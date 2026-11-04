【無雷！《蠻好的人生》13 個金句──沈浸胡曼黎的堅持外，被孫儷的演技搞得又哭又笑】

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以《蠻好的人生》的金句串起保險、病痛與尊嚴。

文章以《蠻好的人生》的金句串起保險、病痛與尊嚴。 重點二： 作者大量回望職涯挫敗，強調努力與失敗都會成為價值。

作者大量回望職涯挫敗，強調努力與失敗都會成為價值。 重點三：全篇核心是陪伴與放手，人生不完美但有人同行就不孤單。

前言｜這是一部以保險為硬核，但關於「怎麼努力活下去」的劇

陸劇中，我只看職場劇。沒別的意思，但《難哄》，先不要。陪老婆大人看《難哄》那幾週，我胖了很多，因為一沒有食物、嘴巴一歇著，我馬上進入昏睡模式。怕被她發現我睡暈，只好一直吃零食……她追劇很開心，我胖了好幾斤。

在《平凡的榮耀》、《請叫我總監》、《三十而已》後，《蠻好的人生》是這段時間喜歡的職場寫實劇。每次一聽到開頭曲那句「曼黎～曼黎～」，就忍不住在心裡默念「Money～Money～」，這個小小的諧音梗真的太洗腦了，那段一出來，彷彿就被下咒一樣，自動進入「複誦模式」。真希望除了晚上像中毒般複誦「Money～Money～」外，白天上班也可以像中毒般不斷進帳「Money～Money～」……

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說來慚愧，這是我第一次看孫儷演戲。我一直誤會她是花瓶，這才了解她原來是戲精。

《蠻好的人生》不煽情、不催淚，卻讓人一集接一集看下去，除了孫儷把過日子當演戲那般真實，男主角的人設清晰，跟孫儷明顯對比外，劇情主旨不僅涉及病痛、醫療與保險，更牽連整個人生的南冠與考驗、不為人知、不足為外人道也的心酸，這部劇，讓我想起自己在工作與人生中，跌倒再爬起的那些片刻。

往下寫之前，我想起吉本芭娜娜《廚房》中，有 3 句好喜歡的話，很適合送給胡曼黎、我自己、和所有人──

🚀 人生就是一場不斷失去與獲得的練習。

🚀 即使再怎麼悲傷，明天還是會到來。

🚀 能活在這個世界上，本身就是奇蹟。

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以下，是17個《蠻好的人生》劇中金句，也是作為普通觀眾卻用力生活的我，獲得的理解與回望：

1. 「保險不是防止你得病，而是你倒下時，不讓全家一起倒下。」

我有個朋友，家裡經濟並不富裕，但媽媽硬是幫她買了一張小小的醫療險。她出社會兩年後罹患淋巴癌，那張當年她曾跟家裡吵翻了的保單，撐過她一整年的療程與復健。她說：

「原來保的，不是保單，而是保護我們一家人不需要四處張羅、借錢的尊嚴。」

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2. 「不會有什麼好轉了，可是也不能爛著過。」

進職場後的第一份工作，我在統一企業擔任儲備行銷幹部，後來下部隊到咖啡 BU 擔任 B2B 及 B2C 產品經理。在 B2B 的咖啡豆業務上，算是集團史上首位負責咖啡豆業務的專案經理人，開創 Total Solution 解決方案。乘著統一超商 City Café 現煮咖啡業務風起雲湧的運氣，負責的「統一咖啡豆」生意，YOY 的營業額成長率達 455%、YOY 的淨利成長率也達 323%；對內而言，作為窗口，聯繫原料商、研究單位、代工廠、採購、貿易部門、設備商、客戶，統合資源，建構「一體成型」之商業模式；同時，整合研究人力與資源，打造「咖啡教育訓練系統」，成為業界獨有的「競爭者優勢」；對外而言，建構「業務用咖啡豆」作業模式，並尋找能提供糖包、奶油球、咖啡機等的Total Solution 合作夥伴，向麥當勞、肯德基、Starbucks、全聯、萊爾富等通路提案。更考取「巴西專業咖啡鑑定師」與「國際咖啡品質鑑定師」雙證照，並走訪巴西、日本、美國及上海等地考察。

