2026-11-04 11:11 女子漾／編輯黃冠婷
有未婚夫卻愛上別人！40年前的愛情電影太敢拍！《窗外有藍天》11/27重映，少女愛上陌生男掀情感風暴
經典英倫愛情電影《窗外有藍天》（A Room with a View）迎來40週年，將於11月27日以4K數位修復版重返台灣大銀幕！電影由金獎導演詹姆士艾佛利執導，集結海倫娜波漢卡特、朱利安山德斯、丹尼爾戴路易斯及瑪姬史密斯等實力派演員，曾獲奧斯卡8項提名、奪下3項大獎。故事以義大利佛羅倫斯為背景，描繪一名英國少女在傳統婚約與真愛之間的掙扎，40年後重看依舊浪漫動人。
《窗外有藍天》劇情：英國千金愛上自由奔放的青年
出身英國書香世家的露西（海倫娜波漢卡特 飾），與表姐前往義大利佛羅倫斯旅行，意外邂逅個性率真的青年喬治（朱利安山德斯 飾），兩人逐漸產生情愫。
回到英國後，露西原本準備與循規蹈矩的賽西爾（丹尼爾戴路易斯 飾）結婚，卻因與喬治再次相遇，開始重新思考自己的感情。面對家族期待與內心渴望，她必須決定是否有勇氣追求真正的愛情。
奧斯卡8項提名、勇奪3獎！金獎導演經典代表作
《窗外有藍天》改編自英國作家E.M.佛斯特的同名小說，由詹姆士艾佛利執導，1986年上映後獲得奧斯卡8項提名，最終奪下最佳改編劇本、最佳藝術指導及最佳服裝設計3項大獎。
詹姆士艾佛利也曾執導《墨利斯的情人》、《此情可問天》，三部作品被視為其重要的E.M.佛斯特文學改編電影。
海倫娜波漢卡特青澀模樣曝光！瑪姬史密斯、丹尼爾戴路易斯同台
《窗外有藍天》也是海倫娜波漢卡特早期的重要代表作，當年以清新氣質詮釋追求愛情自由的露西，逐漸受到影壇矚目。後來她陸續演出《哈利波特》系列、《瘋狂理髮師》等作品，展現截然不同的角色魅力。
片中還能看見已故演員朱利安山德斯與瑪姬史密斯的經典演出，以及日後三度奪下奧斯卡影帝的丹尼爾戴路易斯。這次40週年重映，也讓影迷有機會在大銀幕重溫眾星年輕時的風采。
《窗外有藍天》4K修復版上映資訊
台灣上映日期：2026年11月27日
導演：詹姆士艾佛利
主演：海倫娜波漢卡特、朱利安山德斯、丹尼爾戴路易斯、瑪姬史密斯、丹荷艾略
類型：愛情、文藝
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