當工作撞牆時，回到「意義」；當腸思枯竭時，回到「意義」——讀《意義思考的力量》有感

2026-11-04 14:09 Elvis Lin

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：44歲總監9個月換3份工作，凸顯職涯中段轉職風險。
  • 重點二：新公司存在高流動、加班無補貼與監控嚴苛等問題。
  • 重點三：作者以《意義思考的力量》提醒回到本質再做職涯決策。

【真實故事】44 歲總監這一年，9 個月換了 3 個工作，他如何逆轉勝？

颱風天，他捎來訊息，感受不到情緒，但能察覺一絲沉重。

「我又要離職了。不到 2 週。」他說。

這是他 44 歲的這一年來，

第三次離職。

今天不過是 10 月第二天。

很難想像這一年的他，

究竟有多掙扎。

〔他老兄是誰？〕

一、跨產業的人才 - 零售業、銀行業、餐飲業、客服業、SaaS，甚至在大學混過 4 年

二、43 歲前，幾乎一帆風順，每次轉職結果都不錯，在大型一點的公司至少有經理職，再小一點的企業起碼有總監稱號，最多管到 12 人的部門，年薪平均 170 萬。

三、Excel、溝通能力、邏輯思維等都屬上乘，EQ 穩定、管理風格明確，以前的老闆跟同事都對他頗有好評。

〔他老兄怎麼了？〕

「這是我這 9 個月的第三間公司，但我又待不下去了，颱風天要求我們上班，不去就沒有薪水......」我一邊覺得難以置信，一邊覺得職場真是什麼都有。

他淅瀝呼嚕地打了一堆字，我派 ChatGPT 整理如下：

1. 管理問題

流動率高、管理混亂：公司員工流動率高，營運管理問題多，導致員工對公司持保留態度。

2. 教育訓練與工作壓力

▍教學資源有限：資深業務工作負荷大，教育訓練安排不妥當，導致新人需自行摸索系統和資料庫，培訓過程不順。

▍流動率影響教學質量：老員工因流動率高而對教學感到心累，導致新人需自行適應環境。

3. 加班文化與員工壓力

▍頻繁加班：新人在到職初期即被要求下班後參與線上課程和會議，這些活動持續到晚上 8 至 9 點，並且加班成為企業評估「勤奮」的標準。

▍加班無補貼：加班不給加班費，颱風假不給薪，且週末召集開會亦無補償。

4. 業績壓力與專業挑戰

▍老闆高度關注業積：緊迫盯人，急於看到成果，給員工帶來不小壓力。

▍專業知識學習困難：行業涉及眾多國際規範和代碼，新人難以短時間內掌握，但客戶需求緊迫，業務一條龍服務使問題無法輕易解決。

5. 企業文化與監控

▍勤奮文化：企業文化強調加班作為勤奮的象徵，甚至在面試時先詢問是否願意加班。

▍資安嚴格與監控：公司監視器功能強大，不僅可以放大縮小，還能清晰顯示螢幕內容並收音。

〔我怎麼對他說？〕

從上面 6 大罪狀看來，公司問題的確不小，但求職者是否還有更多可以做的？

他的故事深具啟發性，40 幾歲的尷尬年紀，每一次決定都至為關鍵，影響的不僅是那一次的去留，而是接下來 3 份工作，甚至整個職涯，我的建議是：

1. 功課務必做足：

除了 Google 大神，還可以在 Linkedln 上儘量找找看相關資訊，如加班時數、人員流動率、緣故世代落差、營運管理、獎金制度、公司環境等，應該都可看出蛛絲馬跡。

2. 綜合評估優缺點：

年輕時或資歷尚淺時，可能會因為 1~2 項特定因素就決定 Take Offer，例如離家近、公司漂亮、三節獎金、員工旅遊等，但在職涯中段，應該確實落下一個 Offer 的所有優缺點，且實際寫在白紙上，有時候，寫完，你就知道該不該去上班了。

3. 跨領域尤應謹慎：

如我深愛的「憲哥」說過的攀岩理論，「三點不動，一點動」，例如：產業 / 職能 / 地點 / 公司型態（傳產 / 外商 / 新創等）/ 是否有管理職等，儘量維持「三點不動，一點動」的原則：譬如，我朋友原本是連鎖餐飲的行銷主管，工作地點在台中，但今年找的工作除了做行銷沒變，其他全變了。年初是上班地點從台灣換到青島，工作從幕僚換到前線；這次則是換到高科技產業的傳產，而且一下子從有團隊變成要獨立作戰，這些都讓椅子倒下、攀岩失利了。

