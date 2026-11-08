2026-11-08 21:00 萬家鄉
五大女戰神怎麼選出來的？古籍裡真有這個排行榜？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章質疑短影音所列「上古5大女戰神」缺乏固定古籍依據。
- 重點二：九天玄女與女魃較有戰爭關聯，其他3位多屬治水、星辰與傳法。
- 重點三：作者強調神話人物可多元解讀，但排名前須先釐清時代與證據。
現在的人，手機經常不離身。閒來無事就刷刷短影片，原本只想看個幾支，結果一刷就沒完沒了。
8/11晚上的我也是這樣。
看過了八仙過海、蒼岩山拱橋、龍生九子和湯圓餛飩，到了晚上十點快半，竟然又刷到一支介紹上古女戰神的短影片。
網路上的神仙排行榜，向來很有意思。
這支短影片介紹了一份「上古五大女戰神」的名單，裡面有九天玄女、女魃、瑤姬、斗姆元君，以及驪山老母。據說這五位各有驚人的本領，既能改變戰局，又能呼風喚雨，甚至掌控星辰、傳授兵法。光看介紹，簡直像是組成了一支神仙界的頂級戰隊啊！
可是，我看著這份名單，忽然覺得有哪裡怪怪的。
九天玄女教黃帝兵法，女魃在黃帝與蚩尤之戰中止住風雨，這兩位的戰場事蹟倒還有文獻可以追。
但是斗姆元君掌管星辰，驪山老母忙著教徒弟，瑤姬又跟巫山神女和大禹治水的傳說有關……
呃......這五位到底是在比戰鬥力，還是在選神仙界的年度傑出女性？
可能是職業病發作，做不動產仲介久了，看到這種「熱銷排行榜」，我第一反應就是想先翻看它的資料來源與認定標準。
就像一間房子被稱為「頂級景觀宅」，我會想確認它究竟有多好的視野，周邊有沒有可能影響景觀的建築規劃，還是只是站在陽台踮起腳尖，才能看見一角綠地？
那麼，既然要稱為「女戰神」，至少也該有些與戰爭相關的事蹟吧？如果連參戰紀錄都沒有，光憑神格崇高、法力強大，就能取得戰神資格嗎？
何況，女魃和瑤姬的故事，我之前寫〈誰把她們都叫成上古巫女？〉時，就已經接觸過了。怎麼同樣的人物，換了一份名單，又從巫女變成戰神？
既然這次要比的是戰力，那就得看看她們究竟做過什麼。
至於哪些事蹟出自古籍、哪些經過後世小說加料，也得分開來談。
▋九天玄女：戰略支援很強，但個人武力還得再找證據
如果上古神話真的有軍事參謀總部，九天玄女大概很有資格坐上首席顧問的位置。傳說黃帝與蚩尤交戰時，曾經陷入極大的困境。
蚩尤在相關傳說中有銅頭鐵額、擅長製造兵器的形象，也有製造大霧、操縱風雨等神異能力。不過，這些情節其實分別來自不同文獻。
漢代緯書《龍魚河圖》的佚文，記載蚩尤「銅頭鐵額」，又說上天派遣玄女下降，傳授黃帝「兵信神符」，協助他制服蚩尤。《龍魚河圖》原書早已散佚，目前所見文字主要依靠後世類書的徵引保存，因此引用時，也得留意這些都是輯佚資料。
到了宋代編纂的《雲笈七籤》卷一百十四〈九天玄女傳〉，故事就更加精彩了。這個版本提到蚩尤製造大霧三日，使黃帝軍隊內外迷失方向。戰場上大霧一起，沒有現代通訊的軍隊很容易失去方向，連敵人在哪裡都可能搞不清楚。
就在這樣的情況下，九天玄女登場了。她乘丹鳳、駕祥雲降臨，傳授黃帝六甲六壬、兵信之符、遁甲之式等法術與軍事知識。
她掌握的是足以改變戰局的知識與符法，價值很高。另外，黃帝戰蚩尤的傳說裡，還有夔牛鼓八十面的故事。相關情節見於其他古籍佚文與後世引述，不能直接當成《雲笈七籤》〈九天玄女傳〉的內容。
這也提醒我們，黃帝與蚩尤的戰爭故事，經過不同時代的記載與增補，早已累積出許多版本。後世又以九天玄女的名義，發展出兵法、符籙與術數傳承，逐漸讓她成為極具權威的軍事女神。所以，可以說她在傳說中協助黃帝取勝，卻不能直接認定她創立了中國最早的軍事學說。
目前故事最突出的角色，仍然是傳授兵法與神符。戰略支援的資格很充分，個人上陣殺敵的紀錄，則還需要更多依據。
▋女魃：止雨是明確的戰局轉折，火焰長劍卻缺乏古籍依據
女魃的故事，我之前就已經讀過，而且她的遭遇相當令人唏噓。
這次先不談她戰後無法返回天界的悲劇，單純看看她在黃帝與蚩尤之戰中，到底做了什麼。《山海經．大荒北經》記載，黃帝與蚩尤在冀州之野交戰。黃帝派應龍聚水，蚩尤則請風伯、雨師發動風雨。
