2026-11-03 18:08 女子漾／編輯ANDREA
小空間也能有滿滿儀式感！6款「高顏值神級3C家電」盤點：Dyson黑科技、LG閨蜜機，打造夢幻質感生活必收
嚮往精緻質感的居家生活，卻總是因為租屋處或小宅的空間限制而妥協嗎？其實只要選對家電，小坪數也能輕鬆打造出充滿幸福感的「生活儀式感」！這次特別為各位追求品味的女孩們，盤點了6款顏值與實力兼具的夢幻家電單品，不僅完美解決佔空間的痛點，更將居家美學直接拉到新高度，有興趣就一起往下來逛逛吧！
推薦品牌1：Dyson
Dyson把「航空引擎」縮小了！全新HushJet清淨機登台 超狂5年免換濾網
Dyson再度端出顛覆家電界的黑科技！以往消費者對空氣清淨機的印象常是「佔位、運作吵、耗材貴」，但這次全新推出的「HushJet™噴射氣流空氣清淨機HJ10」，直接瞄準小宅與租屋族痛點。品牌將航空噴射引擎技術塞進僅47公分高的精巧機身中，不只風力強勁，甚至安靜到讓人忘記它的存在。
獨家「星形噴嘴」！小機身爆發大風量
別看它體積大幅度縮水，這台機器骨子裡可是藏著硬核實力。Dyson工程師將航空引擎的高速導流概念搬進室內，打造出獨創的「星形噴嘴」。簡單來說，這設計能把氣流「順毛」推出去，大幅減少亂流。機器每秒能狂噴約380公升潔淨空氣，實測CADR值達250 m³/h，放在9到12坪的客廳或書房，能迅速達到全室均勻循環，絕非只能吹局部的裝飾品。
雙層過濾神盾！甲醛、異味一次殺爆
清淨機最怕後續保養傷荷包，HushJet™配備了全新「360°雙層過濾系統」，直接幫消費者省下大筆耗材費。外層「靜電式＋甲醛濾網」透過低阻力設計，擋下99.97%灰塵與過敏原，連人類冠狀病毒及H1N1都能有效攔截，最狂的是這片濾網壽命最長可達5年！搭配內層主攻去味、吸附廚房油煙及有害氣體的「360°活性碳濾網」（建議1年更換），新家裝潢的甲醛殘留或毛孩異味都能輕鬆搞定。
24分貝極致靜音，比圖書館還要安靜
怕吵的淺眠族有福了！得益於星形噴嘴減少氣流摩擦，HushJet™在睡眠模式下運轉音量僅有微乎其微的「24分貝」，比深夜的圖書館還要安靜。搭配內建智慧感測器自動調節風量，以及一級能效節能認證，就算夜間長時間開著也不心疼電費，徹底實現無感淨化。
推薦品牌2：LAURASTAR
時尚迷與家電控注意了！瑞士高端衣物熨燙品牌 LAURASTAR 與德國時尚大廠 BOSS 首度破天荒跨界合作，推出超夢幻聯名系列「LAURASTAR by BOSS」。
顏值與實力兼具！極簡「專屬霧黑」完美呼應 BOSS 剪裁哲學
當 LAURASTAR 的精準熨燙遇上 BOSS 的現代時尚，擦出的火花令人驚豔。這次聯名以 LAURASTAR 旗下超經典的「IZZI 高壓蒸汽掛燙機」為原型，大膽換上 BOSS 專屬的霧黑色調。俐落簡潔的機身輪廓，不僅呼應了 BOSS 一貫對剪裁、比例與細節的嚴格要求，更讓原本純粹的實用家電，瞬間躍升為提升居家空間質感的藝術品。
不用化學藥劑！獨家 DMS 科技讓衣物重現「剛買回來」的光澤
除了外型帥度破表，內在效能也絲毫不妥協。這款聯名掛燙機搭載了 LAURASTAR 引以為傲的「DMS 細緻乾式蒸汽科技（Dry Microfine Steam）」。強大且細緻的高壓蒸汽能瞬間深入衣物纖維，不論是難搞的西裝、絲質襯衫還是日常棉 T，都能輕鬆撫平皺褶。搭配專屬的霧黑色 IZZI Cart 移動式掛燙架與掛勾設計，讓整燙過程更加順手，徹底顛覆過去對熨衣服「費時又費力」的刻板印象。
推薦品牌3：飛利浦 雲朵拿鐵旗艦機