職涯中段，作為三明治族群，不應該頭腦很熱地一昧想「跳脫舒適圈」，小心跳出舒適圈，但跳入火坑。


〔最後一件事，薪資好不好，只看總年薪。〕

1. 如果你原本的結構是高底薪 x 少月分，別接受低底薪 x 多月份的騙局，特別透過結構組合讓你每月月薪少 10% 以上就絕對不能接受。如果你每月可以拿到不錯的高底薪，代表你是可以不斷釋出表現的人才，這點一定要堅持。再不然，可以高底薪 x 高月分啊，哈哈哈。

2. 即便新工作的 Package 及職位跟現職比起來明顯的好，還是須考慮其他主客觀條件後再做決定，例如產業潛力、企業文化、產品/服務優劣、組織戰力、老闆好不好等。畢竟，好的調幅如果只領到一年，接下來就被打回原形，甚至變相減薪，真的太慘烈了。

3. 當潛在雇主在 Package 中夾帶 Stock Options 及 Equity 跟你談，甚至問你要不要一部分的薪水替換成 Stock Options 及 Equity，要不要接受呢？這個問題的答案，可能只有上帝跟友驊知道。但根據我自身過去在 Gogoro 的經驗，可能比較負面。

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我們常被要求「多仔細想一想」、「想點新點子」、「多一點創意」。

但有時，越想創意，越卡關；越想趕快做決策，越可能跌跤。

韓明文在《意義思考的力量》中說：

「思考最基本的問題，往往能得到最有力量的答案。」

他提出第三種思維方式——「意義思考」。

當「創意思考」與「邏輯思考」都無法突破時，

試著問自己一句：

「這件事情，對誰、為什麼重要？」

當「職涯選擇」無法決策時，

試著問自己一句：

「這個決定，是否回到底層邏輯？」

這句看似簡單的提問，其實是打開一切的鑰匙。

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一、《意義思考的力量》核心觀點整理

《意義思考的力量》由韓明文所著，他提出「意義思考」作為一種思維方式，強調當「創意思考」與「邏輯思考」難以打開局面時，轉向「意義思考」可幫助在溝通、提案、策略、創新等面向突破。以下是書中幾個比較關鍵的概念，並附我為你整理、並結合你在食品業、新創與金融保險業經驗可參考的應用視角。

1. 「意義思考」為何重要？

作者指出：「我一直相信：思考最基本的問題，將得到最有力量的答案！」

他認為，「意義思考」是創意思考、邏輯思考之外的「第三種思維」——當前兩者不能奏效時，從「意義」出發即可打開新的突破。

在溝通與提案中，若無法化繁為簡、無法讓對方立即理解價值，那往往是因為沒有抓住「這件事情的意義」而只在做「資訊堆砌」。

2. 意義思考在「溝通模式」中的應用

《意義思考的力量》一書中提到：

「意義思考只需要憑藉一句話，就能讓對方聽透到底。」

在資訊爆炸時代，真正能打動人的，是能「讓想法具備預見性」與「命中核心」的溝通。

溝通從繁瑣細節跳脫，重在傳達「這件事情重要為什麼」的那一句話。

3. 想法建構模式與實務練習

書中強調：蒐集資訊與整理想法雖然必要，但唯有進行「意義思考」，將不同元素放在一個「獨特觀點」下，才能產生說服力。

作者歸納出「九大意義思考方向」，例如

「更高一階」

「銜接下一階段」

「關鍵時刻」

「重新定義」

「採取不同分類」

「歷史中的獨特性」

「最後一塊拼圖」

「重中之重」

「多方交集」等。

幾個可應用的視角：

୨୧୨୧୨୧ 正逢年底時分，若你正在做 2026 年提案給高階主管時：不如先「重新定義」部門或

「關鍵時刻」入手：這個提案為什麼是『現在』必做的？什麼時機點？

୨୧୨୧୨୧ 組織大幅異動時：先從「重中之重」思維：這個 Re-Org 為什麼在現在發生？發生最大的原因是？作為打工仔被影響最大的環節是？「關鍵時刻」到了嗎？有需要立刻匆匆忙忙地做甚麼改變嗎？聽說過一個概念－－