對比而言，在 B2C 的品牌業務上，則是一場華麗的災難。公司曾經想要開發 2C 的咖啡豆品牌 - 「統一巴爾札克咖啡豆」，希望能夠上架到通路販售，蹭超商或者統一這個品牌的知名度，與 UCC、伯朗咖啡豆等品牌分庭抗禮。面向這個宏大的願景，我從零開始，在沒有任何典範可以追尋、沒有任何賢拜可以請教的尷尬中，我從口味研發、品牌 CI 及價格制定、包裝設計、通路溝通、倉儲跟物流、業績預估、行銷計畫等一手包辦，最終將品牌推上市。然而，當初卻誤判市場情勢，加上毫無行銷資源，不到一年就慘烈陣亡，所有架上的貨品都被通路退光光，唯一的客源只剩下公司員工的情義相挺。這個寶貴的失敗經驗，讓我體會到美國五⾓⼤廈的規劃者說的：「沒有資源的願景只是幻想。」真是太正確了。儘管敗下陣來，我的老闆卻在大型會議上，當著整組同事的面說：

「Elvis 自始至終都沒有放棄，我沒有看他擺爛過，一直想辦法要救，要力挽狂瀾，雖然最終產品下市，但我們雖然跌倒了，也要抓回一把沙子，更清楚消費者的需求與愛好，作為未來重起爐灶的參照。」

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3. 「中年人的KPI不是業績，而是尊嚴。」

在以前的公司中，曾有一位中年同事，在公司組織變革時被調到基層。他默默做事、話不多，有次同事的報告卡關了，他卻提出大家沒想到的分析觀點，同事都浮誇地說：「有這麼強的活化石，真靠譜！」我當時才理解，沉穩跟安靜不代表不行，腦袋與歷練為他贏得尊嚴。

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4. 「價值都在自己身上，越老越值錢。」

我在Gogoro 宣布以 SPAC （Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）借殼方式在美國上市的前三個月離開，手上的股票選擇權也灰飛煙滅。不該你的就不是你的，強求也沒有用。這是我自己的選擇。

我曾經寄託著能跟著Gogoro 出海到巴黎或者世界上任何一個角落，但我最終沒堅持下來，但其他堅持下來的前同事們，後來搭上了出國的班機。不該你的就不是你的，強求也沒有用。這是我自己沒選擇好。

我曾經努力爭取內部轉調的機會，但始終未能如願。不該你的就不是你的，強求也沒有用。我有自己的選擇，但別人當然也有選擇你的權利。

我記得，離開 Gogoro 幾個月前，一位公司高管跟我聊天時，說：「我們今天能有一定的小成就，很大一部分是來自 Gogoro 這個平台，或說光環，或說，名片。」「如果有一天，離開這間公司，拿掉 Gogoro 名片，你還剩下什麼？」所以，「拿掉 Gogoro 名片，我還剩下什麼？」我相信，帶不走名片，我帶走了所有懾人的經歷；帶不走平台賜予的資源，我帶走了寶貴的人脈與支持。更重要的是，「我知道自己喜歡做社群、能做社群、很願意做社群。因為那 2,298 個刺激的新創日子，我收穫了──「改變世界的結果很骨感，但過程很豐滿；三觀正確就能吸引眼球；動員社群可以發揮社會影響力；真誠可以擊敗污衊、新創的靈活以及從零到有的經驗與 mindset 、以及解決千奇百怪的問題的能力」。這些真實的挫敗經驗、愈磨愈光的行銷能力以及方法論、貴人的知遇之恩，帶領著我踏上南山的艦艇，原來，「價值都在自己身上，越老越值錢。」

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5. 「誰都不知道哪一天會出事，可你不做準備，就只能祈禱不要是明天。」

這句話讓我回想起 COVID-19 初期，我聽說朋友的朋友家中雙親同時確診，醫療負擔沉重。當時才驚覺我們平時對「風險」有多天真，不做準備，真的就只能祈禱。生活就是一場不斷預演風險、學習面對的功課。

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6. 「我雖然走不動了，但我還可以記得你笑的樣子。」

想起小時候，奶奶上天堂前的那幾年，突然認不得人，經常活在自己的世界中，與就在咫尺的親人恍若平行時空。晚上不睡覺，會對菲傭發飆；白天眼神呆滯，讓愛她的人淚流滿面；週末我們一定回去看她，她會問重複的問題，聊起遙遠的過去，並看向遠方的雲。即使如此，在最後的時刻裡，她偶爾還是我看著我們，露出天真的笑容，就像嬰兒一般。

那幾抹記憶中的微笑，是記憶的殘影，也是愛的尾光，也讓我們這些兒孫，從來沒有停止想念她。

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7. 「你要相信，所有沒被看見的努力，終將照亮你的路。」

2006 年秋初，我鬆開了交往不到三個月的女朋友（現任老闆娘）的手，動身前往巴黎。那時我的法語很糟，有個遠房親戚特地去戴高樂機場接我，一路領著法語爆爛的我抵達學生宿舍，完成了 Check-In 手續，就離開了。

我拿著行政人員的點交單，查了字典，大概明白點交單是要叫我「清點宿舍的書桌椅、浴廁等設備是否完善無缺，物品狀態是否安好無損等等」，但就一張 A4 的 Checklist，我看起來卻像四書五經那麼深奧，一時十分沮喪。

我快步逃出了宿舍，步行到 15 分鐘外的雜貨店，費了九牛二虎之力跟店員買了一通電話卡（那時候還沒有智慧型手機這種魔術工具），我終於可以打電話給在台灣的女朋友了。

一聽到她的聲音，我立刻淚流滿面，極其負面地哭訴跟抱怨說：「真不知道為何要離開妳，來這個鳥地方！」因為電話卡實在太貴了，500 塊也講不了 10 幾分鐘，我終究得掛上電話。

那一天，我吃不下晚餐，懶得整理行李，睡不著覺，明明沒有生病，卻全身無力地像隻河馬，癱軟在沒有水的床上。

隔天早上，我被窗外的巴黎陽光曬醒，那樣的煦煦日光以及風光明媚，也曬乾了我的寂寞跟哀愁。

我到昨天打國際電話的那間雜貨店，這次沒有買電話卡，而是買了一份《費加洛報》、一瓶鮮奶跟 2 顆青蘋果。回到宿舍，我還是懶得整理行李，因為我一整天都在讀法文報紙、翻閱字典跟做文法筆記。

巴黎沒有種族歧視，但有「語言歧視」。我很快就發現，我「一歲多」的法語程度，就算每日的購物、搭車、買票都頗為辛苦，而跟大部分人知道的一樣，法國人就算會說英語也不一定願意說英語！（基本上，他們的概念是：「入境隨俗」，既然你來到法國就好好學法語，說法語）因此，如果你法語說得不流利，就會自動受到歧視。這樣的「歧視」轉身變成我磨利法文的「動力」。我每天花 6 小時提高法語力──

‖ 不斷與他人交談，並研究文化差異。

‖ 讀報紙、翻字典、查單字，背正式用語，更熱愛口語、俗語，也將之帶入日常。

‖ 只要在家，就一定開著電視，看+聽的法文新聞、政論節目或是益智遊戲節目；假日在家時，更是幾乎整天都開著電視，直到某個晚上，我的電視突然爆炸了……

經過了在巴黎一年的磨難，從最初的跌跌撞撞到最後的對談如流，曾有法國人與我聊完天後問：「我猜你學法文至少十年有了吧？」當我回答我只學了三年時，他們瞠目結舌的表情，十分逗趣。

很多努力不會馬上被看到，但總有一天，它會變成你不可取代的樣子。

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8. 「這個世界總有人，看你認真活著就會愛你。」

這句話我最有感。

年輕的時候，為了實踐孩提的夢想，我曾參加過某某知名體育電視網的體育主播甄選，也從百位海選的競爭者中，最後進到 Final 10，儘管在決選中發揮了百分百的戰力，在主播台試播也表現平穩，但還是被刷掉了。甄選結束後，開始有人在傳最後拿到 Offer 的那個人，是有經紀公司約，也有背景靠山的，早就被內定好的。我們這種沒有身世的平民英雄，也只能徒呼負負，接受這個苦澀的事實。那場挫敗，代表我可能一輩子沒有辦法實現「當體育主播」的夢想，因此一度十分低潮，但媽媽特別打電話鼓勵我：

「你一直都很努力，別否定這一點；不能當飯吃，永遠可以是稱職的球迷；你做什麼都很認真，媽咪都看在眼裡。」

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9. 「別人幫不了的事，就別苛求。」

村上春樹在《海邊的卡夫卡》說：「每個人內心深處，都有一個只能自己走過的森林。」

《蠻好的人生》一劇中的胡曼黎，是典型的「不求人」，什麼事情，都往自己身上扛。但職場一路下來，我反而覺得有些事情你的確得自己扛下；有些事情，你得儘可能賦權，不要覺得非得你才行；有些案子，藉由跟外部「利害關係人」整合、協作，不但不會累死你，反而更有效果──

2015/1/19，33 歲生日後隔天，我到 Gogoro 林口總部報到。那個時候，Gogoro 還是「新創氣公司」，那時的我們有「三缺」，一缺時間、二缺人才、三缺錢；換言之，要如何在「時間緊湊、人力匱乏、資源（預算）不足」的條件下，想辦法解決問題、創造業績、整合資源，光是這一點，就是非常好的磨練。在大公司相對可以慢慢來；分工細密，可以找得到前輩協助；又規劃有一定的年度預算，這撞擊出來的節奏跟火花跟新創公司是非常不一樣的。