在家喝精品咖啡！飛利浦「雲朵拿鐵旗艦機」登台 4分鐘極速冷萃超神
每天早晨不來杯好咖啡就渾身不對勁？台灣人對咖啡的要求越來越高，不只要提神，更講究豆子的香氣與奶泡的滑順口感。看準這波「居家精品咖啡」熱潮，飛利浦（Philips）推出旗下史上最高階的全自動義式咖啡機「Café Aromis 雲朵拿鐵旗艦機 EP8557」，把繁瑣的專業沖煮參數全部交給系統，就算你完全不懂咖啡，也能一鍵按出彷彿出自職人之手的神級風味。
內建專屬咖啡師！好豆子不怕被糟蹋
買了昂貴的精品豆，最怕手殘煮不出好味道。這台旗艦機最大的亮點就是搭載「Barista Assistant 智慧咖啡師」，使用者只要輸入豆子種類和烘焙度，機器就會自動精準匹配最完美的粉量、水溫和預潤悶蒸時間。搭配獨家BrewExtract™香醇極萃技術，能把咖啡濃醇度最高逼出72%，完整萃取每一滴精華與細緻Crema。此外，機器還能記下8組個人化專屬設定，一家人喜歡的不同濃淡度通通存起來，下次按一下就能喝。
冷萃控尖叫！4分鐘極速萃取免苦等
過去想喝一杯清爽滑順的冷萃咖啡，往往得提前一天泡在冰箱整整12小時。這次飛利浦導入超狂的「真冷萃技術」，直接透過旁通閥不過加熱塊，以低壓低流速的低溫條件萃取，最快只要4分鐘就能出杯！而且機器免預熱、3秒開機，完美保留冷萃特有的明亮果酸與甘甜尾韻，打破漫長的等待時間，想喝隨時有。
冷熱奶泡一鍵搞定，清洗竟然只要10秒
身為拿鐵愛好者，奶泡絕對是靈魂！升級版的「LatteGo Pro 冷熱雙溫奶泡系統」不僅能用黃金比例打出濃郁的熱奶泡，還能透過低溫氣旋技術，打出如雲朵般綿密冰涼的「冷奶泡」，讓你在家就能完美復刻高級咖啡廳的冰拿鐵。最讓人心動的是，它採用專利無管線的兩件式可拆設計，不再有藏污納垢的困擾，水龍頭沖洗只要短短10秒鐘，徹底拯救懶癌末期患者。
推薦品牌4：Sony夢幻聯名「Hello Kitty」降噪耳機、限定手機
貓奴荷包失守！Sony夢幻聯名「Hello Kitty」降噪耳機、限定手機萌爆登台
科技控與三麗鷗粉絲們請尖叫！一向走極致專業、極簡質感的科技大廠Sony，這次驚喜宣布與Sanrio旗下最具代表性的人氣巨星「Hello Kitty」強強聯手，推出全新限定聯名企劃。將原本冷硬的3C科技產品，注入滿滿的甜美少女心，這波「頂尖黑科技 ╳ 超萌教主」的獨家組合，兼具實用性與極高的收藏價值，絕對要讓粉絲們的荷包乖乖投降！
旗艦降噪遇上萌寵教主！WH-1000XM6 合作限定版
這次聯名企劃中的重頭戲，絕對是這副「WH-1000XM6 x Hello Kitty 合作限定版」耳罩式無線降噪耳機！Sony的1000X系列本來就是降噪耳機界的天花板，這次換上Hello Kitty的專屬設計，在耳機極簡的輪廓上巧妙融入Kitty的經典元素，完美平衡了科技的高級感與超萌可愛度。戴著它通勤或辦公，不僅能享受與世隔絕的頂級音質，回頭率更是直接破表。這款神仙級耳機預計將於10月中旬在台灣指定通路正式開賣，想入手的粉絲千萬要留意搶購時間。
日常療癒實用滿分！Xperia 10 VIII 限量特仕版
除了耳機，每天不離身的手機當然也要跟著一起換裝！同步公開的還有「Xperia 10 VIII x Hello Kitty 限量特仕版」。Xperia 10系列一直以輕巧好握、長效續航的實用性深受大眾喜愛，這次加入Hello Kitty的加持，讓手機不再只是冰冷的通訊工具，而是隨身攜帶的時尚萌物。對於想要一支日常好用、又能隨時被Kitty療癒的使用者來說，這支限量特仕版手機絕對是今年最該收下的單品。
