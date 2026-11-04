「狀態學」時代來臨──領導者的狀態比領導技巧更重要？！

2026-11-04 10:02 Elvis Lin

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：領導力正從效率導向轉向內在狀態導向。
  • 重點二：狀態學強調覺察、重設與重拾信念三步驟。
  • 重點三：領導者先穩住自己，才能影響團隊績效。

《領導力 21 法則》： 「人們會先相信領袖，然後才相信他的遠見。」

有人問我： 「我的同仁會贊同我的遠見嗎？」

我反問： 「他們贊同你是領袖嗎？」（《從內做起》（Leadership from the Inside Out），頁 179-180）

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你的同仁贊同你的遠見嗎？

你的同仁贊同你是領袖嗎？

你的同仁贊同的是你的能力還是專業？還是一個整體「狀態」？

也許你希望當你的同仁被家人、朋友問到他的老闆如何時，他或她是這樣回答的──

「我老闆嗎？整體來說，他的狀態穩定、不搞內鬥、不會內耗；我能夠直言不諱、做我自己，不怕事事觸怒或冒犯他；他也經常對事不對人，直接回饋意見；不微管理，但該出手時絕不遲疑。作為一個領導者，他的整體『狀態』，我買單。」

在學習成為更稱職的主管的路上，讀到林國榮老師〔「狀態學」時代來臨：為什麼領導力的下一步是內在覺醒？〕一文，十分有感。快速摘要文章重點如下：

👉 領導力正從「效率導向」轉向「內在狀態導向」。

👉 領導力的下個階段，不是效率，而是覺醒。

👉 「狀態」，是指一個人當下的思維、情緒、精神、行動是否一致。當外部環境充滿變動，若內在狀態失衡，再多的知識、再高的能力，都可能無法轉化為成果。

👉 「狀態學」是一種務實的內在技術，幫助人們回到真實的自己，並從內在層面提升影響力與應對變化的能力。

👉 狀態學三堂課：「確認（Recognize）」、「reset（重設）」、「重拾信念(faith)」。

👉 「狀態學」強調個人覺察、自我調頻、穩定情緒，是領導者應具備的核心能力。

👉 從「掌控」走向「自我覺醒」的領導力，成為新世代領袖最關鍵的能力。

👉 好的領導力源自覺察，而非單靠執行與產出。

👉 「狀態學，不是要改變自己成為別人，而是面對真實的自己，並且轉化成更好(Transform)的人。」

👉 領導者需練習讓自己回到「中心狀態」，進而影響他人。

👉 狀態決定能量，能量影響關係與績效。

👉 狀態學強調如何在日常生活中實踐，真正改變行為模式，關心的是「當世界失序，你能不能站穩在自己的主場？」

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林國榮老師的「狀態學」主要應用在以下領域：

* 領導者與管理階層

： 幫助領導者提升內在穩定性，更好地應對挑戰，並透過自身狀態影響團隊氛圍與績效。

* 個人成長與自我管理： 協助個人提升自我覺察能力，管理情緒與壓力，並在變動的環境中保持清晰的判斷力。

* 職場應對： 在AI與遠距工作時代，持續學習與調整狀態被視為職場人士不可或缺的能力，擁有穩定正向的狀態才能脫穎而出。

衍伸來說，若根據「狀態學」的核心觀點，聚焦上述第一項「領導與管理」的哲學，以下是領導者在實踐上的 Do’s & Don’ts 指南：

✅ Do's：領導者應該做的事

👉 每日覺察自己的情緒與能量狀態，建立穩定的內在中心。
👉 用開放而非反應式的態度面對壓力與挑戰。
👉 創造心理安全的團隊氛圍，允許情緒與狀態被表達。
👉 用真實與覺察的存在影響他人，而不是只靠指令或數據。
👉 練習冥想、靜心或呼吸法，作為日常狀態調頻工具。

