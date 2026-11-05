2026-11-05 08:50 女子漾／編輯張念慈
立冬開運「6大招財習俗」！吃對食物迎財氣、整理錢包招好運
11月7日迎來24節氣中的「立冬」，除了象徵冬季正式開始，在傳統民俗中，也是養精蓄銳、迎接新氣象的重要時刻。俗話說「立冬補冬，補嘴空」，不少人會趁這天吃麻油雞、薑母鴨補身體，民間也流傳整理居家環境、祭祖祈福等迎好運習俗。想趁立冬替自己招財、轉運，不妨把握這個節氣！女子漾整理立冬6大開運習俗，從補冬飲食、居家整理到財運儀式一次看，迎接年底好運氣！
立冬是什麼？為何被視為迎接好運的時機？
2026年立冬落在11月7日，是24節氣中的第19個節氣，也是冬季的第一個節氣。「立」代表開始，「冬」則有收藏、休養的含義，象徵萬物逐漸進入休養生息的階段。
古人重視順應節氣生活，立冬除了提醒人們注意保暖，也有感謝一年收穫、為接下來的日子做好準備的意義。民間因此延伸出補冬、祭祖、祈福等習俗，希望家人平安、生活順遂。
至於現代常見的錢包整理、財位清潔等開運方法，則屬於後來延伸的招財儀式，並非所有地區都有的傳統立冬習俗。
立冬開運6大習俗
立冬開運1. 吃麻油雞、薑母鴨：補足元氣迎好運
台灣民間流傳「立冬補冬，補嘴空」，認為冬季來臨時應適度進補，為身體儲備能量。麻油雞、薑母鴨、羊肉爐都是常見的立冬料理，許多家庭也會趁這天團聚，一起吃頓熱騰騰的晚餐。
在民俗觀念中，補冬有養精蓄銳、迎接新季節的象徵意義，也有人將身體健康與生活順遂連結，期盼接下來工作順利、財運穩定。不過，進補不代表吃得越多越好，仍應依照個人體質適量享用。
立冬開運2. 祭祖祈福：感謝祖先庇佑
立冬除了補冬，在部分傳統民俗中，也有祭祀祖先、感謝一年收穫的習慣。民眾會依照家族習俗準備供品，表達對祖先的敬意，祈求家人平安、生活順利。
若家中有祭祖習慣，可以準備水果、飯菜或應節料理，依照既有方式祭拜。供品不必過度鋪張，重點在於心意與感恩，也象徵為新季節祈求好兆頭。
立冬開運3. 整理家中財位：清除雜物迎財氣
想趁立冬替自己招財，可以先從居家環境開始！在民間風水觀念中，家中財位講究整潔、明亮，若長期堆放雜物，便被認為不利於財氣聚集。
因此，有些人會選擇在節氣交替時整理客廳、清潔玄關，尤其留意家中經常堆放雜物的角落。這類做法屬於延伸的風水開運方式，雖然沒有實際招財的科學證據，但保持環境整潔，也能讓生活更舒適。
立冬開運4. 整理錢包：象徵財庫重新開始
錢包被視為個人財庫的象徵，民間招財觀念認為，錢包保持乾淨整齊，有助於營造聚財的好兆頭。
立冬這天，不妨清掉過期發票、無用收據及不常使用的卡片，重新整理現金與信用卡。也可以趁機檢查每月支出、設定年底儲蓄目標，替自己的財務狀況做一次盤點。
比起單純期待財運降臨，養成記帳、控制支出的習慣，更能實際幫助自己守住荷包。
立冬開運5. 與家人團聚：迎接人和與好福氣
立冬補冬也有團圓的意義。過去農業社會在忙碌的農作季節後，會利用節氣轉換的時機休息、聚餐，感謝家人的辛勞。
傳統觀念重視家和萬事興，因此與家人共享補冬料理，也被賦予祈求家庭和睦、生活圓滿的美好寓意。若平常工作忙碌，不妨趁立冬安排一頓晚餐，或主動關心許久沒聯絡的親友。
立冬開運6. 早睡養精神：養精蓄銳迎新氣象
傳統養生觀念認為，冬季應順應自然節律，重視休息與保養。立冬象徵萬物收藏，民間也因此強調減少過度勞累、維持規律生活。
想在年底迎接新機會，不妨趁立冬重新調整作息，減少熬夜，替自己保留充足的睡眠時間。雖然早睡不會直接帶來財運，但精神充沛、身體狀態穩定，也更有餘裕面對工作與生活中的挑戰。
對想迎接年底好運的人來說，立冬也可以是一個重新整理生活的契機。無論是享用補冬料理、整理錢包，還是陪伴家人，都能為新季節增添儀式感。
☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。