2026-11-04 14:50 女子漾／編輯黃冠婷
日本樂團迷暴動！2027浮現祭Tele、FCO.首度來台，美秀集團也來了，11/10搶票
台中聽團仔準備集合！「浮現祭 EMERGE FEST 2027：冒險同盟鎮」將於2027年2月20日至21日在台中清水鰲峰山運動公園登場，首兩波卡司集結日本怪才Tele、Tempalay主唱小原綾斗領軍的FCO.、關西潮團luv，以及美秀集團、康士坦的變化球、TRASH等人氣樂團。這次更邀來日本新生代女子樂團NEK!、ねぎ塩豚丼，雙日先知票2666元起，11月10日開放JCB卡友優先購票！
日本怪才Tele、FCO.首登浮現祭！迷幻音樂魅力一次聽
2027浮現祭日本卡司相當吸睛！由谷口喜多朗主導的個人企劃Tele，以充滿文學感的歌詞描寫都市青年的孤獨與愛情，2024年曾登上日本武道館，2027年更預計挑戰可容納約2萬人的K-Arena。
另一組話題樂團FCO.則由Tempalay主唱小原綾斗領軍，集結millennium parade、She Her Her Hers及MONO NO AWARE等樂團成員，融合夢幻流行與迷幻搖滾，帶來充滿實驗感的音樂風格。
關西新生代樂團luv也將登場，以Neo Soul、Funk、Jazz及Hip-hop為創作養分，搭配Y2K復古氛圍與R&B律動，展現新世代日本樂團的獨特魅力。
日本Z世代女子樂團出擊！NEK!、蔥鹽豬肉蓋飯登場
這次浮現祭也邀請兩組備受關注的日本女子樂團。來自東京的「ねぎ塩豚丼」，團名直譯就是「蔥鹽豬肉蓋飯」，由18歲少女組成，成員自高中輕音部起步，以充滿青春能量的龐克搖滾受到關注。
四人女子搖滾樂團NEK!則以高超演奏技巧、俐落吉他與強烈舞台魅力累積人氣，成軍僅兩年便受到國際樂迷矚目，也曾受邀擔任BAND-MAID演出開場嘉賓。
美秀集團、康士坦的變化球領軍！台韓人氣樂團齊聚
除了日本卡司，台灣樂團陣容同樣精彩，包括美秀集團、TRASH、康士坦的變化球KST、溫蒂漫步、Crispy脆樂團、海豚刑警、我是機車少女、淺堤、胡凱兒及上山。
韓國新秀DADADA也將加入演出，更多國際卡司預計陸續公開。
本屆主視覺則由設計師鄒昀達操刀，以台中清水在地廟宇及地景中的狛犬為靈感，結合馬戲團元素，打造專屬浮現祭的奇幻守護獸。
2027浮現祭門票怎麼買？JCB卡友11/10優先搶票
本屆浮現祭與JCB合作，推出卡友專屬雙日先知票，優惠價2666元，11月10日開放優先購票；一般售票則於11月11日在KKTIX及Klook同步開賣。
2027浮現祭活動資訊活動名稱：浮現祭 EMERGE FEST 2027：冒險同盟鎮
活動日期：2027年2月20日（六）至2月21日（日）
活動地點：台中清水鰲峰山運動公園
地址：台中市清水區鰲海路70號
JCB卡友優先購：2026年11月10日
JCB雙日先知票：2666元
全面開賣：2026年11月11日
售票平台：KKTIX、Klook
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