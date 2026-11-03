2026-11-03 16:54 Elvis Lin
「這世界可能很殘酷，但我們可以選擇讓它變得更好一點。你得試著去理解，這一切都從你我開始。」—— 《動物方城市》經典台詞選
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《動物方城市1》以多句經典台詞談現實、偏見與自我證明。
- 重點二：茱蒂強調勇氣、理解他人，並從自己開始讓世界更好。
- 重點三：《動物方城市2》延續信任、包容與跨越恐懼的主題。
《動物方城市 1》（Zootopia）經典台詞——
▋「現實生活可不像兩分鐘的卡通歌，唱唱歌，無聊的夢想就會實現。現實很殘酷，如果你試都不試，就注定要失敗。」—— 蠻牛局長（Chief Bogo）
▋「永遠別讓他們看到你的眼淚。」—— 胡尼克（Nick Wilde）
▋「如果你覺得這個世界只認定你是隻狐狸，那你就沒必要試著變成別的東西。」—— 胡尼克（Nick Wilde）
▋「這個世界只會看到你想讓他們看到的樣子。如果大家都覺得狐狸狡猾不可靠，那又何必花時間去證明自己不是？」—— 胡尼克（Nick Wilde）
▋「這叫做傷害。你懷抱著希望去嘗試，結果發現自己根本做不到。然後你就會發誓，再也不要讓自己有這種感覺。」—— 胡尼克（Nick Wilde）
▋「這世界可能很殘酷，但我們可以選擇讓它變得更好一點。你得試著去理解，這一切都從你我開始。」—— 茱蒂（Judy Hopps）
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《動物方城市 2》（Zootopia 2）經典台詞——
▋「信任不是一種天性，而是一種選擇。你選擇去相信一個人，即使知道他可能會讓你受傷。」—— 茱蒂（Judy Hopps）
▋「以前我以為世界非黑即白，只要抓到壞人就行了。後來我才明白，最危險的偏見，往往隱藏在我們以為『出於善意』的標籤裡。」—— 茱蒂（Judy Hopps）
▋「有些過往就像老皮鞋，磨腳又難看，但你穿久了反而懶得換——因為你習慣了那種隱隱作痛的感覺。」—— 胡尼克（Nick Wilde）
▋「如果你只願意接納和你長得一樣、想法一樣的人，那這個城市根本不配叫做『方城市』，它只是一間很大的監獄。」—— 蓋瑞（Gary the Snake）
▋「英雄不是從不害怕，而是即便腳在發抖，依然選擇往前走。」—— 蠻牛局長（Chief Bogo）
精華 FAQ
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重點包括現實不會輕易成全夢想、別讓偏見定義自己，以及即使世界殘酷，仍可選擇理解他人並讓環境變得更好。
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茱蒂強調世界可能殘酷，但人仍能主動選擇善意與理解，並從自己開始改變，讓每個人都能為更好的社會盡一份力。
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第二集延續信任、包容與勇氣的主題，提醒人們不要被表面標籤限制，也要在害怕與偏見中仍願意前進，接納差異。
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