我曾經在某一年跟同事合辦 IG #Campaign，簡單來講，就是要鼓勵 Gogoro 車友產出大量的 UGC ( User-Generated Content )，在 IG 產生洗版效應，而我們的成本不過就是每月抽出 3~10 位的車主，提供小額贈品，最終每個月可以轉出上千篇 IG 貼文，成效驚人；我也曾跟「欸你這週在幹嘛」這個知名 YouTuber 合作過影片，以不到一萬塊的成本請他們拍攝一支「Gogoro 交車的影片」，創下了 160 萬的觀看次數。當然，中間有很多的執行細節跟人力成本就不多說了。

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10. 「你越怕被拋下，就越要學著放手。」

很多時候，我們想留住的，其實是對自己的認同。我曾經放不下「要成功」的那個執念，直到我學會：放手，不代表放棄，而是願意重新定義什麼是好的人生。

如同 35 歲以前，我嘗試了外交特考、法藍瓷、科技公司的歐洲駐地業務等，只為重返巴黎，但跟人生大部分事情一樣 - 未能如願，只能悄悄將巴黎深埋心中。

後來，我因為商務出差之故，浮光掠影般 2 次重返巴黎，卻從此不帶遺憾了，畢竟，正如海明威所說：

「有機會年輕時在巴黎生活，那麼，無論餘生在哪裡度過，巴黎都會跟著你。因為，巴黎是一場流動的饗宴。」

當初，我離開了巴黎；餘生，巴黎卻從未離開我，如影隨形、如夢如幻、永難忘懷。

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11. 「我們都不想當負擔，但終究成為彼此的重量。」

原本幫我們煮飯、接小孩的阿姨，上半年跟我們請假，照顧年邁的雙親。她會出手，是因為原本幫忙照顧的看護跟妹妹快撐不下去了，於是請阿姨出馬，人多了，互相輪替，儘管比較好辦事，還是非常辛苦，好在長照資源介入，幫了大忙，讓所有照護者都有喘息的空間。她說：「自己的父母，我怎麼會不想自己來、時時在旁照顧？但我真的擔心，我也撐不住。」「陪伴」這件事，從來不只是情感付出，而是心理與體力的雙重考驗。

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12. 「人最難過的不是病，是沒人等你。」

網路上有一句話：「人一生中有兩次死亡，一次是肉體的死去，另一次是被所有人遺忘。當所有人都不記得你的話，你的存在就是真真正正的消失了。」

幫我們煮飯、接小孩的阿姨，當了 15 年以上的志工，包括亞東醫院、養老院跟中和就業服務站等。疫情期間，聽她說有位住在安養院的老伯伯因管制無人探視。院方說他一天比一天沈默。後來志工鼓勵老伯伯的親戚寫信給他，他才慢慢又開口，恢復元氣。

被等、被記得，是人活下去的理由。

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13. 「如果可以選，我當然希望不生病。但既然生了，就陪我吧，不要走太快。」

這是整部劇最溫柔也最刺痛的句子。陪，是我們能為彼此做到的最大勇敢。無論是陪伴生病、陪伴失敗、陪伴人生的低谷，都需要這句話：慢一點，我還在。

這句話我留到最後，因為它不是台詞，是人生。我想起曾在一位死黨被宣告得病時，我們幾個換帖陪了他整個晚上。那幾個小時，我們很少說話，口渴了自己倒水，尿急了自己撒尿；時間過得沒禮貌的著急，又過得沒道理的緩慢。過了幾天，他在群組裡寫了一則 Line 訊息：

「謝謝你們沒急著走。我會好好的。等我康復了，在一起去台東太麻里看金針花，去鹿野高台搭熱氣球，去加路蘭聽海哭的聲音。」

我們不能解決別人的痛，但可以陪著。

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結語｜「蠻好的人生」不是沒有困難，而是有人陪著往前走

《蠻好的人生》是一面鏡子，照出我們在病痛、責任、愛與尊嚴之間的拉扯。而那些我們以為撐不過去的日子，也許，正是一種「活著的證據」。

看完這部劇，我不會說它帶來什麼戲劇性的感動，但它讓我回頭看看生活裡那些曾經跌倒、曾經不說話、曾經撐下來的自己與他人。

我們都在過不容易的人生，但如果願意走慢一點、陪多一點、記住彼此多一點，也許——這就是一種「蠻好的人生」。