❌ Don'ts：領導者應避免的事

👉 忽略自己的狀態，硬撐著帶領團隊。

👉 用過度控制或批評的方式處理問題，造成更多焦慮。

👉 將領導力等同於「解決問題的機器」，而忽略人與人之間的情緒流動。

👉 忽視內在能量的消耗，長期處於過勞與失衡。

👉 以績效為唯一標準，壓抑真實感受與關係品質。

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進一步而言，從領導者的捫心自問開始，領導作為該如何實現，有 5 個面向：

🧠 1. 領導從「做」到「在」——狀態本身就是影響力

啟發：傳統領導強調「做什麼」、「達成什麼」，但林國榮指出，真正有力量的領導來自「我此刻是誰」、「我的狀態穩定嗎」。

實踐方式： 

▍會議前先進行 1 分鐘靜心或深呼吸，讓自己回到平靜而清晰的狀態。

▍當情緒起伏時，不急著處理問題，而先觀察自己：「我現在是因為害怕？還是在防衛？」

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🧭 2. 當領導者學會穩定自己，也就開始穩定團隊

啟發：在高壓與變動中，領導者的「能量場」比指令更有影響力。你是否慌張、急躁、心神不寧，團隊都能感受到。

實踐方式：

▍每天給自己 10 分鐘靜心時間（例如在上下班通勤、午餐後），檢視今日狀態。

▍建立團隊「Check-in」習慣，會議一開始先分享每人此刻的心情或能量狀態，促進彼此理解與連結。

關於穩定自己，我最愛的《我可能錯了》一書中，有 4 句金句發人深省：

▍適時放下執念，即便它是對的。

▍我一生擔心的大部分事情，從來沒發生過。至於大多數確實發生的事，我永遠無法預料。

▍我們無法操控腦海中要跳出哪些念頭。我們只能選擇是否要相信它們。

▍我們的心理痛苦主要不是由外部事件引起，而是自己內心發生的事引發的──那些一個又一個湧現、我們可以相信或不信的念頭。

當領導者的「能量場」遠比指令更有影響力時，領導者有必要時時提醒──

▍你一慌張，團隊大亂；

▍放下執念、不要杞人憂天；

▍不要相信你的每一個念頭；

▍反求諸己，不要成為思想囚徒

我記得，有一次負責的年度大型行銷活動即將舉行，最高主管在 3 天前突然告知無法出席，使得行程、大合照站位、致詞代表、頒獎程序等全都要連帶調整，同事告訴我這個災難時，我也覺得天要塌下來了，但轉念一想，危機就是轉機，我主動建議邀請其他高階主管替代，而那位取而代之的主管在致詞時引經據典、談笑風生，讓全程沸騰。讓我再一次明白「天無絕人之路，變動不見得不好，而在所有決策之前，必先穩定心神，才能引領團隊。」