情緒穩定的本質：無懼和無悔。

「無懼」：允許一切發生； 「無悔」：把用來後悔的時間跟精力，都用來解決問題。

態勢不利時，務必不慌亂。給自己一點時間，不要立刻反應，讓子彈飛一下。

୨୧୨୧୨୧ 若你正在創業中：從「銜接下一階段」思考你的創業方向。你目前所在階段是什麼？你的下一階段是什麼？這提案／產品如何作為橋樑？

 ୨୧୨୧୨୧ 若你在 FMCG 產業：你可能做新品開發，從「重新定義」角度思考：你的競品做什麼？你的新品要怎麼重新定義消費者的飲食意義？

4. 判斷原則與簡報／表達影響

成功的意義思考不在「正確／錯誤」的二元，而是在「好／不好」的判斷。

在簡報技巧上，若在前期構思就運用了意義思考，後續的製作、說故事、異議處理等流程都會更順。

以下為可應用的視角：

୨୧୨୧୨୧ 當你在做內部簡報（例如部門成果報告、年度計畫、用戶社群經營報告）時：先用一句話抓住「這報告對公司／部門／聽眾的意義是什麼？」再去設計 PPT 結構。

୨୧୨୧୨୧ 在你離開新創公司、轉換職涯後：你可以反思自己過去的經驗，挑出「哪一刻，我真正理解工作的意義？」並用這句話作為你未來職涯報告／分享的開場。

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二、從三段職涯看「意義思考」

1. 食品業：產品之外，消費者的那一口「意義」

我在食品業工作時，團隊常討論包裝、通路、促銷策略。

那時我以為只要資料齊、報告完整，提案就能過關。

但一次會議上，主管問了一句：「你覺得這個新品，對消費者的意義是什麼？消費者真的有需要這個新品嗎？」

那一刻我愣住。

我講得出數據、成本、預測，卻說不出一句「意義」。

後來我們重新思考——

這不只是新口味，而是讓上班族在忙碌生活中「找回家常的味道」。

一句話改變了產品定位，也改變了消費者的情感連結。

這就是韓明文說的：「從意義出發，創意才有方向。」

2. 從「解決問題」到「定義問題」

在前公司工作時，我們總覺得自己要「顛覆市場」。

團隊提案常以「創新技術」為主軸，但我後來發現——

真正打動投資人與用戶的，往往不是「技術多強」，

而是「為什麼這件事值得被解決」。

韓明文書中提到九種「意義思考」角度，

其中之一是「重新定義」。

我們後來把品牌重新定義為：

 「不只是賣產品，而是幫助人們更自由地選擇生活方式。」

這句話成了我們品牌的核心，也讓溝通與策略都更有方向感。

意義思考，讓我們從「做什麼」回到「為什麼」。

3.金融保險業：當數字背後有了人

轉入金融保險業後，我最深刻的體會是：

數據、風險、報表都重要，但最打動人心的，是「信任」與「意義」。

當我們對外溝通產品時，若只談收益與保障，

客戶聽到的是「資訊」；

但當我們說出：「這份保險的意義，是讓你在最難的時刻，有選擇的自由。」

那一刻，客戶聽到的是「故事」與「信任」。

這不只是行銷話術，而是一種「意義層次」的溝通。

正如作者所說：

「說服不是讓人理解，而是讓人相信。」

很多時候，我們推出的新產品曲高和寡、乏人問津，必須花費大量時間，透過一次次與使用者深談，發現使用者並非對產品無感，而是對整體使用流程中的某個阻礙或者痛點感到不適，進而放棄了購買。

這件事讓我學會：不是所有的問題都能在數據中找答案，有些關鍵在人的行為與語言背後

🔍 查理·蒙格提到：「用多元思維模型來看世界，是避免愚蠢、接近真相的方式。」

洞察力，來自願意跳出單一框架、交叉觀察與驗證的勇氣。

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三、用一句話說出「為什麼重要」

這本書最讓我受用的，是「一句話說清楚」的訓練。

每當我在做簡報、提案或寫社群貼文前，

我會先問自己三個問題：

1️⃣ 這件事情對誰重要？

2️⃣ 為什麼現在要做？

3️⃣ 如果只能說一句話，我會怎麼說？

這三問，讓我從資訊堆疊中，找到溝通的核心。

韓明文稱之為「意義的核心句」。

當我後來再做內部提案時，不再從「目標與策略」開場，

而是直接說：「這個專案的意義，是讓我們在市場變動前，先一步與客戶連結。」

短短一句話，讓主管立刻抓到重點。

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四、回到職涯本身的「意義」

✨✨✨ 「If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it; and this you have the power to revoke at any moment.」

