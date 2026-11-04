2026-11-04 08:32 女子漾／編輯張念慈
11月7日立冬「6大禁忌」曝光！命理老師點名3星座要小心 一事做過量恐傷身
11月7日迎來24節氣中的「立冬」，象徵冬季正式開始，也是民間相當重視的節氣之一。命理專家小孟老師分享「立冬6大禁忌」，提醒民眾當天應避免過早外出、洗熱水澡太久及激烈運動，尤其巨蟹座、獅子座、處女座等3星座，更要留意身體狀況。此外，立冬也有「補冬」習俗，究竟立冬該吃什麼、有哪些傳統禁忌？女子漾整理立冬6大禁忌、養生重點及開運習俗，快來看看！
立冬是什麼？11月7日正式入冬
立冬是24節氣中的第19個節氣，也是冬季第一個節氣。「立」代表開始，「冬」則有萬物收藏、休養生息的含義。古人認為，立冬過後陽氣逐漸收斂，萬物進入休養階段，因此特別重視保暖、飲食與作息調整。
不過，立冬並不代表全台氣溫會立刻轉冷，尤其台灣南北氣候差異明顯，仍應依照實際天氣變化調整衣著。
小孟老師提醒立冬6大禁忌
立冬禁忌1. 不宜過早外出：長輩注意保暖
小孟老師提醒，立冬清晨寒意較重，尤其長輩及年紀較大的人，應避免太早出門。由於低溫容易使血管收縮，增加心血管負擔，若本身有高血壓或心血管疾病，更要注意早晚溫差。建議外出時穿著保暖衣物，尤其頸部、頭部及四肢都要做好防寒措施。
立冬禁忌2. 不宜飲用大量熱水：小心陰陽失衡
傳統命理觀點中，立冬象徵陰氣漸盛、陽氣收斂，小孟老師提醒，不宜一次飲用大量熱水，以免影響體內陰陽平衡。不過，從現代健康角度來看，適量喝溫水有助補充水分，真正需要避免的是過燙的飲品，以及短時間內大量灌水。天氣轉涼仍應維持正常飲水習慣。
立冬禁忌3. 忌洗熱水澡過久：小心陽氣流失
冬天最幸福的事情，莫過於洗個熱水澡！不過，小孟老師提醒，立冬不宜長時間泡澡或沖熱水，傳統養生認為，洗澡過久容易使毛孔擴張、陽氣流失。實際上，過熱的水溫也可能造成皮膚乾燥、頭暈及血壓波動，建議控制水溫及洗澡時間，避免一時貪暖造成身體不適。
立冬禁忌4. 忌激烈運動：避免心血管負擔
小孟老師指出，立冬氣溫下降，應避免突然進行高強度運動，尤其平常缺乏運動習慣的人，更要注意身體負荷。冬季運動前可以先做好暖身，讓身體逐漸適應活動強度。若想維持運動習慣，可以選擇快走、瑜伽或適度伸展，不必因為立冬就完全停止運動。
立冬禁忌5. 3星座注意舊疾：巨蟹、獅子、處女上榜
小孟老師特別點名巨蟹座、獅子座及處女座，認為這3個星座若本身體質較虛弱，在立冬前後應格外注意身體狀況，避免過度勞累，並留意舊疾或隱性病痛。
不過，星座與疾病復發並無科學證實的直接關係，無論什麼星座，只要有慢性疾病或身體不適，都應依照醫師建議照護，別忽略身體發出的警訊。
立冬禁忌6. 最好早睡早起：避免熬夜耗損精神
立冬代表萬物逐漸進入休養階段，小孟老師建議保持規律作息，盡量早睡早起，避免熬夜。尤其冬季日照時間縮短，部分人容易感到疲倦、精神不濟，維持充足睡眠有助調整身體狀態。成年人一般建議每晚睡足7至9小時，讓身體獲得充分休息。
立冬吃什麼？4大傳統補冬食物
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除了6大禁忌，立冬最具代表性的習俗就是「補冬」。台灣民間流傳「立冬補冬，補嘴空」，認為冬季開始時應適度補充營養，為接下來的寒冷季節做好準備。
1. 麻油雞：暖身補冬經典
麻油雞是台灣立冬常見的進補料理，以麻油、老薑與雞肉燉煮，香氣濃郁，特別適合天冷時享用。不過，麻油雞部分食譜會加入米酒，食用時仍應注意酒精含量。
2. 羊肉爐：冬季熱門進補料理
羊肉爐也是立冬熱門選擇，搭配薑片、蔬菜與各式配料，成為不少家庭冬季聚餐的首選。傳統食補認為羊肉具有溫補特性，但仍應依個人健康狀況適量食用。
立冬還有哪些習俗？迎冬、祭祖與養生
除了補冬，傳統立冬也有迎冬、祭祖等習俗。古代部分朝代會舉行迎冬儀式，祈求冬季平安、農作豐收；民間則可能透過祭祀祖先、準備應節料理，表達對季節變化的重視。
若想在立冬為自己討個好兆頭，也可以整理居家環境、換上冬季寢具，或與家人一起吃頓熱騰騰的晚餐。這些做法雖然沒有直接改運的科學依據，卻能讓生活多一點儀式感。
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