【無雷！《蠻好的人生》13 個金句──沈浸胡曼黎的堅持外，被孫儷的演技搞得又哭又笑】

2026-11-04 12:05 Elvis Lin

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以《蠻好的人生》的金句串起保險、病痛與尊嚴。
  • 重點二：作者大量回望職涯挫敗，強調努力與失敗都會成為價值。
  • 重點三：全篇核心是陪伴與放手，人生不完美但有人同行就不孤單。

前言｜這是一部以保險為硬核，但關於「怎麼努力活下去」的劇

陸劇中，我只看職場劇。沒別的意思，但《難哄》，先不要。陪老婆大人看《難哄》那幾週，我胖了很多，因為一沒有食物、嘴巴一歇著，我馬上進入昏睡模式。怕被她發現我睡暈，只好一直吃零食……她追劇很開心，我胖了好幾斤。

在《平凡的榮耀》、《請叫我總監》、《三十而已》後，《蠻好的人生》是這段時間喜歡的職場寫實劇。每次一聽到開頭曲那句「曼黎～曼黎～」，就忍不住在心裡默念「Money～Money～」，這個小小的諧音梗真的太洗腦了，那段一出來，彷彿就被下咒一樣，自動進入「複誦模式」。真希望除了晚上像中毒般複誦「Money～Money～」外，白天上班也可以像中毒般不斷進帳「Money～Money～」……

————ʕ·͡ˑ·ཻʔ♥︎ ʕ·͡ˑ·ཻʔ♥︎ ————

說來慚愧，這是我第一次看孫儷演戲。我一直誤會她是花瓶，這才了解她原來是戲精。

《蠻好的人生》不煽情、不催淚，卻讓人一集接一集看下去，除了孫儷把過日子當演戲那般真實，男主角的人設清晰，跟孫儷明顯對比外，劇情主旨不僅涉及病痛、醫療與保險，更牽連整個人生的南冠與考驗、不為人知、不足為外人道也的心酸，這部劇，讓我想起自己在工作與人生中，跌倒再爬起的那些片刻。

往下寫之前，我想起吉本芭娜娜《廚房》中，有 3 句好喜歡的話，很適合送給胡曼黎、我自己、和所有人──

🚀 人生就是一場不斷失去與獲得的練習。
🚀 即使再怎麼悲傷，明天還是會到來。
🚀 能活在這個世界上，本身就是奇蹟。

————ʕ·͡ˑ·ཻʔ♥︎ ʕ·͡ˑ·ཻʔ♥︎ ————

以下，是17個《蠻好的人生》劇中金句，也是作為普通觀眾卻用力生活的我，獲得的理解與回望：

1. 「保險不是防止你得病，而是你倒下時，不讓全家一起倒下。」

我有個朋友，家裡經濟並不富裕，但媽媽硬是幫她買了一張小小的醫療險。她出社會兩年後罹患淋巴癌，那張當年她曾跟家裡吵翻了的保單，撐過她一整年的療程與復健。她說：

「原來保的，不是保單，而是保護我們一家人不需要四處張羅、借錢的尊嚴。」

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

2. 「不會有什麼好轉了，可是也不能爛著過。」

進職場後的第一份工作，我在統一企業擔任儲備行銷幹部，後來下部隊到咖啡 BU 擔任 B2B 及 B2C 產品經理。在 B2B 的咖啡豆業務上，算是集團史上首位負責咖啡豆業務的專案經理人，開創 Total Solution 解決方案。乘著統一超商 City Café 現煮咖啡業務風起雲湧的運氣，負責的「統一咖啡豆」生意，YOY 的營業額成長率達 455%、YOY 的淨利成長率也達 323%；對內而言，作為窗口，聯繫原料商、研究單位、代工廠、採購、貿易部門、設備商、客戶，統合資源，建構「一體成型」之商業模式；同時，整合研究人力與資源，打造「咖啡教育訓練系統」，成為業界獨有的「競爭者優勢」；對外而言，建構「業務用咖啡豆」作業模式，並尋找能提供糖包、奶油球、咖啡機等的Total Solution 合作夥伴，向麥當勞、肯德基、Starbucks、全聯、萊爾富等通路提案。更考取「巴西專業咖啡鑑定師」與「國際咖啡品質鑑定師」雙證照，並走訪巴西、日本、美國及上海等地考察。