若外在事物讓你苦惱，痛苦不在於事物本身，而在於你對它的評估；而這個評估，你隨時可以改變。

– 愛比克泰德 (Epictetus)

讀完這本書，我開始反思：

我們是否也在「努力工作」，卻忘了問——

這份努力，對自己有什麼意義？

無論是在食品、新創還是保險業，

我發現所有讓我覺得「值得」的時刻，

都不是最忙的時候，而是我理解為何而忙的時候。

也許這正是意義思考最終的力量：

它不只是讓人「想清楚」，

更讓人「活得清楚」。

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五、更多書摘與概念分享

✨✨✨「The privilege of a lifetime is to become who you truly are.」

一生中最大的特權，就是成為真正的自己。

──榮格

《意義思考的力量》中，有更多值得分享的段落：

「意義思考」的觀念認為：「你首先應該做的事情，就是放下紙筆，闔上筆電，認真思考『我究竟是一個怎麼樣的人？』」

「基本功」往往能帶來好的結果。「意義思考」如同空氣般存在，愈基本的東西往往愈重要，但是大多時候你卻完全感覺不到。與「意義思考」相關或類似的同義詞包括：想法主軸、本質思考、溯因思考、核心概念、一句話、提案策略、The Vague Idea、Core Concept 等。然而「意義思考」是什麼？

「意義思考」是一種概而論的能力。它強調規劃一切、進行本質性的探索，之後再向外展開一切，「讓所創新才能永保安康」。如果以最簡單的文字表達——「意義思考」是「回到想法原點、有內容之間，具有想法關聯性」的思考能力。

從小到大，我們被灌輸的觀念是「競爭心態」，而非「差異心態」。我們習慣注視別人的舉動，而非進行獨立思考；琢磨自己的眼球，而非折磨自己的腦袋。學校教育告訴我們如何找出唯一的標準答案，而非探索未知、沒有標準答案的「意義思考」。這個世界普遍的價值觀是：同質化，才是邁向成功之路的安全保證。但是，打破安全牌其實最不安全，能夠進行有效創新才能永保安康。

「意義思考」不是依據市場主流趨勢、專家看法，或是世俗定見來發展內容，而是從事物、想法、服務、產品的本質性，進行源頭式的獨立思考。「意義思考」是讓自己對於事物的本質、想法的能力，願意把自己放在很低的位置，去問一些基本問題。經過這個思考過程，事情本質能夠變得清楚明晰的能力。

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六、要追根究柢找到意義，其實是「深度洞察力」的比武

在工作與人生中，我們都需要練習：從局部抽離，看見全局。這或許就是現代人最需要的「洞察力」。

在這個資訊爆炸的時代，人人都能接收訊息、快速查找答案，但真正的競爭力不再是「知道什麼」，而是能夠看出「為什麼」與「會如何」。

這正是「深度洞察力」（Deep Insight）的價值所在——它是一種看穿表象、洞察本質、連結模式，進而預判未來的能力。不論你是基層執行者還是高階管理者，深度洞察力都將是你脫穎而出的關鍵能力。

