉向串流、再投入製作原創內容，正是為了讓遊戲「繼續下去」。而因為及時轉變、存活下去，它才變成今日首屈一指的超級媒體及內容創作倉庫。

企業－－組織若以短期贏利為主，終將喪失意義；應該將文化與使命嵌入決策核心。

人生－－沒有真正的輸贏，只有是否活出真實與熱情；減少比較心、降低攀比，專注於「持續的參與與貢獻」。

儘管人生沒有真正的輸贏，復盤自己的強項，思考如何變強，還是很重要的「成長型進化」的議題，這 4 件事，是我的捫心自問：

✅ 1. 強化刻意練習與知識輸出

建立每月一主題的學習計劃與「輸出週報」

例如：「成長型心態」→ 產出一篇部落格＋三則 LinkedIn micro-post。

或：「用戶洞察與保險溝通」→ 設計一份內部小型簡報。

回顧策略：以《What → So what → Now what》格式進行每月反思。

✅ 2. 練習「元認知」（Metacognition）

每天 5 分鐘：覺察今天學到什麼？面對困難的反應是什麼？可以怎麼改？

建立「學習觀察日記」，尤其針對挫折、誤判與他人回饋。

✅ 3. 與他人共學，擴大外部刺激源

參與跨產業讀書小組或設計思考工作坊，強迫自己進入非熟悉語境。

邀請不同行業的朋友一起做共創計畫（例如創業構想沙盤推演、共寫一篇趨勢報告）。

✅ 4. 訓練「假設驗證」式反饋

做決策或簡報前，列出 3 個假設與關鍵指標（KPI）

一個月後反思：哪些假設錯了？為何錯？可以形成什麼新策略？

這些面向，是我可以再變得更強的地方，必須繼續把這一切轉換成更有系統、更可複製、更能啟發他人的「影響力資產」。不只是自我成長，而要能帶動他人成長的那種人。

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🧩 六、總結：從「勝利」轉向「延續」

「有限遊戲讓我們想成為贏家，無限遊戲讓我們成為人。」

Carse 的哲學讓我們看見：

在職場、人生、愛情、創業、教育中，沒有誰能「贏」到底。

真正重要的，是我們是否仍然願意——

帶著初心、信任與彈性，繼續玩下去。

無論是《有限與無限的遊戲》，或是 Simon Sinek 的《無限賽局》，都讓我重新審視自己的職涯——

我一直都在「有限遊戲」的世界裡拼命競爭。

比速度、比瀏覽數、比點閱率、比互動數、比曝光數，直到發現：

很多短期的勝利，並沒有帶來長期的意義。

真正讓我成長的，是那些「讓遊戲繼續下去」的時刻：

帶領團隊面對挫折仍選擇信任、

在變動的市場中堅持用戶價值、

讓客戶當老大，以解決客戶問題為使命來建立強韌的社群、

願意為長遠使命調整方向、重新定義成功。

我猜，這正是無限賽局的精神：

成功，不是贏在當下，而是持續有能量與信念，走得更遠。

然而，「贏」，跟「延續」，兩者之間，如何博弈？

這兩本書讓我意識到，有限與無限的差別，不在輸贏，而在視野；職場與人生的意義，也許不一定處處求勝，而在能否持續參與。

「有限遊戲會結束，無限遊戲會演化。」

在職場與人生中，我們都在玩一場沒有終點的遊戲。

願我們都能帶著初心、信任與勇氣，繼續玩下去。