這時黃帝派出天女魃，雨停了。接著記載：「雨止，遂殺蚩尤。」從敘事順序看，女魃出場是戰局的重要轉折，參戰紀錄相對明確。
但短影片把她說成操控烈火、燒毀敵軍的火焰戰神。
蛤？《山海經》寫的明明是止雨，怎麼到了短影音裡，突然就變成陸地放火突擊手？
女魃與乾旱的關係，在古籍中確實有記載。她戰後無法返回天界，所居之處不再降雨，甚至讓人們希望她遠離居住地。
但「造成乾旱」和「操縱火焰攻擊敵軍」，畢竟是兩回事。目前查得到的《山海經》及相關早期文獻，並沒有明確記載女魃使用火焰武器焚燒敵軍。把「乾旱高溫」直接通膨成「裝備火焰長劍衝鋒」，更像是現代創作替她追加的戰術面板。
當然，後世神話、影視與遊戲，可能陸續替她增加不同的能力設定。但如果要把這些設定追溯到古代，就得拿出相應的文獻。至少在《山海經》的故事裡，她不必提槍衝陣，光是讓狂風暴雨瞬間停歇，就已經是改變戰局的核心控場。
▋瑤姬：協助治水功勞很大，但跟打仗不是同一張成績單
瑤姬這個名字，我之前查上古巫女資料時就碰過。巫山神女、瑤姬、雲華夫人之間的身分，本來就有重疊與演變。很多人首先想到的，是宋玉《高唐賦》的「旦為朝雲，暮為行雨」。這個故事中的巫山神女，與楚王的夢境相連，後來更成為中國文學裡著名的雲雨意象。但早期《高唐賦》的敘事，並沒有直接把她稱為瑤姬。
到了《襄陽耆舊傳》相關傳承，則出現赤帝之女瑤姬的說法。至於唐代杜光庭編纂的《墉城集仙錄》卷三，則明確記載雲華夫人是西王母第二十三女，名叫瑤姬，並敘述了她協助大禹治水的故事。
傳說大禹治理洪水來到巫山一帶，遭遇大風，山崖震動、山谷崩落，於是向雲華夫人求助。雲華夫人命侍女授予大禹「策召百神之書」，又派遣狂章、虞餘、黃魔、大翳、庚辰、童律等神靈，協助大禹「斬石疏波，決塞導厄」。換句話說，她能夠授予召神法書，也能命令神靈協助疏通水道。
這份本領確實相當驚人。但協助治水，算不算戰績？
如果把天災當成強敵，能力當然值得肯定；可治水與領兵作戰，終究是兩種不同的事。
更重要的是，《高唐賦》中的巫山神女、赤帝之女瑤姬，以及道教仙傳中的雲華夫人，涉及不同時代的敘事，不能直接當成同一位神女從一開始就擁有的完整履歷。
後世逐漸聯繫、融合這些形象，但若沒交代文獻年代，就把她說成上古便能操控風雷水域的戰神，依據還不夠。
《墉城集仙錄》這段治水故事，重點在於授書、召神，以及命神靈協助開山疏水。至於親自操控風雷進行戰鬥，目前還缺乏相應的明確記載。
治水的功勞值得肯定，要放進軍事戰績排行榜，評分標準得先講清楚。
▋斗姆元君：神格很高，但目前找不到上古戰場的交戰紀錄
接下來這位，身分可就更驚人了。
斗姆元君，也稱斗母、斗姥，是道教星辰信仰中的重要女神，被尊為北斗眾星之母。北斗七星在古人眼中，與方向、季節、曆法、天命密切相關，她的神格因此很高。
不過，斗姆元君的信仰，也有逐漸發展與整合的過程。
《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》記載，周御王的玉妃紫光夫人發下宏願，希望誕生能夠輔佐天地、救助眾生的神聖子嗣。後來，她在金蓮花溫玉池畔，感應九朵蓮花化生九位星辰神靈。其中兩位長子為天皇大帝、紫微大帝，其餘七位則與北斗七星相連。
這套紫光夫人的傳說，後來與斗姆元君信仰逐漸整合，形成北斗眾星之母的崇高神格。因此，不能把後世成熟的斗姆元君信仰，全部直接套回早期星辰神話。
後世宗教圖像常把她畫成多頭多臂、手持日月與法器的形象，職掌涉及星辰、延生、護佑與消災。但神格尊貴，是否就等同於戰鬥力很強？
如果把權威直接換算成戰力，她恐怕能輕鬆超越黃帝，可這套算法有問題。這份名單把她描述成掌握星河之力、能瞬間平定混沌，畫面感很強，寫奇幻小說也適合。
問題是，目前引用的道教文獻裡，她主要是星辰之母，以及具有護佑、消災職掌的神聖存在。
要說她在上古戰場揮動星河、消滅敵軍，還需要更明確的故事支持。目前查得的文獻，尚未提供這類具體交戰紀錄。
否則，總不能因為官階很高，就直接認定她單挑天下無敵。照這種邏輯，神仙界戰力榜乾脆拿神職名冊來排就好了。
▋驪山老母：徒弟很出名，但師父自己的戰績表很難列
最後這位女神，我覺得特別有趣。因為驪山老母最厲害的地方，可能還真是教學生。
驪山老母，又常寫作黎山老母、梨山老母，是道教與民間信仰中的重要女仙。她的傳說相當悠久。