那麼，什麼是深度洞察力？

深度洞察力並非僅止於理解某件事「是什麼」，而是進一步回答：

👉 為什麼會這樣？

👉 底層的驅動因子是什麼？

👉 這件事背後是否隱藏著更大的趨勢？

👉 如果這個模式持續下去，未來會發生什麼？

深度洞察力，是一種將零散的資訊、觀察與經驗整合為有意義的系統性理解的能力。

舉例來說：

👉 不是看到一個市場需求熱潮就投入，而是洞察這背後是否是短期泡沫還是結構性改變。 

👉 不是單看某個員工績效不好就下判斷，而是思考這是否與團隊文化、流程設計或激勵機制相關。

最後，深度洞察力可能如何影響你的職涯？

1. 提升你的發言份量與影響力

具備深度洞察力的人，在會議中往往能一針見血地指出問題核心、提出關鍵觀點，讓他人成為你的支持者。

2. 成為組織不可或缺的關鍵人才

企業最需要的，不是機械式的執行者，而是能夠解決未知問題、判讀複雜情勢的人。洞察力，讓你成為這樣的人。

3. 加速晉升與拓展可能

主管與領導職位的本質，就是決策、影響、解難與創新。這四者都與深度洞察息息相關。

4. 職涯可轉移的「軟實力」

無論你未來轉職、創業、進入不同產業，這種「理解事物本質」的能力都能快速幫助你站穩腳步，發揮價值。

5. 建立有價值的個人品牌

在 LinkedIn、內部簡報或產業論壇中，持續發表具深度的觀點，你將逐漸被定位為「有遠見、有判斷力」的專業者。

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七、結語：「從事物的本質與價值出發，尋找行動背後的意義。」

✨✨✨ 漫長人生中，五個最重要的問題：

Q1：「等等，你說什麼？」（Wait, What?）

Q2：「我想知道......」（I Wonder......）

Q3：「至少，我們是不是能夠 / 同意......」

Q4：「我能夠幫上什麼忙？」

Q5：「真正重要的是什麼？」

──《人生思考題：哈佛教育學院院長提出的5+1個人生重要問題》

意義思考，其實是超越「想法」的思維層次。韓明文將「意義思考」定義為：

「從事物的本質與價值出發，尋找行動背後的意義。」

他認為，很多溝通、提案、甚至創新會失敗，

不是因為內容不好，而是因為缺乏意義的連結。 

創意思考讓我們產生新點子，

邏輯思考幫助我們組織與驗證，

但唯有意義思考，能讓別人「願意聽、願意信、願意行動」。

作者說：「意義思考，只需要一句話，就能讓對方聽透到底。」 

這句話，讓我開始重新檢視自己的工作方式。

在資訊爆炸的時代，我們太容易陷入「多想一點」、「多做一點」。

但真正讓人記住的，不是你想了多少，而是你說出的那一句——

「這件事情，對誰、為什麼重要？」

當創意不夠時，

試著回到「意義」。

你會發現，答案其實一直都在。

當職涯撞牆時，

試著回到「意義」。

你會發現，前途其實並不黯淡。

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【附錄一：關於人生這碼事，2025 年底有這些感悟】

人生是一趟去蕪存菁的旅途。

人生就是一場不斷失去與獲得的練習。

看待人生事，心裡一定要裝著「滯後效應」，懂得給萬事萬物加上時間軸。不能老是期待立即變現，不能忽略時間的延遲與演變。

人生本來就是徒勞無功的。

人生就兩件事：干你屁事；干我屁事。

人生不只是向上攀爬的過程，更是向內心奔走的旅程。

抓緊當下；看向未來。

人生是連續性的，永遠記得一切會過去；感受是複合性的，永遠記得拆解事情。

所有事情，幾乎都可以用「有限思維」及「無限思維」同步思考，結果大異其趣。

「思維升級」──普通人改變結果，優秀的人改變原因，頂級優秀的人改變模型。

善良，應該帶一些些「鋒芒」。善良與堅定可以兼得。

你以為自己在繞遠路，其實那是你真正的訓練場。

你評價別人時，別人也在評價你。

留下甚麼，我們就成為甚麼樣的大人。

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【附錄二、文章摘要-【年度策略會議的幾點提醒】 By 游舒帆Gipi 的學習筆記】

如果只有一個目標要追求，那是什麼？

策略的重點之一就是要做出選擇，不願意選擇，不願意捨棄，不願意定義優先順序，那策略其實也等於白做了。

目標必須被進一步釐清，所謂的清晰往往與數字的組成有關

當我們說目標是兩億台幣的營收，可當我細部問：「有沒有限定產品別？」、「有沒有限定銷售區域？」、「除了 B2C，能做 B2B 嗎？」這時往往會聽到許多的回應，包含--

୨୧୨୧୨୧ 「新產品要一定占比」，我會問「占比多少？」

 ୨୧୨୧୨୧「希望能擴展到海外去」，我會問「哪個區域或國別？」、「占比多少？」

୨୧୨୧୨୧ 「那好像不是我們過去的商模」，我會問「那可以還不行？」

當這些問題被逐一回答後，所謂的「營收兩億」的定義才算被釐清了。目標被釐清，策略就會更明確。

別忽略基本功

淡旺季的規劃、節慶檔期、會計年度，預計會發生的大小型事件(例如 blackpink 演唱會、世界大賽...)，產品上新的頻率、定期的促銷活動....把一些「做了通常有效」的任務先搞定。