對比而言，在 B2C 的品牌業務上，則是一場華麗的災難。公司曾經想要開發 2C 的咖啡豆品牌 - 「統一巴爾札克咖啡豆」，希望能夠上架到通路販售，蹭超商或者統一這個品牌的知名度，與 UCC、伯朗咖啡豆等品牌分庭抗禮。面向這個宏大的願景，我從零開始，在沒有任何典範可以追尋、沒有任何賢拜可以請教的尷尬中，我從口味研發、品牌 CI 及價格制定、包裝設計、通路溝通、倉儲跟物流、業績預估、行銷計畫等一手包辦，最終將品牌推上市。然而，當初卻誤判市場情勢，加上毫無行銷資源，不到一年就慘烈陣亡，所有架上的貨品都被通路退光光，唯一的客源只剩下公司員工的情義相挺。這個寶貴的失敗經驗，讓我體會到美國五⾓⼤廈的規劃者說的：「沒有資源的願景只是幻想。」真是太正確了。儘管敗下陣來，我的老闆卻在大型會議上，當著整組同事的面說：

「Elvis 自始至終都沒有放棄，我沒有看他擺爛過，一直想辦法要救，要力挽狂瀾，雖然最終產品下市，但我們雖然跌倒了，也要抓回一把沙子，更清楚消費者的需求與愛好，作為未來重起爐灶的參照。」

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

3. 「中年人的KPI不是業績，而是尊嚴。」

在以前的公司中，曾有一位中年同事，在公司組織變革時被調到基層。他默默做事、話不多，有次同事的報告卡關了，他卻提出大家沒想到的分析觀點，同事都浮誇地說：「有這麼強的活化石，真靠譜！」我當時才理解，沉穩跟安靜不代表不行，腦袋與歷練為他贏得尊嚴。

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

4. 「價值都在自己身上，越老越值錢。」

我在Gogoro 宣布以 SPAC （Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）借殼方式在美國上市的前三個月離開，手上的股票選擇權也灰飛煙滅。不該你的就不是你的，強求也沒有用。這是我自己的選擇。

我曾經寄託著能跟著Gogoro 出海到巴黎或者世界上任何一個角落，但我最終沒堅持下來，但其他堅持下來的前同事們，後來搭上了出國的班機。不該你的就不是你的，強求也沒有用。這是我自己沒選擇好。

我曾經努力爭取內部轉調的機會，但始終未能如願。不該你的就不是你的，強求也沒有用。我有自己的選擇，但別人當然也有選擇你的權利。

我記得，離開 Gogoro 幾個月前，一位公司高管跟我聊天時，說：「我們今天能有一定的小成就，很大一部分是來自 Gogoro 這個平台，或說光環，或說，名片。」「如果有一天，離開這間公司，拿掉 Gogoro 名片，你還剩下什麼？」所以，「拿掉 Gogoro 名片，我還剩下什麼？」我相信，帶不走名片，我帶走了所有懾人的經歷；帶不走平台賜予的資源，我帶走了寶貴的人脈與支持。更重要的是，「我知道自己喜歡做社群、能做社群、很願意做社群。因為那 2,298 個刺激的新創日子，我收穫了──「改變世界的結果很骨感，但過程很豐滿；三觀正確就能吸引眼球；動員社群可以發揮社會影響力；真誠可以擊敗污衊、新創的靈活以及從零到有的經驗與 mindset 、以及解決千奇百怪的問題的能力」。這些真實的挫敗經驗、愈磨愈光的行銷能力以及方法論、貴人的知遇之恩，帶領著我踏上南山的艦艇，原來，「價值都在自己身上，越老越值錢。」

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

5. 「誰都不知道哪一天會出事，可你不做準備，就只能祈禱不要是明天。」

這句話讓我回想起 COVID-19 初期，我聽說朋友的朋友家中雙親同時確診，醫療負擔沉重。當時才驚覺我們平時對「風險」有多天真，不做準備，真的就只能祈禱。生活就是一場不斷預演風險、學習面對的功課。