在唐宋道教傳說與經疏序文的傳承中，有李筌於驪山下遇見老母，聽她解說《黃帝陰符經》奧義的故事。這裡要注意，李筌被視為唐代人物，但傳說的記載、流傳與整理，未必都形成於同一時代。
這位老母的形象，後世逐漸與驪山老母信仰聯繫起來，讓她具有傳授經義與道術的高人身分。到了小說與戲曲，她更成為精通法術、兵法與修行的老師。最著名的弟子之一，就是樊梨花。
《說唐三傳》及相關通俗文學、戲曲傳承，描述樊梨花向黎山老母學習法術，並獲得寶劍與法器。
在不同版本的故事中，樊梨花還擁有移山倒海、撒豆成兵等神奇本領，後來與薛丁山的故事也成為重要題材。但樊梨花主要是文學與戲曲塑造的人物，不能直接當成唐代真實存在的女將軍。
另外，民間戲曲與後世傳說，有時也把穆桂英、白素貞列為驪山老母的弟子。這些說法來自不同版本的小說、戲曲與民間傳承，師徒關係未必一致，不能全部當成早期古籍就已確立的設定。
她本人究竟打過哪些仗？很難列出漂亮的戰績表。
徒弟樊梨花很出名，但教出厲害將領，就算頂級戰神嗎？徒弟的戰績能全算在師父頭上嗎？這樣算下去，師祖、師叔祖都能進榜，最後比的是門派規模，不是誰會打仗。
她最值得注意的角色是授經、傳法，以及後世文學賦予的師長形象。影響力不小，但與九天玄女、女魃直接參與黃帝戰爭的敘事，性質不同。
▋五位放在一起，比的到底是什麼？
查完這五位女神，我終於明白，為什麼神仙戰力排行榜總是這麼精彩。
因為只要沒有統一評分標準，誰都有機會成為第一名。
九天玄女傳授兵法與神符，協助黃帝克敵。女魃以止雨改變戰局，有相對明確的參戰記載。瑤姬在後世傳說中協助大禹治水，展現調動神靈的能力。斗姆元君被尊為北斗眾星之母，宗教地位崇高。驪山老母則透過授經與傳法，成為許多傳奇人物背後的老師。
想欣賞神話人物各自的本領，這五位確實都很有看頭。但要排出戰鬥力名次，事情就難辦了。
懂兵法、能止雨、協助治水、掌管星辰、培養徒弟，究竟應該怎麼換算？
她們的故事來自不同時代的神話、道教經典、民間傳說與通俗小說。有些人物在較早的古籍中已經出現，有些神格則隨著宗教發展逐漸形成，還有些戰績出自後世作家的想像。全部視為同一時代再來排名，比較的基礎都還沒建立。
女魃與瑤姬尤其明顯：前一篇才剛被列為上古巫女，這次又變成女戰神。同一位神祇是巫女、戰神還是仙人，往往取決於採用哪個時代的文獻，以及如何理解她在故事中的角色。
至於這份「上古五大女戰神」名單，目前的查證結果，也沒有找到足以證明它是古代既有固定分類的依據。九天玄女與女魃和戰爭有較直接的關聯；另外三位的主要事蹟，則偏向治水、星辰信仰與授徒傳法。
古人花了許多世代，累積這些豐富的傳說。到了現代，我們卻可能只憑一張排行榜，就把她們全部塞進相同職位。
神話可以天馬行空，查證卻得腳踏實地。
至於誰才是最強戰神？恐怕得先問問，這場比賽究竟比的是什麼。
——萬家鄉
本文主要參考文獻：《山海經．大荒北經》、漢代緯書《龍魚河圖》相關輯佚文字、《雲笈七籤》卷一百十四〈九天玄女傳〉、宋玉《高唐賦》、《襄陽耆舊傳》相關記載、杜光庭《墉城集仙錄》卷三〈雲華夫人〉、《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》、《黃帝陰符經》相關經疏序文，以及驪山老母授經傳說與《說唐三傳》相關故事。不同時代的宗教、小說與民間敘事，已於文中分別說明。
精華 FAQ
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文章認為目前沒有找到足以證明這份名單是古代既有固定分類的依據。各人物來自不同時代與文本，角色也不一致，直接排成戰力榜，基礎並不成立。
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九天玄女被視為傳授兵法與神符、協助黃帝克敵的戰略支援者；女魃則在《山海經》中以止雨改變戰局，屬於有較明確參戰紀錄的角色。
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因為瑤姬主要見於治水與召神傳說，斗姆元君重點在星辰信仰與護佑，驪山老母則以授經傳法、教出徒弟聞名，較難找到直接上陣作戰的古籍證據。
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