2026-11-04 12:02 女子漾／編輯周意軒
還沒忘記Luke！井柏然《谷雨》11/5開播，張頌文、余文樂助陣！5大亮點、人物介紹一次看
還沒走出《早春晴朗》井柏然穿西裝的魅力，他的新角色又要讓人入坑！犯罪懸疑陸劇《谷雨》將於11月5日開播，井柏然這回化身稅務稽查幹部，與張頌文、孫藝洲捲入假發票背後的利益風暴。最揪心的是，追查線索的另一端，竟牽連曾經信任的好兄弟！女子漾整理《谷雨》劇情亮點、人物介紹及播出資訊，開追前先認識這場情義與法律的拉鋸戰。
《谷雨》劇情介紹
《谷雨》改編自谷淵同名小說，故事設定在1990年代。印刷技工周海洋為了尋找不告而別的妻子來到春江，意外認識稅務稽查幹部歐陽煦與刑警嚴平安，三人逐漸建立交情。然而，周海洋被迫踏入製造假發票的窩點後，看見其中有利可圖，開始在金錢誘惑下越陷越深。另一頭，歐陽煦察覺異狀，與嚴平安聯手調查，追查過程卻一再碰上熟悉的身影。曾經相互扶持的朋友，也被推向必須對立的位置。
《谷雨》亮點：井柏然換上制服，這次靠查帳追出真相
喜歡《早春晴朗》井柏然西裝造型的觀眾，這次可以期待截然不同的角色魅力！《谷雨》中的歐陽煦身穿稅務制服，工作日常圍繞著票據、數字與卷宗，必須耐得住繁瑣，也不能放過任何可疑細節。相較於栾念的職場氣場，歐陽煦的吸引力在於面對壓力時的沉著，以及追查到底的堅持。當調查牽涉私人情感，他如何拿捏對朋友的信任與辦案的原則，也成為井柏然這次演出的重要看點。
《谷雨》亮點：張頌文演出墜落過程，老朋友逐漸變成危險對手
張頌文飾演的周海洋，最初只是帶著尋妻目的來到陌生城市的印刷技工，後來卻因假發票生意，一步步改變人生方向。這個角色值得關注的地方，在於他如何替自己的選擇尋找理由，又如何在利益面前逐漸跨過底線。觀眾將看著一個曾與主角交心的人，慢慢變成必須被追查的對象；越了解他的過去，越能感受到日後對峙的難堪。
《谷雨》亮點：張頌文演出墜落過程，老朋友逐漸變成危險對手
張頌文飾演的周海洋，最初只是帶著尋妻目的來到陌生城市的印刷技工，後來卻因假發票生意，一步步改變人生方向。這個角色值得關注的地方，在於他如何替自己的選擇尋找理由，又如何在利益面前逐漸跨過底線。觀眾將看著一個曾與主角交心的人，慢慢變成必須被追查的對象；越了解他的過去，越能感受到日後對峙的難堪。
《谷雨》亮點：查到最後竟是自己人，兄弟情才是最痛的考驗
《谷雨》的懸念除了案件如何偵破，還有三個人能否承受真相。歐陽煦與嚴平安在調查中逐漸對周海洋產生懷疑，原本熟悉的言行，也可能成為重新審視的線索。當朋友說的話開始無法相信，過去的交情就會變成辦案時最難跨過的一道關卡。這種明明了解對方，卻必須親手揭穿對方的關係，讓犯罪故事多了一層情感張力。對喜歡跟著角色找線索的觀眾來說，可以留意劇中如何把專業查核轉化成懸疑情節，以及造假者如何掩飾破綻。當每份文件都可能牽動不同人的利益，翻開帳冊的動作，也能帶出令人緊張的壓迫感。
《谷雨》亮點：《人世間》導演李路操刀，實力派陣容加入角力
《谷雨》由《人世間》導演李路執導，除了井柏然、張頌文、孫藝洲，還集結王鷗、馮雷、余文樂、李小冉、張雪迎、隋俊波等演員。其中，李小冉飾演的李阿紅、余文樂飾演的程天豹，也出現在已公開的案件人物網絡中。隨著更多角色登場，誰與誰存在利益關係、誰又掌握關鍵資訊，都值得開播後繼續追查。
《谷雨》人物介紹
歐陽煦（井柏然 飾）
稅務稽查幹部，也是追查案件的重要人物。面對疑點，他選擇循著證據繼續查下去，卻因此與好友周海洋產生衝突。角色的難題，在於如何承受情感壓力，守住工作原則。
周海洋（張頌文 飾）
印刷技工出身，為尋找妻子來到春江，與歐陽煦、嚴平安成為好友。進入假發票製造窩點後，他受到不法利益吸引，逐漸走向與朋友相反的道路。
嚴平安（孫藝洲 飾）
刑警，與歐陽煦合作偵辦案件，也是三人情誼的重要一環。當朋友與犯罪線索產生關聯，他同樣必須面對信任動搖的考驗。角色姓名依最新定檔資料為「嚴平安」。
李阿紅（李小冉 飾）
與犯罪網絡有關的重要角色，公開預告呈現出她幹練、難以輕忽的一面。她與其他人物之間的利益牽連，將是後續觀察重點。
程天豹（余文樂 飾）
案件人物網絡中的另一名角色，已在公開預告登場。其具體身分與行動目的，仍待正片進一步揭曉。
《谷雨》播出資訊
- 開播日期：2026年11月5日。
- 電視播出：CCTV-8晚間7點30分首播。
- 網路平台：優酷全網獨播，台灣地區能否觀看仍須以平台實際上架情況為準。
- 集數：共30集。
- 導演：李路。
- 原著：谷淵同名小說《谷雨》。