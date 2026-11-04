當工作撞牆時，回到「意義」；當腸思枯竭時，回到「意義」——讀《意義思考的力量》有感

AI重點 文章重點整理： 重點一： 44歲總監9個月換3份工作，凸顯職涯中段轉職風險。

44歲總監9個月換3份工作，凸顯職涯中段轉職風險。 重點二： 新公司存在高流動、加班無補貼與監控嚴苛等問題。

新公司存在高流動、加班無補貼與監控嚴苛等問題。 重點三：作者以《意義思考的力量》提醒回到本質再做職涯決策。

【真實故事】44 歲總監這一年，9 個月換了 3 個工作，他如何逆轉勝？

颱風天，他捎來訊息，感受不到情緒，但能察覺一絲沉重。

「我又要離職了。不到 2 週。」他說。

這是他 44 歲的這一年來，

第三次離職。

今天不過是 10 月第二天。

很難想像這一年的他，

究竟有多掙扎。

〔他老兄是誰？〕

一、跨產業的人才 - 零售業、銀行業、餐飲業、客服業、SaaS，甚至在大學混過 4 年

二、43 歲前，幾乎一帆風順，每次轉職結果都不錯，在大型一點的公司至少有經理職，再小一點的企業起碼有總監稱號，最多管到 12 人的部門，年薪平均 170 萬。

三、Excel、溝通能力、邏輯思維等都屬上乘，EQ 穩定、管理風格明確，以前的老闆跟同事都對他頗有好評。

〔他老兄怎麼了？〕

「這是我這 9 個月的第三間公司，但我又待不下去了，颱風天要求我們上班，不去就沒有薪水......」我一邊覺得難以置信，一邊覺得職場真是什麼都有。

他淅瀝呼嚕地打了一堆字，我派 ChatGPT 整理如下：

1. 管理問題

流動率高、管理混亂：公司員工流動率高，營運管理問題多，導致員工對公司持保留態度。

2. 教育訓練與工作壓力

▍教學資源有限：資深業務工作負荷大，教育訓練安排不妥當，導致新人需自行摸索系統和資料庫，培訓過程不順。

▍流動率影響教學質量：老員工因流動率高而對教學感到心累，導致新人需自行適應環境。

3. 加班文化與員工壓力

▍頻繁加班：新人在到職初期即被要求下班後參與線上課程和會議，這些活動持續到晚上 8 至 9 點，並且加班成為企業評估「勤奮」的標準。

▍加班無補貼：加班不給加班費，颱風假不給薪，且週末召集開會亦無補償。

4. 業績壓力與專業挑戰

▍老闆高度關注業積：緊迫盯人，急於看到成果，給員工帶來不小壓力。

▍專業知識學習困難：行業涉及眾多國際規範和代碼，新人難以短時間內掌握，但客戶需求緊迫，業務一條龍服務使問題無法輕易解決。

5. 企業文化與監控

▍勤奮文化：企業文化強調加班作為勤奮的象徵，甚至在面試時先詢問是否願意加班。

▍資安嚴格與監控：公司監視器功能強大，不僅可以放大縮小，還能清晰顯示螢幕內容並收音。

〔我怎麼對他說？〕

從上面 6 大罪狀看來，公司問題的確不小，但求職者是否還有更多可以做的？

他的故事深具啟發性，40 幾歲的尷尬年紀，每一次決定都至為關鍵，影響的不僅是那一次的去留，而是接下來 3 份工作，甚至整個職涯，我的建議是：

1. 功課務必做足：

除了 Google 大神，還可以在 Linkedln 上儘量找找看相關資訊，如加班時數、人員流動率、緣故世代落差、營運管理、獎金制度、公司環境等，應該都可看出蛛絲馬跡。

2. 綜合評估優缺點：

年輕時或資歷尚淺時，可能會因為 1~2 項特定因素就決定 Take Offer，例如離家近、公司漂亮、三節獎金、員工旅遊等，但在職涯中段，應該確實落下一個 Offer 的所有優缺點，且實際寫在白紙上，有時候，寫完，你就知道該不該去上班了。

3. 跨領域尤應謹慎：

如我深愛的「憲哥」說過的攀岩理論，「三點不動，一點動」，例如：產業 / 職能 / 地點 / 公司型態（傳產 / 外商 / 新創等）/ 是否有管理職等，儘量維持「三點不動，一點動」的原則：譬如，我朋友原本是連鎖餐飲的行銷主管，工作地點在台中，但今年找的工作除了做行銷沒變，其他全變了。年初是上班地點從台灣換到青島，工作從幕僚換到前線；這次則是換到高科技產業的傳產，而且一下子從有團隊變成要獨立作戰，這些都讓椅子倒下、攀岩失利了。

