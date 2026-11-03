2026-11-03 15:39 Elvis Lin
「我曾經花太多時間去在意別人怎麼看我、怎麼評價我。後來我終於明白：外界對你的看法，是他們的課題。」——安海瑟薇人生金句庫
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：安海瑟薇強調放下完美主義，學會溫柔接納不完美的自己。
- 重點二：她認為他人評價不等於自我價值，人生主權應掌握在自己手上。
- 重點三：面對挫折、年齡與未知，她主張以抗脆弱心態轉化壓力與成長。
安海瑟薇人生金句庫
【放下完美與自我接納（擺脫內耗）】
▋「我很早就已經放棄時時保持完美。我不再對此感興趣。每個人都只想著照片中的自己要好看，我認為這就是壓力的來源。保持開心、做你自己，每天都有更多事情會發生。」（出處：《Vogue》/ Tiffany Leu 整理 10 句語錄之一）
▋「在發掘自己是誰的過程中，記得學習對自己好一點。沒有得到所有答案、不知道該怎麼做或是犯了錯，這些都不該是你擊敗自己的理由。」（出處：《Vogue》/ Tiffany Leu 整理 10 句語錄之一）
▋「別再因為沒做到完美而懲罰自己。你不需要對每件事都給出完美答案，允許自己不完美，才是真正自由的開始。」（出處：2017 年接受《Glamour》專訪）
▋「當你學會對自己溫柔，外界的風言風語就再也傷害不了你。」（出處：2019 年《InStyle》封面故事）
▋「人生的前半段，我總是在道歉——為自己的存在道歉、為自己的野心道歉。現在我不再道歉了，我就是我。」（出處：2022 年 ELLE Women in Hollywood 盛典演講）
📌 主權掌控與擺脫他人評價（空船與自我覺察）
▋「你不能以取悅別人為人生重心，選擇權必須在自己手上。」（出處：《Vogue》/ Tiffany Leu 整理 10 句語錄之一）
▋「無論你是怎樣的人，要成為當中最好的。」（出處：《Vogue》/ Tiffany Leu 整理 10 句語錄之一）
▋「我曾經花太多時間去在意別人怎麼看我、怎麼評價我。後來我終於明白：外界對你的看法，那是他們的課題，跟你本身的價值一點關係也沒有。」（出處：2021 年接受《The Guardian》專訪，談及網路霸凌）
▋「真正的自信不是『我覺得我比別人優秀』，而是『我根本不需要去跟任何人比較』。」（出處：2016 年《Harper's BAZAAR》專訪）
📌 面對未知與看待挫折（抗脆弱心態）
▋「你必須記住生活中每個負面都有正向的一面，而每個正面都有它消極的一面。」（出處：《Vogue》/ Tiffany Leu 整理 10 句語錄之一）
▋「對我來說，生活就是讓未知成為美好。」（出處：《Vogue》/ Tiffany Leu 整理 10 句語錄之一）
▋「世上沒有所謂『毀掉一生的失敗』，除非你決定讓它毀掉你。所有的挫折都只是一個事件，而不是你的終點。」（出處：2014 年《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》專訪）
▋「如果你能把注意力從『我失去了什麼』轉移到『我現在擁有什麼』，你會發現生活其實一直都很慷慨。」（出處：2018 年接受《Vanity Fair》專訪）
▋「變老是一份禮物。我不明白為什麼大家總是對歲月感到恐懼？隨着年齡增長，我變得越來越有安全感、越來越清楚自己要什麼。」（出處：2023 年接受《Vogue》專訪）
📌 愛情觀與人際關係
▋「感情是經營來的，但愛是種天份。」（出處：《Vogue》/ Tiffany Leu 整理 10 句語錄之一）
▋「一個糟糕的戀愛經驗，沒必要成為畏懼一個新戀愛經驗的理由。」（出處：《Vogue》/ Tiffany Leu 整理 10 句語錄之一）
▋「我曾相信愛情是在尋找一個可以帶領你穿越危險、脆弱時刻的人。」（出處：《Vogue》/ Tiffany Leu 整理 10 句語錄之一）
📌 五、 釋放情緒與利他連結
▋「當我回想起我一生中最有趣的夜晚時，那晚僅是我不用在意這世界的盡情跳舞。這是一個發洩放鬆的出口。」（出處：《Vogue》/ Tiffany Leu 整理 10 句語錄之一）
▋「同理心不是一種軟弱，它是這世界上最強大的力量。當你願意去理解別人的痛苦，你自己的痛苦反而減輕了。」（出處：2017 年聯合國婦女署 UN Women 國際婦女節演講）
精華 FAQ
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她主張不必時時保持完美，也不要因為犯錯而懲罰自己；真正的自由來自允許自己不完美，並對自己溫柔一點，這樣外界風言風語也較難傷害你。
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安海瑟薇認為，別人怎麼看你、怎麼評價你，終究是他們的課題，和你的價值沒有直接關係。真正重要的是把選擇權拿回來，不靠取悅他人定義自己。
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她把失敗視為一個事件而非終點，也認為變老是禮物，未知能成為美好。面對壓力時，她鼓勵把注意力放在當下擁有什麼，並用同理心減輕彼此的痛苦。
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