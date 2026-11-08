五大女戰神怎麼選出來的？古籍裡真有這個排行榜？

2026-11-08 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章質疑短影音所列「上古5大女戰神」缺乏固定古籍依據。
  • 重點二：九天玄女與女魃較有戰爭關聯，其他3位多屬治水、星辰與傳法。
  • 重點三：作者強調神話人物可多元解讀，但排名前須先釐清時代與證據。



現在的人，手機經常不離身。閒來無事就刷刷短影片，原本只想看個幾支，結果一刷就沒完沒了。


8/11晚上的我也是這樣。

看過了八仙過海、蒼岩山拱橋、龍生九子和湯圓餛飩，到了晚上十點快半，竟然又刷到一支介紹上古女戰神的短影片。

網路上的神仙排行榜，向來很有意思。

這支短影片介紹了一份「上古五大女戰神」的名單，裡面有九天玄女、女魃、瑤姬、斗姆元君，以及驪山老母。據說這五位各有驚人的本領，既能改變戰局，又能呼風喚雨，甚至掌控星辰、傳授兵法。光看介紹，簡直像是組成了一支神仙界的頂級戰隊啊！

可是，我看著這份名單，忽然覺得有哪裡怪怪的。

九天玄女教黃帝兵法，女魃在黃帝與蚩尤之戰中止住風雨，這兩位的戰場事蹟倒還有文獻可以追。

但是斗姆元君掌管星辰，驪山老母忙著教徒弟，瑤姬又跟巫山神女和大禹治水的傳說有關……

呃......這五位到底是在比戰鬥力，還是在選神仙界的年度傑出女性？

可能是職業病發作，做不動產仲介久了，看到這種「熱銷排行榜」，我第一反應就是想先翻看它的資料來源與認定標準。

就像一間房子被稱為「頂級景觀宅」，我會想確認它究竟有多好的視野，周邊有沒有可能影響景觀的建築規劃，還是只是站在陽台踮起腳尖，才能看見一角綠地？

那麼，既然要稱為「女戰神」，至少也該有些與戰爭相關的事蹟吧？如果連參戰紀錄都沒有，光憑神格崇高、法力強大，就能取得戰神資格嗎？

何況，女魃和瑤姬的故事，我之前寫〈誰把她們都叫成上古巫女？〉時，就已經接觸過了。怎麼同樣的人物，換了一份名單，又從巫女變成戰神？

既然這次要比的是戰力，那就得看看她們究竟做過什麼。

至於哪些事蹟出自古籍、哪些經過後世小說加料，也得分開來談。

 

▋九天玄女：戰略支援很強，但個人武力還得再找證據

 

如果上古神話真的有軍事參謀總部，九天玄女大概很有資格坐上首席顧問的位置。傳說黃帝與蚩尤交戰時，曾經陷入極大的困境。

蚩尤在相關傳說中有銅頭鐵額、擅長製造兵器的形象，也有製造大霧、操縱風雨等神異能力。不過，這些情節其實分別來自不同文獻。

漢代緯書《龍魚河圖》的佚文，記載蚩尤「銅頭鐵額」，又說上天派遣玄女下降，傳授黃帝「兵信神符」，協助他制服蚩尤。《龍魚河圖》原書早已散佚，目前所見文字主要依靠後世類書的徵引保存，因此引用時，也得留意這些都是輯佚資料。

到了宋代編纂的《雲笈七籤》卷一百十四〈九天玄女傳〉，故事就更加精彩了。這個版本提到蚩尤製造大霧三日，使黃帝軍隊內外迷失方向。戰場上大霧一起，沒有現代通訊的軍隊很容易失去方向，連敵人在哪裡都可能搞不清楚。

就在這樣的情況下，九天玄女登場了。她乘丹鳳、駕祥雲降臨，傳授黃帝六甲六壬、兵信之符、遁甲之式等法術與軍事知識。

她掌握的是足以改變戰局的知識與符法，價值很高。另外，黃帝戰蚩尤的傳說裡，還有夔牛鼓八十面的故事。相關情節見於其他古籍佚文與後世引述，不能直接當成《雲笈七籤》〈九天玄女傳〉的內容。

