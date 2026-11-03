2026-11-03 18:26 女子漾／編輯王廷羽
《三個傻瓜》17年後重映！阿米爾罕「假醉變真醉」3男主喝茫上戲，爆笑幕後內幕曝光
還記得那句經典的「All Is Well」嗎？曾讓無數觀眾笑到肚子痛、最後又哭到不行的印度神片《三個傻瓜》，將於11月6日重返台灣大銀幕！這次更首度推出台灣國語配音版，讓影迷用不同方式重溫經典。沒想到電影幕後還藏著超狂故事！阿米爾罕當年為了拍出自然的醉態，竟提議3位男主角「真的喝醉再上場」，還堅持大家住進校園，害另外兩位主演無緣享受五星級飯店，讓他們一度相當不滿！
文章目錄
《三個傻瓜》17年後重映！首推台灣國語配音版
《三個傻瓜》17年後重映！首推台灣國語配音版
2009年上映的《三個傻瓜》（3 Idiots），由阿米爾罕、馬德哈萬、沙曼喬希主演，透過3名工程學院學生的友情與成長，揭開教育體制下的升學壓力、家庭期待與夢想衝突。電影憑藉爆笑又催淚的劇情，成為許多影迷心中的人生必看神作。片商驚喜宣布，電影將於11月6日重返台灣大銀幕，除了印地語原音版，更首度推出台灣國語配音版，讓觀眾重新感受藍丘一行人的青春故事！
喝酒戲竟然真的喝醉！阿米爾罕提議「醉了再裝清醒」
喝酒戲竟然真的喝醉！阿米爾罕提議「醉了再裝清醒」
《三個傻瓜》中有一場經典喝酒戲，藍丘、法罕與拉加3人在校園水塔下喝得醉醺醺，隨後藍丘還在好友慫恿下，跑去暗戀對象珮雅家中告白。沒想到，這場戲的醉態竟然是真的！飾演法罕的馬德哈萬透露，當時阿米爾罕提議，與其清醒地假裝喝醉，不如真的喝酒後再努力裝清醒，另外兩位主演也接受這個想法。結果3人沒料到班加羅爾夜晚的寒冷天氣，讓醉意越來越明顯，最後只能硬撐著完成台詞。如今電影重映，影迷也能仔細觀察這段戲，看看3人究竟是真的喝茫，還是演技太自然！
阿米爾罕被男主角嫌棄！堅持住校園害大家住不了五星級飯店
阿米爾罕被男主角嫌棄！堅持住校園害大家住不了五星級飯店
除了喝酒戲，阿米爾罕當年還因為一項要求，讓另外兩位男主角相當不滿！飾演拉加的沙曼喬希透露，阿米爾罕堅持3位主演直接住進取景的印度管理學院班加羅爾校區，讓原本期待入住五星級飯店的他與馬德哈萬十分不情願，甚至一度很討厭這項安排。不過，實際住進校園後，3人卻玩得非常開心，還與當地學生打成一片。導演拉庫馬希拉尼也大讚這是最明智的決定之一，不僅省去往返片場的時間，更讓演員真正融入大學生活，培養出自然的友情默契。
17年後依然經典！《三個傻瓜》劇情簡介
17年後依然經典！《三個傻瓜》劇情簡介
《三個傻瓜》講述藍丘（阿米爾罕 飾）、法罕（馬德哈萬 飾）與拉加（沙曼喬希 飾）在帝國工學院相識，成為無話不談的好朋友。3人個性截然不同，藍丘聰明又愛挑戰規則，法罕熱愛攝影，拉加則因家境貧困，總是擔心自己的未來。他們在校園裡一起闖禍、惡作劇，還經常與嚴格的院長維爾鬥智鬥勇，鬧出不少爆笑事件。隨著友情、愛情與人生選擇接連登場，3人的大學生活也變得更加精彩，讓觀眾在歡笑中感受青春的熱血與感動。
精華 FAQ
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電影將於11月6日重返台灣大銀幕，除了保留印地語原音版，這次還首度推出台灣國語配音版，讓影迷能以不同方式重溫這部經典作品。
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因為阿米爾罕提議3位男主角先真的喝酒，再努力裝作清醒上戲，馬德哈萬也證實大家接受了這個做法，結果在寒冷夜晚下醉意更明顯。
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他堅持3位主演直接住進印度管理學院班加羅爾校區，雖讓兩位演員一開始不滿，卻讓大家更融入校園生活，也培養出自然的友情默契。
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