職涯中段，作為三明治族群，不應該頭腦很熱地一昧想「跳脫舒適圈」，小心跳出舒適圈，但跳入火坑。



〔最後一件事，薪資好不好，只看總年薪。〕

1. 如果你原本的結構是高底薪 x 少月分，別接受低底薪 x 多月份的騙局，特別透過結構組合讓你每月月薪少 10% 以上就絕對不能接受。如果你每月可以拿到不錯的高底薪，代表你是可以不斷釋出表現的人才，這點一定要堅持。再不然，可以高底薪 x 高月分啊，哈哈哈。

2. 即便新工作的 Package 及職位跟現職比起來明顯的好，還是須考慮其他主客觀條件後再做決定，例如產業潛力、企業文化、產品/服務優劣、組織戰力、老闆好不好等。畢竟，好的調幅如果只領到一年，接下來就被打回原形，甚至變相減薪，真的太慘烈了。

3. 當潛在雇主在 Package 中夾帶 Stock Options 及 Equity 跟你談，甚至問你要不要一部分的薪水替換成 Stock Options 及 Equity，要不要接受呢？這個問題的答案，可能只有上帝跟友驊知道。但根據我自身過去在 Gogoro 的經驗，可能比較負面。

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我們常被要求「多仔細想一想」、「想點新點子」、「多一點創意」。

但有時，越想創意，越卡關；越想趕快做決策，越可能跌跤。

韓明文在《意義思考的力量》中說：

「思考最基本的問題，往往能得到最有力量的答案。」

他提出第三種思維方式——「意義思考」。

當「創意思考」與「邏輯思考」都無法突破時，

試著問自己一句：

「這件事情，對誰、為什麼重要？」

當「職涯選擇」無法決策時，

試著問自己一句：

「這個決定，是否回到底層邏輯？」

這句看似簡單的提問，其實是打開一切的鑰匙。

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一、《意義思考的力量》核心觀點整理

《意義思考的力量》由韓明文所著，他提出「意義思考」作為一種思維方式，強調當「創意思考」與「邏輯思考」難以打開局面時，轉向「意義思考」可幫助在溝通、提案、策略、創新等面向突破。以下是書中幾個比較關鍵的概念，並附我為你整理、並結合你在食品業、新創與金融保險業經驗可參考的應用視角。

1. 「意義思考」為何重要？

作者指出：「我一直相信：思考最基本的問題，將得到最有力量的答案！」

他認為，「意義思考」是創意思考、邏輯思考之外的「第三種思維」——當前兩者不能奏效時，從「意義」出發即可打開新的突破。

在溝通與提案中，若無法化繁為簡、無法讓對方立即理解價值，那往往是因為沒有抓住「這件事情的意義」而只在做「資訊堆砌」。

2. 意義思考在「溝通模式」中的應用

《意義思考的力量》一書中提到：

「意義思考只需要憑藉一句話，就能讓對方聽透到底。」

在資訊爆炸時代，真正能打動人的，是能「讓想法具備預見性」與「命中核心」的溝通。

溝通從繁瑣細節跳脫，重在傳達「這件事情重要為什麼」的那一句話。

3. 想法建構模式與實務練習

書中強調：蒐集資訊與整理想法雖然必要，但唯有進行「意義思考」，將不同元素放在一個「獨特觀點」下，才能產生說服力。

作者歸納出「九大意義思考方向」，例如

「更高一階」

「銜接下一階段」

「關鍵時刻」

「重新定義」

「採取不同分類」

「歷史中的獨特性」

「最後一塊拼圖」

「重中之重」

「多方交集」等。

幾個可應用的視角：

୨୧୨୧୨୧ 正逢年底時分，若你正在做 2026 年提案給高階主管時：不如先「重新定義」部門或

「關鍵時刻」入手：這個提案為什麼是『現在』必做的？什麼時機點？

୨୧୨୧୨୧ 組織大幅異動時：先從「重中之重」思維：這個 Re-Org 為什麼在現在發生？發生最大的原因是？作為打工仔被影響最大的環節是？「關鍵時刻」到了嗎？有需要立刻匆匆忙忙地做甚麼改變嗎？聽說過一個概念－－