這也提醒我們，黃帝與蚩尤的戰爭故事，經過不同時代的記載與增補，早已累積出許多版本。後世又以九天玄女的名義，發展出兵法、符籙與術數傳承，逐漸讓她成為極具權威的軍事女神。所以，可以說她在傳說中協助黃帝取勝，卻不能直接認定她創立了中國最早的軍事學說。

目前故事最突出的角色，仍然是傳授兵法與神符。戰略支援的資格很充分，個人上陣殺敵的紀錄，則還需要更多依據。

 

▋女魃：止雨是明確的戰局轉折，火焰長劍卻缺乏古籍依據

 

女魃的故事，我之前就已經讀過，而且她的遭遇相當令人唏噓。

這次先不談她戰後無法返回天界的悲劇，單純看看她在黃帝與蚩尤之戰中，到底做了什麼。《山海經．大荒北經》記載，黃帝與蚩尤在冀州之野交戰。黃帝派應龍聚水，蚩尤則請風伯、雨師發動風雨。

這時黃帝派出天女魃，雨停了。接著記載：「雨止，遂殺蚩尤。」從敘事順序看，女魃出場是戰局的重要轉折，參戰紀錄相對明確。

但短影片把她說成操控烈火、燒毀敵軍的火焰戰神。

蛤？《山海經》寫的明明是止雨，怎麼到了短影音裡，突然就變成陸地放火突擊手？

女魃與乾旱的關係，在古籍中確實有記載。她戰後無法返回天界，所居之處不再降雨，甚至讓人們希望她遠離居住地。

但「造成乾旱」和「操縱火焰攻擊敵軍」，畢竟是兩回事。目前查得到的《山海經》及相關早期文獻，並沒有明確記載女魃使用火焰武器焚燒敵軍。把「乾旱高溫」直接通膨成「裝備火焰長劍衝鋒」，更像是現代創作替她追加的戰術面板。

當然，後世神話、影視與遊戲，可能陸續替她增加不同的能力設定。但如果要把這些設定追溯到古代，就得拿出相應的文獻。至少在《山海經》的故事裡，她不必提槍衝陣，光是讓狂風暴雨瞬間停歇，就已經是改變戰局的核心控場。

 

▋瑤姬：協助治水功勞很大，但跟打仗不是同一張成績單

 

瑤姬這個名字，我之前查上古巫女資料時就碰過。巫山神女、瑤姬、雲華夫人之間的身分，本來就有重疊與演變。很多人首先想到的，是宋玉《高唐賦》的「旦為朝雲，暮為行雨」。這個故事中的巫山神女，與楚王的夢境相連，後來更成為中國文學裡著名的雲雨意象。但早期《高唐賦》的敘事，並沒有直接把她稱為瑤姬。

到了《襄陽耆舊傳》相關傳承，則出現赤帝之女瑤姬的說法。至於唐代杜光庭編纂的《墉城集仙錄》卷三，則明確記載雲華夫人是西王母第二十三女，名叫瑤姬，並敘述了她協助大禹治水的故事。

傳說大禹治理洪水來到巫山一帶，遭遇大風，山崖震動、山谷崩落，於是向雲華夫人求助。雲華夫人命侍女授予大禹「策召百神之書」，又派遣狂章、虞餘、黃魔、大翳、庚辰、童律等神靈，協助大禹「斬石疏波，決塞導厄」。換句話說，她能夠授予召神法書，也能命令神靈協助疏通水道。

這份本領確實相當驚人。但協助治水，算不算戰績？

如果把天災當成強敵，能力當然值得肯定；可治水與領兵作戰，終究是兩種不同的事。

更重要的是，《高唐賦》中的巫山神女、赤帝之女瑤姬，以及道教仙傳中的雲華夫人，涉及不同時代的敘事，不能直接當成同一位神女從一開始就擁有的完整履歷。

後世逐漸聯繫、融合這些形象，但若沒交代文獻年代，就把她說成上古便能操控風雷水域的戰神，依據還不夠。

《墉城集仙錄》這段治水故事，重點在於授書、召神，以及命神靈協助開山疏水。至於親自操控風雷進行戰鬥，目前還缺乏相應的明確記載。

治水的功勞值得肯定，要放進軍事戰績排行榜，評分標準得先講清楚。

 

▋斗姆元君：神格很高，但目前找不到上古戰場的交戰紀錄

 