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💬 3. 從解決問題，轉向陪伴變化

啟發：領導者不是「解決一切的機器」，而是支持個人與組織走過變化歷程的引導者。重點不在找對答案，而是能否提供穩定場域與心靈安全感。

實踐方式：

▍與夥伴談話時，減少「立刻給建議」的慣性，多一點「陪他釐清情緒與脈絡」。

▍學會說：「這段時間你一定也不好受，有沒有什麼是我可以支持的？」

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🌿 4. 真正的績效，來自每個人的內在穩定

啟發：你無法逼出創意，也無法壓出信任。創造讓人可以「活出自己」的文化，比 KPI 更長遠、更強大。

實踐方式： 

▍鼓勵員工探索「高峰狀態」：什麼情況下他們最有能量？最投入？然後盡量設計工作條件貼近那種狀態。

▍開設「週五無會日」、「深度思考時段」等機制，讓人不是一直做，而是有空間去「成為」。

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🔄 5. 覺察自己的「能量漏點」

啟發：有時不是工作太多，而是你「能量流失」太快。很多時候，能量不是被任務耗盡，而是被情緒、焦慮、內心戲偷走。

實踐方式：

▍記錄每天最耗能的時刻，思考：是任務太雜？還是情緒起伏？人際摩擦？

▍建立個人能量補充儀式，如散步、寫日誌、短暫斷線、音樂、冥想等。

我想到一個故事──

2023 / 2 / 28，我們全家去東京迪士尼爽玩。

老婆幫妹妹挑選了一個米妮的髮箍頭飾。由於造型很多，我們花了不少時間一起挑。爸媽很喜歡，妹妹也很喜歡。從購買的那刻起的每一刻，爸媽都高度警戒。不管是在排隊、吃飯、玩完某一個遊樂設施後，我們都會特別看看髮箍頭飾還在不在。就這樣，一直到當天晚上 20:45 看「3Ｄ 米奇魔法交響樂」時，我確定米妮的髮箍頭飾都還在。

隔天 2/29 早上，我們心滿意足地返回台灣。

2/29 晚上，一抵達中和的家門，妹妹突然問：「我的米妮髮箍呢？」

髮箍？髮箍？髮箍不見了。

翻遍了每一個行李箱，髮箍確定被遺落在日本國境。

妹妹爆哭了 5 分鐘，往後的 5 天都沒有再提起這件事；

爸媽落寞了 5 分鐘，往後的 5 天都持續討論米妮的髮箍頭飾到底是在哪個時間點可能掉落在哪個地方？爸媽甚至上了東京迪士尼的官網，寫信問有沒有找到，有沒有辦法寄到台灣……

最終，迪士尼客服沒有回信，米妮頭飾已消失無蹤，這對爸媽至少 Regret 了 5 年……

我發現，孩子的「自我治癒能力」特別強，這是我們必須向他們學習的地方；

我發現，我們的「能量流失」太快。很多時候，能量不是被任務耗盡，而是被（同事的）情緒、（報告前的）焦慮、（腦補老闆怎麼看我的）內心戲偷走；

我發現，這些小劇場不是不能上演，而是我們過於縱容它們的戲份，然後侵蝕到正常任務，最終累壞了自己。

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💡 結語：領導不是管理他人，而是先管理自己的狀態

《牧羊少年奇幻之旅》：「檢視足跡會發現生命因踏實走過而豐美。」

年輕的時候，我相對不穩定，面對壓力冷汗直流，面對挑戰容易慌張。

最經典的一次，是碩二那年，自忖著英文還行，我開始接翻譯的工作，一開始從筆譯開始，在批踢踢上搶案子，賺了不少錢，翻譯的品質也頗受客戶青睞，都會陸陸續續被轉介案子 – 那是我的舒適區

後來我進一步挑戰延伸區，開始挑戰非同步口譯的工作，例如 BBC 口譯員或者石門國際風箏節、台北馬拉松這些國際活動的外籍選手翻譯員 – 一開始不大適應、令人喘不過氣的延伸區，在累積經驗值後，慢慢舒服舒活了。

最後，我傻傻地應徵了同步口譯的工作 – 那是一個巨大無比的坑、水很深的那種；那是一個火爐般的「崩潰區」，而我燒傷了自己的身，傷透了客戶的心。那是將近 20 年前，在台北華山藝文中心舉辦的「某某寺廟建築與修復工法」的國際研討會，我僥倖地接到了中翻英跟英翻中的同步翻譯，在專業知識不足又不具同步翻譯經驗的事實下，我跌入深深的海底──

