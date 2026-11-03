2026-11-03 15:59 女子漾／編輯ANDREA
睽違10年登談話節目！霍建華爆《如懿》後遺症「吃飯突喊用膳」 私下真面目全被抖出
男神霍建華睽違10年終於上談話節目了！他近日為了宣傳新戲，特別登上由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》。沒想到一向給人高冷印象的他，不僅在節目上卸下男神包袱，還被連環爆料私下其實是個「霸麥王」，甚至脫口透露當年拍完《如懿傳》入戲太深，回家吃飯竟對著家人端起皇上架子大喊「用膳」，超狂的入戲程度與超反差真面目讓現場驚呼連連！
霍建華近年鮮少公開露面，這次願意點頭上節目，他大方直言：「因為這是（小S）的節目。」讓小S受寵若驚。不過當小S發揮毒舌本色，逼問他心中哪個新生代演員「比較差」時，霍建華當場語塞，急忙開玩笑將鍋甩給製作人老婆林心如：「都是老婆跟我說比較多！」逗得全場大笑。
同場嘉賓楊謹華也回憶起20年前兩人合作《我的秘密花園》，笑虧霍建華當年「眼神沒有未來」，如今卻變得無比堅定。小S更揪出他不為人知的一面，爆料霍建華私下只要喝到眼眶發紅，就會化身霸佔麥克風的「霸麥王」，連楊謹華都加碼吐嘈他曾因「沒有觀眾唱不起來」而秒放麥克風，荒謬又真實的性格萌翻眾人。
談起寶貝女兒，霍建華瞬間化身「女兒控」，把女兒當小女友寵。他笑說平時戴墨鏡耍帥問女兒自己像不像明星，常慘遭冷處理；但只要走在路上被路人誇帥，女兒的手就會默默牽上來，惹得小S大笑直呼：「越來越得意，所以是一個勢利眼的女兒耶！」
聊到演藝生涯最崩潰的時刻，霍建華坦言絕對是《如懿傳》。當時關在劇組拍了一年，因為觀光客多一天甚至只能上三次廁所，壓力大到只能偷喝酒放鬆。最驚人的是，他殺青後長達半年脫離不了角色，回家後以為自己還是皇上，不僅習慣講文言文，吃飯時還會正座高喊：「來！用膳！」超狂的後遺症讓小S傻眼。他苦笑表示，因為劇中常對妃子暴吼，當時連林心如都不太敢看他。難得在鏡頭前掏心掏肺分享私密心路歷程，也讓粉絲見識到這位經典皇上私下最真實可愛的模樣。
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