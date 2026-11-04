2026-11-04 14:50 女子漾／編輯ANDREA
跌破眼鏡！2026「最強韓劇CP」TOP5大洗牌：金宣虎、高允貞神仙組合惜敗，「這對」黑馬靠超強性張力奪冠！
每年韓劇總會誕生許多讓人心動不已的螢幕情侶，男女主角間的超強化學反應絕對是劇迷們追劇的最大動力！適逢韓國媒體《JoyNews24》創刊22週年，官方特別邀請了142位娛樂圈業內人士，包含經紀公司、電視台員工、影視製作人及娛樂記者進行問卷調查，票選出2026年「最令人印象深刻的韓劇CP」。今年的競爭可說是相當激烈，前三名票數更是咬得超緊！快來看看你心目中的神仙眷侶有沒有上榜吧！
TOP 1：林智妍 ✕ 許南俊《我的王室死對頭》（26票）
跌破大家眼鏡，今年奪下業界人士心中最佳CP冠軍的，就是《我的王室死對頭》中的林智妍與許南俊！兩人以26票的些微差距險勝。這對「瘋批惡女戀上第二眼帥哥」的組合，在劇中展現了極致的情感張力與角色魅力，極致的性張力真的超好嗑，成功在眾多人氣CP中殺出重圍拿下第一，演技實力無庸置疑。
TOP 2：金宣虎 ✕ 高允貞《愛情怎麼翻譯？》（24票）
緊追在後、以24票拿下亞軍的就是顏值逆天的金宣虎與高允貞！兩人在《愛情怎麼翻譯？》中的互動火花四射，金宣虎自帶的溫柔深情，搭配高允貞清新脫俗的美貌與自然演技，從選角一曝光就備受全網期待。雖然僅以2票之差惜敗，但這對「視覺神仙組合」在業界人士眼中依舊是魅力無法擋。
TOP 3：金高銀 ✕ 金載原《柔美的細胞小將3》（22票）
拿下季軍的則是《柔美的細胞小將3》的金高銀與金載原，共獲得22票，與第二名同樣只有2票之差，競爭相當激烈！金高銀以細膩自然的演技再次演活了「柔美」一角，這次搭檔金載原大談充滿驚喜的「年下戀」，成功喚醒了柔美內心沉睡已久的細胞村，兩人之間甜蜜又心動的曖昧化學反應更是直接封神！
TOP 4：宋江 ✕ 李濬榮《四手聯彈》（13票）
誰說最佳CP只能是一男一女？宋江與李濬榮憑藉著在《四手聯彈》中的精彩火花，狂攬13票驚喜拿下第四名！兩人在劇中飾演彼此競爭卻又有著深厚羈絆的鋼琴家，將一路從少年延續至成年後的複雜關係詮釋得淋漓盡致。這對男男組合的情感張力完全不輸典型愛情劇，搭檔魅力獲得業界高度肯定！
TOP 5：IU ✕ 邊佑錫《21世紀大君夫人》（7票）
最後擠進前五名的，則是獲得7票的IU與邊佑錫！兩人在《21世紀大君夫人》中的神仙合作，從消息曝光就吸引了大量粉絲的超高關注。身為近年備受矚目的人氣演員，這對高顏值組合順利入選年度CP榜單，絕對也是實至名歸！
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