情緒穩定的本質：無懼和無悔。

「無懼」：允許一切發生； 「無悔」：把用來後悔的時間跟精力，都用來解決問題。

態勢不利時，務必不慌亂。給自己一點時間，不要立刻反應，讓子彈飛一下。

୨୧୨୧୨୧ 若你正在創業中：從「銜接下一階段」思考你的創業方向。你目前所在階段是什麼？你的下一階段是什麼？這提案／產品如何作為橋樑？

୨୧୨୧୨୧ 若你在 FMCG 產業：你可能做新品開發，從「重新定義」角度思考：你的競品做什麼？你的新品要怎麼重新定義消費者的飲食意義？

4. 判斷原則與簡報／表達影響

成功的意義思考不在「正確／錯誤」的二元，而是在「好／不好」的判斷。

在簡報技巧上，若在前期構思就運用了意義思考，後續的製作、說故事、異議處理等流程都會更順。

以下為可應用的視角：

୨୧୨୧୨୧ 當你在做內部簡報（例如部門成果報告、年度計畫、用戶社群經營報告）時：先用一句話抓住「這報告對公司／部門／聽眾的意義是什麼？」再去設計 PPT 結構。

୨୧୨୧୨୧ 在你離開新創公司、轉換職涯後：你可以反思自己過去的經驗，挑出「哪一刻，我真正理解工作的意義？」並用這句話作為你未來職涯報告／分享的開場。

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二、從三段職涯看「意義思考」

1. 食品業：產品之外，消費者的那一口「意義」

我在食品業工作時，團隊常討論包裝、通路、促銷策略。

那時我以為只要資料齊、報告完整，提案就能過關。

但一次會議上，主管問了一句：「你覺得這個新品，對消費者的意義是什麼？消費者真的有需要這個新品嗎？」

那一刻我愣住。

我講得出數據、成本、預測，卻說不出一句「意義」。

後來我們重新思考——

這不只是新口味，而是讓上班族在忙碌生活中「找回家常的味道」。

一句話改變了產品定位，也改變了消費者的情感連結。

這就是韓明文說的：「從意義出發，創意才有方向。」

2. 從「解決問題」到「定義問題」

在前公司工作時，我們總覺得自己要「顛覆市場」。

團隊提案常以「創新技術」為主軸，但我後來發現——

真正打動投資人與用戶的，往往不是「技術多強」，

而是「為什麼這件事值得被解決」。

韓明文書中提到九種「意義思考」角度，

其中之一是「重新定義」。

我們後來把品牌重新定義為：

「不只是賣產品，而是幫助人們更自由地選擇生活方式。」

這句話成了我們品牌的核心，也讓溝通與策略都更有方向感。

意義思考，讓我們從「做什麼」回到「為什麼」。

3.金融保險業：當數字背後有了人

轉入金融保險業後，我最深刻的體會是：

數據、風險、報表都重要，但最打動人心的，是「信任」與「意義」。

當我們對外溝通產品時，若只談收益與保障，

客戶聽到的是「資訊」；

但當我們說出：「這份保險的意義，是讓你在最難的時刻，有選擇的自由。」

那一刻，客戶聽到的是「故事」與「信任」。

這不只是行銷話術，而是一種「意義層次」的溝通。

正如作者所說：

「說服不是讓人理解，而是讓人相信。」

很多時候，我們推出的新產品曲高和寡、乏人問津，必須花費大量時間，透過一次次與使用者深談，發現使用者並非對產品無感，而是對整體使用流程中的某個阻礙或者痛點感到不適，進而放棄了購買。

這件事讓我學會：不是所有的問題都能在數據中找答案，有些關鍵在人的行為與語言背後

🔍 查理·蒙格提到：「用多元思維模型來看世界，是避免愚蠢、接近真相的方式。」

洞察力，來自願意跳出單一框架、交叉觀察與驗證的勇氣。

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三、用一句話說出「為什麼重要」

這本書最讓我受用的，是「一句話說清楚」的訓練。

每當我在做簡報、提案或寫社群貼文前，

我會先問自己三個問題：

1️⃣ 這件事情對誰重要？

2️⃣ 為什麼現在要做？

3️⃣ 如果只能說一句話，我會怎麼說？

這三問，讓我從資訊堆疊中，找到溝通的核心。

韓明文稱之為「意義的核心句」。

當我後來再做內部提案時，不再從「目標與策略」開場，

而是直接說：「這個專案的意義，是讓我們在市場變動前，先一步與客戶連結。」

短短一句話，讓主管立刻抓到重點。

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四、回到職涯本身的「意義」

✨✨✨ 「If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it; and this you have the power to revoke at any moment.」