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

6. 「我雖然走不動了，但我還可以記得你笑的樣子。」

想起小時候，奶奶上天堂前的那幾年，突然認不得人，經常活在自己的世界中，與就在咫尺的親人恍若平行時空。晚上不睡覺，會對菲傭發飆；白天眼神呆滯，讓愛她的人淚流滿面；週末我們一定回去看她，她會問重複的問題，聊起遙遠的過去，並看向遠方的雲。即使如此，在最後的時刻裡，她偶爾還是我看著我們，露出天真的笑容，就像嬰兒一般。

那幾抹記憶中的微笑，是記憶的殘影，也是愛的尾光，也讓我們這些兒孫，從來沒有停止想念她。

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

7. 「你要相信，所有沒被看見的努力，終將照亮你的路。」

2006 年秋初，我鬆開了交往不到三個月的女朋友（現任老闆娘）的手，動身前往巴黎。那時我的法語很糟，有個遠房親戚特地去戴高樂機場接我，一路領著法語爆爛的我抵達學生宿舍，完成了 Check-In 手續，就離開了。

我拿著行政人員的點交單，查了字典，大概明白點交單是要叫我「清點宿舍的書桌椅、浴廁等設備是否完善無缺，物品狀態是否安好無損等等」，但就一張 A4 的 Checklist，我看起來卻像四書五經那麼深奧，一時十分沮喪。

我快步逃出了宿舍，步行到 15 分鐘外的雜貨店，費了九牛二虎之力跟店員買了一通電話卡（那時候還沒有智慧型手機這種魔術工具），我終於可以打電話給在台灣的女朋友了。

一聽到她的聲音，我立刻淚流滿面，極其負面地哭訴跟抱怨說：「真不知道為何要離開妳，來這個鳥地方！」因為電話卡實在太貴了，500 塊也講不了 10 幾分鐘，我終究得掛上電話。

那一天，我吃不下晚餐，懶得整理行李，睡不著覺，明明沒有生病，卻全身無力地像隻河馬，癱軟在沒有水的床上。

隔天早上，我被窗外的巴黎陽光曬醒，那樣的煦煦日光以及風光明媚，也曬乾了我的寂寞跟哀愁。

我到昨天打國際電話的那間雜貨店，這次沒有買電話卡，而是買了一份《費加洛報》、一瓶鮮奶跟 2 顆青蘋果。回到宿舍，我還是懶得整理行李，因為我一整天都在讀法文報紙、翻閱字典跟做文法筆記。

巴黎沒有種族歧視，但有「語言歧視」。我很快就發現，我「一歲多」的法語程度，就算每日的購物、搭車、買票都頗為辛苦，而跟大部分人知道的一樣，法國人就算會說英語也不一定願意說英語！（基本上，他們的概念是：「入境隨俗」，既然你來到法國就好好學法語，說法語）因此，如果你法語說得不流利，就會自動受到歧視。這樣的「歧視」轉身變成我磨利法文的「動力」。我每天花 6 小時提高法語力──

‖ 不斷與他人交談，並研究文化差異。

‖ 讀報紙、翻字典、查單字，背正式用語，更熱愛口語、俗語，也將之帶入日常。

‖ 只要在家，就一定開著電視，看+聽的法文新聞、政論節目或是益智遊戲節目；假日在家時，更是幾乎整天都開著電視，直到某個晚上，我的電視突然爆炸了……

經過了在巴黎一年的磨難，從最初的跌跌撞撞到最後的對談如流，曾有法國人與我聊完天後問：「我猜你學法文至少十年有了吧？」當我回答我只學了三年時，他們瞠目結舌的表情，十分逗趣。
很多努力不會馬上被看到，但總有一天，它會變成你不可取代的樣子。