接下來這位，身分可就更驚人了。

斗姆元君，也稱斗母、斗姥，是道教星辰信仰中的重要女神，被尊為北斗眾星之母。北斗七星在古人眼中，與方向、季節、曆法、天命密切相關，她的神格因此很高。

不過，斗姆元君的信仰，也有逐漸發展與整合的過程。

《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》記載，周御王的玉妃紫光夫人發下宏願，希望誕生能夠輔佐天地、救助眾生的神聖子嗣。後來，她在金蓮花溫玉池畔，感應九朵蓮花化生九位星辰神靈。其中兩位長子為天皇大帝、紫微大帝，其餘七位則與北斗七星相連。

這套紫光夫人的傳說，後來與斗姆元君信仰逐漸整合，形成北斗眾星之母的崇高神格。因此，不能把後世成熟的斗姆元君信仰，全部直接套回早期星辰神話。

後世宗教圖像常把她畫成多頭多臂、手持日月與法器的形象，職掌涉及星辰、延生、護佑與消災。但神格尊貴，是否就等同於戰鬥力很強？

如果把權威直接換算成戰力，她恐怕能輕鬆超越黃帝，可這套算法有問題。這份名單把她描述成掌握星河之力、能瞬間平定混沌，畫面感很強，寫奇幻小說也適合。

問題是，目前引用的道教文獻裡，她主要是星辰之母，以及具有護佑、消災職掌的神聖存在。

要說她在上古戰場揮動星河、消滅敵軍，還需要更明確的故事支持。目前查得的文獻，尚未提供這類具體交戰紀錄。

否則，總不能因為官階很高，就直接認定她單挑天下無敵。照這種邏輯，神仙界戰力榜乾脆拿神職名冊來排就好了。

 

▋驪山老母：徒弟很出名，但師父自己的戰績表很難列

 

最後這位女神，我覺得特別有趣。因為驪山老母最厲害的地方，可能還真是教學生。

驪山老母，又常寫作黎山老母、梨山老母，是道教與民間信仰中的重要女仙。她的傳說相當悠久。

在唐宋道教傳說與經疏序文的傳承中，有李筌於驪山下遇見老母，聽她解說《黃帝陰符經》奧義的故事。這裡要注意，李筌被視為唐代人物，但傳說的記載、流傳與整理，未必都形成於同一時代。

這位老母的形象，後世逐漸與驪山老母信仰聯繫起來，讓她具有傳授經義與道術的高人身分。到了小說與戲曲，她更成為精通法術、兵法與修行的老師。最著名的弟子之一，就是樊梨花。

《說唐三傳》及相關通俗文學、戲曲傳承，描述樊梨花向黎山老母學習法術，並獲得寶劍與法器。

在不同版本的故事中，樊梨花還擁有移山倒海、撒豆成兵等神奇本領，後來與薛丁山的故事也成為重要題材。但樊梨花主要是文學與戲曲塑造的人物，不能直接當成唐代真實存在的女將軍。

另外，民間戲曲與後世傳說，有時也把穆桂英、白素貞列為驪山老母的弟子。這些說法來自不同版本的小說、戲曲與民間傳承，師徒關係未必一致，不能全部當成早期古籍就已確立的設定。

她本人究竟打過哪些仗？很難列出漂亮的戰績表。

徒弟樊梨花很出名，但教出厲害將領，就算頂級戰神嗎？徒弟的戰績能全算在師父頭上嗎？這樣算下去，師祖、師叔祖都能進榜，最後比的是門派規模，不是誰會打仗。

她最值得注意的角色是授經、傳法，以及後世文學賦予的師長形象。影響力不小，但與九天玄女、女魃直接參與黃帝戰爭的敘事，性質不同。

 

▋五位放在一起，比的到底是什麼？

 

查完這五位女神，我終於明白，為什麼神仙戰力排行榜總是這麼精彩。

因為只要沒有統一評分標準，誰都有機會成為第一名。

九天玄女傳授兵法與神符，協助黃帝克敵。女魃以止雨改變戰局，有相對明確的參戰記載。瑤姬在後世傳說中協助大禹治水，展現調動神靈的能力。斗姆元君被尊為北斗眾星之母，宗教地位崇高。驪山老母則透過授經與傳法，成為許多傳奇人物背後的老師。

想欣賞神話人物各自的本領，這五位確實都很有看頭。但要排出戰鬥力名次，事情就難辦了。

懂兵法、能止雨、協助治水、掌管星辰、培養徒弟，究竟應該怎麼換算？

她們的故事來自不同時代的神話、道教經典、民間傳說與通俗小說。有些人物在較早的古籍中已經出現，有些神格則隨著宗教發展逐漸形成，還有些戰績出自後世作家的想像。全部視為同一時代再來排名，比較的基礎都還沒建立。

女魃與瑤姬尤其明顯：前一篇才剛被列為上古巫女，這次又變成女戰神。同一位神祇是巫女、戰神還是仙人，往往取決於採用哪個時代的文獻，以及如何理解她在故事中的角色。

至於這份「上古五大女戰神」名單，目前的查證結果，也沒有找到足以證明它是古代既有固定分類的依據。九天玄女與女魃和戰爭有較直接的關聯；另外三位的主要事蹟，則偏向治水、星辰信仰與授徒傳法。

古人花了許多世代，累積這些豐富的傳說。到了現代，我們卻可能只憑一張排行榜，就把她們全部塞進相同職位。

神話可以天馬行空，查證卻得腳踏實地。

至於誰才是最強戰神？恐怕得先問問，這場比賽究竟比的是什麼。



 

——萬家鄉

 

本文主要參考文獻：《山海經．大荒北經》、漢代緯書《龍魚河圖》相關輯佚文字、《雲笈七籤》卷一百十四〈九天玄女傳〉、宋玉《高唐賦》、《襄陽耆舊傳》相關記載、杜光庭《墉城集仙錄》卷三〈雲華夫人〉、《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》、《黃帝陰符經》相關經疏序文，以及驪山老母授經傳說與《說唐三傳》相關故事。不同時代的宗教、小說與民間敘事，已於文中分別說明。

精華 FAQ

  • 文章認為目前沒有找到足以證明這份名單是古代既有固定分類的依據。各人物來自不同時代與文本，角色也不一致，直接排成戰力榜，基礎並不成立。

  • 九天玄女被視為傳授兵法與神符、協助黃帝克敵的戰略支援者；女魃則在《山海經》中以止雨改變戰局，屬於有較明確參戰紀錄的角色。

  • 因為瑤姬主要見於治水與召神傳說，斗姆元君重點在星辰信仰與護佑，驪山老母則以授經傳法、教出徒弟聞名，較難找到直接上陣作戰的古籍證據。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#湯圓 #故事 #宗教 #民俗 #排行榜 #冷知識

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2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖

有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

編輯推薦

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義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN

獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

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《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

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史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻

2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
圖片來源：萬家福、康是美

史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

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桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
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桂冠攜手史努比家族推出3款聯名湯圓，以濁水溪糯米搭配六道傳統工法，打造Q彈外皮，包入各具特色的鹹甜內餡。

- 開心果湯圓：西班牙開心果搭配全豆研磨開心果醬、馬斯卡彭起司與卡士達，堅果香濃郁。

- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

- 提拉米蘇湯圓：馬斯卡彭起司融合UCC咖啡粉、可可與淡淡酒香，打造大人系甜點風味。

11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

圖片來源：桂冠
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「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
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通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

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#便當 #桂冠 #史努比 #萬家福 #康是美 #聯名卡 #SNOOPY

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終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

2026-11-05 16:57 女子漾／編輯張念慈
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。

女星許允樂終於圓了當媽媽的夢！她與小6歲的歌手李玉璽於2025年12月登記結婚，今（5）日驚喜宣布懷孕喜訊，正式升格準爸媽。回顧許允樂的感情路，她曾因生育觀念不同，與結婚6年的前夫張兆志離婚，之後又經歷胎兒停止心跳的傷痛，如今終於等到寶寶平安成長，讓夫妻倆感動不已。李玉璽更心疼向老婆告白：「謝謝老婆，妳很勇敢，辛苦妳了。妳絕對值得這份幸運。」這段得來不易的懷孕歷程，也讓不少人為兩人感到開心。

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許允樂曾因生子觀念不同離婚！張兆志35歲就結紮

圖片來源：IG@byleway
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許允樂過去與張兆志曾是演藝圈令人稱羨的夫妻，兩人交往多年、結婚6年，卻在2023年宣布離婚，原因正是雙方對生育的期待始終無法取得共識。

