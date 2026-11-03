從 8 年資深 PM 的考績優等生到一夕被邊緣化：面對職場「斷崖」，如何透過 3+1 套職場法則求生存？

2026-11-03 16:57 Elvis Lin

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：組織重組後資深PM被降調邊緣化，引發強烈身份落差與自我懷疑。
  • 重點二：先把份內事做到極致，能在動盪中累積績效與掌控感。
  • 重點三：面對斷崖迷霧時，應學會等待、保持主體性並坦然展現企圖心。

真實故事：那一天，天旋地轉；那一撞，頭暈目眩。

Andrew，35 歲，當打之前，正是衝刺期。

他在一間電商平台當然產品開發部的 Senior PM，在現任公司任職 8 年，過去 5 年來表現優異，考績年年前段班。

順風順水的他，帶領穠纖合度的 6 人團隊，負責核心產品線。

不料，由於一場茶壺裡的風暴，組織重組，Andrew 的團隊被拆解，他自己也被調離管理職，降為個人貢獻者（Individual Contributor, IC）—「數據治理與流程優化專員」，職稱看似給他留了情面，但實務上是被邊緣化的「雜務」處理；簡單說，就是從規劃「產品未來策略」轉變為處理「舊系統的技術債與文件規範」，缺乏創造性且重複性高。

那一天，天旋地轉；那一撞，頭暈目眩。

除了內在衝突強烈的身份落差感與無力感之外，他內耗著想著眼前的工作，不就是 10 幾年前的老工作？Day In、Day Out，他做著不喜歡的事情，開始懷疑自己過去的努力與價值。

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前言：行為之下的冰山與我們的情緒風暴

當我們原本順遂的職涯軌道突然迎來一場劇變：管理職位被解除、被調離到不喜歡的崗位時，第一時間湧現的情緒往往是混亂且強烈的——憤怒、羞愧、自我懷疑。我們的「行為」可能表現為拖延、抱怨或逃避，但這一切都只是漂浮在水面上的冰山一角。

正如薩提爾（Virginia Satir）的冰山模型所啟示，行為之下藏著更深層次的「感受」、「觀點」和最核心的「渴望與需要」。

情緒覺察的意義，並非消除痛苦，而是給予我們足夠的空間，暫停自動化的反應，開始有意識地探索冰山下的真實自我。這就是我們從「被命運擺布」轉向「為自己選擇」的起點。

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職場從來不是一條平坦順遂的水道，而是一座充滿迷霧與意外的競技場。

《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》：
▋ 男孩問：「你覺得你最堅強的一刻，是什麼時候？」
馬說：「當我敢顯露自己的脆弱的時候。」

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剛入行時，我們常常滿懷衝勁、充滿野心，覺得自己隨時能翻轉世界；但經歷了幾次專案卡關、組織重組，或是升遷名額擦身而過後，心裡難免冒出疑惑：到底該繼續硬撐、積極搶攻，還是乾脆退一步，把份內事做好就好？

在「拼命」與「躺平」之間，我們往往焦慮地拔河。但真正能在職場上走得遠、站得穩的人，其實都懂得一套內在的心智調度機制。

一、份內事的極致：在混亂中建立自己的底氣

《蛤蟆先生去看心理師》：
 ▋ 蒼鷺：「沒有人能讓你覺得自己低人一等，除非你先允許他們這麼做。」
蛤蟆：「可是當別人指責我時，我就是忍不住覺得自己很糟。」
蒼鷺：「那是指責，而自卑是你給自己的懲罰。」
▋ 蒼鷺：「你一直在扮演受害者，這樣做最安全，因為你不用為改變負任何責任。」
蛤蟆：「我不是故意的……我只是不知道還能怎麼辦。」
蒼鷺：「只要你繼續當受害者，你就永遠拿不回自己的人生主導權。」

