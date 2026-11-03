「真正的力量，不在未來，也不在過去，而是在當下。」——《當下的力量》5 分鐘書摘

AI重點 文章重點整理： 重點一： 真正的力量來自專注當下，而非沉溺過去或焦慮未來。

真正的力量來自專注當下，而非沉溺過去或焦慮未來。 重點二： 覺察思維、放下認同，是脫離心智束縛的第一步。

覺察思維、放下認同，是脫離心智束縛的第一步。 重點三：接納現況、回到呼吸與身體，可帶來平安與清明。

在網路上聽過一句話：

「埋葬我們思維的，不是過去，就是未來。

只要專注當下，就能感受到前所未有的輕鬆。」

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何謂「活在當下」？



逝者已逝，來者其實不存在。

當下，即是永恆。



何謂「活在當下」？



洗碗的時候，全然地覺知，感覺手腕、感覺水、感覺洗碗精發泡中。洗碗的時候，100% 洗碗。



打壘球的時候，全然地覺知，感覺腳準備瞬間發動、感覺眼睛盯著跑者，以及投手甩出球的瞬間。打壘球的時候，100% 打壘球。



陪孩子入睡的時候，全然地覺知，感覺孩子的碎語，感覺你和她的心跳，感覺他的呼吸，疊在你的鼻息之上。陪孩子入睡的時候，100% 陪孩子入睡。



然而，人生往往，事與願違。

大部分的人，是怎樣對付「當下」呢？



上班時，想著昨晚跟家人吵架，心情還沒平復；

下班時，想著上午跟同事爭執，玻璃心還扎著；

禮拜三，想著週末要去吃勝博殿；

吃勝博殿時，想著下週四但報告還沒做完；

週日晚，好不容易抽出時間打開電腦，瞬間想到下半年終於要去芬蘭看極光了。

看到芬蘭的極光的同時，我們在安排 3 週後的年度健檢......



「活在當下」，為何如此困難？



你一定有這樣的「不活在當下」的經驗：

我煩惱著上週寄錯一封信，

我焦慮著下週的一場大會，

於是寫封情書到公司信箱 -

「內容是關於上週那個錯誤的改善方案，

以及關於下週那場會議我的結論先行、行動方案、與數據分析摘要。

我特地把信件的標題設定為［禮拜一的要事第一］，提醒自己週一一到公司，務必直接進行此事。」

那一刻，我感受到前所未有的輕鬆。

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我懷念著五年前七十八公斤，

我深怕著繼續吃下去要破百，

於是我換上衣服穿上了球鞋 -

「踏上跑步機，以 6：01 的配速，跑了 14 公里，消耗 982 卡路里。」

那一刻，我感受到前所未有的輕鬆。

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我想著昨天因自己的善良被人耍賴，

我懷疑未來的某天他又會吃人夠夠，

於是我理性和緩地主動出擊去溝通 -

「他回覆我一個國王笑臉，我當他懂了。」

那一刻，我感受到前所未有的輕鬆。

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我在颱風暨光復連假中，翻閱了《當下的力量》這本書，翻完的那一刻，我感受到前所未有的輕鬆。

跟我一起，閱讀 5 分鐘書摘：

✈ 從心智的束縛中解脫，真正的自由來自於覺察自己的思維，而非被思維控制。人們腦中的聲音總是不斷評價、批判、比較、抱怨與擔憂，許多痛苦、淚水與疾病都源於此。改變的第一步，是成為一個旁觀者，靜靜聆聽腦中的聲音，而不加以評斷。當你能夠觀看自己的思考，而不是認同它，你便開始從心智的束縛中解脫。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁40-41）

✈ 當你聆聽自己的想法時，你不只是察覺到那個想法，同時也會察覺到正在觀看想法的自己。一個新的意識層次便由此誕生。當你停止認同思維，它就失去能量來源，而無意識的強迫性思考也開始瓦解。思維不是你，它只是經過你意識的一部分內容。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁42）

✈ 在思緒之流的間隙裡，你會體驗到短暫卻真實的寧靜與平安。起初這些片刻稍縱即逝，但隨著練習與覺察，它們會逐漸延長。這份靜默不是空白，而是一種與本質連結的狀態，也是一種來自內在深處的喜悅。真正的平安不是來自外在條件，而是來自回到真實的自己。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁42）

