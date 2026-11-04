2026-11-04 12:25 Elvis Lin
「我們花了很多年學會怎麼迎合別人，卻很少學會怎麼喜歡自己。」-- 蔡康永 37 個經典金句，第 24 句道破心事；第 33 句靈魂爆擊
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：蔡康永金句聚焦自我接納，提醒別總迎合他人而忽略自己。
- 重點二：內容涵蓋愛情、職場、人際界線，鼓勵溫柔卻有鋒芒地生活。
- 重點三：多則語錄強調成熟、放下與安全感，核心是先學會愛自己。
💬 關於人生與自我成長
1. 「你可以不聰明，但你不能不溫柔。」
2. 「我們花了很多年學會怎麼迎合別人，卻很少學會怎麼喜歡自己。」
3. 「不合群沒關係，合得來才重要。」
4. 「越在意的東西，越容易讓你受傷，但不在意又太可惜了。」
5. 「真正的成熟，是對自己的溫柔。」
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❤️ 關於愛與關係
6. 「愛情不是人生的全部，卻能讓我們看到不一樣的自己。」
7. 「喜歡一個人，就像寫一封信，不知道寄到哪裡，只知道自己寫得很用心。」
8. 「不要把對方當作全世界，因為他一離開，你就什麼都沒有了。」
9. 「對方不懂你的心意，不是你的錯；你不願再愛，也不是你的錯。」
10. 「喜歡一個人，是連他的壞脾氣都能包容的時候。」
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👔 關於職場與人際
11. 「你為了別人活得辛苦，別人也未必領情。」
12. 「不是所有人都值得你委屈求全。」
13. 「在職場上做個舒服的人，比做個犀利的人更難。」
14. 「有些人只是順路，不必停留太久。」
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🌧 關於情緒與孤單
15. 「難過的時候，不需要別人安慰，只要有人靜靜陪著你就夠了。」
16. 「孤單不是沒有人陪，而是你心裡沒有靠岸的地方。」
17. 「壓抑自己的情緒，不是堅強，是太怕麻煩別人。」
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💡 關於人生與選擇
18. 「每個人都有選擇快樂的權利，但不是每個人都有選擇快樂的勇氣。」
- 「我們太常用別人的眼光定義自己的人生。」
- 「人生不是一直要努力向前，有時候，後退一步是為了看得更清楚。」
- 「真正的自由，不是想做什麼就做什麼，而是可以不做不想做的事。」
- 「你不是不夠好，只是不適合那個位置。」
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🧠 關於情緒與成長
- 「有些難過，不需要找理由，它就是來提醒你：你還有感覺。」
- 「大人也會怕黑，只是他們學會了開燈。」
- 「我們並不一定要堅強到沒有人看得出來我們需要幫忙。」
- 「成熟不是變得冷漠，而是能安靜地理解許多事。」
- 「會哭的人不是脆弱，而是還願意承認傷口存在。」
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💔 關於愛情與放下
- 「有些人走了，不是他們不愛了，而是他們不會愛你想要的樣子。」
- 「我們在愛裡尋找安全感，其實真正的安全感是你自己給自己的。」
- 「放下不是不愛了，是終於學會尊重自己。」
- 「有些告別，不是誰做錯了什麼，只是我們不再適合一起走下去。」
- 「你以為放不下的人，最後都會變成風景。」
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🤝 關於人際與界線
- 「你不是玻璃做的，沒必要每一次都讓別人看透。」
- 「有些人只是出現在你生命裡，讓你學會怎麼關上門。」
- 「善良要帶點鋒芒，否則只會被消耗。」
- 「不是你討好得不夠，而是他從來沒打算喜歡你。」
- 「真正的朋友，不會讓你在情緒最低潮時還要演戲。」
精華 FAQ
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文章以蔡康永37句經典語錄為主，內容橫跨人生與自我成長、愛與關係、職場與人際、情緒與孤單，以及人生選擇等主題，重點在傳遞自我接納與溫柔生存的態度。
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標題點出第24句與第33句，主要是為了突出其中最能引發共鳴的語錄，像是「迎合別人卻很少喜歡自己」這類句子，直接切中許多人在人際與自我認同上的心事。
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核心觀念是不要只顧著討好他人，而要學會喜歡自己、尊重自己，並在愛情與人際中保有界線。文章也強調成熟不等於冷漠，而是能溫柔面對情緒與選擇。
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