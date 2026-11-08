五大女戰神怎麼選出來的？古籍裡真有這個排行榜？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章質疑短影音所列「上古5大女戰神」缺乏固定古籍依據。

文章質疑短影音所列「上古5大女戰神」缺乏固定古籍依據。 重點二： 九天玄女與女魃較有戰爭關聯，其他3位多屬治水、星辰與傳法。

九天玄女與女魃較有戰爭關聯，其他3位多屬治水、星辰與傳法。 重點三：作者強調神話人物可多元解讀，但排名前須先釐清時代與證據。





現在的人，手機經常不離身。閒來無事就刷刷短影片，原本只想看個幾支，結果一刷就沒完沒了。

8/11晚上的我也是這樣。

看過了八仙過海、蒼岩山拱橋、龍生九子和湯圓餛飩，到了晚上十點快半，竟然又刷到一支介紹上古女戰神的短影片。

網路上的神仙排行榜，向來很有意思。

這支短影片介紹了一份「上古五大女戰神」的名單，裡面有九天玄女、女魃、瑤姬、斗姆元君，以及驪山老母。據說這五位各有驚人的本領，既能改變戰局，又能呼風喚雨，甚至掌控星辰、傳授兵法。光看介紹，簡直像是組成了一支神仙界的頂級戰隊啊！

可是，我看著這份名單，忽然覺得有哪裡怪怪的。

九天玄女教黃帝兵法，女魃在黃帝與蚩尤之戰中止住風雨，這兩位的戰場事蹟倒還有文獻可以追。

但是斗姆元君掌管星辰，驪山老母忙著教徒弟，瑤姬又跟巫山神女和大禹治水的傳說有關……

呃......這五位到底是在比戰鬥力，還是在選神仙界的年度傑出女性？

可能是職業病發作，做不動產仲介久了，看到這種「熱銷排行榜」，我第一反應就是想先翻看它的資料來源與認定標準。

就像一間房子被稱為「頂級景觀宅」，我會想確認它究竟有多好的視野，周邊有沒有可能影響景觀的建築規劃，還是只是站在陽台踮起腳尖，才能看見一角綠地？

那麼，既然要稱為「女戰神」，至少也該有些與戰爭相關的事蹟吧？如果連參戰紀錄都沒有，光憑神格崇高、法力強大，就能取得戰神資格嗎？

何況，女魃和瑤姬的故事，我之前寫〈誰把她們都叫成上古巫女？〉時，就已經接觸過了。怎麼同樣的人物，換了一份名單，又從巫女變成戰神？

既然這次要比的是戰力，那就得看看她們究竟做過什麼。

至於哪些事蹟出自古籍、哪些經過後世小說加料，也得分開來談。

▋九天玄女：戰略支援很強，但個人武力還得再找證據

如果上古神話真的有軍事參謀總部，九天玄女大概很有資格坐上首席顧問的位置。傳說黃帝與蚩尤交戰時，曾經陷入極大的困境。

蚩尤在相關傳說中有銅頭鐵額、擅長製造兵器的形象，也有製造大霧、操縱風雨等神異能力。不過，這些情節其實分別來自不同文獻。

漢代緯書《龍魚河圖》的佚文，記載蚩尤「銅頭鐵額」，又說上天派遣玄女下降，傳授黃帝「兵信神符」，協助他制服蚩尤。《龍魚河圖》原書早已散佚，目前所見文字主要依靠後世類書的徵引保存，因此引用時，也得留意這些都是輯佚資料。

到了宋代編纂的《雲笈七籤》卷一百十四〈九天玄女傳〉，故事就更加精彩了。這個版本提到蚩尤製造大霧三日，使黃帝軍隊內外迷失方向。戰場上大霧一起，沒有現代通訊的軍隊很容易失去方向，連敵人在哪裡都可能搞不清楚。

就在這樣的情況下，九天玄女登場了。她乘丹鳳、駕祥雲降臨，傳授黃帝六甲六壬、兵信之符、遁甲之式等法術與軍事知識。

她掌握的是足以改變戰局的知識與符法，價值很高。另外，黃帝戰蚩尤的傳說裡，還有夔牛鼓八十面的故事。相關情節見於其他古籍佚文與後世引述，不能直接當成《雲笈七籤》〈九天玄女傳〉的內容。

這也提醒我們，黃帝與蚩尤的戰爭故事，經過不同時代的記載與增補，早已累積出許多版本。後世又以九天玄女的名義，發展出兵法、符籙與術數傳承，逐漸讓她成為極具權威的軍事女神。所以，可以說她在傳說中協助黃帝取勝，卻不能直接認定她創立了中國最早的軍事學說。