負責關鍵目標與關鍵任務的人，任務要盡可能單純

讓組織服務於策略，而非讓策略遷就組織

*:..｡o♬*ﾟ・*:..｡o♬*ﾟ・*:..｡o♬

精華 FAQ

  • 文章描述一名44歲總監在9個月內換了3份工作，面對新公司管理混亂、加班文化與低薪補償等問題，讓他在職涯中段持續掙扎，甚至不到2週就想離職。

  • 作者認為要先做足功課，透過Google與LinkedIn了解加班時數、流動率、獎金制度與管理風格，再把薪資、文化、產業與職位優缺點完整列出來，避免只看單一條件。

  • 這本書被用來說明：當創意與邏輯都無法解題時，就該回到「這件事對誰、為什麼重要」的本質提問。作者主張以意義思考作為職涯與溝通決策的核心方法。

Elvis Lin

Elvis Lin

現職金融業資深行銷經理，政治大學新聞所碩士畢，曾於 BBC 實習，並任職於統一、雀巢、85度C、Gogoro 等。他是 Gogoro 首批員工之一，引領車主創下金氏世界紀錄；更曾以英文向美國前副總統高爾簡報。超過橫跨 8 大不同主題（職場溝通、公眾表達與領導力培訓等），共 236 場演講或教育訓練。

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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

圖片來源：Pinterest
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#星座 #工作 #十二星座

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2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖

有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

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義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
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獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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2026-11-01 10:41 女子漾／編輯張念慈
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

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《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

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2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
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史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

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桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

桂冠攜手史努比家族推出3款聯名湯圓，以濁水溪糯米搭配六道傳統工法，打造Q彈外皮，包入各具特色的鹹甜內餡。

- 開心果湯圓：西班牙開心果搭配全豆研磨開心果醬、馬斯卡彭起司與卡士達，堅果香濃郁。

- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

- 提拉米蘇湯圓：馬斯卡彭起司融合UCC咖啡粉、可可與淡淡酒香，打造大人系甜點風味。

11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

圖片來源：桂冠
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「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
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餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

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「如果你不替自己的人生做選擇，別人就會替你選。」－－《少，但是更好》

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#職場 #哲學 #人生 #金句語錄 #金句 #書籍推薦

Elvis Lin 2026.11.04 31
「我們花了很多年學會怎麼迎合別人，卻很少學會怎麼喜歡自己。」-- 蔡康永 37 個經典金句，第 24 句道破心事；第 33 句靈魂爆擊

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#自我成長 #蔡康永 #金句 #金句語錄 #愛情金句 #心理學

Elvis Lin 2026.11.04 19
真正的力量在於接受不可控，專注可控──《轉念之年：讓人生豁然開朗的 365 篇生命解答》

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#生命 #人生 #金句語錄 #心理測驗 #金句 #心理

Elvis Lin 2026.11.04 19
【無雷！《蠻好的人生》13 個金句──沈浸胡曼黎的堅持外，被孫儷的演技搞得又哭又笑】

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#戲劇推薦 #戲劇 #陸劇片單 #職場陸劇推薦 #職場金句

Elvis Lin 2026.11.04 21
還沒忘記Luke！井柏然《谷雨》11/5開播，張頌文、余文樂助陣！5大亮點、人物介紹一次看

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#井柏然 #余文樂 #谷雨 #劇情亮點 #犯罪懸疑陸劇 #陸劇 #陸劇推薦

女子漾／編輯周意軒 2026.11.04 139
【婚俗解惑】踩瓦片由來與破骨煞有關嗎？

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#民俗 #新娘 #長輩 #感情 #婚禮 #婚姻 #結婚 #擇日

定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄 2026.11.04 12
有未婚夫卻愛上別人！40年前的愛情電影太敢拍！《窗外有藍天》11/27重映，少女愛上陌生男掀情感風暴

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女子漾／編輯黃冠婷 2026.11.04 23
FEniX第四張專輯《FOREST》11/17登場！阿里山仙境大片曝光，藏聖誕驚喜

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女子漾／編輯黃冠婷 2026.11.04 422
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