若外在事物讓你苦惱，痛苦不在於事物本身，而在於你對它的評估；而這個評估，你隨時可以改變。

– 愛比克泰德 (Epictetus)

讀完這本書，我開始反思：

我們是否也在「努力工作」，卻忘了問——

這份努力，對自己有什麼意義？

無論是在食品、新創還是保險業，

我發現所有讓我覺得「值得」的時刻，

都不是最忙的時候，而是我理解為何而忙的時候。

也許這正是意義思考最終的力量：

它不只是讓人「想清楚」，

更讓人「活得清楚」。

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五、更多書摘與概念分享

✨✨✨「The privilege of a lifetime is to become who you truly are.」

一生中最大的特權，就是成為真正的自己。

──榮格

《意義思考的力量》中，有更多值得分享的段落：

「意義思考」的觀念認為：「你首先應該做的事情，就是放下紙筆，闔上筆電，認真思考『我究竟是一個怎麼樣的人？』」

「基本功」往往能帶來好的結果。「意義思考」如同空氣般存在，愈基本的東西往往愈重要，但是大多時候你卻完全感覺不到。與「意義思考」相關或類似的同義詞包括：想法主軸、本質思考、溯因思考、核心概念、一句話、提案策略、The Vague Idea、Core Concept 等。然而「意義思考」是什麼？

「意義思考」是一種概而論的能力。它強調規劃一切、進行本質性的探索，之後再向外展開一切，「讓所創新才能永保安康」。如果以最簡單的文字表達——「意義思考」是「回到想法原點、有內容之間，具有想法關聯性」的思考能力。

從小到大，我們被灌輸的觀念是「競爭心態」，而非「差異心態」。我們習慣注視別人的舉動，而非進行獨立思考；琢磨自己的眼球，而非折磨自己的腦袋。學校教育告訴我們如何找出唯一的標準答案，而非探索未知、沒有標準答案的「意義思考」。這個世界普遍的價值觀是：同質化，才是邁向成功之路的安全保證。但是，打破安全牌其實最不安全，能夠進行有效創新才能永保安康。

「意義思考」不是依據市場主流趨勢、專家看法，或是世俗定見來發展內容，而是從事物、想法、服務、產品的本質性，進行源頭式的獨立思考。「意義思考」是讓自己對於事物的本質、想法的能力，願意把自己放在很低的位置，去問一些基本問題。經過這個思考過程，事情本質能夠變得清楚明晰的能力。

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六、要追根究柢找到意義，其實是「深度洞察力」的比武

在工作與人生中，我們都需要練習：從局部抽離，看見全局。這或許就是現代人最需要的「洞察力」。

在這個資訊爆炸的時代，人人都能接收訊息、快速查找答案，但真正的競爭力不再是「知道什麼」，而是能夠看出「為什麼」與「會如何」。

這正是「深度洞察力」（Deep Insight）的價值所在——它是一種看穿表象、洞察本質、連結模式，進而預判未來的能力。不論你是基層執行者還是高階管理者，深度洞察力都將是你脫穎而出的關鍵能力。

那麼，什麼是深度洞察力？

深度洞察力並非僅止於理解某件事「是什麼」，而是進一步回答：

👉 為什麼會這樣？

👉 底層的驅動因子是什麼？

👉 這件事背後是否隱藏著更大的趨勢？

👉 如果這個模式持續下去，未來會發生什麼？

深度洞察力，是一種將零散的資訊、觀察與經驗整合為有意義的系統性理解的能力。

舉例來說：

👉 不是看到一個市場需求熱潮就投入，而是洞察這背後是否是短期泡沫還是結構性改變。

👉 不是單看某個員工績效不好就下判斷，而是思考這是否與團隊文化、流程設計或激勵機制相關。

最後，深度洞察力可能如何影響你的職涯？

1. 提升你的發言份量與影響力

具備深度洞察力的人，在會議中往往能一針見血地指出問題核心、提出關鍵觀點，讓他人成為你的支持者。

2. 成為組織不可或缺的關鍵人才

企業最需要的，不是機械式的執行者，而是能夠解決未知問題、判讀複雜情勢的人。洞察力，讓你成為這樣的人。

3. 加速晉升與拓展可能

主管與領導職位的本質，就是決策、影響、解難與創新。這四者都與深度洞察息息相關。

4. 職涯可轉移的「軟實力」

無論你未來轉職、創業、進入不同產業，這種「理解事物本質」的能力都能快速幫助你站穩腳步，發揮價值。

5. 建立有價值的個人品牌

在 LinkedIn、內部簡報或產業論壇中，持續發表具深度的觀點，你將逐漸被定位為「有遠見、有判斷力」的專業者。

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七、結語：「從事物的本質與價值出發，尋找行動背後的意義。」