戲台式閩南建築、飛簷走壁、懸樑、土角磚、混凝土預鑄構件、

屋脊、脊飾、屋面、剪黏、混凝土柱、拆瓦、

正殿、拜殿、後殿、八卦門廊、文昌帝君、朱衣星君。

這些專業字彙，哪怕中文我都一知半解，遑論翻譯成英文。

很大一部分時間，我聽不懂自己嘴巴吐出來的字眼，英文聽起來狗屁不通，中文聽起來像三歲孩子般混亂；

很大一部分時間，我意識到自己全身是汗、手心濕透，不斷捲起長袖襯衫的錢袖；

很大一部分時間，我完全不敢直視講者、聽眾，覺得度秒如年。

研討會結束前很大一部分時間，作為一個 91 公斤的吉祥物，我可笑至極的程度，全城望其項背。

研討會結束後，我慶幸自己仍有殘餘的勇氣跟窗口詢問翻譯津貼的細節。我領到了一個深邃的白眼以及難堪的責罵。我慶幸自己那個時代網路尚非鼎盛，否則我可能會變成最頂級的小丑。

我慶幸自己在那年夏天被自己的愚昧與不自量力燒到，因此知道「崩潰區」的痛楚與滋味，劃清了自己要挑戰的界線。

後來，我沒有再接過任何同步口譯的工作，但英文仍是我的心頭好，筆譯出優質的對向語言作品仍然能讓自己微笑一抹。

揮別當下的災情慘重，回看過往的挫折與慘痛，生命變成一種豐實的厚度。

隨著年歲過去，我驚訝地發覺自己心態愈趨穩定，主要的轉變在於認知到：

▍沒有人能全身而退，我們也不需要當全勝將軍；

▍失敗本身不是重點，重點在於你如何理解失敗；

▍世界真的沒空理你，你如何看待自己才是關鍵。

已逝的前蘋果電腦公司執行長Steve Jobs 對 2005 年史丹佛畢業生的畢業演講中說到：「你不能預先把點點滴滴串在一起；唯有未來回顧時，你才會明白那些點點滴滴是如何串在一起的。所以你得相信，你現在所體會的東西，將來多少會連接在一塊。你得信任某個東西，直覺也好，命運也好，生命也好，或者業力。這種作法從來沒讓我失望，也讓我的人生整個不同起來。」

從哲學的角度來看，我們之所以會失敗，是因為在人生中我們無法避免地必須去嘗試一些陌生領域，做你不熟悉的事情，不失敗才有鬼，而很多時候，那會發生在我們的職涯當中。與其說避免失敗，追求成功，不如說是返回初衷，追求我們真正想做的事情；與其說失敗可恨，不如說人生可貴。

在混亂的時代，關於自我的成長、職涯晉升、帶領部屬、向上管理、專案管理，領導者將面臨諸多挫折與失敗，情緒的掌控變成必須提升的技能；

在混亂的時代，「狀態管理」會成為新一代領導的核心能力。領導者不是英雄式的全能者，而是能穩住自己、看見他人、創造空間的覺醒者。

這不需要你完美，但需要你真實。當你願意看見自己的狀態，你就能帶領他人看見他們自己。

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𝄞 最後，還有一件事情，（《從內做起》（Leadership from the Inside Out），頁 93-95）一書中提及，領導者應該「保留餘裕」，為什麼？這跟狀態學又有何關係？

▍餘裕，可以增進自我察覺的能力

▍餘裕，可以提供思考的空間

▍餘裕，可以讓我們恢復精力

作為領導者，必須從時間、精力、管理等等維度，「保留餘裕」。不管是用來自我察覺或者觀察同仁的心情或表現；用來思考、反省或是與夥伴們溝通、對話；甚至只是好好下班、恢復精力，尊重同仁的「非工作時間」，都能將狀態維持得更好。「領導者的餘裕」──