✈ 真正的內在平安不會讓人變得遲鈍或迷糊，反而會讓意識更加清明、更加警醒。當一個人與內在深層連結時，生命能量會被喚醒，身心都會變得更加有活力。追求平安若必須以犧牲清醒與覺察為代價，那並非真正的覺醒。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁43）

✈ 當一個人愈能進入無念的境界，愈能體驗到純粹意識的存在。那是一種強烈而喜悅的臨在感，使思維、情緒、身體狀態甚至整個外在世界都顯得不再那麼重要。這並不是自我中心，而是超越小我。真正的自己遠大於平常以為的那個自己。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁43）

✈ 專注於當下，是在思緒之流中創造空隙最有效的方法之一。當注意力全然投注於此時此刻，人便能脫離過去與未來的牽制，體驗一種深沉而自然的滿足感。真正的力量，不在未來，也不在過去，而是在當下。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁43）

✈ 無論身處何方，請全然安住於當下。若無法忍受眼前的處境，你其實只有三種選擇：離開它、改變它，或全然接納它。若想對自己的人生負責，就必須做出選擇，並承擔選擇所帶來的結果，不找藉口、不帶負面情緒，保持內在空間的純淨。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁114-115）

✈ 如果決定改變現況或離開現況，請先放下負面心態。順應內在洞見所驅動的行動，往往比受憤怒、抱怨與不滿驅動的行動更有效。即使失敗，也能從行動中學習；若什麼都不做，便什麼也學不到。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁115）

✈ 當無法改變也無法離開某個情境時，就全然接納它。臣服並不是軟弱，而是一種更高層次的勇氣。當你停止抗拒現實，內在便得到自由，許多原本以為難以改變的處境，甚至可能自然地發生轉變。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁115）

✈ 壓力來自於身在此處，心卻急著去向別處；身在現在，心卻活在未來。當內在被分裂成兩半，就會陷入焦慮與失衡。真正的自在，不是不再努力，而是在行動、工作甚至奔跑時，依然全然投入於當下。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁115）

✈ 當你需要增強免疫力或恢復身心能量時，可以將意識充盈於全身。把注意力放在身體各部位，感受其中蘊藏的生命能量，再讓意識如波浪般在全身流動。當思緒飄走時，只需溫柔地把注意力帶回身體即可。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁160）

✈ 當你難以感受到內在身體，特別是在焦慮或憂慮時，最簡單的方法就是回到呼吸。專注於一呼一吸，感受腹部隨著呼吸起伏，讓呼吸帶領你重新回到身體，也重新回到當下。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁160）

✈ 唯有在與內在身體保持連結時，心智才能被真正有效地運用。當思維建立在寂靜與覺察之上，創意與洞見便會自然浮現。不要只用頭腦思考，而要學會用整個身體來思考。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁160-162）

✈ 每當需要答案或靈感時，先暫停思考，把注意力帶回內在能量場。當你重新回到思考時，往往會發現自己的想法更加清晰、更有創意。真正的智慧，不是在不停思考中產生，而是在思考與寂靜之間誕生。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁162）

✈ 聆聽別人說話時，不要只用心智去聽，而要用整個身體去聽。當你一邊感受內在身體，一邊聆聽他人，內在便會出現一個寧靜的空間。在那個空間裡，你才能真正聽見對方，也才能給予對方最珍貴的禮物──被理解與被接納。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁162-163）

✈ 大多數人並不真正懂得傾聽，因為他們忙著照顧自己的想法。真正重要的，往往不是對方說出口的內容，而是話語背後的存在。本體層次的一體性，是愛的開端。當你感受到自己的本體，你也將更容易感受到他人的本體。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁163）

✈ 許多人際關係只是心智與心智之間的互動，因此充滿摩擦與衝突。只有當一個人與自己的內在保持連結，創造出無念與寧靜的空間時，關係才能在這片沃土上真正開花結果。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁163）