✨✨✨ 漫長人生中，五個最重要的問題：

Q1：「等等，你說什麼？」（Wait, What?）

Q2：「我想知道......」（I Wonder......）

Q3：「至少，我們是不是能夠 / 同意......」

Q4：「我能夠幫上什麼忙？」

Q5：「真正重要的是什麼？」

──《人生思考題：哈佛教育學院院長提出的5+1個人生重要問題》

意義思考，其實是超越「想法」的思維層次。韓明文將「意義思考」定義為：

「從事物的本質與價值出發，尋找行動背後的意義。」

他認為，很多溝通、提案、甚至創新會失敗，

不是因為內容不好，而是因為缺乏意義的連結。

創意思考讓我們產生新點子，

邏輯思考幫助我們組織與驗證，

但唯有意義思考，能讓別人「願意聽、願意信、願意行動」。

作者說：「意義思考，只需要一句話，就能讓對方聽透到底。」

這句話，讓我開始重新檢視自己的工作方式。

在資訊爆炸的時代，我們太容易陷入「多想一點」、「多做一點」。

但真正讓人記住的，不是你想了多少，而是你說出的那一句——

「這件事情，對誰、為什麼重要？」

當創意不夠時，

試著回到「意義」。

你會發現，答案其實一直都在。

當職涯撞牆時，

試著回到「意義」。

你會發現，前途其實並不黯淡。

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【附錄一：關於人生這碼事，2025 年底有這些感悟】

人生是一趟去蕪存菁的旅途。

人生就是一場不斷失去與獲得的練習。

看待人生事，心裡一定要裝著「滯後效應」，懂得給萬事萬物加上時間軸。不能老是期待立即變現，不能忽略時間的延遲與演變。

人生本來就是徒勞無功的。

人生就兩件事：干你屁事；干我屁事。

人生不只是向上攀爬的過程，更是向內心奔走的旅程。

抓緊當下；看向未來。

人生是連續性的，永遠記得一切會過去；感受是複合性的，永遠記得拆解事情。

所有事情，幾乎都可以用「有限思維」及「無限思維」同步思考，結果大異其趣。

「思維升級」──普通人改變結果，優秀的人改變原因，頂級優秀的人改變模型。

善良，應該帶一些些「鋒芒」。善良與堅定可以兼得。

你以為自己在繞遠路，其實那是你真正的訓練場。

你評價別人時，別人也在評價你。

留下甚麼，我們就成為甚麼樣的大人。

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【附錄二、文章摘要-【年度策略會議的幾點提醒】 By 游舒帆Gipi 的學習筆記】

如果只有一個目標要追求，那是什麼？

策略的重點之一就是要做出選擇，不願意選擇，不願意捨棄，不願意定義優先順序，那策略其實也等於白做了。

目標必須被進一步釐清，所謂的清晰往往與數字的組成有關

當我們說目標是兩億台幣的營收，可當我細部問：「有沒有限定產品別？」、「有沒有限定銷售區域？」、「除了 B2C，能做 B2B 嗎？」這時往往會聽到許多的回應，包含--

୨୧୨୧୨୧ 「新產品要一定占比」，我會問「占比多少？」

୨୧୨୧୨୧「希望能擴展到海外去」，我會問「哪個區域或國別？」、「占比多少？」

୨୧୨୧୨୧ 「那好像不是我們過去的商模」，我會問「那可以還不行？」

當這些問題被逐一回答後，所謂的「營收兩億」的定義才算被釐清了。目標被釐清，策略就會更明確。

別忽略基本功

淡旺季的規劃、節慶檔期、會計年度，預計會發生的大小型事件(例如 blackpink 演唱會、世界大賽...)，產品上新的頻率、定期的促銷活動....把一些「做了通常有效」的任務先搞定。

負責關鍵目標與關鍵任務的人，任務要盡可能單純

讓組織服務於策略，而非讓策略遷就組織

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