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

8. 「這個世界總有人，看你認真活著就會愛你。」

這句話我最有感。

年輕的時候，為了實踐孩提的夢想，我曾參加過某某知名體育電視網的體育主播甄選，也從百位海選的競爭者中，最後進到 Final 10，儘管在決選中發揮了百分百的戰力，在主播台試播也表現平穩，但還是被刷掉了。甄選結束後，開始有人在傳最後拿到 Offer 的那個人，是有經紀公司約，也有背景靠山的，早就被內定好的。我們這種沒有身世的平民英雄，也只能徒呼負負，接受這個苦澀的事實。那場挫敗，代表我可能一輩子沒有辦法實現「當體育主播」的夢想，因此一度十分低潮，但媽媽特別打電話鼓勵我：

「你一直都很努力，別否定這一點；不能當飯吃，永遠可以是稱職的球迷；你做什麼都很認真，媽咪都看在眼裡。」

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

9. 「別人幫不了的事，就別苛求。」

村上春樹在《海邊的卡夫卡》說：「每個人內心深處，都有一個只能自己走過的森林。」

《蠻好的人生》一劇中的胡曼黎，是典型的「不求人」，什麼事情，都往自己身上扛。但職場一路下來，我反而覺得有些事情你的確得自己扛下；有些事情，你得儘可能賦權，不要覺得非得你才行；有些案子，藉由跟外部「利害關係人」整合、協作，不但不會累死你，反而更有效果──

2015/1/19，33 歲生日後隔天，我到 Gogoro 林口總部報到。那個時候，Gogoro 還是「新創氣公司」，那時的我們有「三缺」，一缺時間、二缺人才、三缺錢；換言之，要如何在「時間緊湊、人力匱乏、資源（預算）不足」的條件下，想辦法解決問題、創造業績、整合資源，光是這一點，就是非常好的磨練。在大公司相對可以慢慢來；分工細密，可以找得到前輩協助；又規劃有一定的年度預算，這撞擊出來的節奏跟火花跟新創公司是非常不一樣的。

我曾經在某一年跟同事合辦 IG #Campaign，簡單來講，就是要鼓勵 Gogoro 車友產出大量的 UGC ( User-Generated Content )，在 IG 產生洗版效應，而我們的成本不過就是每月抽出 3~10 位的車主，提供小額贈品，最終每個月可以轉出上千篇 IG 貼文，成效驚人；我也曾跟「欸你這週在幹嘛」這個知名 YouTuber 合作過影片，以不到一萬塊的成本請他們拍攝一支「Gogoro 交車的影片」，創下了 160 萬的觀看次數。當然，中間有很多的執行細節跟人力成本就不多說了。

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

10. 「你越怕被拋下，就越要學著放手。」

很多時候，我們想留住的，其實是對自己的認同。我曾經放不下「要成功」的那個執念，直到我學會：放手，不代表放棄，而是願意重新定義什麼是好的人生。

如同 35 歲以前，我嘗試了外交特考、法藍瓷、科技公司的歐洲駐地業務等，只為重返巴黎，但跟人生大部分事情一樣 - 未能如願，只能悄悄將巴黎深埋心中。

後來，我因為商務出差之故，浮光掠影般 2 次重返巴黎，卻從此不帶遺憾了，畢竟，正如海明威所說：

「有機會年輕時在巴黎生活，那麼，無論餘生在哪裡度過，巴黎都會跟著你。因為，巴黎是一場流動的饗宴。」

當初，我離開了巴黎；餘生，巴黎卻從未離開我，如影隨形、如夢如幻、永難忘懷。

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

11. 「我們都不想當負擔，但終究成為彼此的重量。」

原本幫我們煮飯、接小孩的阿姨，上半年跟我們請假，照顧年邁的雙親。她會出手，是因為原本幫忙照顧的看護跟妹妹快撐不下去了，於是請阿姨出馬，人多了，互相輪替，儘管比較好辦事，還是非常辛苦，好在長照資源介入，幫了大忙，讓所有照護者都有喘息的空間。她說：「自己的父母，我怎麼會不想自己來、時時在旁照顧？但我真的擔心，我也撐不住。」「陪伴」這件事，從來不只是情感付出，而是心理與體力的雙重考驗。

