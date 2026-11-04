2026-11-04 10:49 女子漾／編輯黃冠婷
FEniX第四張專輯《FOREST》11/17登場！阿里山仙境大片曝光，藏聖誕驚喜
人氣男團FEniX第四張專輯《FOREST》將於11月17日正式發行！五位成員這次回到台灣阿里山取景，穿上華麗西裝，在樹齡約1081年的水山巨木前拍攝封面，打造宛如電影場景的森林大片。沒想到拍攝過程意外連連，除了遇上濃霧大雨，夏浦洋還在山頂突然肚子痛，冒冷汗狂奔廁所，甚至不小心踩破褲管，讓工作人員哭笑不得。新專輯更藏有團員親寫小語及限量聖誕派對金票，驚喜滿滿！
FEniX第四張專輯《FOREST》11/17發行！森林藏4層意義
FEniX成軍四年，五位成員經歷兵役期間的沉潛後，將這段成長轉化為第四張專輯《FOREST》的創作概念，透過森林象徵團員重新凝聚的力量。
專輯名稱藏有四層意義，包括「FOR REST」代表休息與重新扎根；「FOUR」呼應第四張專輯；「五個木」則取自「森」的三個木與「林」的兩個木，象徵五位成員共同組成一座森林；最後以歷經風雨仍屹立不搖的「巨木」，比喻團體四年來的成長與蛻變。
FEniX阿里山千年神木前拍封面！10個人都抱不住
繼沖繩、南法與義大利後，FEniX這次選擇台灣阿里山拍攝專輯封面，並以樹齡約1081年的水山巨木紅檜作為主要場景。這棵巨木樹圍超過16公尺、樹高逾30公尺，團員原本還想手牽手圍住樹幹，到了現場才驚呼：「恐怕10個人都抱不住！」
有趣的是，過去常被稱為「風雨男團」的FEniX，這次竟然第一次期待外景下雨。由於導演希望捕捉森林雲霧繚繞的氛圍，團隊抵達阿里山後恰好遇上濃霧與降雨，讓五人又驚又喜。雖然得穿著華麗西裝走在濕冷山路上，眼前宛如仙境的景色仍讓團員直呼難忘。
夏浦洋追日出突然肚痛！冒冷汗狂奔廁所還踩破褲管
為了拍攝阿里山日出，FEniX連續三天凌晨一、兩點就開始妝髮，清晨五點多趕往小笠原觀景台。沒想到一抵達山頂，夏浦洋突然向工作人員求救：「姐，我肚子很痛！」
原本他還答應再忍一下，一邊深呼吸、一邊吃止瀉藥，最後卻忍到冒冷汗，直喊：「我受不了了，我忍不住了！」只好和工作人員一路狂奔下山找廁所。
幸好當天太陽比預期晚升起，夏浦洋才驚險趕上日出拍攝。不料他隨後又向工作人員道歉，原來剛才跑得太急，竟不小心踩破褲管，讓現場眾人哭笑不得。
除了追日出，五人也搭上阿里山森林小火車，趁車廂內沒有其他旅客，把握短短8分鐘拍攝帥氣照片。抵達神木站後，又繼續徒步穿梭森林，讓這趟三天拍攝行程宛如一場健行挑戰。
《FOREST》實體專輯藏驚喜！親寫小語、聖誕派對金票必收
FEniX這次也在實體專輯中準備多款收藏品，包括五款各44頁的森林寫真冊、六款專輯小卡隨機三張、神木小海報，以及「FEniX森香方檜｜FOREST Hinoki Cube」。
其中最有紀念意義的，是一套五張由團員親自撰寫心靈小語的「蓋亞卡牌」，讓粉絲透過文字感受五人的心境。
此外，專輯還隨機置入限量「FEniX Golden Ticket」聖誕派對刮刮卡，內含團員個人親筆簽名的限定獲獎資格。FEniX也預告將於12月24日舉辦聖誕派對，與粉絲共度平安夜，詳細參加方式仍待官方公布。
FEniX《FOREST》專輯資訊專輯名稱：《FOREST》
發行日期：2026年11月17日
發行方式：實體、數位同步發行
發行公司：華納音樂
聖誕派對日期：2026年12月24日
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活動詳情：依華納音樂及FEniX官方社群公告為準