▍能讓你的心情更穩定，好好跟同事說話，你的團隊也會更「心理安全」；

▍能讓你的腦袋更清晰，好好對同事交辦，你的團隊也會更「聰明工作」；

▍能讓你的力量更乾淨，好好向同事鼓勵，你的團隊也會更「持久作戰」。

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🧭 【附錄】領導者日常覺察工具表（每日使用版）

> 📌 建議時間：每天早上起床後或工作前 5 分鐘、下班前 5 分鐘完成一次。

A. 今日起始狀態掃描（Morning）

1. 我現在的能量如何？（1～10 分）

> □□□□⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

☞ 1 = 無精打采，10 = 充滿動能 

2. 我現在最強烈的感受是什麼？

> □ 平靜　□ 焦慮　□ 壓力　□ 好奇　□ 沒感覺

其他：__________

3. 我的腦中是否有某些「反覆出現的聲音」？

> 例如：「今天不能搞砸」、「這週績效怎麼辦」、「我是不是不夠好」

🖋 寫下來：_____________________

4. 我想用什麼「狀態」來面對今天？

> 例如：穩定、開放、信任、果斷、溫和

🖋 選一個關鍵詞：_______________

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B. 日間事件中的即時覺察（可重複進行）

當你遇到情緒波動、難搞對話、緊張情境時，請停下 30 秒，自問以下三句話：

1. 我現在身體有什麼反應？

（例如：胸口緊、手心出汗、肩膀緊繃）

2. 我真正的感覺是什麼？

（例如：被質疑、不被尊重、害怕失控）

3. 我要選擇怎麼回應，而不是本能反應？

（例如：深呼吸 → 用提問代替防衛 → 延後回應）

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C. 結束日常前的狀態回顧（Evening）

1. 今天我在哪個時刻是「最像我自己」的？

> 🖋 描述那個情境：_____________________

2. 今天我有哪些時刻「失去中心」或被情緒牽著走？

> 🖋 舉一例：_____________________

3. 若重來一次，我可以怎麼調整自己的「狀態」？

> □ 深呼吸

□ 延後回應

□ 覺察自己感受並說出來

□ 誠實地說「我需要一點時間想清楚」

其他：_____________________

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4. 為自己今天的領導表現，給幾分？（1～10）

> □□□□⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

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D. 用「開放」的心胸「嚴格地」自我盤問

《學問-100 種提問力，創造 200 倍企業力》（Brian Stanfield 主編，台北市：開放智慧引導科技，2017.01）運用四個層次的問題，分別是：

▍O: 客觀性層次 ( The Objective Level ) – 問的是事實和外在現況。

▍R: 反映性層次 ( The Reflective Level ) – 為了喚起對於客觀資料立即出現的反應和內在的回應，有時候呈現為情緒、感覺、隱藏的形象以及客觀事實帶來的聯想。每當我們遇到外在的現實狀況（資料/客觀事物）時，就會體會到內在的反應。

▍I: 詮釋性層次 ( The Interpretive Level ) – 尋找意義、價值重要性以及涵義。

▍D: 決定性層次 ( The Decisional Level ) – 想找出決議，讓對話劃下句點，對未來下定決心（頁 46-47）。

情境：「對今天的省思」，如何自我提問？

▍O: 客觀性問題

(1) 我記得今天的哪些場景、事件、畫面、對話？

(2) 我今天做了哪些事情？

(3) 誰對我說了些什麼話？

▍R: 反映性問題

(1) 今天的情緒整體來說如何？我今天一整天比較像一隻充滿攻擊性的犀牛？還是像一條緩緩而行的河流？我會用什麼圖像形容自己今天的情緒？

(2) 今天精彩的地方在哪裡？

(3) 低潮又在哪裡？

(4) 我在什麼地方遇到困境？

(5) 那是什麼困境？

▍I: 詮釋性問題

(1) 我從今天學習到什麼？

(2) 我需要記住什麼今天獲得的洞見？

▍D: 決定性問題

(1) 我能將今天所學習到的用在未來哪些情況？

(2) 我會如何為今天命名 / 下標題？

(3) 今天還有哪些尚未完成的事情在明天必須繼續進行？（《學問-100 種提問力，創造 200 倍企業力》（Brian Stanfield 主編，台北市：開放智慧引導科技，頁 310~311，2017.01）