目前故事最突出的角色，仍然是傳授兵法與神符。戰略支援的資格很充分，個人上陣殺敵的紀錄，則還需要更多依據。

▋女魃：止雨是明確的戰局轉折，火焰長劍卻缺乏古籍依據

女魃的故事，我之前就已經讀過，而且她的遭遇相當令人唏噓。

這次先不談她戰後無法返回天界的悲劇，單純看看她在黃帝與蚩尤之戰中，到底做了什麼。《山海經．大荒北經》記載，黃帝與蚩尤在冀州之野交戰。黃帝派應龍聚水，蚩尤則請風伯、雨師發動風雨。

這時黃帝派出天女魃，雨停了。接著記載：「雨止，遂殺蚩尤。」從敘事順序看，女魃出場是戰局的重要轉折，參戰紀錄相對明確。

但短影片把她說成操控烈火、燒毀敵軍的火焰戰神。

蛤？《山海經》寫的明明是止雨，怎麼到了短影音裡，突然就變成陸地放火突擊手？

女魃與乾旱的關係，在古籍中確實有記載。她戰後無法返回天界，所居之處不再降雨，甚至讓人們希望她遠離居住地。

但「造成乾旱」和「操縱火焰攻擊敵軍」，畢竟是兩回事。目前查得到的《山海經》及相關早期文獻，並沒有明確記載女魃使用火焰武器焚燒敵軍。把「乾旱高溫」直接通膨成「裝備火焰長劍衝鋒」，更像是現代創作替她追加的戰術面板。

當然，後世神話、影視與遊戲，可能陸續替她增加不同的能力設定。但如果要把這些設定追溯到古代，就得拿出相應的文獻。至少在《山海經》的故事裡，她不必提槍衝陣，光是讓狂風暴雨瞬間停歇，就已經是改變戰局的核心控場。

▋瑤姬：協助治水功勞很大，但跟打仗不是同一張成績單

瑤姬這個名字，我之前查上古巫女資料時就碰過。巫山神女、瑤姬、雲華夫人之間的身分，本來就有重疊與演變。很多人首先想到的，是宋玉《高唐賦》的「旦為朝雲，暮為行雨」。這個故事中的巫山神女，與楚王的夢境相連，後來更成為中國文學裡著名的雲雨意象。但早期《高唐賦》的敘事，並沒有直接把她稱為瑤姬。

到了《襄陽耆舊傳》相關傳承，則出現赤帝之女瑤姬的說法。至於唐代杜光庭編纂的《墉城集仙錄》卷三，則明確記載雲華夫人是西王母第二十三女，名叫瑤姬，並敘述了她協助大禹治水的故事。

傳說大禹治理洪水來到巫山一帶，遭遇大風，山崖震動、山谷崩落，於是向雲華夫人求助。雲華夫人命侍女授予大禹「策召百神之書」，又派遣狂章、虞餘、黃魔、大翳、庚辰、童律等神靈，協助大禹「斬石疏波，決塞導厄」。換句話說，她能夠授予召神法書，也能命令神靈協助疏通水道。

這份本領確實相當驚人。但協助治水，算不算戰績？

如果把天災當成強敵，能力當然值得肯定；可治水與領兵作戰，終究是兩種不同的事。

更重要的是，《高唐賦》中的巫山神女、赤帝之女瑤姬，以及道教仙傳中的雲華夫人，涉及不同時代的敘事，不能直接當成同一位神女從一開始就擁有的完整履歷。

後世逐漸聯繫、融合這些形象，但若沒交代文獻年代，就把她說成上古便能操控風雷水域的戰神，依據還不夠。

《墉城集仙錄》這段治水故事，重點在於授書、召神，以及命神靈協助開山疏水。至於親自操控風雷進行戰鬥，目前還缺乏相應的明確記載。

治水的功勞值得肯定，要放進軍事戰績排行榜，評分標準得先講清楚。

▋斗姆元君：神格很高，但目前找不到上古戰場的交戰紀錄

接下來這位，身分可就更驚人了。

斗姆元君，也稱斗母、斗姥，是道教星辰信仰中的重要女神，被尊為北斗眾星之母。北斗七星在古人眼中，與方向、季節、曆法、天命密切相關，她的神格因此很高。

不過，斗姆元君的信仰，也有逐漸發展與整合的過程。

《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》記載，周御王的玉妃紫光夫人發下宏願，希望誕生能夠輔佐天地、救助眾生的神聖子嗣。後來，她在金蓮花溫玉池畔，感應九朵蓮花化生九位星辰神靈。其中兩位長子為天皇大帝、紫微大帝，其餘七位則與北斗七星相連。