許允樂一直渴望擁有自己的孩子，張兆志卻早在35歲時就決定結紮，也坦言自己始終找不到成為父親的動力。即使夫妻倆仍深愛彼此，面對人生規劃的分歧，最終還是決定和平分開。

當時張兆志曾在離婚聲明中表示，很開心許允樂終於確定自己想要孩子的心願，也感謝她在相伴10年的過程中，為這段關係做出許多讓步。他坦言曾努力想跟上妻子的想法，卻始終無法真正產生當爸爸的意願，因此選擇放手，讓彼此追求想要的人生。

其實許允樂早在28歲時就萌生凍卵念頭，希望30歲前完成，但當時因為資訊不足而暫緩，直到2022年夏天才正式完成凍卵。對於成為母親這件事，她始終沒有放棄希望。

二婚嫁小6歲李玉璽！曾懷孕卻在產檢時失去寶寶

圖片來源：IG@byleway
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離婚後的許允樂在2024年認愛小6歲的李玉璽，兩人於2025年12月登記結婚，婚後也積極準備迎接新生命。原本以為幸福終於到來，沒想到夫妻倆卻先經歷一場令人心碎的失去。

許允樂透露，婚後其實曾經懷孕，當時兩人滿心期待寶寶的到來，卻在準備聽見胎兒心跳的產檢時，被醫師告知寶寶已經停止心跳。突如其來的消息，讓夫妻倆難以接受，甚至當場崩潰。

圖片來源：IG@byleway
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李玉璽回憶，手術前一晚，看著妻子獨自整理超音波照片的背影，心裡充滿難以形容的難過，卻不知道該如何安慰她。許允樂也坦言，過去曾被外界拍到臉部浮腫、身材變化，因而引發懷孕猜測，但當時的她心裡卻只能默默想著：「本來是有，但現在沒有了。」短短一句話，道盡失去孩子後的心酸。

休養半年終於再懷孕！許允樂感動喊：我們要當爸爸媽媽了

圖片來源：IG@byleway
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經歷失去寶寶的傷痛後，許允樂與李玉璽決定放慢腳步，暫停部分工作，花了約半年時間調養身體、整理心情。如今終於再次迎來懷孕喜訊，且目前胎況穩定，夫妻倆才決定正式與外界分享好消息。

圖片來源：IG@byleway
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許允樂5日在社群平台公開孕肚及超音波照片，開心宣布自己懷孕了，並向肚子裡的寶寶喊話：「我們要當爸爸媽媽了！」李玉璽也分享，妻子現在每天晚上都會拿起放在床邊的超音波照片反覆觀看，讓他忍不住笑說：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」看似平凡的生活細節，卻藏著夫妻倆對寶寶滿滿的期待。

而許允樂也感性向老公告白：「謝謝你堅持的什麼都一起，恭喜你要當爸爸了。」經歷過一次失去後，如今能夠再次感受到寶寶的心跳，對兩人而言格外珍貴。

李玉璽爸爸李亞明天天拜拜！全家期待牡羊座寶寶

圖片來源：IG@byleway
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除了夫妻倆滿心期待，家人也早已準備迎接新成員。李玉璽透露，後來才知道爸爸李亞明這段期間每天都替夫妻倆拜拜，希望母子平安，而家中的媽媽們則忙著準備各種食物，把冰箱塞得滿滿的，用行動表達對許允樂的關心。

圖片來源：IG@byleway
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事實上，李玉璽婚後就曾公開透露，希望未來能擁有兩個孩子，夫妻倆也考慮等寶寶出生後再補辦婚禮。如今懷孕喜訊曝光，李玉璽透過經紀公司開心表示：「感謝大家的關心跟祝福，我們全家都會是牡羊座。」一句話也透露寶寶預計將在牡羊座生日區間出生。

回顧許允樂這一路的感情與備孕歷程，曾經因為想當媽媽而結束婚姻，也曾在重新找到幸福後經歷失去孩子的傷痛，如今終於迎來期待已久的新生命。這份得來不易的幸福，也讓夫妻倆更加珍惜即將成為父母的每一天。

#許允樂 #張兆志 #李玉璽

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