在捫心自問後，更重要的是──「從我開始做起，不假外求。」

比約恩的《我可能錯了》中，有一則觸動人心的故事：

有個小女孩沿著海灘散步。
在一夜風雨過後的早上，海灘有許多被海浪沖上岸的海星。
小女孩拾起一枚海星，將牠拋回海裡；再拾起下一枚，又將牠拋進海裡。
這時，一名脾氣很暴躁的老人走了過來。老人：「喂，小朋友，妳在做什麼？」
女孩：「我將海星扔回海裡，要救牠們啊。」
老人：「好，但拜託，這片海灘上有幾萬，甚至是幾十萬的海星。妳扔回區區那幾枚海星，根本沒什麼作用。妳懂吧？」
小女孩並不氣餒，又拾起一枚海星拋入海中，然後女孩說道： 「這對牠很重要。」

書中提及：「你必須永遠從自己開始，因為至少你自己會知道。」要穩住狀態，得先了解自己的狀態，不是？透過O: 客觀性層次 ( The Objective Level ) 、R: 反映性層次 ( The Reflective Level ) 、I: 詮釋性層次 ( The Interpretive Level ) 、D: 決定性層次 ( The Decisional Level )四個層次探問後，我們更了解自己，接下來，必須從自己開始，因為，只有你能決定要變成什麼樣的自己；而且，不管結果如何，至少你自己知道，你行動了。

你，問心無愧。

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📓 E. 延伸建議：一週一次的「狀態回顧日誌」

> 週五下班前，花 10 分鐘寫下：

1. 這週我最穩定的時刻是什麼？我做對了什麼？

2. 這週我最混亂或焦躁的時刻？為什麼？

3. 我學到什麼？下週要怎麼提醒自己？

精華 FAQ

  • 因為領導者的情緒、能量與內在一致性會直接影響團隊信任、溝通與表現；若內在失衡，再多能力也難轉化成成果。

  • 核心做法是確認自己的當下狀態、重新 reset 調整情緒與反應，並重拾信念回到中心，讓覺察變成可日常實踐的管理工具。

  • 可透過會前靜心、團隊 check-in、記錄能量漏點、保留餘裕與定期寫狀態回顧日誌，持續穩定自己並提升心理安全與績效。

Elvis Lin

Elvis Lin

現職金融業資深行銷經理，政治大學新聞所碩士畢，曾於 BBC 實習，並任職於統一、雀巢、85度C、Gogoro 等。他是 Gogoro 首批員工之一，引領車主創下金氏世界紀錄；更曾以英文向美國前副總統高爾簡報。超過橫跨 8 大不同主題（職場溝通、公眾表達與領導力培訓等），共 236 場演講或教育訓練。

#心理學 #心理勵志 #工作職場 #心理測驗 #職場建議

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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

圖片來源：Pinterest
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#星座 #工作 #十二星座

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2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖

有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

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義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN

獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
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楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣

2026-11-01 10:41 女子漾／編輯張念慈
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

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《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

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2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
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史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

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桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

桂冠攜手史努比家族推出3款聯名湯圓，以濁水溪糯米搭配六道傳統工法，打造Q彈外皮，包入各具特色的鹹甜內餡。

- 開心果湯圓：西班牙開心果搭配全豆研磨開心果醬、馬斯卡彭起司與卡士達，堅果香濃郁。

- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

- 提拉米蘇湯圓：馬斯卡彭起司融合UCC咖啡粉、可可與淡淡酒香，打造大人系甜點風味。

11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
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通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

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#便當 #桂冠 #史努比 #萬家福 #康是美 #聯名卡 #SNOOPY

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Elvis Lin 2026.11.04 14
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女子漾／編輯張念慈 2026.11.04 46
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女子漾／編輯張念慈 2026.11.04 83
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女子漾／編輯張念慈 2026.11.04 62
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女子漾／編輯桑泥 2026.11.04 35
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