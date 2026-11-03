2026-11-03 16:18 女子漾／編輯ANDREA
全網狂敲碗！Disney+《再婚皇后》突襲宣布「今天上線」，申敏兒狠斬渣男朱智勛改嫁李鍾碩
粉絲們尖叫聲！全網狂敲碗期待的年度巨作《再婚皇后》原訂於11月4日開播，沒想到官方在今（3）日舉辦的記者會上丟出震撼彈，驚喜宣布「提前一天」於今日在 disney+ 獨家上線前四集！這次不僅由申敏兒化身霸氣皇后，狠甩「渣男老公」朱智勛，更要改嫁男神李鍾碩大談超奇幻的「人鳥戀」，超狂神級卡司加上狗血又過癮的復仇劇情，絕對是今年底必追的話題神劇！
再婚皇后》自公布卡司以來就話題不斷，日前在釜山國際影展的搶先放映會門票不僅光速秒殺，預告片上線各大社群短短48小時內，觀看次數更狂飆突破1,300萬次！為了回饋粉絲的熱情，四位主演申敏兒、朱智勛、李鍾碩與李世榮在稍早親自宣布提前上線的好消息。日前特映會的好評更是刷爆全網，許多沒看過原作的觀眾也直呼：「卡司演技好到讓人很生氣」、「點開就停不下來」！
被韓網盛讚「從頭到腳完美詮釋皇后風範」的申敏兒，這次是首度挑戰皇后角色。她透露一開始看到緊湊又奇幻的世界觀時，忍不住驚呼「這是什麼！」面對三度合作、這次卻飾演無情出軌渣男丈夫的朱智勛，申敏兒更是毫不留情地開酸：「我們就是失敗愛情的代表！」還幽默呼籲觀眾一定要多多譴責這個渣男。
除了超揪心的宮廷四角戀，飾演西王國王子的李鍾碩更為劇集增添了奇幻色彩。他在劇中將變身為一隻名為「Queen」的鳥王子，與申敏兒展開一段皇室禁忌之戀。談到這個超酷的「人鳥轉換」設定，李鍾碩笑說一開始不太確定怎麼呈現，但後來覺得Queen真的太可愛了，非常期待CG的最終成果，並甜喊這部作品是「送給粉絲的禮物」。
為了讓粉絲能身歷其境，Disney+特別於11月7日至11月29日，在台北中山區「羊空間 YOUNG SPACE」打造期間限定的沉浸式主題快閃空間。現場不僅完美復刻東大帝國的華麗寶座，還設有四大角色拍貼機與專屬金句自拍鏡。週末只要出示訂閱畫面並打卡，還能免費兌換限量特調與角色小卡，絕對是劇迷週末必踩點的夢幻行程！趕快跟著皇后一起踏上奪回權力的逆襲之路吧！
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