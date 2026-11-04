2026-11-04 07:12 女子漾／編輯桑泥
朴秀英、金賢鎮甜度超標！韓劇《獨一無二的浪漫》改編人氣網漫 11/9 心動上線
Red Velvet 成員 Joy 朴秀英與演員金賢鎮首度合作，帶來全新韓劇《獨一無二的浪漫》！改編自同名人氣 NAVER 網漫，故事描寫一名平凡的求職女子，意外成為頂流男明星的經紀人，從最初的誤會到逐漸靠近，兩人展開一段身分反轉、彼此追星的浪漫戀曲。小編今天幫大家整理好 3 大必追看點與播出資訊，快來看看這對神仙 CP 有多撩！
1. 朴秀英化身待業女青年，陰錯陽差變身頂流巨星經紀人
朴秀英在劇中飾演性格無害、善良清澈的待業女青年「孔唯一」，她過去曾以神秘小說《星星與半月》一作爆紅，卻因故突然封筆，過著反覆求職落榜的平凡生活。
沒想到命運捉弄人，在一次陰錯陽差之下，她竟然成為了紅透半邊天的頂流大明星「卓無二」的隨行貼身經紀人！朴秀英在劇中甜美又充滿活力的演出，光是看預告裡她手忙腳亂卻又無比真摯的模樣，讓人直呼「太萌啦！」
2. 金賢鎮飾演的頂級巨星，竟是女主角的「狂熱死忠粉」？
高帥男神金賢鎮這次飾演外表光鮮亮麗、實則內心深受過往私生飯跟蹤騷擾創傷的頂級巨星「卓無二」，表面上高冷的他，私底下竟然是孔唯一當年那本小說《星星與半月》的狂熱死忠粉！當他發現自己的新貼身經紀人竟是自己崇拜已久的神祕作者時，大明星立刻化身大膽接近她的「迷弟」。
兩人在朝夕相處中，孔唯一用溫柔陪伴他走出心理陰霾，展開了一段彼此治癒、大方「互相追星」的雙向救贖羅曼史！
3. 甜而不膩的清爽浪漫喜劇
本劇由電影《B級文件》導演金鎮營執導、SBS 劇本公募出身的全賢美編劇執筆，除了朴秀英與金賢鎮這對高顏值男女主角外，還集結了申譞洙與姜娜言等實力派演員一同飆戲！將娛樂圈背後的辛酸與微甜曖昧的日常生活完美融合，絕對是今年秋天最解壓、最甜的韓劇首選！
《獨一無二的浪漫》播出資訊
• 首播日期：2026 年 11 月 9 日
• 台灣播出平台：MyVideo、friDay 影音
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