2026-11-04 10:24 女子漾／編輯黃冠婷
票房破2億日圓！BL神作《同級生》10週年重返大銀幕，青澀初戀太好嗑
BL迷等了10年，終於能在大銀幕重溫這段青春初戀！改編自漫畫家中村明日美子經典作品的動畫電影《同級生》，將於11月6日以《同級生：10週年重映》之名重返台灣戲院。電影2016年上映時，日本票房突破2億日圓，台灣也創下114萬元票房佳績，細膩描繪學霸與樂團吉他手之間青澀又心動的愛情故事。這次重映更推出連續3週限定特典，讓粉絲再次收藏這段純愛回憶！
《同級生》劇情介紹：資優學霸愛上人氣吉他手
《同級生》講述兩名個性截然不同的高中男生，因一場合唱比賽逐漸走進彼此世界的故事。佐條利人（野島健兒配音）是入學考試全科滿分的資優生，個性內斂又不擅長表達；草壁光（神谷浩史配音）則是活躍於樂團演出的吉他手，外型帥氣、性格自由奔放，深受女生歡迎。
原本沒有太多交集的兩人，因為草壁主動陪佐條練習唱歌，開始在放學後有了獨處時光。隨著相處時間增加，草壁逐漸察覺自己對佐條的感情，而面對突如其來的心動，佐條也慢慢卸下心防。
然而，當畢業與升學逐漸逼近，兩人必須面對未來可能分隔兩地的現實。這段從友情萌芽的青春戀情，究竟能否跨越不安與迷惘，也成為電影最令人揪心的看點。
《同級生》為何被封BL入門神作？10年前票房突破2億日圓
《同級生》改編自中村明日美子的同名漫畫，相關作品系列累積銷量超過250萬冊，以獨特的細緻線條、清新畫風及貼近青春心境的情感描寫，成為不少讀者心中的BL經典。
2016年由動畫公司A-1 Pictures改編成劇場版，電影保留原著的唯美風格，透過細膩的眼神、肢體動作與音樂，呈現兩名少年逐漸靠近的過程。當年日本票房突破2億日圓，台灣也累積114萬元票房，讓作品在BL動畫迷之間留下深刻印象。
原作者中村明日美子盛讚！神谷浩史也被純愛故事打動
電影上映後，連原作者中村明日美子都給予高度肯定，直言：「作品確實超越了我的期待！」她尤其欣賞動畫透過聲優演出與音樂，將原著情感轉化成更有節奏的視聽體驗。
為草壁光配音的神谷浩史，也曾分享自己對作品的感受。他認為，電影描繪的情感具有超越性別的感染力，即使觀眾未必有相同的戀愛經驗，仍能自然理解角色的心意。
《同級生》10週年重映特典：連續3週送限定收藏品
為紀念上映10週年，台灣發行商采昌國際重新引進《同級生》，並推出連續3週、每週不同的觀影特典。首週特典為重新設計、提升紙質與磅數的「劇照明信片」，每組3張，共有2組款式，採隨機贈送方式。
凡購買11月6日至11月12日期間場次的電影票，即有機會獲得。
《同級生：10週年重映》上映資訊台灣上映日期：2026年11月6日
原著：中村明日美子《同級生》
主要配音：神谷浩史、野島健兒
首週特典期間：11月6日至11月12日
首週特典：劇照明信片3張一組，共2組隨機贈送
電影發行：采昌國際
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