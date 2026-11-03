2026-11-03 18:11 女子漾／編輯王廷羽
Disney+ 11月必追新劇推薦！《再婚皇后》李鍾碩變鳥王子狂追申敏兒、宋祖兒《新聊齋》演樹妖
2026年11月disney+片單超精彩！申敏兒、李鍾碩《再婚皇后》上演狗血宮廷戀；宋祖兒《新聊齋》挑戰樹妖姥姥，惠利《時尚戰爭》集結72位時尚高手對決！此外，《訴訟女王》第2季、《波西傑克森》第3季也強勢回歸。這篇女子漾整理5部必追影劇，上線時間、劇情亮點一次看！
文章目錄
Disney+ 11月片單推薦1.《再婚皇后》
上線日期：2026年11月4日
皇帝出軌還想逼皇后離婚，沒想到皇后轉身嫁給敵國王子！Disney+話題韓劇《再婚皇后》改編自超人氣網路漫畫，集結申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮四大卡司，上演充滿背叛、復仇與權力鬥爭的宮廷四角戀。朱智勛挑戰出軌渣男皇帝，甚至笑稱「大家盡量罵我吧」；李鍾碩則飾演能在人類與鳥類形態間切換的西王國王子，奇幻設定讓人相當期待！
《再婚皇后》劇情簡介
深受百姓愛戴的皇后娜菲爾（申敏兒 飾），原本與皇帝索維舒（朱智勛 飾）共同治理東大帝國，沒想到丈夫某天竟帶回情婦菈絲塔（李世榮 飾），甚至要求與她離婚。面對背叛，娜菲爾爽快答應，卻當場提出驚人條件：她要改嫁西王國王子海因里（李鍾碩 飾）！這場震撼皇室的再婚決定，也讓兩個王國捲入複雜的政治角力。
Disney+ 11月片單推薦2.《新聊齋》
上線日期：2026年11月，確切日期待公布
宋祖兒竟然要演樹妖姥姥！古裝奇幻陸劇《新聊齋》改編自蒲松齡經典作品《聊齋誌異》，集結宋祖兒、常華森、張淼怡、林允等人氣演員，以六個獨立單元重新詮釋人鬼情緣。劇中張淼怡化身仙氣十足的白衣狐妖，林允更一人分飾尊貴公主與厲鬼新娘，宋祖兒則顛覆以往甜美形象，挑戰神祕的樹妖姥姥，角色造型與故事設定都相當吸睛。
《新聊齋》劇情簡介
《新聊齋》以〈美人首〉、〈聶小倩〉、〈陸判〉等六個經典故事為主軸，描繪人類、鬼魂與妖怪之間的愛恨糾葛。其中，〈美人首〉由林允挑戰雙重角色，演繹身分尊貴的公主，以及全族遭到滅門、心懷怨恨的厲鬼新娘；〈聶小倩〉則加入宋祖兒飾演的樹妖姥姥，讓熟悉的經典故事呈現不同面貌。
Disney+ 11月片單推薦3.《時尚戰爭》
上線日期：2026年11月11日
韓國時尚圈最強生存戰來了！《時尚戰爭》由人氣女星惠利擔綱主持，集結72位韓國時尚達人，透過造型設計、創意發想與淘汰賽制爭奪時尚王者寶座。評審陣容同樣大有來頭，包括《單身即地獄》洪眞慶、知名設計師鄭旭準、演員裴正南，以及曾為TWICE等韓團打造造型的崔希承。喜歡韓系穿搭、時尚設計與競賽實境秀的觀眾，這部可以直接收藏！
《時尚戰爭》節目簡介
72位來自韓國時尚圈的參賽者，將運用剪刀、別針、蒸汽熨斗與縫紉機等工具，展開一場場風格對決。參賽者必須在有限條件下展現設計能力、造型技巧與個人美學，並接受專業評審團的嚴格考驗，隨著淘汰賽持續進行，究竟誰能突破重圍，成為韓國下一位時尚之王？
Disney+ 11月片單推薦4.《訴訟女王》第2季
上線日期：2026年11月4日
金卡戴珊再度化身霸氣離婚律師！《訴訟女王》第2季集結金卡戴珊、娜歐蜜華茲、尼西奈許等原班人馬，繼續揭開上流社會光鮮亮麗背後的婚姻醜聞。這群頂尖女性律師專門處理富豪離婚、財產爭奪與名流官司，卻也必須面對事務所內部的權力鬥爭。新一季除了更複雜的法律攻防，女性之間的友情與信任也將迎來重大考驗。
《訴訟女王》第2季劇情簡介
一群女性離婚律師離開男性主導的律師事務所後，決定攜手建立自己的事業版圖，專門替上流社會客戶處理複雜的離婚案件。然而，隨著新的合作關係逐漸形成，團隊內部開始出現裂痕，一項震撼性的揭露更可能動搖整間事務所的未來。當金錢、愛情與權力交織，這群女性能否守住自己的事業與友情？
Disney+ 11月片單推薦5.《波西傑克森》第3季
上線日期：2026年11月20日
人氣奇幻影集《波西傑克森》第3季終於回歸！改編自全球暢銷小說，新一季將帶領觀眾深入更危險的希臘神話世界。經歷前兩季冒險後，波西與安娜貝斯的羈絆更加深厚，沒想到安娜貝斯竟遭到克羅諾斯勢力俘虜，迫使波西再次踏上救援旅程。這次他不僅要面對泰坦詛咒，還得阻止可能導致奧林帕斯毀滅的危機！
《波西傑克森》第3季劇情簡介
安娜貝斯遭到克羅諾斯勢力俘虜後，波西決定不惜一切代價救回她。他與好友格羅佛踏上危險旅程，途中必須解救遭鎖鏈束縛的女神、對抗泰坦的詛咒，還要與一群看似無法合作的夥伴並肩作戰。然而，一道後果難以預測的神諭逐漸浮現，波西能否成功救回安娜貝斯，同時避免奧林帕斯陷入毀滅？
精華 FAQ
-
最受矚目的是11月4日上線的《再婚皇后》，由申敏兒、朱智勛、李鍾碩與李世榮主演，改編自人氣網漫，主打背叛、復仇、權力鬥爭與宮廷四角戀。
-
《新聊齋》預定11月上線、日期未定，改編自《聊齋誌異》，宋祖兒挑戰樹妖姥姥；《時尚戰爭》則在11月11日登場，由惠利主持，集結72位時尚高手競賽。
-
11月4日有《訴訟女王》第2季，聚焦女性離婚律師的事務所內鬥；11月20日則是《波西傑克森》第3季，波西將為救回安娜貝斯，直面泰坦與奧林帕斯危機。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower