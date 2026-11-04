2026-11-04 17:01 女子漾／編輯王廷羽
BESTie是誰？〈Love Options〉13年後爆紅！4成員介紹、EXID淵源、必聽神曲一次看
韓國女團BESTie竟然靠13年前的歌曲翻紅了！2013年推出的〈Love Options〉近期因短影音挑戰再度爆紅，不僅衝上韓國Melon TOP100第14名，更讓沉寂多年的4位成員驚喜合體，時隔約11年重返音樂節目舞台！其實BESTie大有來頭，團內3人曾是EXID初代成員，還有一位是《換乘戀愛3》的人氣女嘉賓宋多惠。這篇女子漾整理BESTie出道背景、4位成員介紹、翻紅原因及5首必聽歌曲，帶大家認識這組終於等到逆襲機會的實力派女團！
文章目錄
BESTie是誰？3名成員竟是EXID初代成員
BESTie是誰？3名成員竟是EXID初代成員
BESTie是韓國YNB Entertainment於2013年7月推出的四人女團，由蕙妍（Hyeyeon）、有智（U-JI）、多惠（Dahye）及海嶺（Haeryung）組成，以〈Pitapat〉正式出道。團名取自英文「Bestie」，有著好朋友、閨密的意思，希望透過音樂與粉絲建立親密關係。
BESTie與知名女團EXID有著深厚淵源，蕙妍、有智及海嶺原本都是EXID於2012年出道時的初代成員，3人離團後加入YNB Entertainment，與新成員多惠組成BESTie重新出發。團體活動期間以成熟性感、活潑甜美的舞台風格受到關注，加上成員們擁有穩定唱功及整齊舞蹈，累積不少忠實粉絲。
可惜BESTie始終未能迎來真正的大爆紅，2015年推出迷你專輯《Love Emotion》後，團體活動逐漸減少，隨著成員陸續離開原經紀公司，最終於2018年結束團體活動。
BESTie為何突然翻紅？〈Love Options〉13年後逆襲排行榜
BESTie為何突然翻紅？〈Love Options〉13年後逆襲排行榜
讓BESTie重新受到關注的關鍵，就是2013年10月17日推出的〈Love Options〉！這首歌由知名製作人勇敢兄弟操刀，以輕快復古的旋律搭配幽默歌詞，描述女孩嘴上說著「我沒有太多要求」，實際上卻希望另一半身高夠高、外型像姜棟元，還要懂女人心又有經濟能力，充滿反差感的戀愛條件讓人聽完忍不住會心一笑。
2026年夏天，一段將新生代女團Hearts2Hearts表演畫面搭配〈Love Options〉的短影音引發討論，隨後原版舞蹈、手勢挑戰及成員過往的舞台影片在TikTok、Instagram Reels與YouTube Shorts大量流傳，讓歌曲再次進入年輕世代的歌單。
根據11月3日的排行榜資訊，〈Love Options〉已衝上Melon TOP100第14名，寫下歌曲發行13年來的亮眼成績，也讓不少網友重新認識BESTie！
BESTie解散8年驚喜合體！時隔11年重返打歌舞台
BESTie解散8年驚喜合體！時隔11年重返打歌舞台
隨著〈Love Options〉人氣持續攀升，BESTie四位成員也陸續加入舞蹈挑戰，更選在2026年10月17日，也就是歌曲發行滿13週年的當天，宣布重新合體！
10月29日，BESTie公開2026年版本的〈Love Options〉舞蹈影片，四人再次穿上高跟鞋，重現當年的招牌編舞。10月31日更登上MBC《Show! 音樂中心》，相隔約11年再次以完整體站上音樂節目舞台。
當天4人以黑白造型亮相，搭配熟悉的旋律、俐落舞步及現場演唱，讓不少資深K-POP粉絲重溫當年的追星回憶，雖然目前尚未公布正式新專輯計畫，但這次重組已經讓粉絲重新燃起期待。
BESTie 4位成員介紹！《換乘戀愛3》宋多惠竟是女團主舞
BESTie 4位成員介紹！《換乘戀愛3》宋多惠竟是女團主舞
BESTie成員1. 蕙妍（Hyeyeon）
IG：@yoni2_
蕙妍本名姜蕙姸，是BESTie隊長及主唱成員之一，曾以Dami為藝名加入EXID初代陣容，後來以BESTie成員重新出道。團體活動結束後，她轉型為韓國演歌（Trot）歌手，曾參加選秀節目《Miss Trot 2》，並因甜美外型及活潑個性獲得「演歌松鼠」稱號。
BESTie成員2. 有智（U-JI）
IG：@__yudidi
有智本名鄭有智，同樣出身EXID初代陣容，是BESTie最具代表性的實力派主唱之一。她擁有寬廣音域及出色高音，離開團體後將演藝重心轉往音樂劇，持續活躍於舞台劇場。這次重新演唱〈Love Options〉，也讓不少粉絲再次注意到她的現場唱功。
BESTie成員3. 多惠（Dahye）
IG：@dahye0612
多惠本名宋多惠，是團內唯一沒有EXID出道經歷的成員，主要負責舞蹈、饒舌及副唱。她曾出演韓國人氣戀愛實境節目《換乘戀愛3》，與交往長達13年的前男友徐東振共同參加節目，兩人多年來的感情糾葛與不捨，讓不少觀眾看得相當揪心。《換乘戀愛3》播出後，多惠再次累積人氣，如今重新站上BESTie舞台，也讓不少因戀愛節目認識她的觀眾驚訝發現，原來她以前就是女團偶像！
BESTie成員4. 海嶺（Haeryung）
IG：@haeryung_na_
海嶺本名羅海嶺，是BESTie年紀最小的成員，早年就以童星身分進入演藝圈，之後成為EXID初代成員。離開BESTie後，她重新投入演員工作，也曾使用Handara藝名活動，陸續參與電視劇及影視作品演出。這次相隔多年重新登上女團舞台，依然展現俐落舞蹈及亮眼外型。
BESTie必聽5首歌曲推薦！
BESTie必聽5首歌曲推薦！
〈Love Options〉
〈Excuse Me〉
〈Hot Baby〉
〈Thank U Very Much〉
〈I Need You〉
精華 FAQ
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BESTie是2013年由YNB Entertainment推出的4人女團，其中蕙妍、有智和海嶺都曾是EXID初代成員，後來與多惠重新組團出道，走成熟性感又兼具活潑的舞台路線。
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關鍵在於短影音平台帶動挑戰熱潮，先是新生代女團表演畫面搭配歌曲引發討論，接著原版舞蹈與成員舞台片段大量流傳，讓歌曲重新進入年輕世代歌單。
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蕙妍轉型演歌歌手、有智活躍於音樂劇、多惠因《換乘戀愛3》再受關注、海嶺則回歸演員路線；4人久違合體重返打歌舞台，自然勾起許多K-POP粉絲回憶。
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