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當公司組織調整、主管換人，或是身邊充滿各種耳語雜音時，人最容易慌。這時，心理學家容格（Carl Jung）談的「個體化過程（Individuation）」給了我們最好的解答：你的自我價值，絕不該建立在外部的紛擾上，而是扎根於你的專業與產出。

在動盪的局勢裡，「先把份內的事情做好」絕不是鄉愿或委屈妥協，而是你最強大的防衛罩。

當你把眼前交辦的每一項小任務、每一份報告都打磨到無可挑剔時，你累積的不只是績效，更是面對不確定性時極其珍貴的「掌控感」。在心理學上，提升自我效能感（Self-Efficacy）最快的方式，就是專注完成手頭具體的目標。先把自己的陣腳站穩，你才擁有隨時跟現實談判的籌碼。

二、蓄力的藝術：在「等待」中默默累積複利

《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》：
▋ 「你不覺得奇怪嗎？我們只看得見外在，但幾乎所有事都發生在我們的內心。」
▋ 男孩問：「你覺得做什麼是最浪費時間？」
鼴鼠回答：「拿自己跟別人比較。」
▋ 「最大的幻覺，就是以為人生應該『完美』。」

꒰ঌ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈໒꒱

管理大師吉姆·柯林斯（Jim Collins）在其長文〈What to Make of a Life: Cliffs, Fog, Fire, and the Self-Knowledge Imperative〉中指出，人的成長並非線性的，而是由三個不斷循環的階段所定義：

  1. 「斷崖」是突如其來、通常非自願的劇烈衝擊（如失去身分認同、職業生涯驟然中斷）；
  2. 「迷霧」是隨之而來漫長的模糊期，此時舊的地圖與方法完全失效；
  3. 「烈火」則是自我修正與重新定位的淬鍊熔爐，最終在此鍛造出全新的道路。

許多成功人士在遭遇「斷崖」時會陷入布魯克斯所說的「奮鬥者詛咒」——做得更多、成就更少，生活缺乏平衡。要走出迷霧，柯林斯強調必須進行「對位配對的人生審計」：對自己的核心驅動力與盲點，進行冷酷且數據化的真實評估。

如何診斷自己是否有「世俗成就」的癮頭？你可以問自己五個問題：

(1)你是否與工作上的頭銜或位階，定義自身價值？
(2)你是否用金錢、全力、名氣來量化自己有多成功？
(3)若沒有取得工作上的成就，你是否就會不知如何是好，甚至感到不安、慌張？
(4)你的退休計畫是否是「不退休」，持續工作？
(5)你是否夢想世人會記住你在工作上的成就？

以上問題，只要有一題的答案為「是」，代表你 8 成對成功上癮（（《重啟人生》，亞瑟·布魯克斯，頁 85~86）。 

職場上最折磨人的，往往不是忙碌，而是處於不上不下的「等待期」：專案卡在簽核流程、升遷評估遲遲未決，或是每天重複著看似平淡的日常。

焦慮的人急於撕開現狀，卻常因躁進而踩空。

這點，對於具有「世俗成就」的癮頭的職場工作者，更是辛苦萬分。

但正如「莫非定律」的宿命一般，愈具有「世俗成就」的癮頭的人，遇到「斷崖」跟「迷霧」的痛苦指數，往往比正常人高上數倍。

這時，不妨套用阿德勒心理學的「課題分離」：

分清課題：主管何時拍板、公司何時發布命令，那是「別人的課題」；你今天有沒有把基本功練好、備案有沒有準備周全，才是「你的課題」。

學會等待：等待不是坐以待斃，而是像農夫耕作一樣的「潛伏期」。

享受空白：把等待期當成儲備能量的空檔。當外在進度停滯時，正好用來重新檢視自己的知識庫、陪伴家人或沉澱思緒，不讓焦慮感過度消耗你的心力。

當你不再把等待當成折磨，而是當作累積專業複利的隱形期，你的心就不會輕易被外部的進度條弄亂。

三、靈活的開光：何時該「融入」，何時該「積極轉換」？

有人主張「職場就是要圓滑融入」，也有人強調「做自己最重要」。但在心理學防衛機制中，過度融入容易迷失自我，過度排斥則容易走向憤世嫉俗。

你可以用發展心理學的視角，做出動態調整：

▋ 融入與適應（Integration）： 來到新環境的前期，重點是看懂組織的遊戲規則、溝通語言與權力結構。這不是討好，而是為了降低摩擦成本。只有先融入，你才能冷靜看清這家公司到底值不值得你長期投入。

▋ 積極轉換（Active Transition）： 當你客觀評估後，發現組織的價值觀與你嚴重衝突，或是職涯天花板已經封死、再努力也只是無謂消耗時，「積極轉換」就是最高級的自律。 離開絕非逃避，而是心理學上的主動適應（Active Adaptation）。你帶上累積好的資本，轉身走向能讓你發揮價值的下一個舞台。

▋ 保持主體性（Autonomy）：在「融入」與「轉換」之間，最關鍵的是心理學上的個體自主性。融入的是組織的運作規則，而不是被抹平個人價值；適應的是工作節奏，而不是交出自己的底線。即使身處體制內，依然清楚自己是誰、為何而戰，才不會在日復一日的妥協中失去靈魂。

四、坦然的企圖心：野心，是最好的自我實現

很多人默默耕耘、表現優異，卻總是拿不到資源，原因常常出在——不敢坦然展現野心

我們常誤以為「不爭不搶」才是美德；但職場現實很殘酷：機會永遠留給有企圖心、且敢於把訴求講清楚的人。

不敢表現出想要，本質上是「冒名頂替症候群（Imposter Syndrome）」的防禦心理——深怕自己表現出野心，萬一沒達成會很丟臉。

但真正的野心，不是踩著別人上位，而是一種自我實現（Self-Actualization）的渴望。當你坦然接受自己「想要更大的舞台、想要更多資源、想發揮影響力」時，你的眼神、決策格局都會不一樣，身邊的資源自然也會開始向你靠攏。

結語：走過每一個當下，都不枉這趟職涯

回頭看這條職場生存之路，它從來不是非黑即白的選擇題。

▋ 當局勢迷茫時，把份內事做好是你的底氣；

▋ 當進度放緩時，在等待中沉澱是你的修練；

▋ 當環境不對時，積極轉換是你的勇氣；

▋ 而自始至終驅動你前行的，是那份渴望自我實現的野心。

環境會變，主管會換，但只要你真心對待每一個瞬間、做足每一次選擇，你就已經在形塑一個無堅不推進的自己。

精華 FAQ

  • 因為公司組織重組後，他的管理團隊被拆解，自己也從 Senior PM 被調為個人貢獻者，工作內容變成處理技術債與文件規範，與原本規劃產品策略的角色落差極大。

  • 最先要把份內事做到最好，因為這能在混亂中建立底氣與掌控感，也能累積可見績效。當外部環境不穩時，專注手頭工作是最直接的自我防衛與立足方式。

  • 核心是做好本分、在等待中蓄力、判斷何時融入或轉換，以及坦然承認自己的企圖心。這四者互相配合，能幫助人在迷霧期維持主體性並尋找下一個成長舞台。

Elvis Lin

Elvis Lin

現職金融業資深行銷經理，政治大學新聞所碩士畢，曾於 BBC 實習，並任職於統一、雀巢、85度C、Gogoro 等。他是 Gogoro 首批員工之一，引領車主創下金氏世界紀錄；更曾以英文向美國前副總統高爾簡報。超過橫跨 8 大不同主題（職場溝通、公眾表達與領導力培訓等），共 236 場演講或教育訓練。

#職場人生 #中年危機 #職場生存之道

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2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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#星座 #工作 #十二星座

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2026-11-01 10:41 女子漾／編輯張念慈
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

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《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

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史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻

2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
圖片來源：萬家福、康是美

史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

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桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
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桂冠攜手史努比家族推出3款聯名湯圓，以濁水溪糯米搭配六道傳統工法，打造Q彈外皮，包入各具特色的鹹甜內餡。

- 開心果湯圓：西班牙開心果搭配全豆研磨開心果醬、馬斯卡彭起司與卡士達，堅果香濃郁。

- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

- 提拉米蘇湯圓：馬斯卡彭起司融合UCC咖啡粉、可可與淡淡酒香，打造大人系甜點風味。

11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

圖片來源：桂冠
圖片來源：桂冠

「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

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#便當 #桂冠 #史努比 #萬家福 #康是美 #聯名卡 #SNOOPY

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朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠

2026-11-02 12:10 女子漾／編輯張念慈
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖
朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠。女子漾AI製圖

有一種朋友，平常最愛嘴你、吐槽你，甚至三不五時開玩笑損你幾句，但只要你真的遇到困難，他卻永遠第一個跳出來幫忙！從星座性格來看，有3個星座堪稱「義氣王」，平常看起來嘻嘻哈哈、不太正經，骨子裡卻超級重感情。尤其當朋友被欺負、失戀或遇到麻煩時，他們絕對不會袖手旁觀，能交到這種朋友真的要好好珍惜！

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文章目錄

義氣王星座1.獅子座：自己人絕不能被欺負，護短程度第一名

《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN
《四手聯彈》劇照。圖片來源：tvN

獅子座平常個性大方又愛面子，跟朋友相處時總喜歡開玩笑，偶爾還會故意吐槽對方幾句。不過，獅子最讓人感動的地方，就是超級護短！自己可以嘴朋友，但絕對不允許外人隨便欺負。

當朋友遇到不公平的事情，獅子往往比當事人還生氣，甚至會主動跳出來幫忙討公道。無論是失戀需要陪伴、工作受委屈，還是臨時遇到困難，只要能力所及，獅子都願意伸出援手。雖然嘴上可能嫌你麻煩，行動卻比誰都積極，根本是朋友圈裡最可靠的靠山。

義氣王星座2.射手座：平常最愛鬧，朋友出事卻第一個衝

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN
《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

射手座天生樂觀又幽默，平常就是朋友圈裡的開心果，最喜歡揪團出遊、講幹話，還常常把朋友逗得哈哈大笑。看似大剌剌的射手，其實非常重視友情，只是不太習慣把關心掛在嘴邊。

當朋友心情低落時，射手不一定會說出多麼感人的安慰話，卻可能直接約你出門吃飯、散心，想盡辦法讓你重新開心起來。如果朋友真的遇到麻煩，射手更是二話不說就願意幫忙。即使平常不常聯絡，只要一句「我需要你」，射手就可能立刻出現，讓人感受到滿滿的安全感。

義氣王星座3.牡羊座：脾氣來得快，挺朋友更是不囉嗦

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

牡羊座個性直率又熱血，平常說話不太修飾，想到什麼就說什麼，有時候嘴巴太直接，還會讓朋友忍不住翻白眼。不過，牡羊雖然脾氣急，對朋友卻相當真誠，尤其最看不慣自己在乎的人受委屈。

只要發現朋友被欺負，牡羊常常比本人還激動，恨不得立刻出面幫忙。遇到朋友需要協助時，他們也不喜歡找藉口推託，反而會直接問「要我幫什麼？」雖然牡羊偶爾衝動，安慰人的技巧也不算高明，但這份毫不猶豫的支持，正是他們最珍貴的地方。

圖片來源：tvN提供
圖片來源：tvN提供

這3個星座或許不是最會說甜言蜜語的朋友，卻常常用行動證明自己的真心。平常互相吐槽、鬥嘴沒關係，真正遇到困難時，才知道誰願意陪在身邊。畢竟朋友不需要天天聯絡，能在你最狼狽的時候伸出援手，才是真正值得珍惜的友情！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#牡羊座 #射手座 #獅子座 #星座生肖

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