✈ 不論發生了怎樣負面的事情，其中必有一份功課等著你去學習。即使是一場小病、一場意外，甚至一段低潮，都可能讓你重新看見什麼是真正重要的事。許多人後來發現，那些曾經最不想面對的挫折，反而成為人生最好的老師，幫助自己放下虛幻的自我形象，變得更加真實、更有人性，也更能理解他人。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁216）

✈ 從更高的視野來看，情境本身並沒有絕對的好壞。事情只是如其所是，而心智卻總是習慣把一切區分為禍與福、愛與恨、成功與失敗。當一個人能夠接納一切本然，不再被二元對立的思維束縛，就會看見更高層次的善，也會活得更加自在。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁216）

✈ 寬恕不是假裝痛苦不存在，而是允許當下如其所是。當你停止抗拒現實，就不再持續製造新的怨恨與痛苦。真正重要的，不只是寬恕過去發生的事情，更是學會寬恕每一個此時此刻，接納生命正在呈現的一切。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁216）

✈ 即使面對疾病、失去摯愛，或生命中的重大打擊，你未必能夠快樂，但依然可以保有平安。當你不再抗拒現實，在悲傷與眼淚之下，往往會浮現一種深沉的寂靜與安定。那是一種超越快樂與痛苦的存在，也是一種沒有對立面的善。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁216-217）

✈ 做你必須做的事，同時允許事情如實發生。接納並不代表放棄改變，而是放下恐懼、控制欲與防衛心。當你愈快接納現況，就愈能擺脫心智的支配，讓更高層次的智慧接管人生，並採取更有效、更清明的行動。（出自：《當下的力量》，艾克哈特．托勒（Eckhart Tolle），頁217）

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【延伸閱讀】

陳一鳴在推廣「靜觀」（Mindfulness）時，最核心的理念就是將禪修從「高深莫測」轉化為「人人可做」的工具。他所提出的「容易法」與「超容易法」，主要是為了打破大眾對冥想必須久坐、清空的迷思（《搜尋你內心的關鍵字》，陳一鳴，頁 52）。

以下是這兩種練習的核心邏輯與操作方式：





(1)容易法：隨機的靜觀（Mindfulness on the Go）

這個方法的重點在於「不需要改變生活現狀」。你不需要找一個安靜的房間，也不需要設定鬧鐘，而是將覺察融入日常生活的細縫中。

A.核心練習：一次呼吸。

B.操作方式： 當你在等電梯、等紅燈、排隊買咖啡，甚至是電腦開機的幾秒鐘內，將所有的注意力帶回到「這一次吸氣」與「這一次呼氣」上。

C.心理機制： 它利用日常的「等待時間」作為提醒鈴，訓練大腦在忙碌中迅速切換回「存在模式」（Being mode），減少自動導航帶來的壓力焦慮。

(2)超容易法：就只是坐著（Just Sitting）

陳一鳴認為，如果連觀察呼吸都覺得有壓力，那就採用這個「無為」的方法。這是他在《搜尋你內心的關鍵字》中極力推薦的入門練習。

A.核心練習：不做任何努力。

B.操作方式：找個地方坐下來（甚至站著也可以），2 分鐘就好，沒有目的地坐著。在接下來的幾分鐘內，不要試圖去達成任何目標。不要試圖專注於呼吸，也不要試圖排斥雜念。如果腦中出現念頭，就讓它出現；如果你發現自己在發呆，也沒關係。

C.心理機制：這個練習的目標是學會「與自己相處」，「單純地存在」就好。當你放下「我必須專注」的執著時，心靈反而會自然地進入一種放鬆且警覺的狀態。





為什麼這兩種方法有效？

陳一鳴強調，靜觀練習的關鍵不在於「深度」，而在於「頻率」。

A.降低門檻：很多人放棄冥想是因為覺得「坐不住」或「雜念太多」。超容易法消除了這種挫折感。

B.神經可塑性：即便是短暫的「一次呼吸」，只要重複次數夠多，大腦負責情緒調節的前額葉皮質就會逐漸強化。

總結來說：

如果你現在正感到壓力或忙碌，不妨試試超容易法：就在現在的位置，給自己 120 秒，什麼都不必達成，單純地體驗「坐著」這件事就好。（《搜尋你內心的關鍵字》，陳一鳴，頁 53）。