這套紫光夫人的傳說，後來與斗姆元君信仰逐漸整合，形成北斗眾星之母的崇高神格。因此，不能把後世成熟的斗姆元君信仰，全部直接套回早期星辰神話。

後世宗教圖像常把她畫成多頭多臂、手持日月與法器的形象，職掌涉及星辰、延生、護佑與消災。但神格尊貴，是否就等同於戰鬥力很強？

如果把權威直接換算成戰力，她恐怕能輕鬆超越黃帝，可這套算法有問題。這份名單把她描述成掌握星河之力、能瞬間平定混沌，畫面感很強，寫奇幻小說也適合。

問題是，目前引用的道教文獻裡，她主要是星辰之母，以及具有護佑、消災職掌的神聖存在。

要說她在上古戰場揮動星河、消滅敵軍，還需要更明確的故事支持。目前查得的文獻，尚未提供這類具體交戰紀錄。

否則，總不能因為官階很高，就直接認定她單挑天下無敵。照這種邏輯，神仙界戰力榜乾脆拿神職名冊來排就好了。

▋驪山老母：徒弟很出名，但師父自己的戰績表很難列

最後這位女神，我覺得特別有趣。因為驪山老母最厲害的地方，可能還真是教學生。

驪山老母，又常寫作黎山老母、梨山老母，是道教與民間信仰中的重要女仙。她的傳說相當悠久。

在唐宋道教傳說與經疏序文的傳承中，有李筌於驪山下遇見老母，聽她解說《黃帝陰符經》奧義的故事。這裡要注意，李筌被視為唐代人物，但傳說的記載、流傳與整理，未必都形成於同一時代。

這位老母的形象，後世逐漸與驪山老母信仰聯繫起來，讓她具有傳授經義與道術的高人身分。到了小說與戲曲，她更成為精通法術、兵法與修行的老師。最著名的弟子之一，就是樊梨花。

《說唐三傳》及相關通俗文學、戲曲傳承，描述樊梨花向黎山老母學習法術，並獲得寶劍與法器。

在不同版本的故事中，樊梨花還擁有移山倒海、撒豆成兵等神奇本領，後來與薛丁山的故事也成為重要題材。但樊梨花主要是文學與戲曲塑造的人物，不能直接當成唐代真實存在的女將軍。

另外，民間戲曲與後世傳說，有時也把穆桂英、白素貞列為驪山老母的弟子。這些說法來自不同版本的小說、戲曲與民間傳承，師徒關係未必一致，不能全部當成早期古籍就已確立的設定。

她本人究竟打過哪些仗？很難列出漂亮的戰績表。

徒弟樊梨花很出名，但教出厲害將領，就算頂級戰神嗎？徒弟的戰績能全算在師父頭上嗎？這樣算下去，師祖、師叔祖都能進榜，最後比的是門派規模，不是誰會打仗。

她最值得注意的角色是授經、傳法，以及後世文學賦予的師長形象。影響力不小，但與九天玄女、女魃直接參與黃帝戰爭的敘事，性質不同。

▋五位放在一起，比的到底是什麼？

查完這五位女神，我終於明白，為什麼神仙戰力排行榜總是這麼精彩。

因為只要沒有統一評分標準，誰都有機會成為第一名。

九天玄女傳授兵法與神符，協助黃帝克敵。女魃以止雨改變戰局，有相對明確的參戰記載。瑤姬在後世傳說中協助大禹治水，展現調動神靈的能力。斗姆元君被尊為北斗眾星之母，宗教地位崇高。驪山老母則透過授經與傳法，成為許多傳奇人物背後的老師。

想欣賞神話人物各自的本領，這五位確實都很有看頭。但要排出戰鬥力名次，事情就難辦了。

懂兵法、能止雨、協助治水、掌管星辰、培養徒弟，究竟應該怎麼換算？

她們的故事來自不同時代的神話、道教經典、民間傳說與通俗小說。有些人物在較早的古籍中已經出現，有些神格則隨著宗教發展逐漸形成，還有些戰績出自後世作家的想像。全部視為同一時代再來排名，比較的基礎都還沒建立。

女魃與瑤姬尤其明顯：前一篇才剛被列為上古巫女，這次又變成女戰神。同一位神祇是巫女、戰神還是仙人，往往取決於採用哪個時代的文獻，以及如何理解她在故事中的角色。

至於這份「上古五大女戰神」名單，目前的查證結果，也沒有找到足以證明它是古代既有固定分類的依據。九天玄女與女魃和戰爭有較直接的關聯；另外三位的主要事蹟，則偏向治水、星辰信仰與授徒傳法。

古人花了許多世代，累積這些豐富的傳說。到了現代，我們卻可能只憑一張排行榜，就把她們全部塞進相同職位。

神話可以天馬行空，查證卻得腳踏實地。

至於誰才是最強戰神？恐怕得先問問，這場比賽究竟比的是什麼。





——萬家鄉

本文主要參考文獻：《山海經．大荒北經》、漢代緯書《龍魚河圖》相關輯佚文字、《雲笈七籤》卷一百十四〈九天玄女傳〉、宋玉《高唐賦》、《襄陽耆舊傳》相關記載、杜光庭《墉城集仙錄》卷三〈雲華夫人〉、《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》、《黃帝陰符經》相關經疏序文，以及驪山老母授經傳說與《說唐三傳》相關故事。不同時代的宗教、小說與民間敘事，已於文中分別說明。