2026-11-03 20:18 女子漾／編輯周意軒
Disney+《再婚皇后》劇情、角色介紹！申敏兒遭背叛，改嫁李鍾碩霸氣逆襲
皇帝變心，皇后就得乖乖讓位？Disney+韓劇《再婚皇后》讓女主角親自決定下一步！申敏兒飾演的皇后娜菲爾，面對丈夫朱智勛愛上另一名女子，選擇接受離婚，卻也提出讓全場震驚的再婚要求，對象正是李鍾碩飾演的鄰國王子。這部集結申敏兒、朱智勛、李鍾碩與李世榮的浪漫奇幻劇，提前於11月3日登場。女子漾整理劇情大綱、4大角色及更新時間，開追前先看懂這場宮廷四角戀！
《再婚皇后》劇情在演什麼？皇后接受離婚，卻提出再婚要求
娜菲爾是東大帝國深受愛戴的皇后，長年與皇帝索本修共同治理國家。她習慣以冷靜、理性的態度處理宮廷事務，卻沒想到，讓自己生活失去平衡的，竟是最親近的丈夫。
索本修將逃亡奴隸菈絲塔帶回皇宮，並決定讓她成為自己的情婦。隨著皇帝的心逐漸偏向菈絲塔，娜菲爾也被迫面對婚姻破裂的現實。當索本修提出離婚，她答應了，卻同時要求獲准再婚，嫁給西王國王子海因里。一場帝后的婚姻變故，就此牽動兩國關係，也讓娜菲爾有機會重新選擇自己的未來。
申敏兒飾演娜菲爾：完美皇后遭背叛，親手決定下一段人生
娜菲爾出身貴族，自幼接受皇后教育，具備處理國政的能力，也懂得在複雜的宮廷關係中維持分寸。她與索本修一起長大，多年的相處讓她相信，兩人能繼續攜手走下去。然而，菈絲塔的出現打破了這份信任。面對丈夫變心，娜菲爾仍努力維持皇后的責任與尊嚴。這個角色最讓人期待的，便是她如何在情感受傷之後，依然保有判斷與選擇的能力，為自己找出新的出口。
朱智勛飾演索本修：愛上菈絲塔的皇帝，親手動搖原有婚姻
索本修是東大帝國皇帝，也是娜菲爾的丈夫。兩人有著共同成長的情誼，更是一起治理帝國的夥伴，原本看似牢固的關係，卻在他遇見菈絲塔後逐漸瓦解。他將菈絲塔帶入皇宮，給予寵愛，也讓娜菲爾必須承受婚姻中的冷落與背叛。身為掌握權力的皇帝，索本修的感情選擇同時影響宮廷秩序；當娜菲爾提出改嫁，他又會如何面對這個超出自己預期的決定？
李世榮飾演菈絲塔：逃亡奴隸進入皇宮，成為帝后關係的變數
菈絲塔出身奴隸，逃亡途中與索本修相遇，人生因此出現轉折。獲得皇帝青睞後，她進入原本遙不可及的宮廷，也逐漸站上與娜菲爾對立的位置。她看似柔弱、需要保護，卻也渴望擺脫過去，取得能讓自己安心的身分與地位。當皇帝的寵愛成為她在宮中立足的依靠，她的選擇將如何影響其他人，也成為四角關係中值得關注的一環。
李鍾碩飾演海因里：向皇后靠近的西王國王子，藏有奇幻祕密
海因里是西王國王子，也是娜菲爾人生轉折中的關鍵人物。他主動向娜菲爾展現好感，隨著兩人逐漸靠近，成為她重新思考感情與未來的重要契機。上述人物設定依原作與劇集公開介紹整理。海因里還擁有特殊能力：能夠變身為鳥！這項設定替宮廷愛情加入奇幻色彩，也讓李鍾碩如何演出人與鳥之間的轉換，成為追劇時的一大看點。至於這位王子還藏著哪些心思，就留待劇情逐步揭曉。
《再婚皇后》哪裡看？首播日期、集數與更新時間
《再婚皇后》原訂11月4日首播，於11月3日記者會宣布提前一天上線，首波推出4集，後續每週三更新2集，預計11月25日迎來大結局。