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

12. 「人最難過的不是病，是沒人等你。」

網路上有一句話：「人一生中有兩次死亡，一次是肉體的死去，另一次是被所有人遺忘。當所有人都不記得你的話，你的存在就是真真正正的消失了。」

幫我們煮飯、接小孩的阿姨，當了 15 年以上的志工，包括亞東醫院、養老院跟中和就業服務站等。疫情期間，聽她說有位住在安養院的老伯伯因管制無人探視。院方說他一天比一天沈默。後來志工鼓勵老伯伯的親戚寫信給他，他才慢慢又開口，恢復元氣。

被等、被記得，是人活下去的理由。

•┈┈┈୨୧┈┈┈•

13. 「如果可以選，我當然希望不生病。但既然生了，就陪我吧，不要走太快。」

這是整部劇最溫柔也最刺痛的句子。陪，是我們能為彼此做到的最大勇敢。無論是陪伴生病、陪伴失敗、陪伴人生的低谷，都需要這句話：慢一點，我還在。

這句話我留到最後，因為它不是台詞，是人生。我想起曾在一位死黨被宣告得病時，我們幾個換帖陪了他整個晚上。那幾個小時，我們很少說話，口渴了自己倒水，尿急了自己撒尿；時間過得沒禮貌的著急，又過得沒道理的緩慢。過了幾天，他在群組裡寫了一則 Line 訊息：

「謝謝你們沒急著走。我會好好的。等我康復了，在一起去台東太麻里看金針花，去鹿野高台搭熱氣球，去加路蘭聽海哭的聲音。」

我們不能解決別人的痛，但可以陪著。

————ʕ·͡ˑ·ཻʔ♥︎ ʕ·͡ˑ·ཻʔ♥︎ ————

結語｜「蠻好的人生」不是沒有困難，而是有人陪著往前走

《蠻好的人生》是一面鏡子，照出我們在病痛、責任、愛與尊嚴之間的拉扯。而那些我們以為撐不過去的日子，也許，正是一種「活著的證據」。

看完這部劇，我不會說它帶來什麼戲劇性的感動，但它讓我回頭看看生活裡那些曾經跌倒、曾經不說話、曾經撐下來的自己與他人。

我們都在過不容易的人生，但如果願意走慢一點、陪多一點、記住彼此多一點，也許——這就是一種「蠻好的人生」。

精華 FAQ

  • 作者認為這部劇雖以保險為題，實則談的是如何在病痛、責任與現實壓力下努力活下去，因此用劇中金句對照自己的職場與人生經歷，延伸出對堅持、尊嚴與陪伴的理解。

  • 作者回顧咖啡業務、品牌推廣、巴黎求學、Gogoro 與主播甄選等經歷，呈現成功與失敗並存的過程，強調即使結果不完美，累積下來的方法、人脈與能力仍會成為真正的價值。

  • 作者認為真正的蠻好人生，不是毫無困難，而是在面對病痛、責任與低潮時，有人願意陪伴、理解與等待；放手不等於放棄，而是學會重新定義自己的生活。

Elvis Lin

Elvis Lin

現職金融業資深行銷經理，政治大學新聞所碩士畢，曾於 BBC 實習，並任職於統一、雀巢、85度C、Gogoro 等。他是 Gogoro 首批員工之一，引領車主創下金氏世界紀錄；更曾以英文向美國前副總統高爾簡報。超過橫跨 8 大不同主題（職場溝通、公眾表達與領導力培訓等），共 236 場演講或教育訓練。

#戲劇推薦 #陸劇片單 #職場金句 #職場陸劇推薦

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
往下滑看更多精彩文章
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
hotNews__list__item--img

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻
往下滑看更多精彩文章
最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

編輯推薦

最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座 #工作 #十二星座

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
hotNews__list__item--img

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻
往下滑看更多精彩文章
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖

有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

編輯推薦

文章目錄

義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN

獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
hotNews__list__item--img

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻
往下滑看更多精彩文章
楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣

2026-11-01 10:41 女子漾／編輯張念慈
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

編輯推薦

文章目錄

《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
hotNews__list__item--img

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻
往下滑看更多精彩文章
史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻

2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
圖片來源：萬家福、康是美

史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

編輯推薦

桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

桂冠攜手史努比家族推出3款聯名湯圓，以濁水溪糯米搭配六道傳統工法，打造Q彈外皮，包入各具特色的鹹甜內餡。

- 開心果湯圓：西班牙開心果搭配全豆研磨開心果醬、馬斯卡彭起司與卡士達，堅果香濃郁。

- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

- 提拉米蘇湯圓：馬斯卡彭起司融合UCC咖啡粉、可可與淡淡酒香，打造大人系甜點風味。

11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#便當 #桂冠 #史努比 #萬家福 #康是美 #聯名卡 #SNOOPY

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
hotNews__list__item--img

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻

最新文章

「如果你不替自己的人生做選擇，別人就會替你選。」－－《少，但是更好》

「如果你不替自己的人生做選擇，別人就會替你選。」－－《少，但是更好》

#職場 #哲學 #人生 #金句語錄 #金句 #書籍推薦

Elvis Lin 2026.11.04 3
「我們花了很多年學會怎麼迎合別人，卻很少學會怎麼喜歡自己。」-- 蔡康永 37 個經典金句，第 24 句道破心事；第 33 句靈魂爆擊

「我們花了很多年學會怎麼迎合別人，卻很少學會怎麼喜歡自己。」-- 蔡康永 37 個經典金句，第 24 句道破心事；第 33 句靈魂爆擊

#自我成長 #蔡康永 #金句 #金句語錄 #愛情金句 #心理學

Elvis Lin 2026.11.04 14
真正的力量在於接受不可控，專注可控──《轉念之年：讓人生豁然開朗的 365 篇生命解答》

真正的力量在於接受不可控，專注可控──《轉念之年：讓人生豁然開朗的 365 篇生命解答》

#生命 #人生 #金句語錄 #心理測驗 #金句 #心理

Elvis Lin 2026.11.04 13
【無雷！《蠻好的人生》13 個金句──沈浸胡曼黎的堅持外，被孫儷的演技搞得又哭又笑】

【無雷！《蠻好的人生》13 個金句──沈浸胡曼黎的堅持外，被孫儷的演技搞得又哭又笑】

#戲劇推薦 #戲劇 #陸劇片單 #職場陸劇推薦 #職場金句

Elvis Lin 2026.11.04 14
還沒忘記Luke！井柏然《谷雨》11/5開播，張頌文、余文樂助陣！5大亮點、人物介紹一次看

還沒忘記Luke！井柏然《谷雨》11/5開播，張頌文、余文樂助陣！5大亮點、人物介紹一次看

#井柏然 #余文樂 #谷雨 #劇情亮點 #犯罪懸疑陸劇 #陸劇 #陸劇推薦

女子漾／編輯周意軒 2026.11.04 44
【婚俗解惑】踩瓦片由來與破骨煞有關嗎？

【婚俗解惑】踩瓦片由來與破骨煞有關嗎？

#民俗 #新娘 #長輩 #感情 #婚禮 #婚姻 #結婚 #擇日

定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄 2026.11.04 8
有未婚夫卻愛上別人！40年前的愛情電影太敢拍！《窗外有藍天》11/27重映，少女愛上陌生男掀情感風暴

有未婚夫卻愛上別人！40年前的愛情電影太敢拍！《窗外有藍天》11/27重映，少女愛上陌生男掀情感風暴
女子漾／編輯黃冠婷 2026.11.04 17
FEniX第四張專輯《FOREST》11/17登場！阿里山仙境大片曝光，藏聖誕驚喜

FEniX第四張專輯《FOREST》11/17登場！阿里山仙境大片曝光，藏聖誕驚喜
女子漾／編輯黃冠婷 2026.11.04 297
票房破2億日圓！BL神作《同級生》10週年重返大銀幕，青澀初戀太好嗑

票房破2億日圓！BL神作《同級生》10週年重返大銀幕，青澀初戀太好嗑
女子漾／編輯黃冠婷 2026.11.04 19
「沒有一顆心會因為追求夢想而受創。」——《牧羊少年奇幻之旅》精選 32 個佳句

「沒有一顆心會因為追求夢想而受創。」——《牧羊少年奇幻之旅》精選 32 個佳句

#少年 #心理勵志 #金句語錄 #心理勵志書籍 #金句 #書籍推薦

Elvis Lin 2026.11.04 19
18+