推薦品牌5：LG 4K「閨蜜機」
追劇神機變大了！LG全新32吋4K「閨蜜機」登場 4.5小時續航走到哪看到哪
誰說看電視只能乖乖坐在客廳沙發上？曾掀起搶購熱潮、在募資平台狂賣破3,200萬的LG StanbyME「閨蜜機」，這次迎來超強進化版！全新「LG StanbyME 2 閨蜜機第二代 Max」正式登台，不僅螢幕直接放大到32吋，畫質更升級至4K，最狂的是它還具備最長4.5小時的無線續航力，就是要讓你徹底擺脫插座束縛，走到哪就追劇到哪。
32吋4K超大螢幕！沉浸式追劇超過癮
這次二代Max的最大亮點，絕對是那塊升級版的32吋4K UHD大螢幕！不只一個人窩在房間看超爽，就算全家人聚在一起看電影也不覺得畫面太小。為了讓視覺與聽覺同步升級，這台還搭載了第三代α8 AI 4K影音處理晶片，加上Dolby Vision與Dolby Atmos，更模擬出11.1.2聲道虛擬環繞音效，直接把家裡變成迷你電影院，臨場感瞬間拉滿。
4.5小時無線續航，追劇不再找插座
追劇最怕看到一半沒電還要四處找插座。二代Max內建超大電量，充飽電就能無線播放長達4.5小時，不管是吃早餐時推到餐桌看新聞、下午陪小孩在遊戲室看動畫，還是晚上推到床邊追韓劇，甚至去陽台吹風小酌，通通不受空間限制，徹底實現「人在哪，大畫面就跟到哪」的耍廢最高境界。
一秒拆卸變壁畫！無痛融入居家美學
除了自帶超高機動性，二代Max還支援One Click支架與壁掛背帶，螢幕想拆就拆，靈活度滿分。沒有在看影片的時候也不用怕黑畫面破壞裝潢，只要開啟內建的「LG Gallery+」模式，立刻就能切換超過100款藝術畫作，一秒變身家中的高顏值擺設。此外，開機就能免費觀看LG Channels的多節目串流，連下載註冊都不用，根本是懶人福音。
推薦品牌6：Sony ULT FIELD 1 無線藍牙喇叭
居家必備！Sony ULT FIELD 1推絕美「煙藍色」 秋季入手現折再送300
音樂控看過來！想要隨時隨地享受動次動次的重低音快感，又在乎外型夠不夠百搭嗎？Sony旗下超夯的ULT POWER SOUND系列「ULT FIELD 1」無線藍牙喇叭，近期驚喜推出全新仙氣爆表的「煙藍色」，不僅完美呼應大自然的放鬆氛圍，還能無縫融入各種居家與戶外情境，趁著秋季優惠入手還有超值折扣！
絕美「煙藍色」報到！打造高質感生活美學
Sony ULT FIELD 1原本就擁有沉穩黑、質感乳白、森林灰和活力橘四款熱銷色，這次壓軸登場的「煙藍色」直接把顏值拉到新高度！以大自然為靈感調和出的柔和藍調，視覺上清新又不失質感。不管是放在房間床頭當居家擺飾，還是週末帶去戶外野餐、露營，都能瞬間提升空間氛圍，讓聽音樂這件事變得更Chill、更有品味。
輕巧機身藏野獸！一鍵釋放震撼重低音
別看它體積輕巧、好攜帶，骨子裡可是藏著狂野的重低音魂！專為重低音愛好者打造的ULT POWER SOUND技術，不僅帶來強勁的音效輸出，透過專屬調校，讓小機身也能爆發出極具感染力的震撼聲浪。不論是聽嘻哈、電音還是流行搖滾，都能感受到飽滿渾厚的低頻震撼，輕鬆把任何空間變成你的專屬Live House。
秋季限定好康！早買享折扣、加碼再送購物金
心動想入手的朋友，現在絕對是最佳時機！配合新色上市，Sony祭出超佛心的秋季限定優惠。即日起至11月22日，ULT FIELD 1全新「煙藍色」直接祭出限時優惠價，只要購買並完成產品註冊，官方再大方加碼送出「NT300好禮即享券」。
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