2026-11-04 08:16 女子漾／編輯張念慈
這次換男神追妻！《折月亮》開播5亮點 林一高冷學霸人設崩塌《難哄》姊妹作甜到心臟爆擊
繼《偷偷藏不住》、《難哄》掀起追劇熱潮後，竹已筆下的「南蕪三部曲」終於迎來第三部《折月亮》！由林一、盧昱曉主演的現代愛情陸劇11月5日登場，兩人將上演一段「原來你也偷偷喜歡我」的雙向暗戀。林一這次化身外冷內熱的天才學霸，表面對誰都冷淡，卻把一個女孩放在心上多年；盧昱曉則飾演患有社交恐懼的內向少女，為愛鼓起勇氣主動出擊。兩人經歷暗戀、交往、分手與重逢，甜蜜中藏著不少心酸，也讓原著書粉相當期待！
文章目錄
《折月亮》劇情介紹：社恐少女重逢高中白月光，才發現暗戀是雙向奔赴
《折月亮》改編自人氣作家竹已的同名小說，故事講述性格內向、不擅長與人相處的「雲厘」（盧昱曉 飾），高中時期便默默喜歡著理工科學霸「傅識則」（林一 飾），卻始終沒有勇氣說出自己的心意。
多年後，雲厘為了擺脫家庭束縛，決定獨自前往南蕪攻讀研究所，並在VR體驗館工作時，意外與當年念念不忘的傅識則重逢。面對曾經錯過的白月光，她終於決定勇敢一次，試著主動靠近對方。沒想到，看似高冷、對感情毫無興趣的傅識則，其實也早已將雲厘放在心上。兩個都不擅長表達愛意的人，在一次次試探與相處中逐漸靠近，終於確認彼此的心意。
然而，愛情並沒有想像中順利。兩人正式交往後，因為各自背負的傷痛與性格差異，逐漸產生誤解，甚至走向分手。直到多年後再次重逢，這一次換成傅識則主動追回雲厘，試圖彌補當年留下的遺憾。
《折月亮》亮點1：林一化身高冷學霸，暗戀多年卻不敢說出口
憑藉《致我們暖暖的小時光》、《玫瑰的故事》、《噓，國王在冬眠》等作品累積人氣的林一，這次在《折月亮》挑戰高智商理工科天才「傅識則」。
傅識則擁有出色的學業能力與俊秀外貌，卻總給人難以親近的感覺。他習慣將情緒藏在心底，即使面對喜歡的人，也很難坦率表達心意。最讓人心動的是，這位看似對誰都無所謂的高冷學霸，其實早已默默喜歡雲厘多年。直到多年後再度相遇，他才逐漸卸下心防，讓深藏已久的溫柔慢慢浮現。
林一過去擅長詮釋陽光、清爽的校園男神，如今挑戰帶有傷痛與疏離感的深情角色，光是想像他表面冷靜、私下卻為愛患得患失的模樣，就讓人期待！
《折月亮》亮點2：盧昱曉演社恐少女，為愛勇敢追求白月光
曾出演《雲之羽》等人氣作品的盧昱曉，這次飾演性格敏感、內向的「雲厘」。雲厘受到原生家庭環境、左耳聽力障礙及社交恐懼等因素影響，從小缺乏安全感，也不太擅長向別人表達真實想法。即使心裡有喜歡的人，也習慣默默放在心底。
然而，當她再次遇見高中時期暗戀的傅識則，終於不想再讓自己留下遺憾。雲厘開始主動製造相處機會，試著走進傅識則的生活，即使經常因為緊張而不知所措，仍努力跨出舒適圈。而這段感情最動人的地方，就是雲厘逐漸學會為自己做決定。即使後來經歷分手，她也慢慢找回自信，學習如何與自己的不安相處。
《折月亮》亮點3：從女追男到男追女，分手重逢虐戀升級
喜歡「破鏡重圓」題材的劇迷，這部真的可以先放進追劇清單！《折月亮》的愛情線有著相當鮮明的轉變。故事前期由雲厘主動追求傅識則，看著社恐少女為了心上人努力克服害羞，充滿青春戀愛的甜蜜感。
但兩人交往後，感情逐漸面臨考驗。傅識則不願輕易透露內心傷痛，雲厘則容易因為缺乏安全感而胡思亂想，明明彼此相愛，卻可能因為不懂如何溝通而漸行漸遠。直到分手後再次重逢，兩人的關係才迎來轉折。這次傅識則終於明白，想留住喜歡的人，就必須學會主動表達心意。曾經被動等待的高冷男神，開始努力追回雲厘，也讓這段愛情多了幾分成熟與遺憾。
《折月亮》亮點4：《偷偷藏不住》《難哄》姊妹作，南蕪三部曲再添新篇
《折月亮》最受矚目的原因之一，就是它與趙露思、陳哲遠主演的《偷偷藏不住》，以及白敬亭、章若楠主演的《難哄》，同樣出自作家竹已筆下。
三部小說都以「南蕪」為重要故事背景，因此被書粉合稱為「南蕪三部曲」。《偷偷藏不住》描繪桑稚多年暗戀段嘉許，最終成功走進彼此生活的甜蜜故事；《難哄》則聚焦桑延與溫以凡的青春遺憾，以及多年後重新靠近的愛情。
至於《折月亮》，則將視角放在兩個都帶著傷痛的人身上，描繪他們如何透過愛情重新建立安全感。三部作品雖然擁有相近的故事世界觀，但各自有獨立的主角與劇情，即使沒有看過前兩部，也不影響理解《折月亮》。
《折月亮》亮點5：雙向救贖愛情，兩個受傷的人學會重新相信幸福
《折月亮》最值得期待的，是男女主角都擁有不願輕易示人的脆弱。雲厘因為成長環境與自身的不安，總擔心自己不夠好，害怕主動接近別人會遭到拒絕；傅識則則習慣獨自承受傷痛，將自己封閉在看似冷漠的外表之下。兩人相遇後，雲厘開始學會勇敢表達愛意，傅識則也逐漸明白，自己可以依靠別人，不必永遠獨自面對困難。
然而，真正的愛情不可能只靠心動維持。當兩人經歷分手與重逢，才逐漸懂得如何尊重彼此的感受，也學會在感情裡保留自己的步調。比起單純撒糖的甜寵劇，《折月亮》更著重人物成長與情感拉扯，也讓這段雙向暗戀多了一層療癒意味。
《折月亮》播出時間、演員資訊
- 劇名：《折月亮》
- 主演：林一、盧昱曉
- 原著：竹已同名小說《折月亮》
- 類型：現代愛情、青春、雙向暗戀、破鏡重圓
- 播出時間：2026年11月5日播出
精華 FAQ
-
故事描寫社恐少女雲厘重逢高中白月光傅識則後，主動靠近並展開雙向暗戀，兩人從相知相愛到分手，再於重逢後重新靠近的過程。
-
林一飾演外冷內熱的理工科學霸傅識則，外表高冷卻暗戀多年；盧昱曉則飾演內向社恐的雲厘，努力跨出舒適圈，主動追求心上人。
-
三部作品都出自竹已筆下，並共享南蕪世界觀，因此被合稱為南蕪三部曲。《折月亮》是系列第三部，即使沒看前作也能獨立理解。